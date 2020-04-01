 غالبية الألمان مع إلزام الناس بارتداء الكمامات بسبب كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.04.2020

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أخبار

غالبية الألمان مع إلزام الناس بارتداء الكمامات بسبب كورونا

كشف استطلاع حديث أن غالبية الألمان يؤيدون إلزام الناس بارتداء كمامات في ظل تفشي وباء كورونا، في حين أكد معهد روبرت كوخ الألماني أن فعالية ارتداء الكمامة غير مثبتة علمياً.

Deutschland Berlin - Frau mit Smartphone (picture-alliance/dpa/K. NIetfeld)

بحسب استطلاع حديث، يرى غالبية الألمان ضرورة إلزام الناس بارتداء كمامات

أعرب غالبية المواطنين الألمان، المشاركين في استطلاع حديث، عن اعتقادهم بأن إلزام الناس بارتداء الكمامات في ظل تفشي وباء كورونا، "أمر صائب"، وذلك وفقاً للاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياسات الرأي، والذي نُشِرَتْ نتائجه اليوم الخميس (الثاني من نسان/أبريل).

مختارات

وأوضحت النتائج أن 57 في المئة من الألمان يؤيدون ارتداء الكمامات على نحو إجباري أثناء التسوق أو استخدام المواصلات في الفترة المقبلة.  وبلغت نسبة المؤيدين لهذا الإجراء مستوى عالياً على وجه خاص بين النساء وكبار السن.

وفي المقابل، أعرب أكثر من 25 في المئة من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأنه من الممكن للمرء حماية نفسه من العدوى بفيروس كورونا إذا وضع على وجهه كمامة خاطها بنفسه، أو منديلاً، أو وشاحاً.

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ألمانيا: مدينة ينا تفرض ارتداء السكان للكمامات


ووضعت مدينة ينا الألمانية قاعدة تلزم سكانها بارتداء الكمامات في إطار مكافحة جائحة كورونا. وكانت النمسا أعلنت عن إجراء مماثل في الأسبوع الماضي.

من جهته أدخل معهد "روبرت كوخ" الألماني تغييراً على تقييمه لارتداء قناع الوجه (الكمامة) في ظل تفشي وباء كورونا.

وجاء على موقع المعهد اليوم الخميس أنه إذا ارتدى شخص الكمامة كإجراء احترازي -دون وجود أعراض- فمن الممكن أن يحد ذلك من خطر انتقال فيروسات لآخرين. ولكن المعهد أشار إلى أن ذلك غير مثبت علمياً.

يذكر أن المعهد كان يوصي في السابق بارتداء الكمامة فقط بالنسبة لأشخاص يعانون من أمراض الجهاز التنفسي. ولفت المعهد إلى أن بعض المصابين بكورونا لا يمرضون ولا تظهر عليهم أعراض، إلا أنه يمكنهم نقل مسببات المرض لغيرهم.

وشدد "روبرت كوخ" المعهد على ضرورة مواصلة الالتزام بالقواعد المتبعة عند السعال أو العطس وذلك بنظافة الأيدي، وبالحد الأدنى للمسافة مع  الآخرين حتى مع ارتداء كمامات. وأضاف المعهد أنه ليس هناك أدلة كافية على أن ارتداء الكمامة يمكن أن يقي الشخص نفسه من العدوى.

م.ع.ح/ع.ش (د ب أ)

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/Sven Simon/F. Hoermann)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية إلزامية؟

    هل ستفرض ألمانيا الكمامة الطبية على مواطنيها؟ بعد تعميم الأمر في آسيا، نصح معهد روبرت كوخ الألماني بارتداء الكمامة في ألمانيا كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا. تُعد مدينة يينا في ولاية تورنغن الواقعة في وسط ألمانيا أول مدينة ألمانية تفرض استعمال الكمامة عند التسوق وركوب وسائل المواصلات بدءاً من السادس من شهر إبريل/ نيسان. كما تتقبل المدينة الأوشحة كبديل للكمامة.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الحاجة أم الإختراع

    أدى التهافت على شراء الكمامات في بداية الأزمة إلى نفاذها في الأسواق، وهو ما أطلق العنان لخيال المبتكرين على شبكة الإنترنت لإيجاد حلول أخرى. فعلى موقع تويتر استعمل المغردون وسم "maskeauf" أو "ضع الكمامة" لمشاركة طرق مبتكرة وبسيطة لصنع الكمامات. أحد هؤلاء كانت مصممة الأزياء كرستين بوشو من مسرح مدينة كوتبوس الألمانية التي قامت بتفصيل عدد من الكمامات لفرق الإسعاف والصليب الأحمر الألماني.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الضحك أفضل دواء

