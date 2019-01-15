نحو 617 مليون طفل في العالم لا يعرفون القراءة والحساب

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" أن هناك 617 مليون طفل ومراهق على مستوى العالم لا يستطيعون القراءة والحساب.
وكشفت الأمم المتحدة عن هذه الأرقام في إطار اليوم العالمي للتعليم، الذي يوافق الرابع والعشرين من شهر كانون ثان/يناير كل عام. وتضمن بيان نشر اليوم الخميس (24 يناير/كانون ثان 2019)، تصريحات ماريا بومر رئيسة اللجنة الألمانية لليونسكو، قالت فيها إنه "لا يزال المستوى التعليمي للأبوين يمثل عاملا حاسما بالنسبة للوصول إلى مؤهل الالتحاق بالجامعة".
وأضافت بومر: "يتعين علينا تكثيف العمل على أن تخدم الفرص التعليمية المتاحة الأسر البعيدة عن التعليم وكذلك المهاجرات والمهاجرين على نحو متزايد". وأشارت إلى أن التقرير العالمي لليونسكو عن التعليم لعام 2019 يظهر أن المعلمين، بصفة خاصة، يمثلون محورا أساسيا في العملية التعليمية.
وعلى مستوى ألمانيا أوضحت بومر أنه بسبب تقاعد الكثير من المعلمين، سينشأ احتياج لعدد 6800 معلم إضافي في ألمانيا سنويا حتى عام 2030. كما أشارت إلى أنه إذا تم حساب أعداد التلاميذ المتزايدة، سيزداد الاحتياج للمعلمين بحلول عام 2020 بعدد يزيد على 1300 معلم، وبنحو 3800 معلم سنويا لقطاع التعليم الابتدائي حتى عام 2025.
و.ب/ه.د (د ب أ)
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طرق تعلم القراءة والكتابة في بعض دول العالم
الصين: تعلم الكتابة مبكرا
يتعرف الأطفال في الصين على الأبجدية الصينية في وقت مبكر ابتداء من ثلاث سنوات في رياض الأطفال. وفي سن السادسة يبدءون الكتابة. ومع نهاية الصف الخامس يتوجّبُ عليهم أن يتقنوا عشرة آلاف حرف. وهي مهمة شاقة لأن الأبجدية الصينية لا تخضع لقواعد معينة ولكن يجب تعلمها عن ظهر قلب.
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طرق تعلم القراءة والكتابة في بعض دول العالم
اليابان: تعليم الكتابة بشكل مستمر
بالنسبة للتلاميذ في اليابان يبقى تعلم الكتابة مستمرا إلى نهاية الصف التاسع الدراسي، ويفرض المنهج الدراسي على التلاميذ تعلم عدد معين من الحروف للتمكن من كتابة المفردات اليابانية الأساسية. ويجب على التلاميذ اليابانيين إتقان ألفين ومائة حرف مع التدرب المستدام لكي لا يتم نسيانها بسرعة.
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طرق تعلم القراءة والكتابة في بعض دول العالم
مصر: التلاميذ يتعلمون لغة جديدة
انتشار العامية في مصر يُصعب على الأطفال تعلم اللغة العربية، فهذه اللغة تُعتبر بالنسبة لهم لغة جديدة وتعلمُ كتابتها يستغرق وقتا كبيرا نظرا للاختلاف الكبير بين اللهجة المصرية واللغة العربية الفصحى. يضاف إلى ذلك اكتضاض الأقسام بالأطفال، حيث يصل عدد التلاميذ في المدارس الحكومية 80 تلميذا في الصف الواحد ومستوى التعليم منخفض جدا.
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طرق تعلم القراءة والكتابة في بعض دول العالم
المغرب: التعدد اللغوي
تغير الوضع في المدارس بالمغرب منذ عام 2004 إذ لم تعد اللغة العربية اللغة الأولى التي يتعلمها الأطفال في المدرسة. فالآن يتم تدريس اللغة الأمازيغية "تافيناغ" أيضا، قصد خفض نسب الأمية في البلاد، خصوصا في المناطق التي تسود فيها اللغة الأمازيغية. ومنذ عام 2011 تم إدراج هذه اللغة كلغة رسمية بموجب الدستور.
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طرق تعلم القراءة والكتابة في بعض دول العالم
باراغواي: تدريس لغة السكان الأصليين
في أمريكا اللاتينية يتم التشجع على تعلم لغة السكان الأصليين كذلك، ففي الباراغواي يتعلم الأطفال الإسبانية وغواراني على حد سواء، لكن التركيز يبقى دائما على لغة واحدة فقط. في السابق كانت هناك مادة مبرمجة لتدريس فنون الخط، أما اليوم فعلى التلامذة إتقان الكتابة فقط.
