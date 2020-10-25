نصائح تجميل بسيطة من أجل إطلالة أكثر جمالا

ترغب الكثيرات بالحصول على إطلالة مميزة ووضع مكياج عصري يعكس أناقتها. موقع "كوزموبوليتان" الألماني استعرض بعض النصائح التي تجعل مهمة تطبيق المكياج أسهل
عدم البدء بإخفاء العيوب:
هناك من يسعى في البداية لإخفاء بعض العيوب، وهو ما يعتبره خبراء التجميل أكبر خطأ تتبعه الكثيرات اثناء وضع المكياج، مبررا ذلك بأنه مهما حاولت السيدات إخفاء العيوب فلن يجدي نفعا، ما يعني إهدار الكثير من الطاقة بدون فائدة. وينصح بوريس بإخفاء العيوب بعد الانتهاء من وضع المكياج.
لمزيد من الجاذبية:
ينصح الخبراء بالابتعاد عن الإكثار من مستحضرات التجميل، فالمكياج الواضح والبسيط تأثيره أكثر جاذبية.
لمكياج يدوم أطول:
المحافظة على إطلالة مشرقة يتطلب بقاء المكياج ثابتا، وهنا يرى الموقع الألماني أن إعادة وضع مستحضرات التجميل ثانية ليس الحل الصحيح، و ينصح بشراء مستحضرات تجميل بنوعية جيدة وملائمة لنوع البشرة.
مزيد من الأنوثة:
تبذل الكثير من الشابات مجهودا كبيرا للظهور بشكل لافت في اللقاء الأول مع الطرف الآخر، سواء بتسريحة شعر أنيقة أو المكياج المكثف، إلا أن خبير التجميل ينصح الشابات بوضع مكياج بسيط عبر وضع مكياج للعيون بشكل مركز مع قليل من أحمر الشفاه.
د.ص/ ع.أ.ج
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مستحضرات تجميل إفريقية.. مكياج طبيعي من العصور القديمة
الطين الأخضر أو كما يُسمى في المغرب "الغاسول" مادة طينية لها خاصية شبيهة بالصابون مفيدة للبشرة وتُزيل الخلايا الميتة من الداخل وتُجددها وتصفي البشرة من الشوائب وتُزيل آثار الحبوب، ويَستخدمُ سكان بلدان شمال إفريقيا "الغاسول"، الذي يُعد جزء من طقوس الحمام، منذ عدة قرون.
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مستحضرات تجميل إفريقية.. مكياج طبيعي من العصور القديمة
يتواجد نبات الصبار، الذي يُعرف بقيمته الطبية العالية واستخداماته المتعددة، بكثرة في شرق إفريقيا ومنطقة حوض البحر المتوسط، وقد استخدمه منذ نحو 6000 سنة المصريون القدماء لأغراض طبية وتجميلية.
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مستحضرات تجميل إفريقية.. مكياج طبيعي من العصور القديمة
تستخدم الحناء منذ العصور القديمة واستعملها الفراعنة في أغراض شتى، وتُشكل حاليا عنصرا أساسيا في احتفالات الزفاف في عدد من البلدان العربية والإفريقية وتنتشر زراعتها في إفريقيا الاستوائية وبلدان البحر الأبيض المتوسط.
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مستحضرات تجميل إفريقية.. مكياج طبيعي من العصور القديمة
الحضارة الفرعونية عرفت أيضا الكُحْل واستخدمت مسحوقه لتكحيل العيون وتجميلها واستعملته أيضا كدواء لعلاج العيون ووقايتها من الالتهابات. وبما أن العيون تُشكل نصف جمال الوجه فإن الكحل يبقى أحد مستحضرات التجميل المفضلة عند المرأة.
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مستحضرات تجميل إفريقية.. مكياج طبيعي من العصور القديمة
أما التين الشوكي فيحتوي إلى جانب نسبة كبيرة من الأملاح المعدنية المختلفة أيضا على زيوت تستخرج من حباته منعشة للبشرة وأنسجتها الجلدية. هذه الخاصية المتميزة للتين الشوكي أدركها أيضا سكان إمبراطورية الآزتيك، التي كانت تحكم منطقة ما يعرف الآن بالمكسيك.
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مستحضرات تجميل إفريقية.. مكياج طبيعي من العصور القديمة
تتعدى فوائد زبدة الكاكاو وتُستخدم في المنتجات التجميلية بشكل كبير لفوائدهما الطبيعية. فهي تحتوي على فيتامينات متعددة تحتاجها البشرة وتساعد على ترطيب الشفاه المشققة وتحميها، كما أنها غنية بالكافيين الذي يساعد على تنشيط خلايا الجلد وشدها.
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مستحضرات تجميل إفريقية.. مكياج طبيعي من العصور القديمة
ونحصل على زبدة الشيا من ثمار شجرة الشيا وتستخدم كذلك في المنتجات التجميلية بشكل كبير نظرا لفوائدهما الطبيعية العديدة. ومن المعرف أن الملكة نفرتيتي كانت تستخدم زبدة الشيا أيضا في مستلزمات الجمال للحفاظ على شعرها وبشرتها.
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مستحضرات تجميل إفريقية.. مكياج طبيعي من العصور القديمة
من ميزات زيت المورينغا احتوائه على مقويات وفيتامينات ومواد مضادة للبكتريا والالتهابات وهي مواد مفيدة أيضل للبشرة. وتستخدم أوراق شجرة المورينغا كمكمل غذائي للمصابين بمرض نقص المناعة في بعض بلدان إفريقيا، حيث تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات.
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مستحضرات تجميل إفريقية.. مكياج طبيعي من العصور القديمة
أما زيت الأركان الذي يعرف أيضا بـ "الذهب السائل"، فقد دخل في صناعة العديد من مستحضرات التجميل لكونه يحتوي على نسب عالية من الأحماض الأساسية الذهنية وفيتامين E. وأثبتت الكثير من الأبحاث الطبية فوائد زيت الأركان الذي يستخرج من شجرة نادرة تنمو في المغرب فهو يساهم في ترطيب وتنظيف البشرة وإخفاء تجاعيد الوجه وعلاج الشعر وترطيبه بطريقة طبيعية.
الكاتب: عبد الكريم اعمارا / ... (DW)