 نرتدي القناع أم لا؟ جدل عالمي حول جدوى الكمامات في الحماية من كورونا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 04.04.2020

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سياسة واقتصاد

نرتدي القناع أم لا؟ جدل عالمي حول جدوى الكمامات في الحماية من كورونا

جدل دائر هذه الأيام حول جدوى ارتداء أقنعة تغطي الأنف والفم لمن تجبرهم الظروف على الخروج من منازلهم. ورغم أن منظمة الصحة العالمية قللت سابقاً من أهمية الأمر، لكنها اليوم ومعها مؤسسات دولية أخرى عادت لتشير إلى أهميتها.

مواطنون ألمان يرتدون أقنعة الوجه الواقية

في ألمانيا، شجع معهد روبرت كوخ، المؤسسة المرجعية للصحة العامة، المواطنين على ارتداء أقنعة مصنوعة منزلياً في الأماكن العامة

بعد الحديث عن عدم فائدة الأقنعة الواقية (الكمامات) حين لا يكون من يضعها مصاباً بفيروس كورونا المستجد، تغير الخطاب الرسمي في عدة دول هذا الأسبوع، ما يمكن أن يثير التباساً لدى الناس.

مختارات

نفدت الكمامات الطبية من مدن كبرى حول العالم، منذ انتشار فيروس كورونا. آراء عديدة حول فاعلية هذه الكمامات، فما هي أنواعها ودرجة فاعليتها؟ معلومات يجب عليك معرفتها عن أنواع الكمامات وخصائصها، قبل أن تقرر. (13.02.2020)

ذكرت تقارير صحفية أن الكمامات الواقية قد نفدت بالكامل في عدة صيدلايات في أكثر من مدينة ألمانية، فهل تحمي هذه الكمامات بالفعل من الفيروس؟ علماء أجابوا على هذا السؤال وأوضحوا أفضل سبل الوقاية. (30.01.2020)

التحول الأبرز في الموقف جاء من الولايات المتحدة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أن السلطات الصحية باتت تنصح الآن الأمريكيين بوضع الأقنعة الواقية عندما يخرجون من منازلهم.

وقال البروفسور كي شينغ المتخصص في الصحة العامة في جامعة برمنغهام (انجلترا) والمؤيد لوضع القناع: "هناك تغير فعلي في الولايات المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية تقوم بمراجعة توصياتها".

منظمة الصحة: للمعالجين والمرضى فقط!

ومنذ بدء انتشار الوباء، دأبت منظمة الصحة العالمية والعديد من الحكومات على القول إن الأقنعة يجب أن يستخدمها فقط المعالجون الطبيون والمرضى والأشخاص المحيطون بهم مباشرة، قائلين إنهم يستندون في هذا الرأي إلى معطيات علمية.

لكن بالنسبة إلى مؤيدي ارتداء القناع بشكل عام، فان هذا الخطاب كان يهدف بشكل خاص لتجنب أن يسارع الناس للاستحواذ على الأقنعة المخصصة للطواقم الطبية والممرضين والممرضات ما يؤدي الى تفاقم النقص القائم أساساً.

ومن آسيا، حيث يستخدم القناع الواقي تقليديا، أثار التردد الغربي استغراباً، إذ قال رئيس المركز الصيني لضبط ومراقبة الأمراض غاو فو في 27 مارس/ آذار في مجلة "ساينس" إن "الخطأ الكبير في الولايات المتحدة وأوروبا، برأيي، هو أن الناس لا يضعون الأقنعة الواقية".

خطاب رسمي متغير

وفي هذا السياق، تغير الخطاب الرسمي في كل مكان تقريباً في الأيام الماضية في مواجهة سوء الفهم المتزايد لدى عموم الناس وتكثفت مواقف الأطباء المؤيدين لارتداء القناع.

العامل الآخر هو الفرضية القائلة بأن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتقل عبر الهواء، أي من خلال جزئيات هوائية حيوية متولدة مباشرةً من زفير الأشخاص المصابين. لكن هذه الفرضية لا تزال موضع تكهنات كثيرة ولم تثبت علمياً بعد.

إلا أنه في الولايات المتحدة تحدث مدير معهد الأمراض المعدية، أنطوني فاوتشي، العضو في فريق عمل البيت الأبيض حول فيروس كورونا المستجد، لقناة فوكس نيوز عن معطيات تشير إلى أن "الفيروس يمكنه في الواقع الانتقال بين الأشخاص الذين يقومون بمجرد التحدث وليس فقط حين يسعلون أو يعطسون".

