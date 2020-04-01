غالبية الألمان مع إلزام الناس بارتداء الكمامات بسبب كورونا

أعرب غالبية المواطنين الألمان، المشاركين في استطلاع حديث، عن اعتقادهم بأن إلزام الناس بارتداء الكمامات في ظل تفشي وباء كورونا، "أمر صائب"، وذلك وفقاً للاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياسات الرأي، والذي نُشِرَتْ نتائجه اليوم الخميس (الثاني من نسان/أبريل).





وأوضحت النتائج أن 57 في المئة من الألمان يؤيدون ارتداء الكمامات على نحو إجباري أثناء التسوق أو استخدام المواصلات في الفترة المقبلة. وبلغت نسبة المؤيدين لهذا الإجراء مستوى عالياً على وجه خاص بين النساء وكبار السن.



وفي المقابل، أعرب أكثر من 25 في المئة من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأنه من الممكن للمرء حماية نفسه من العدوى بفيروس كورونا إذا وضع على وجهه كمامة خاطها بنفسه، أو منديلاً، أو وشاحاً.

مشاهدة الفيديو 02:23 شارك ألمانيا: مدينة تفرض ارتداء السكان للكمامات إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3aKBX ألمانيا: مدينة ينا تفرض ارتداء السكان للكمامات



ووضعت مدينة ينا الألمانية قاعدة تلزم سكانها بارتداء الكمامات في إطار مكافحة جائحة كورونا. وكانت النمسا أعلنت عن إجراء مماثل في الأسبوع الماضي.

من جهته أدخل معهد "روبرت كوخ" الألماني تغييراً على تقييمه لارتداء قناع الوجه (الكمامة) في ظل تفشي وباء كورونا.



وجاء على موقع المعهد اليوم الخميس أنه إذا ارتدى شخص الكمامة كإجراء احترازي -دون وجود أعراض- فمن الممكن أن يحد ذلك من خطر انتقال فيروسات لآخرين. ولكن المعهد أشار إلى أن ذلك غير مثبت علمياً.

يذكر أن المعهد كان يوصي في السابق بارتداء الكمامة فقط بالنسبة لأشخاص يعانون من أمراض الجهاز التنفسي. ولفت المعهد إلى أن بعض المصابين بكورونا لا يمرضون ولا تظهر عليهم أعراض، إلا أنه يمكنهم نقل مسببات المرض لغيرهم.

وشدد "روبرت كوخ" المعهد على ضرورة مواصلة الالتزام بالقواعد المتبعة عند السعال أو العطس وذلك بنظافة الأيدي، وبالحد الأدنى للمسافة مع الآخرين حتى مع ارتداء كمامات. وأضاف المعهد أنه ليس هناك أدلة كافية على أن ارتداء الكمامة يمكن أن يقي الشخص نفسه من العدوى.



م.ع.ح/ع.ش (د ب أ)