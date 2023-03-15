 نتانياهو في ضيافة شولتس: لقاء في زمن الأزمات! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 15.03.2023

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سياسة واقتصاد

نتانياهو في ضيافة شولتس: لقاء في زمن الأزمات!

يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو بزيارة لبرلين للقاء المستشار شولتس. زيارة تأتي في زمن الأزمات حسب بعض المراقبين، إذ يثير نهج الحكومة اليمينية الإسرائيلية قلق ألمانيا. هنا نظرة تاريخية للعلاقة بين إسرائيل وألمانيا.

نتانياهو وبعض أعضاء حكومته خلال التصويت على خطة مثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي.

نتانياهو وبعض أعضاء حكومته خلال التصويت على خطة مثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي.

في الواقع ما تم الإعداد له كان مجرد حفل استقبال، بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس جامعة حيفا. لكن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وفي مقره "قصر بيلفو" في برلين نهاية الأسبوع الماضي، أطلق مواقف سياسية بشكل غير معهود بالنسبة لرؤساء ألمانيا. حيث تناول إسرائيل والتطورات السياسية الداخلية هناك. بشكل نقدي.

مختارات

فقد أعرب الرئيس الألماني عن قلقه بسبب "تصاعد الكراهية والعنف" خلال الأسابيع والأشهر الماضية، وخطط الحكومة الإسرائيلية "لإعادة هيكلة دولة القانون". الألمان "نظروا دائما بإعجاب شديد إلى دولة القانون القوية والحيوية في إسرائيل. لأننا نعرف مدى أهمية دولة القانون القوية والحيوية هذه في المنطقة"، قال الرئيس الألماني، الذي كان وزيرا للخارجية بين عامي 2005 و2009، وعامي 2013 و2017.

وأوضح شتاينماير أنه على "تواصل منتظم مع زميلي وصديقي إسحاق هرتسوغ" وأضاف أنه يعتمد على "ذكائه وصوته المتوازن في الجدل الدائر في إسرائيل". فالرئيس الإسرائيلي هرتسوغ (62 عاما) الذي تولى منصبه أواسط عام 2021 يعتبر أرفع شخصية توجه تحذيرات لحكومة نتنياهو، لذلك يتعرض هو نفسه للضغوط.

إصلاح قضائي مثير للجدل

والإصلاح القضائي الواسع الذي تسعى إليه حكومة نتانياهو اليمينية المتشددة، ستغير الأطر الديمقراطية للدولة. وبموجب خطط الإصلاح، يمكن للكنيست (البرلمان) نقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، وقد أنهى الكنيست القراءة الأولى لجزء من التعديلات.

لم يسبق لرئيس ألماني وأن وجه نقدا علنيا واضحا للسياسة الداخلية الإسرائيلية، كما فعل شتاينماير. ومعروف أنه في نهاية ولاية الرئيس الإسرائيلي الأسبق، موشيه كتساف، الذي تولى الرئاسة من عام 2000 حتى 2007 حيث استقال بعد رفع دعوى ضده بتهمة التحرش الجنسي، تجنب المسؤولون في ألمانيا زيارة إسرائيل في تلك الأثناء. لكن نادرا ما كان هناك انتقاد علني واضح لسياسة إسرائيل الداخلية، حتى لدى الحديث عن مناطق فلسطينية محتلة.

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مع نظيره الاسرائيلي اسحاق هيرتسوغ في برلين 06.09.2022

يعول الرئيس الألماني على تدخل نظيره الإسرائيلي بحكمته وتوازنه في تجاوز إسرائيل أزمة الإصلاح القضائي

فالعلاقة بين إسرائيل وألمانيا من نوع خاص، وستظل مطبوعة بالمحرقة والإبادة الجماعية لستة ملايين يهودي في حقبة ألمانيا النازية. والعلاقات الدبلوماسية التي بدأت بين البلدين عام 1965، تطورت بشكل كبير جدا. وأحدث مثال على هذا التطور هو منظمة الشباب الإسرائيلية الألمانية التي تم تأسيسها في سبتمبر/ أيلول عام 2022.

صداقة مبكرة

ومن المعروف أن أول رئيس وزراء لإسرائيل، دافيد بن غوريون، سعى قبل غيره من أجل مصالحة مبكرة متحدثا عن "ألمانيا أخرى". ورغم أن بن غوريون وأول مستشار ألماني بعد الحرب، كونراد أديناور، التقيا مرتين فقط في حياتهما، الأولى عام 1960 والثانية عام 1966، فقد بدا وكأنهما صديقان عن بعد.

أولي المحادثات الرسمية بين إسرائيل وألمانيا كانت عام 1952. وفيما بعد تعلق الأمر باتفاقية التعويضات، ثم اتصالات سرية حول نقل ألمانيا أسلحة إلى إسرائيل.

