روبن يعلن اعتزاله رسميا: هذا أصعب قرار في مسيرتي

أعلن الجناح الهولندي روبن اليوم الخميس (الرابع من يوليو/تموز) اعتزاله كرة القدم عن 35 عاما، بعد عشرة مواسم أمضاها مع بايرن ميونيخ الألماني. ونقلت صحيفة (صن) البريطانية في موقعها الإلكتروني عن روبن قوله "لقد قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".
وقال روبن لوسائل إعلام هولندية "هذا من دون أي شك أصعب قرار اتخذته في مسيرتي، قلبي يقول نعم وجسدي يقول لا". وأوضح روبن "يمنحك حب كرة القدم الاقتناع بأنه مازال بإمكانك التعامل مع العالم بأسره، على عكس حقيقة أنه ليس كل شيء يعمل بالطريقة التي تريدها، ولم تعد الشاب الذي يبلغ من العمر 16 عاما ولم تكن لديه فكرة عما تعنيه الإصابات".
وأشار النجم الهولندي قائلا "أشعر أنني بصحة جيدة في الوقت الحالي، وكمشجع للعديد من الألعاب الرياضية الأخرى، فإنني أريد أن أبقى على هذا النهج في المستقبل". وتابع اللاعب الفائز مع فريق بايرن ميونخ ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2013 "لذلك سوف أتوقف بالتأكيد، لكنها طريقة جيدة".
ورحل روبن عن بايرن ميونخ عقب انتهاء عقده مع الفريق البافاري بنهاية الموسم المنصرم، ليسدل الستار على مسيرته داخل قلعة (أليانز أرينا)، التي استمرت عشرة أعوام.
وكان من المرجح أن يعود روبن إلى هولندا، كما ارتبط أيضا بالانتقال لصفوف ليستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكنه قرر إنهاء مشواره مع كرة القدم، موضحا أن جسده لم يعد قادرا على المواجهات البدنية الآن.
مسيرة رياضية حافلة
وخاض روبن، الذي لعب في عدة أندية كبرى بأوروبا من بينها تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني 606 مباريات في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 210 أهداف طوال مشواره مع الساحرة المستديرة، الذي بلغ 19 عاما.
وبدأ روبن مسيرته الرياضية الحافلة مع فريق جرونينجن الهولندي، قبل أن ينتقل بعدها لصفوف أيندهوفن عام 2002، ليشق طريقه بعدها في مشواره الاحترافي ويتوج بمجموعة كبيرة من الألقاب مع العديد من الفرق التي دافع عن ألوانها.
وقضى روبن موسمين مع أيندهوفن، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الذي فاز معه بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، ثم رحل لصفوف ريال مدريد عام 2007. فبعد وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو لقلعة (سانتياغو برنابيو)، قرر روبن الرحيل إلى بايرن ميونخ عام 2009، بعدما فاز بلقب وحيد للدوري الإسباني مع الريال، ليبدأ فيما بعد مسيرته الأسطورية داخل الملاعب الألمانية.
وحصل الأيقونة الهولندي، الذي يجيد اللعب بقدمه اليسرى، على ثمانية ألقاب للدوري الألماني (بوندسليغا) وخمس بطولات في كأس ألمانيا خلال عشرة أعوام داخل ملعب (أليانز أرينا).
ولعب روبن دورا بارزا في فوز بايرن بدوري الأبطال عام 2013، حيث سجل في تلك النسخة 13 هدفا، كما قام بصناعة 13 هدفا آخر.
وشارك روبن في 96 مباراة دولية مع منتخب هولندا، حيث بلغ المباراة النهائية لبطولة كأس العالم عام 2010 بجنوب أفريقيا، قبل أن يحصل على المركز الثالث في النسخة التالية التي أقيمت في البرازيل عام .2014
ورغم تتويج بايرن بلقب بوندسليغا في الموسم المنصرم، لكنه شهد العديد من الإصابات لروبن، التي أبعدته عن الكثير من المباريات، حيث شارك في 19 مباراة فقط بمختلف البطولات. ولعب روبن 309 مباريات مع بايرن، أحرز خلالها 144 هدفا، فيما قام بـ101 تمريرة حاسمة.
ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، رويترز)
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
كتابة التاريخ
دخل بايرن ميونيخ التاريخ من أوسع أبوابه عقب فوزه بلقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي والمرة التاسعة والعشرين في تاريخه. الفريق البافاري واصل إحكام قبضته على "البوندسليغا" في موسم شهد منافسة شرسة مع غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، الذي كان قريباً للغاية من التتويج بهذا اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ سنوات.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
ضربة مبكرة
في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم، تلقي بايرن ميونيخ هزيمته الأولى في "البوندسليغا" 2-0 على يد هيرتا برلين. وسجل فريق العاصمة الألمانية فوزه الأول على الفريق البافاري منذ تسعة أعوام، فيما لم يفلح بايرن ميونيخ في تغيير نتيجة المباراة رغم محاولاته الكثيرة.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
انفراد بالصدارة
في نفس الجولة، قلب بوروسيا دورتموند تخلفه أمام بايرن ليفركوزن بـ2-0، وحول ذلك إلى فوز مثير 4-2. ورفع بوروسيا دورتموند بهذا الفوز الثمين رصيده إلى 14 نقطة، لينفرد بذلك بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم أمام منافسه المباشر بايرن ميونيخ.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
خسارة القمة أمام دورتموند
في قمة الأسبوع الحادي عشر من الدوري الألماني لكرة القدم، فاز بوروسيا دورتموند على غريمه التقليدي بايرن ميونيخ بـ 3-2. ورفع دورتموند رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة، فيما تراجع الفريق البافاري إلى المرتبة الثالثة برصيد 20 نقطة فقط في وضع لم يتعود عليه في السنوات الأخيرة.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
دوامة الشك
على أرض ملعبه، فشل بايرن ميونيخ في الحفاظ على تقدمه أمام فورتونا دوسلدورف وتعادل معه 3-3 برسم الجولة الثانية عشر من "البوندسليغا".وأدخلت هذه النتيجة المخيبة الفريق البافاري في دوامة من الشك، فيما بدأت الأسئلة تُطرح عن أحقية نيكو كوفاتش في الإشراف على تدريب بايرن ميونيخ.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
بداية التألق
في الجولة السادسة عشر من "البوندسليغا" أنقذ فرانك ريبيري بايرن ميونيخ من السقوط في فخ التعادل وقاد الفريق إلى الفوز على لايبزيغ بـ 1-0. كما قلص الفريق البافاري الفارق إلى 6 نقاط مع بوروسيا دورتموند، الذي تلقى خسارته الأولى في الدوري على يد فورتونا دوسلدورف 1-2.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
تعادل مخيب.. وبايرن يستغل الفرصة
رغم تقدمه بثلاثة أهداف أمام ضيفه هوفنهايم، فشل بورسيا دورتموند في الحفاظ على هذه النتيجة وسمح لهوفنهايم بالتعادل معه في مباراة غاب عنها مدرب دورتموند لوسيان فافر بسبب نزلة برد، فيما فاز بايرن ميونيخ على شالكه 3-1، ليقلص بذلك الفارق إلى خمس نقاط مع صاحب الصدارة.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
اشتراك في الصدارة
في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني، اشترك بايرن ميونيخ في الصدارة مع بوروسيا دورتموند برصيد 54 نقطة لكل منهما، حيث فاز الفريق البافاري على بوروسيا مونشنغلادباخ بـ 5-1 في مباراة تألق فيها الهداف ليفاندوفسكي بشكل كبير، فيما خسر بوروسيا دورتموند أمام أوغسبورغ بـ 1-2.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
بايرن ميونيخ يتصدر "البوندسليغا"
سحق بايرن ميونيخ ضيفه فولفسبورغ بسداسية نظيفة برسم الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني. وبهذا الفوز العريض عاد الفريق البافاري إلى الصدارة بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، الذي حقق بدوره الفوز على شتوتغارت 3-1.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
خماسية في شباك دورتموند
في قمة الأسبوع الـثامن والعشرين من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، وفاز عليه بنتيجة عريضة 5-0. وأحكم الفريق البافاري بهذا الفوز قبضته على صدارة الدوري الألماني، فيما فشل دورتموند في الوقوف أمام هجوم بايرن ميونيخ الكاسح.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
إثارة متواصلة
في الجولة ما قبل الأخيرة كان بايرن ميونيخ بحاجة إلى الفوز أمام لايبزيغ من أجل التتويج باللقب للمرة السابعة على التوالي، بيد أن متصدر "البوندسليغا" اكتفى بالتعادل، فيما فاز بوروسيا دورتموند على دوسلدورف بـ 3-2، ليقلص بذلك الفارق إلى نقطتين ويؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
مسك الختام
قضى بايرن ميونيخ على آمال بوروسيا دورتموند، الذي كان يُمني النفس بتعثر الفريق البافاري في مباراته الأخيرة في "البوندسليغا". الفريق البافاري دك شباك آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل واحد، ليحقق لقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي و التاسعة والعشرين في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.
الكاتب: مهدوي رضوان