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طرق تعلم القراءة والكتابة في بعض دول العالم
بولندا: الفصل صفر
لا يبدأ التلاميذ التعلم في المدارس البولندية من الصف الأول وإنما من الصف صفر. وهو الصف الذي يطلق عليه أيضا صف ما قبل المدرسة وهو إلزامي، يتعرف فيه الأطفال على الأبجدية من خلال اللعب، أما كتابتها فتبدأ من الصف الأول. ويتدرب تلامذة الصف الأول كذلك على نطق الكلمات والعبارات لإتقانها جيدا.
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طرق تعلم القراءة والكتابة في بعض دول العالم
كندا: تعليم اللغة الإنكتيتوتية
ليست الإنجليزية اللغة الوحيدة التي تُدرس في الإقليم الشمالي بمنطقة نونافوت في كندا وإنما أيضا اللغة الإنكتيتوتية، وهي لغة الإنويت أو الإسكيمو الذين يقطنون شمال الكرة الأرضية، وتعد لغتهم لغة رسمية أيضا. وهي لغة سهلة الكتابة، لأنها تكتب تماما كما تُنطق.
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طرق تعلم القراءة والكتابة في بعض دول العالم
إسرائيل: الاستعانة بالحركات
مساندة يتلقاها الأطفال الإسرائيليون من المعلمين لتعلم كتابة اللغة العبرية التي تعتمد في قواعد الضبط والترقيم على الحركات كاللغة العربية أيضا. تجدر الإشارة إلى أن تلاميذ الصف الأول يحصلون على نصوص بالحركات إلى غاية نهاية العام الدراسي الأول، بعد ذلك عليهم الاستغناء عليها في النصوص، ولن يجدونها إلا في نصوص الشعر أو كتب الأطفال.
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طرق تعلم القراءة والكتابة في بعض دول العالم
اليونان: ثراء اللغة بحروف العلة
أي حرف علة يجب استعماله؟ سؤال يستوقف انتباه تلاميذ الصف الأول في المدارس اليونانية كثيرا، ففي اللغة اليونانية نجد على سبيل المثال حرف علة واحد له ست دلالات. ليست هناك قواعد ثابتة يجب تعلمها وإنما يُفترض على التلميذ الحفظ عن ظهر قلب، لذلك فغالبا ما يكون الإملاء جزء لا يُستغني عنه في المناهج الدراسية.
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طرق تعلم القراءة والكتابة في بعض دول العالم
صربيا: لغة واحدة تكتب بأبجديتين
تكتب اللغة الصربية بأبجديتين هما السيريلية واللاتينية، لذلك يجب على التلاميذ التدرب على الكتابة بالأبجديتين. ففي الصف الأول يتعلم التلاميذ الحروف السيريلية وفي الثاني نظيرتها اللاتينية، ليبقى القرار بعد سنوات قليلة بيد التلميذ لاختيار الأبجدية التي يفضلها.
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طرق تعلم القراءة والكتابة في بعض دول العالم
باكستان: تعلم لغتين مختلفتين
منذ سنوات التعليم الأولى، يتعلم التلاميذ في باكستان لغتين وهما لغة الأوردو التي تكتب بالحروف العربية إضافة إلى اللغة الإنجليزية. وهذا أنهم يتعلمون الكتابة في كلا الاتجاهين من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين. وللتلاميذ مشاكل في التدقيق الإملائي للإنجليزية أما لغة الأوردو فهي سهلة بالنسبة لهم لأن كلماتها تُكتب كما تُسمع.
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طرق تعلم القراءة والكتابة في بعض دول العالم
إيران: الفارسية بحروف عربية
تعيش في إيران مجموعات إثنية عديدة ذات ثقافات ولغات مختلفة. ويتعلم الأطفال في المدارس هناك اللغة الفارسية وهي فرع من اللغات الهندية الأوروبية، وكتابتها تُشكل صعوبة بالنسبة للتلاميذ لأنها تُكتب بالحروف العربية. ويبدأ الأطفال أولا في رسم خطوط وأقواس وزوايا للتمرن على خاصيات الحروف العربية، وبعد شهر من التدريب يشرع التلاميذ في كتابة الحروف.
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طرق تعلم القراءة والكتابة في بعض دول العالم
ألمانيا: الكتابة عن طريق السمع
قبل 20 عاما تم إدخال المنهج التعليمي -الكتابة عن طريق السمع- إلى العديد من المدارس الألمانية. هذا المنهج الذي لايزال مثيرا للجدل لحد الآن يعتمد بالأساس على جدول للحروف وبجانبها صور يطابق فيها إسم كل صورة الحرف المناسب الموجود في الجدول. أما الكتابة فإنها تكون فقط عن طريق السمع دون الاهتمام بالقواعد. ويرى المنتقدون أن هذا المنهج لا يتعلم منه التلاميذ أسس الإملاء الصحيح وقواعد الضبط.
الكاتب: يوهانا فيه / عبد الكريم اعمارا