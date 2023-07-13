نشطاء "الجيل الأخير" يعيقون مؤقتا حركة الطيران بمطارين ألمانيين

أعلن مطار هامبورغ أنه تم إلغاء أكثر من 10 رحلات تقريبا صباح اليوم الخميس (13 تموز/ يوليو) بسبب لصق نشطاء من مجموعة الجيل الأخير أنفسهم بالقرب من مدارج الإقلاع والهبوط بالمطار.

وأوضح المطار صباح اليوم أنه لم يتسن إقلاع أو هبوط أي رحلة جوية حتى الآن، لافتا إلى أنه لا يمكن استبعاد مزيد من الإلغاءات أو تحويل مسارات لرحلات.

وصرحت متحدثة باسم المطار، كاتيا بروم: "نتوقع 50 ألف مسافرا و330 إقلاعا وهبوطا بالمطار. لذا نأمل بالطبع في أن يتسنى لنا إعادة حركة الطيران بأقصى سرعة ممكنة"، واستدركت أن هناك توقعات بأن تحدث تأخيرات طوال اليوم.

وكان نشطاء من مجموعة "الجيل الأخير" المعنية بالدفاع عن حماية المناخ ووقفالاحتباس الحراري وصلوا إلى مدرجي مطاري هامبورغ ودوسلدورف صباح اليوم الخميس.

وأعلنت المجموعة أنه مع بدء العطلات في هامبورغ قام كثير من الأشخاص بلصق أنفسهم على مدرج المطار هناك.

وأعلن مطار هامبورغ في وقت سابق اليوم أن حركة الطيران به توقفت منذ الساعة 10ر6 صباحا بسبب عملية شرطية، وأوضح: "عمليات الإقلاع والهبوط ليست متاحة حاليا... ولأسباب أمنية كان يتوجب وقف حركة الطيران بشكل مؤقت".

وكتب نشطاء حماية المناخعن ذلك على تويتر: "إننا نحتج على عدم وجود خطة لدى الحكومة وخرقها للقانون فيأزمة المناخ".

وأكد متحدث باسم مركز الشرطة في هامبورغ المهمة التي قامت بها الشرطة بالمطار.

وبحسب مجموعة "الجيل الأخير"، تمكن النشطاء من الوصول إلى أرض المطار عبر السياج الأمني.

وفي الوقت ذاته قام نشطاء من المجموعة ذاتها بلصق أنفسهم في مطار دوسلدورف بغرب ألمانيا. وبحسب تصريحات مصور تابع لوكالة الأنباء الألمانية كان هناك ستة أو سبعة أشخاص صباح اليوم على الطريق المؤدي إلى مدرج الإقلاع والهبوط بالمطار، مما أدى إلى تقييد حركة الطيران بقوة بصورة مؤقتة.

وصرحت متحدثة باسم المطار بأنه تم تحرير مدارج المطار من جديد، وأن الشرطة نجحت حاليا في إبعاد جميع الناشطات والنشطاء الذين كانوا على مدرج المطار. ولكن المتحدثة أشارت إلى أنه يتعين على المسافرين توقع بعد التأخيرات بالمطار خلال الساعات القادمة أيضا.

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا)