 نجمة الشطرنج سارة خادم تهرب من إيران بسبب الرقابة والقيود | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 10.01.2023

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رياضة

نجمة الشطرنج سارة خادم تهرب من إيران بسبب الرقابة والقيود

بسبب رفض قواعد اللباس الصارمة، تعد سارة خادم أحدث رياضية تتحدى النظام الإيراني وتترك بصمتها على حركة الحرية في البلاد.

FIDE Schnellschach- und Blitz-WM | in Almaty, Kasachstan | Sara Khadem, Iran

نجمة الشطرنج سارة خادم تهرب من إيران بسبب الحجاب

 

مختارات

فيما ندد المستشار الألماني أولاف شولتس باستخدام إيران عقوبة إعدام المتظاهرين "كوسيلة للقمع"، أعلنت وزيرة خارجيته عن استدعاء السفير الإيراني في برلين مجددا. كما استدعت عواصم أوروبية أخرى سفراء طهران لديها للاحتجاج.

في مقابلة مع DW، أشادت الكاتبة الفرنسية والناشطة النسوية هيلين سيكسوس بشجاعة المتظاهرات في إيران. وسلطت الضوء في المقابلة على تداعيات موجة الاحتجاجات على مستقبل إيران.

أدت قيود الحكومة الإيرانية على الإنترنت وقمع الشرطة للاحتجاجات، إلى تزايد اعتماد الإيرانيين على منصات التواصل الاجتماعي التي باتت وسيلة لا غنى عنها للحصول على معلومات موثوقة وتبادل المعلومات فيما بينهم.

منذ بداية  الاحتجاجات في إيران ، دُعمت الحركة الاحتجاجية ضد المؤسسة الدينية الحاكمة من قبل العديد من الشخصيات الرياضية البارزة في البلاد.

لم تكن النخبة النسائية في عالم الشطرنج الإيراني استثناء. ففي أواخر كانون الثاني/ ديسمبر، انضمت سارسادات خادم الشريعة، (سارة خادم) اختصارا، إلى صفوف محترفات الشطرنج الإيرانيات اللواتي رفضن بشكل قاطع الحجاب الإجباري في بطولة (FIDE World Rapid and Blitz) في ألماتي، كازاخستان.

وبذلك، أظهرت بطلة الشطرنج البالغة من العمر 25 عاما تضامنها مع الحركة ضد نظام الحكم الإيراني.

البحث عن ملجأ في إسبانيا

كان لقرار خادم بعدم ارتداء  الحجاب  أثناء ظهورها في كأس العالم عواقب فورية. بعد الحدث، سافرت خادم من كازاخستان إلى مدينة غير معروفة في إسبانيا مع زوجها المخرج السينمائي أرديشير أحمدي وابنهما البالغ من العمر 10 أشهر. ومن المحتمل أن تؤدي العودة إلى إيران إلى عواقب تهدد حياة نجمة الشطرنج.

كما عتبر قضية المتسلقة الإيرانية إلناز ركابي، التي شاركت دون حجاب في بطولة آسيا في سيول بكوريا الجنوبية في تشرين الأول / أكتوبر، بمثابة قصة تحذيرية. إذ عند عودتها إلى إيران، وُضعت ركابي رهن الإقامة الجبرية، وتعرضت إلى جانب الوفد المرافق لها منذ ذلك الحين لترهيب على نطاق واسع.

Südkorea die iranische Kletterin Elnaz Rekabi

لمتسلقة الإيرانية إلناز ركابي

يعتبر التهديد بنزع الملكية وحظر مغادرة البلاد ونشر الاعترافات القسرية، من الممارسات القاسية الي تتخذها الدولة ضد المنشقين. من بين الحد الأدنى من السجناء الذين قُبض عليهم لانتقاد النظام الشمولي على مدى الأشهر الأربعة الماضية والذين يقدر عددهم بـ 20 ألف سجين، هناك العديد من الرياضيين المعروفين، الذين يواجهون الآن تهماً، وقد تم تهديدهم بأحكام قضائية قاسية، من ضمنها الإعدام.

بعد وصولها إلى إسبانيا، كتبت خادم على إنستغرام: "هجرتي هي قرار عائلي. لم أتقدم بطلب لجوء هنا. بسبب نجاحاتي الرياضية وتعدد جنسيات زوجي، لم أكن أبدا قلقة بشأن حق الإقامة في الخارج".

