نتنياهو يعلق المحادثات بشأن الهدنة بغزة "بسبب مطالب حماس"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق المحادثات مع حماس بشأن الهدنة على خلفية مطالب الأخيرة، واصفا إياها بمطالب "خيالية". فيما قال رئيس الوزراء القطري إن نسق المفاوضات مؤخرا "لم يكن واعدا جدا".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت (17 شباط/فبراير 2024)، إنه أرسل مفاوضين إلى محادثات الهدنة في القاهرة بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلا أنهم لم يعودوا لاستكمال محادثات أخرى لأن طلبات حركة حماس "خيالية". وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لن تستسلم لما أسماه "الإملاءات الدولية" فيما يتعلق باتفاق مع الفلسطينيين لإقامة دولة، مضيفاً أن الاتفاق لن يتحقق إلا من خلال مفاوضات مباشرة دون وضع شروط مسبقة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن على الجيش الإسرائيلي أن ينفذ عمليته في مدينة رفح التي تضيق بنحو 1,4 مليون فلسطيني في جنوب قطاع غزة، لأن عدم قيامه بذلك يعني "خسارة الحرب" ضد حماس.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وتعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي "القضاء" على حماس، على خلفية هجوم الحركة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وأكد في مؤتمر صحافي في القدس أن عملية رفح سيتم تنفيذها حتى لو تم التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون في قطاع غزة. وقال نتنياهو: "حتى إذا أنجزنا ذلك، سندخل رفح". وقال نتانياهو "كل من يريد أن يمنعنا من تنفيذ عملية في رفح يقول لنا بالأساس اخسروا الحرب. لن أستسلم لذلك".

وأضاف رئيس الوزراء "إن إسرائيل تحت قيادتي ستواصل معارضتها القوية لأي اعتراف أحادي بدولة فلسطينية". وتابع "بعد المجزرة الرهيبة التي وقعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، لن تكون هناك جائزة للإرهاب أكبر من هذه، وهي ستحول دون أي تسوية سلمية في المستقبل".

وتزامنت تصريحات نتنياهو مع تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، متّهمين حكومتهم بالتخلي عن رهائن خطفوا في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر وما زالوا محتجزين في غزة.

قلق بين سكان رفح جنوب القطاع To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

قطر: محادثات الهدنة "لم تكن واعدة" في الأيام الأخيرة

ومن طرفه، أعلن رئيس الوزراء القطري في ميونيخ أن المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة "لم تكن واعدة جدا" في الأيام الأخيرة. وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر ميونيخ للأمن: "أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق قريباً جداً. لكن النسق الذي ساد في الأيام القليلة الماضية لم يكن واعدا ًجداً حقاً".

وأضاف متحدثا بالإنكليزية "سنظل دائما متفائلين وسنواصل الضغط". وشدد على أن "الوقت ليس في صالحنا" مع اقتراب شهر رمضان في العاشر من آذار/مارس.

ولم يكشف رئيس الوزراء القطري الكثير من التفاصيل عن المحادثات الشديدة الحساسية، لكنه قال إنه إذا تم التوصل إلى تفاهم يتصل ب"الجانب الإنساني من الاتفاق"، فسيتم الاتفاق على "أرقام" بشأن تبادل الرهائن والأسرى.

كما دعا المسؤول القطري إلى عدم الربط بين هدنة في الحرب وإبرام اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس. وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "هذه هي المعضلة التي وقعنا فيها وللأسف أساءت دول كثيرة استخدامها، ومفادها أنه من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإنه من الضروري التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن. ينبغي ألا يكون ذلك مشروطاً".

الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في مؤتمر ميونيخ للأمن صورة من: Matthias Balk/MSC

وبدوره، قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إنه اجتمع مع رئيس الوزراء القطري. وذكر بيان أصدره مكتب هرتسوغ أنه قال خلال مؤتمر ميونيخ الأمني "اجتمعت مع رئيس الوزراء القطري أمس... كان نقاشاً جيداً. وأعتقد أنه يبذل جهودا كبيرة. بذل جهودا كبيرة ويولي تركيزاً ضخماً لهذه القضية".

وفي سياق ذي صلة، دعا الرئيس الإسرائيلي السبت السعودية إلى تطبيع العلاقات مع بلاده، قائلاً إن ذلك سيمثل "انتصاراً على حماس". وقال هرتسوغ في مؤتمر ميونيخ للأمن إن من بين أهداف هجوم حماس على إسرائيل هو تعطيل المحادثات لإرساء علاقات مع الرياض، مضيفاً "لهذا السبب فإن المضي قدماً مع السعودية سيكون بوضوح انتصاراً على ما فعلته حماس. ولهذا السبب أعتقد حقا أن المضي قدماً نحو التطبيع وبذل كل الجهود التي يمكن بذلها يمثل فرصة تاريخية مهمة للغاية".

ومنصب الرئاسة في إسرائيل شرفي إلى حد كبير وليس له تأثير مباشر في وضع السياسات.

خ.س/ف.ي (أ ف ب، رويترز)