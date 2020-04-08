نجم بايرن السابق روبن يكشف عن تعامل أسرته مع الإصابة بكورونا

أعلن اللاعب الهولندي آريين روبن، جناح فريق بايرن ميونخ السابق، عن تعافي زوجته من فيروس كورونا، وذلك في تصريحات لشبكة "سبورت وان" الألمانية.

وكان اللاعب، الذي يعيش الآن مع عائلته في مدينة ميونيخ، قد أكد إصابة زوجته بالفيروس التاجي خلال أحدث حلقة من "بايرن بودكاست"، مشيراً إلى أنها تعافت من المرض، ومحذراً من التقليل من شأن الفيروس، "في البداية لم يأخذ الناس الأمر على محمل الجد، ولكنني آمل أن الجميع غيروا رأيهم حوله".

وذكر روبن في مطلع حديثه، عن كيفية تعامل عائلته مع إصابة زوجته برنادين، إذ دخل اللاعب وابناه وابنته الحجر الصحي الصارم، فور تأكيد إصابة زوجته، مشيراً إلى أن عددا من الأصدقاء قاموا بالتسوق لأجل العائلة واصطحاب كلبها في نزهة، "لقد كانت فترة صعبة، ولكني سعيد جدا لتعافي زوجتي".

ويروي النجم الهولندي السابق أن نتائج فحوصاته وفحوصات أطفاله الطبية جاءت سلبية، معرباً عن استغرابه، "ربما أصبنا بالفيروس قبل زوجتي وشفينا دون أن نلاحظ"، مضيفاً إلى أن زوجته عانت من الضغط على رئتيها، وصعوبة التنفس.

وكان روبن قد حضر جلسة تدريب إلكترونية احترافية قبل بضعة أيام، كما صرح خلال الحلقة الإذاعية، مضيفا أنه لايزال على اتصال وثيق مع العديد من الأشخاص في نادي بايرن.

ويتحدث الجناح الطائر الهولندى، البالغ من العمر 36 عاماً ، عن استعداداته للماراثون وحماسته للتزلج، وتدريب فريق الفتيان لابنه الأصغر.

بدأ روبن اللعب مع بايرن ميونخ عام 2009 قبل اعتزاله العام الماضي، وقادما من ريال مدريد الإسباني، وخاض 309 مباريات، سجل خلالهم 144 هدفا.

م.ش./ع.ج.م