قد يكون بلدها الجديد بمثابة نقطة انطلاق لنجاحات رياضية جديدة في بطولات الشطرنج. وأشارت إلى أنه "خلال السنوات الثلاث الماضية، مُنعت من مغادرة البلاد. ونتيجة لذلك، فاتني كثير من المنافسات والبطولات المهمة". ومع ذلك، فإن النجمة المصنفة رقم 17 على مستوى العالم للسيدات لم تستبعد العودة إلى وطن

 

نجمة شطرنج في المنفى

تعتبر خادم خامس نجمة شطرنج إيرانية تفر من البلاد في السنوات الأخيرة. وقبلها، كانت قد قررت كل من مترا حجازيبور وغزال حكيم فرد وأتوسا بوركاشيان ودرسه دراخشاني الهجرة لأسباب مماثلة. تلعب بوركاشيان ودراخشاني الآن مع المنتخب الأمريكي، بينما تلعب حكيميفارد مع منتخب سويسرا، وحجازيبور مع منتخب فرنسا.

من جهة أخرى، لم يعد علي رضا فيروزجا يمثل وطنه على رقعة الشطرنج. قبل عام، كان لاعب الشطرنج الإيراني المحترف أصغر لاعب يصل إلى تصنيف 2800. وتمكن في عمر 18 سنة فقط، أن يحتل المرتبة الثانية في العالم. ومع ذلك، غادر وطنه في عام 2019 ليتنافس مع فرنسا منذ عام 2021.

كما غادرت محكمة الشطرنج الدولية شهره بيات إيران منذ عامين، بعد أن أدارت بطولة في الخارج دون ارتداء الحجاب، متجهة إلى المملكة المتحدة.

 

رقابة لا تطاق

شايسته قادربور لاعبة شطرنج إيرانية سابقة تنافست على (Hamburger SK) في موسم 2013/14 في البوندسليغا واعتادت على المنافسة في الخارج مع أساتذة الشطرنج الإيرانيين المغتربين.

 في مقابلة مع DW قالت قادربور "عند المشاركة في البطولات الدولية في الخارج، نهدر نصف طاقتنا في الهروب من التدقيق المزعج لحراس الأخلاق الذين يسافرون معنا في المنتخب الإيراني.. كان مبعوثو النظام الإيراني يتفقدون باستمرار ما إذا كان حجابنا الإجباري مناسبا وفقا للوائح وما إذا كان أي شعر في الرأس ظاهرا".

الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات

وأضافت قادربور أن أي "انتهاكات" كانت ستؤدي إلى عواقب وخيمة، مثل منع مغادرة البلاد والقيود المفروضة على ممارسة الرياضة والأنشطة المهنية.

تشعر لاعبة الشطرنج السابقة التي تعيش حاليا في ولاية فلوريدا الأمريكية، بتعاطف كبير مع خادم وآخريات، اللواتي "ليس لديهن بديل". من وجهة نظرها، فإنه أمر لا يطاق "أن تخضع للرقابة، وأن تتظاهر بشكل خاطئ بأن لديك وجهة نظر غير مقبولة للعالم وأن تقاتل بمفردك دائما".

كما شددت على أنه "يجب عدم تقييد الحريات الشخصية للرياضيين بواسطة قوانين خاصة في إيران، ففي عصرنا لم يعد هذا مبررا".

فريد أشرفيان/ ريم ضوا

  • فيما كانت الثورة الإسلامية في إيران تحتفل بمرور عشر سنوات على قيامها، عصفت بالبلاد أزمة سياسية حادة تخللتها مظاهرات عقب عزل رجل الدين حسين علي منتظري من منصب نائب مرشد الثورة الإسلامية. ويرجع عزل منتظري إلى معارضته تركيز السلطة في قبضة المرشد. (01.02.1979)

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    1989 مظاهرات ضد تركيز السلطة

    بعد قرابة شهر من قيام "الجمهورية الإسلامية" عام 1979، اندلعت مظاهرات قادتها النساء ضد فرض ارتداء الحجاب، وفرقتها بالضرب أو بإطلاق النار في الهواء. فيما كانت "الثورة الإسلامية" في إيران تحتفل بمرور عشر سنوات على قيامها، عصفت بالبلاد أزمة سياسية حادة تخللتها مظاهرات عقب عزل رجل الدين حسين علي منتظري من منصب نائب مرشد الثورة الإسلامية. ويرجع عزل منتظري إلى معارضته تركيز السلطة في قبضة المرشد.

  • خرجت مظاهرات من جامعة طهران في يوليو / تموز 1999 بسبب إغلاق صحيفة إصلاحية تحمل اسم سلام. كانت شرارة الاحتجاجات جامعة طهران فيما أدى قمع الشرطة للمحتجين إلى اتساع رقعة المظاهرات واستمرارها لقرابة أسبوع. واعتقلت الشرطة في حينه أكثر من ألف طالب.

