نصر الله يصف ترامب بالمجنون ويحذر من "النووي"

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن ما حدث في واشنطن، مؤخراً "حادث خطير جداً ولا يمكن تسخيفه"، عندما "حرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الكونغرس".

وأضاف نصرالله، في كلمة متلفزة، مساء الجمعة (8 يناير/كانون الثاني): "الأمريكيون لمسوا نتائج سياسة ترامب واستعداده لقتل حتى الأمريكيين من أجل السلطة، وما شاهده العالم هو نموذج عما ارتكبه ترامب خلال سنوات حكمه الأربعة".

وأشار نصر الله إلى الأحداث التي وقعت داخل وحول مقر الكونغرس الأمريكي، واصفاً إياها بأنها "خطيرة وكبيرة جداً ولا يمكن تصغيرها مهما حاول البعض وسيكون لها تداعيات على مستوى العالم".

وأوضح زعيم الجماعة المدعومة من إيران أن ما حدث "هو مشهد اعتاد الأمريكيون تطبيقه في دول أخرى لكن ترامب نفذه في الولايات المتحدة".

ولقي خمسة - بينهم ضابط بشرطة مبنى الكونغرس وامرأة - حتفهم في أحداث الشغب.

"الحقيبة مع مجنون"

وتابع: "الله حمى الكرة الأرضية خلال 4 سنوات ويجب أن نتوسل إليه لأن الحقيبة النووية بيد شخص واحد أحمق ومجنون وحاقد ومستبد يسمى ترامب، ونطلب من الله أن يستر على العالم حتى تسليم السلطة الأمريكية في 20 كانون ثان".

ودعا نصر الله لأن يحمي الله العالم لحين تسليم ترامب السلطة في 20 يناير/كانون الثاني وهو موعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وزاد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب، والتي تتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة.

ع.ح/ف.ي ( د ب أ، رويترز)