نصائح تجميل بسيطة من أجل إطلالة أكثر جمالا

ترغب الكثيرات بالحصول على إطلالة مميزة ووضع مكياج عصري يعكس أناقتها. موقع "كوزموبوليتان" الألماني استعرض بعض النصائح التي تجعل مهمة تطبيق المكياج أسهل

عدم البدء بإخفاء العيوب:

هناك من يسعى في البداية لإخفاء بعض العيوب، وهو ما يعتبره خبراء التجميل أكبر خطأ تتبعه الكثيرات اثناء وضع المكياج، مبررا ذلك بأنه مهما حاولت السيدات إخفاء العيوب فلن يجدي نفعا، ما يعني إهدار الكثير من الطاقة بدون فائدة. وينصح بوريس بإخفاء العيوب بعد الانتهاء من وضع المكياج.

لمزيد من الجاذبية:

ينصح الخبراء بالابتعاد عن الإكثار من مستحضرات التجميل، فالمكياج الواضح والبسيط تأثيره أكثر جاذبية.

لمكياج يدوم أطول:

المحافظة على إطلالة مشرقة يتطلب بقاء المكياج ثابتا، وهنا يرى الموقع الألماني أن إعادة وضع مستحضرات التجميل ثانية ليس الحل الصحيح، و ينصح بشراء مستحضرات تجميل بنوعية جيدة وملائمة لنوع البشرة.

مزيد من الأنوثة:

تبذل الكثير من الشابات مجهودا كبيرا للظهور بشكل لافت في اللقاء الأول مع الطرف الآخر، سواء بتسريحة شعر أنيقة أو المكياج المكثف، إلا أن خبير التجميل ينصح الشابات بوضع مكياج بسيط عبر وضع مكياج للعيون بشكل مركز مع قليل من أحمر الشفاه.

د.ص/ ع.أ.ج