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    1999.. انتفاضة الطلاب

    خرجت مظاهرات من جامعة طهران في يوليو / تموز 1999 بسبب إغلاق صحيفة إصلاحية تحمل اسم "سلام". كانت شرارة الاحتجاجات جامعة طهران فيما أدى قمع الشرطة للمحتجين إلى اتساع رقعة المظاهرات واستمرارها لقرابة أسبوع. واعتقلت الشرطة في حينه أكثر من ألف طالب.

  • في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2003 ـ الطلاب شرارة الاحتجاجات مجددا

    في عام 2003، اندلعت مظاهرات طلابية ضد قرار خصخصة عدة جامعات فيما تطورت الاحتجاجات بعد دخول قوات الأمن الحرم الجامعي لجامعة طهران لتمتد المظاهرات إلى مدن إيرانية أخرى. هتف الطلاب ضد رموز دينية وضد الرئيس أنداك محمد خاتمي.

  • في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2009 ..."الثورة الخضراء"

    في عام 2009، شهدت إيران احتجاجات قادتها المعارضة التي اتهمت السلطات بتزوير الانتخابات الرئاسية لصالح فوز أحمدي نجاد بولاية ثانية. شارك في الاحتجاجات مئات آلاف الإيرانيين، رفضا للاعتراف بنتائج الانتخابات في إطار ما أُطلق عليه حراك "الثورة الخضراء".

  • في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2017 احتجاجات الأربعاء البيض

    بدأت في عام 2017 موجة احتجاجات نسائية ضد الحجاب الإلزامي فيما جرى تدشين حملات إلكترونية لتشجيع النساء على ارتداء ملابس بيضاء كل يوم أربعاء في إطار ما أطلق عليه حملة "أيام الأربعاء البيض". وقامت بعض الإيرانيات بنشر صور ومقاطع مصورة بدون حجاب في الأماكن العامة.

  • في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2017... مظاهرات ضد الغلاء

    في نهاية عام 2017، اندلعت في عدة مدن إيرانية احتجاجات ضد زيادة أسعار المواد الغذائية وموجة الغلاء في حينه. بدأت الاحتجاجات في مشهد ثاني أكبر مدن إيران من حيث الكثافة السكاني، لكنها انتقلت بعد ذلك إلى مدن عدة منها همدان وأصفهان وسنندج والعاصمة طهران.

  • استمرت احتجاجات لا للغلاء في عام 2018 وأسفرت عن مقتل العشرات واعتقال الالاف. على خلاف مظاهرات حراك الثورة الخضراء عام 2009، كانت موجة احتجاجات عامي 2017 و2018 بلا قيادة ولم تكن أيضا منظمة إلى حد كبير.

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2018 احتجاجات بلا قيادة

    استمرت احتجاجات "لا للغلاء" في عام 2018 وأسفرت عن مقتل العشرات واعتقال الالاف. على خلاف مظاهرات حراك "الثورة الخضراء" عام 2009، كانت موجة احتجاجات عامي 2017 و2018 بلا قيادة ولم تكن أيضا منظمة إلى حد كبير.

  • في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، شهدت إيران موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الإعلان المفاجئ للحكومة الإيرانية المتمثل في زيادة أسعار الوقود بنسبة 50 بالمائة على الأقل. وتسببت الاحتجاجات في سقوط قتلى وجرحى فيما جرى إضرام النار في مصارف ومتاجر.

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2019...مظاهرات ضد رفع أسعار الوقود

    في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، شهدت إيران موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الإعلان المفاجئ للحكومة الإيرانية المتمثل في زيادة أسعار الوقود بنسبة 50 بالمائة على الأقل. وتسببت الاحتجاجات في سقوط قتلى وجرحى فيما جرى إضرام النار في مصارف ومتاجر.

  • في عام 2020، خرجت مظاهرات طلابية ضد الحكومة على خلفية إسقاط طائرة أوكرانية بعد دقائق على إقلاعها من مطار الخميني. وبعد أيام من نفي تورطها في إسقاط الطائرة الأوكرانية، أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا تعترف فيه بمسؤوليتها عن الحادثة التي أسفرت عن مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 176 شخصا. إعداد: محمد فرحان

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2020..احتجاجات بعد إسقاط طائرة أوكرانية

    في عام 2020، خرجت مظاهرات طلابية ضد الحكومة على خلفية إسقاط طائرة أوكرانية بعد دقائق على إقلاعها من مطار الخميني. وبعد أيام من نفي تورطها في إسقاط الطائرة الأوكرانية، أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا تعترف فيه بمسؤوليتها عن الحادثة التي أسفرت عن مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 176 شخصا. إعداد: محمد فرحان