واذا ثبت ذلك فإن طريقة الانتشار هذه يمكن أن تفسر معدلات العدوى العالية جداً للفيروس الذي يمكن أن ينقله أيضاً مرضى لا تظهر عليهم أية عوارض. واستناداً إلى هذا الاحتمال، أوصت السلطات الصحية الأمريكية بوضع الأقنعة:

وكان رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو قد استبق هذه التوصية حين طلب الخميس من سكان الولاية أن يغطوا وجوههم حين يخرجوا من منازلهم، وقال إن ذلك يمكن أن يتم عبر وضع "وشاح أو عصابات رأس أو شيء تصنعونه أنتم".

ولتجنب التهافت على شراء الأقنعة الطبية، يجري تشجيع وضع الكمامات المصنعة منزلياً أو من القماش في مختلف أنحاء العالم.

علماء: الكمامة تحمي من يرتديها

ويؤكد العلماء الذين يشجعون على ذلك أنها تؤدي الى تجنب إصابة آخرين الى جانب حماية من يضعها.

وقال البروفسور شينغ : "الكثير من الناس يعتقدون أن وضع قناع يحميهم من الإصابة، لكنه بالواقع يتيح لهم خفض مصادر العدوى"، موضحاً أن "هذا الأمر سيعطي نتائج إذا وضع كل الناس القناع وفي بعض الحالات يكون القناع البسيط جدا كافياً لأن قطعة قماش فقط كفيلة بوقف الرذاذ"، الذي يحتوي الفيروس الصادر عن مريض، مضيفاً في معرض حديثه عن القناع "ليس مثالياً، لكنه أفضل من لا شيء".

وفي ألمانيا، شجع معهد روبرت كوخ، المؤسسة المرجعية للصحة العامة، المواطنين الجمعة على ارتداء أقنعة مصنوعة منزلياً في الأماكن العامة. وقال رئيس المعهد لوثار فيلير إنه "لا يوجد دليل علمي حتى الآن "على أنها تحد من انتشار الفيروس، لكن ذلك "يبدو معقولاً".

وشاطرته وجهة النظر هذه أكاديمية الطب في فرنسا التي قالت الجمعة إن وضع القناع يجب أن يكون إلزامياً حين يخرج الناس من منازلهم خلال إجراءات العزل وحتى بعد انتهاء العمل بها.

الحكومة الفرنسية نفسها عمدت إلى تغيير موقفها عبر الإعلان عن صنع أقنعة "بديلة" غير تلك الطبية منها. وقال المسؤول الثاني في وزارة الصحة البروفسور جيروم سالومون الجمعة "نشجع الناس إذا رغبوا، بوضع هذه الأقنعة البديلة التي يجري إنتاجها".

ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول طريقة صنع الأقنعة وفي بعض الأحيان تكون صادرة عن مستشفيات أو مؤسسات علمية.

أخيراً في أوروبا الشرقية فان الأقنعة إلزامية، على سبيل المثال في الجمهورية التشيكية وسلوفينيا والنمسا عند الدخول إلى السوبرماركت.

"شعور خاطئ بالأمان"

من جهتها، لا تزال منظمة الصحة العالمية متمسكة بموقفها الأساسي خشية أن يعطي الاستخدام المعمم للقناع "شعوراً خاطئاً بالأمان" ويجعل الناس ينسون التدابير الأساسية التي لا غنى عنها للحماية من الفيروس وهي التباعد الإجتماعي وغسل اليدين.

لكن مديرها تيدروس أدهانوم غيبريسوس أقر الأربعاء بأن المنظمة لا تزال "تقيم الاستخدام المحتمل للقناع الواقي بطريقة أوسع نطاقاً". وقال "إن الوباء في تطور والأدلة وآراؤنا أيضاً".

كانت دراسة نشرت الجمعة في مجلة "نيتشر" أظهرت أيضاً أن وضع الأقنعة الواقية المخصصة للعمليات الجراحية يخفض كمية فيروس كورونا المستجد التي ينشرها مرضى في الهواء، وتم إجراء التجربة على فيروسات أخرى.

وقال الدكتور روبرت بيل من معهد فرنسيس كريك في لندن إن "هذه الدراسة تقدم مستوى عاليا من الأدلة لصالح ارتداء القناع"، مضيفاً "يجب على مسؤولي القطاع الصحي أن يأخذوا علماً بذلك على الفور".

