مخاوف من تنفيذ ترامب "ضربة بالنووي" وبيلوسي تهدد بعزله

أعلنت زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس الأمريكي نانسي بيلوسي الجمعة (8 يناير/ كانون الثاني 2021) أنها تواصلت مع الجيش الاميركي للتأكد من أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لن يكون قادرا على استخدام الرموز النووية، متوعدة بأن الكونغرس سيتحرك إذا لم يتنح سريعا بعد هجوم أنصاره على مقر الكونغرس.

وكتبت رئيسة مجلس النواب في رسالة إلى زملائها الأعضاء: "تحدثت هذا الصباح إلى رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي لمناقشة التدابير الوقائية المتوافرة بهدف تجنب أن يشن رئيس غير متزن هجمات عسكرية عدائية أو يستخدم رموز الاطلاق ويأمر بضربة نووية".

وكان ترامب قد هدد أكثر من مرة باستخدام السلاح النووي لضرب "أعداء أمريكا"، وتسود مخاوف من إقدامه على أفعال متهورة في أيامه الأخيرة بالبيت الأبيض.

وأضافت بيلوسي: "وضع هذا الرئيس غير المتوازن لا يمكن أن يكون أكثر خطورة، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب الأمريكي من هجومه على بلدنا وديموقراطيتنا". وأكد مارك ميلي إجراء الاتصال مع بيلوسي.

نصر الله: النووي بيد مجنون

من جهته، قال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله اليوم الجمعة في خطاب بثه التلفزيون "حقيبة الزر النووي الأمريكي بيد مجنون" في إحالة على ترامب، مشيرا إلى أنه يدعو الله ليحمي العالم مما قد يفعله.

وتابع نصر الله أن الأحداث التي جرت في الولايات المتحدة مؤخرا "خطيرة جدا وسيكون لها تداعيات على مستوى العالم"، مشددا أن المشهد "اعتاد الأمريكيون تطبيقه في دول أخرى، لكن ترامب نفذه في الولايات المتحدة".

مشاهدة الفيديو 02:24 شارك تداعيات أعمال العنف والتخريب ي مبنى الكابيتول إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3nhsd تداعيات أعمال العنف والتخريب في مبنى الكابيتول واقتراح لمساءلة الرئيس دونالد ترامب للمرة الثانية بغرض عزله

بايدن: قرار عزل ترامب يعود للكونغرس

وتابعت بيلوسي في رسالتها أنها مستعدة لبدء إجراءات عزل ترامب إذا لم يتنح طوعا أو إذا لم يبدأ نائب الرئيس مايك بنس عملية منصوص عليها في التعديل الخامس والعشرين من الدستور تسمح له وللحكومة عزل الرئيس.

وطلبت بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الخميس من بنس مناقشة تطبيق التعديل الخامس والعشرين لكنه لم يستجب لطلبهما. وقالت في رسالتها الجمعة "ما زلنا نأمل في أن نسمع منه ردا إيجابيا في أسرع وقت ممكن".

لكن الرئيس الأمركي يالمنتخب جو بايدن ترك الجمعة للكونغرس مسؤولية إطلاق آلية لعزل الرئيس دونالد ترامب أو عدمه قبل 12 يوما من انتهاء ولايته.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي في ويلمينغتون بولاية ديلاوير "سنركز على عملنا ويمكن للكونغرس أن يقرر كيفية تحركه" بالنسبة الى ترامب، مع اعتباره أن سلفه "غير مؤهل" للحكم.

إ.ع/ص.ش (أ ف ب، رويترز)