    لا يعني وضع الكمامة الواقية بالضرورة ألا يبتسم الشخص إذ يمكن الجمع بينهما، كما فعلت مانشا فريدريش من مدينة هانوفر الألمانية. إذ قامت الفنانة الألمانية بصنع كمامات على أشكال وجوه ضاحكة وحيوانات أليفة لمواجهة كورونا بطريقة طريفة، كما راعت أن يكون القماش الداخلي للكمامة قابلاً للتبديل.

  • Slowakei Regierung Vereidigung (Reuters/M. Svitok)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية على أحدث صيحات الموضة

    لفتت رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا الأنظار بكمامتها الواقية التي تناغم لونها مع لون فستانها. وكانت جمهورية التشيك وسلوفاكيا في مقدمة الدول التي فرضت الكمامات الواقية في منتصف آذار/ مارس عند التواجد في الأماكن العامة أو الذهاب للتسوق، وتبعتهما النمسا في فرض الكمامة عند الذهاب للأسواق.

  • BdTD China Shenyang Paar tanzt im Freien (AFP)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وللرومانسية كماماتها!

    كانت الصين من مقدمة الدول التي فرضت وضع الكمامات الواقية. لكن هذه الإجراءات الحكومية المشددة لم تمنع هذا الثنائي من التمتع بالرقص في الأجواء الربيعية بمدينة شينيانغ الصينية.

  • Israel Jerusalem Coronavirus (picture-lliance/dpa/I. Yefimovich)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    لا تساهل في إجراءات الوقاية

    في إسرائيل أيضاً فُرضت إجراءات وقائية صارمة لمواجهة فيروس كورونا. فرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمر بفرض حظر تجوال بإشراف الشرطة والجيش. يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات، ففي الصورة يطالب شرطي يرتدي الكمامة بمدينة القدس أحد اليهود المتدينين بالعودة لمنزله.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/ZUMA Wire/A. Hasaballah)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    كمامات فنية

    أما في قطاع غزة فيحاول الفنانون تشجيع المواطنين على وضع الكمامات، حيث قاموا برسم الأشكال الفنية المبهجة عليها. فرضت حكومة القطاع على السكان منع التجمعات وتقييد للخروج من المنزل، وأدى ذلك إلى إلغاء "مسيرات العودة" خوفاً من انتشار العدوى.

  • Coronavirus in Kolumbien Bogota Polizist mit agressivem Mundschutz (AFP/L. Robayo)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    ظهور "الرجل الأخضر" في كولومبيا

    اختارت الشرطة الكولومبية تصميمات مثيرة للجدل على الكمامات الواقية. تُظهر الصورة شرطي يرتدي كمامة مرسوم عليها وجه "الرجل الأخضر" المعروف باسم "هولك"، وهو شخصية خيالية ابتكرها الفنانين الأمريكيين ستان لي وجون كيربي وظهرت في مجلات الأبطال الخارقين في 1962 وفي العديد من الأفلام والمسلسلات. ويُعد هولك أحد أقوى الأبطال الخارقين، مما يطرح التساؤل عن سبب اختيار هذا الشرطي له.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Getty Images/AFP/L. Venance)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    مشاكل في فرنسا بسبب الكمامات

    قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة أحد مصانع تصنيع الكمامات والملابس الواقية في سانت بارتيليمي دانجو بغرب فرنسا. أدى نقص الملابس والمعدات الوقائية إلى رفع مئات الأطباء لدعوى قضائية ضد الحكومة لعدم توفيرها لهم في هذا الوقت الحرج. إلا أن العديد من الأطباء مازالوا يقومون بأداء واجبهم رغم النقص. إعداد: أستريد بانغه دي أوليفيرا/ س.ح


مختارات

الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

في البداية كان خبراء يقولون إنها غير فعالة في مواجهة كورونا. لكن الكمامات الواقية عادت بقوة لصدارة المشهد بعد إتجاه بعض الدول لجعلها إلزامية. في هذه الجولة المصورة نٌلقي نظرة على الكمامة الواقية حول العالم. (01.04.2020)  

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