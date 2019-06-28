روبن يعلن اعتزاله رسميا: هذا أصعب قرار في مسيرتي

أعلن الجناح الهولندي روبن اليوم الخميس (الرابع من يوليو/تموز) اعتزاله كرة القدم عن 35 عاما، بعد عشرة مواسم أمضاها مع بايرن ميونيخ الألماني. ونقلت صحيفة (صن) البريطانية في موقعها الإلكتروني عن روبن قوله "لقد قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".

وقال روبن لوسائل إعلام هولندية "هذا من دون أي شك أصعب قرار اتخذته في مسيرتي، قلبي يقول نعم وجسدي يقول لا". وأوضح روبن "يمنحك حب كرة القدم الاقتناع بأنه مازال بإمكانك التعامل مع العالم بأسره، على عكس حقيقة أنه ليس كل شيء يعمل بالطريقة التي تريدها، ولم تعد الشاب الذي يبلغ من العمر 16 عاما ولم تكن لديه فكرة عما تعنيه الإصابات".

وأشار النجم الهولندي قائلا "أشعر أنني بصحة جيدة في الوقت الحالي، وكمشجع للعديد من الألعاب الرياضية الأخرى، فإنني أريد أن أبقى على هذا النهج في المستقبل". وتابع اللاعب الفائز مع فريق بايرن ميونخ ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2013 "لذلك سوف أتوقف بالتأكيد، لكنها طريقة جيدة".

ورحل روبن عن بايرن ميونخ عقب انتهاء عقده مع الفريق البافاري بنهاية الموسم المنصرم، ليسدل الستار على مسيرته داخل قلعة (أليانز أرينا)، التي استمرت عشرة أعوام.

وكان من المرجح أن يعود روبن إلى هولندا، كما ارتبط أيضا بالانتقال لصفوف ليستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكنه قرر إنهاء مشواره مع كرة القدم، موضحا أن جسده لم يعد قادرا على المواجهات البدنية الآن.

مسيرة رياضية حافلة

وخاض روبن، الذي لعب في عدة أندية كبرى بأوروبا من بينها تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني 606 مباريات في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 210 أهداف طوال مشواره مع الساحرة المستديرة، الذي بلغ 19 عاما.

وبدأ روبن مسيرته الرياضية الحافلة مع فريق جرونينجن الهولندي، قبل أن ينتقل بعدها لصفوف أيندهوفن عام 2002، ليشق طريقه بعدها في مشواره الاحترافي ويتوج بمجموعة كبيرة من الألقاب مع العديد من الفرق التي دافع عن ألوانها.

وقضى روبن موسمين مع أيندهوفن، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الذي فاز معه بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، ثم رحل لصفوف ريال مدريد عام 2007. فبعد وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو لقلعة (سانتياغو برنابيو)، قرر روبن الرحيل إلى بايرن ميونخ عام 2009، بعدما فاز بلقب وحيد للدوري الإسباني مع الريال، ليبدأ فيما بعد مسيرته الأسطورية داخل الملاعب الألمانية.

وحصل الأيقونة الهولندي، الذي يجيد اللعب بقدمه اليسرى، على ثمانية ألقاب للدوري الألماني (بوندسليغا) وخمس بطولات في كأس ألمانيا خلال عشرة أعوام داخل ملعب (أليانز أرينا).

ولعب روبن دورا بارزا في فوز بايرن بدوري الأبطال عام 2013، حيث سجل في تلك النسخة 13 هدفا، كما قام بصناعة 13 هدفا آخر.

وشارك روبن في 96 مباراة دولية مع منتخب هولندا، حيث بلغ المباراة النهائية لبطولة كأس العالم عام 2010 بجنوب أفريقيا، قبل أن يحصل على المركز الثالث في النسخة التالية التي أقيمت في البرازيل عام .2014

ورغم تتويج بايرن بلقب بوندسليغا في الموسم المنصرم، لكنه شهد العديد من الإصابات لروبن، التي أبعدته عن الكثير من المباريات، حيث شارك في 19 مباراة فقط بمختلف البطولات. ولعب روبن 309 مباريات مع بايرن، أحرز خلالها 144 هدفا، فيما قام بـ101 تمريرة حاسمة.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، رويترز)