ع.ح./ص.ش. (أ ف ب)

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/Sven Simon/F. Hoermann)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية إلزامية؟

    هل ستفرض ألمانيا الكمامة الطبية على مواطنيها؟ بعد تعميم الأمر في آسيا، نصح معهد روبرت كوخ الألماني بارتداء الكمامة في ألمانيا كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا. تُعد مدينة يينا في ولاية تورنغن الواقعة في وسط ألمانيا أول مدينة ألمانية تفرض استعمال الكمامة عند التسوق وركوب وسائل المواصلات بدءاً من السادس من شهر إبريل/ نيسان. كما تتقبل المدينة الأوشحة كبديل للكمامة.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الحاجة أم الإختراع

    أدى التهافت على شراء الكمامات في بداية الأزمة إلى نفاذها في الأسواق، وهو ما أطلق العنان لخيال المبتكرين على شبكة الإنترنت لإيجاد حلول أخرى. فعلى موقع تويتر استعمل المغردون وسم "maskeauf" أو "ضع الكمامة" لمشاركة طرق مبتكرة وبسيطة لصنع الكمامات. أحد هؤلاء كانت مصممة الأزياء كرستين بوشو من مسرح مدينة كوتبوس الألمانية التي قامت بتفصيل عدد من الكمامات لفرق الإسعاف والصليب الأحمر الألماني.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الضحك أفضل دواء

    لا يعني وضع الكمامة الواقية بالضرورة ألا يبتسم الشخص إذ يمكن الجمع بينهما، كما فعلت مانشا فريدريش من مدينة هانوفر الألمانية. إذ قامت الفنانة الألمانية بصنع كمامات على أشكال وجوه ضاحكة وحيوانات أليفة لمواجهة كورونا بطريقة طريفة، كما راعت أن يكون القماش الداخلي للكمامة قابلاً للتبديل.

  • Slowakei Regierung Vereidigung (Reuters/M. Svitok)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية على أحدث صيحات الموضة

    لفتت رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا الأنظار بكمامتها الواقية التي تناغم لونها مع لون فستانها. وكانت جمهورية التشيك وسلوفاكيا في مقدمة الدول التي فرضت الكمامات الواقية في منتصف آذار/ مارس عند التواجد في الأماكن العامة أو الذهاب للتسوق، وتبعتهما النمسا في فرض الكمامة عند الذهاب للأسواق.

  • BdTD China Shenyang Paar tanzt im Freien (AFP)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وللرومانسية كماماتها!

    كانت الصين من مقدمة الدول التي فرضت وضع الكمامات الواقية. لكن هذه الإجراءات الحكومية المشددة لم تمنع هذا الثنائي من التمتع بالرقص في الأجواء الربيعية بمدينة شينيانغ الصينية.

  • Israel Jerusalem Coronavirus (picture-lliance/dpa/I. Yefimovich)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    لا تساهل في إجراءات الوقاية

    في إسرائيل أيضاً فُرضت إجراءات وقائية صارمة لمواجهة فيروس كورونا. فرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمر بفرض حظر تجوال بإشراف الشرطة والجيش. يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات، ففي الصورة يطالب شرطي يرتدي الكمامة بمدينة القدس أحد اليهود المتدينين بالعودة لمنزله.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/ZUMA Wire/A. Hasaballah)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    كمامات فنية

    أما في قطاع غزة فيحاول الفنانون تشجيع المواطنين على وضع الكمامات، حيث قاموا برسم الأشكال الفنية المبهجة عليها. فرضت حكومة القطاع على السكان منع التجمعات وتقييد للخروج من المنزل، وأدى ذلك إلى إلغاء "مسيرات العودة" خوفاً من انتشار العدوى.

  • Coronavirus in Kolumbien Bogota Polizist mit agressivem Mundschutz (AFP/L. Robayo)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    ظهور "الرجل الأخضر" في كولومبيا

    اختارت الشرطة الكولومبية تصميمات مثيرة للجدل على الكمامات الواقية. تُظهر الصورة شرطي يرتدي كمامة مرسوم عليها وجه "الرجل الأخضر" المعروف باسم "هولك"، وهو شخصية خيالية ابتكرها الفنانين الأمريكيين ستان لي وجون كيربي وظهرت في مجلات الأبطال الخارقين في 1962 وفي العديد من الأفلام والمسلسلات. ويُعد هولك أحد أقوى الأبطال الخارقين، مما يطرح التساؤل عن سبب اختيار هذا الشرطي له.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Getty Images/AFP/L. Venance)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    مشاكل في فرنسا بسبب الكمامات

    قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة أحد مصانع تصنيع الكمامات والملابس الواقية في سانت بارتيليمي دانجو بغرب فرنسا. أدى نقص الملابس والمعدات الوقائية إلى رفع مئات الأطباء لدعوى قضائية ضد الحكومة لعدم توفيرها لهم في هذا الوقت الحرج. إلا أن العديد من الأطباء مازالوا يقومون بأداء واجبهم رغم النقص. إعداد: أستريد بانغه دي أوليفيرا/ س.ح


مختارات

الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

في البداية كان خبراء يقولون إنها غير فعالة في مواجهة كورونا. لكن الكمامات الواقية عادت بقوة لصدارة المشهد بعد إتجاه بعض الدول لجعلها إلزامية. في هذه الجولة المصورة نٌلقي نظرة على الكمامة الواقية حول العالم. (01.04.2020)  

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