وحين تم كشف ذلك في منطقة الشرق الأوسط المتوترة عام 1964، كانت هناك إثارة كبيرة. ولكنها كانت الدفعة الأخيرة لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة عام 1965. خطوة كانت صعبة بالنسبة للكثير من الناس في دولة إسرائيل الفتية. وترافق وصول أول سفير ألماني إلى إسرائيل بأعمال شغب.

رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون والمستشار الألماني كونراد أديناور 14.03.1960

ديفيد بن غوريون كان يؤيد المصالح وإقامة علاقات مع ألمانيا جديدة بعد الحرب العالمية

مستشارو ألمانيا في إسرائيل

من خلال الاحتفالات المشتركة وزيارات ممثلي الحكومة الألمانية تم تعزيز العلاقات والتضامن بين البلدين. وصحيح أن هلموت كول زار إسرائيل مرتين فقط خلال 16 عاما كمستشار لألمانيا، فإن أنغيلا ميركل التي كانت مستشارة لمدة 16 عاما أيضا، زارت إسرائيل 8 مرات، آخرها في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

"اليوم توحدنا روابط الصداقة، إنها هدية لا تقدر بثمن، وهدية غير متوقعة بسبب الخلفية التاريخية" قالت ميركل عام 2018، كما كافحت بحزم معاداة السامية في ألمانيا.

أما المستشار الحالي، أولاف شولتس، فقد زار إسرائيل في مارس/ آذار 2022, وهي زيارته الأولى والوحيدة حتى الآن، والتي خيمت عليها حرب أوكرانيا التي كانت قد بدأت في الشهر السابق للزيارة.

والملفت خلال زيارات ميركل لإسرائيل بين عامي 2005 و2021: أنه في فترات حكومات نتانياهو اليمينية عدد زياراتها للقدس كانت أقل. وفي عام 2017 تم إلغاء المشاورات الحكومية الثنائية في القدس لمرة واحدة، وتمت جدولتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 في السنة السبعين لتأسيس دولة إسرائيل.

ميركل في خطاب لها أمام الكنيست 2008

ميركل: المسؤولية التاريخية لألمانيا هي جزء من مصلحة بلدي. وهذا يعني أن أمن إسرائيل بالنسبة لي كمستشارة لألمانيا، غير قابل للتفاوض".

حل الدولتين

كل رؤساء الحكومات الألمانية، وعلى رأسهم المستشارة أنغيلا ميركل، أكدوا دائما على حق إسرائيل في الوجود بكل وضوح. وبالتوازي مع سياسة الاستيطان الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، يتحدثون دائما عن حل الدولتين. وكل مشروع جديد لبناء مستوطنة، يرافقه تحذير من ألمانيا، بعدم زيادة العبء على الوضع المتوتر في البلاد.

وقد وصلت العلاقات إلى قمتها حين ألقت ميركل في الكنيست كلمة عام 2008، وكانت أول رئيس حكومة أجنبية يلقي كلمة في الكنيست بالألمانية، لغة الجناة. وبدت متأثرة بشكل واضح حين قالت "كل حكومة ألمانية وكل مستشار ألماني قبلي كان ملتزما بالمسؤولية التاريخية الخاصة لألمانياعن أمن إسرائيل. وهذه المسؤولية التاريخية لألمانيا هي جزء من مصلحة بلدي. وهذا يعني أن أمن إسرائيل بالنسبة لي كمستشارة لألمانيا، غير قابل للتفاوض".

أما المستشار الحالي أولاف شولتس فقال "ستواصل ألمانيا، ويمكن التأكد من ذلك، الوقوف إلى جانب إسرائيل" جاء ذلك خلال زيارته متحف الهولوكوست "ياد فاشيم" في القدس. حيث أكد هناك على المسؤولية التاريخية لألمانيا تجاه دولة إسرائيل. وبعد محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، أعلن شولتس عن دعوة قريبة لكامل أعضاء الحكومة الإسرائيلية لمشاورات مشتركة مع أعضاء الحكومة الألمانية في برلين.

من الصعب تصور مشاورات حكومية

عام 2008 بدأت هذه المشاورات الحكومية في القدس، وبعد ذلك كانت هناك ست مشاورات أخرى حتى عام 2018 ثلاث في برلين ومثلها في القدس. الآن وبالنظر إلى التشكيلة السياسية الراهنة، يصعب على كثير من المراقبين تصور إجراء مثل هذه المشاورات بمشاركة كافة أعضاء الحكومة.

وصحيح أن شولتس هنأ نتانياهو لدى توليه منصبه كرئيس للحكومة الإسرائيلية آواخر عام 2022 وأشار إلى الصداقة الخاصة والحميمة بين البلدين، فإن الجانب الألماني ينظر بانتقاد إلى ضم سياسيين وأحزاب يمينية متشددة للحكومة. هؤلاء الذين يجاهرون بأن من بين أهدافهم الإصلاح القضائي وإعادة عقوبة الإعدام وتوسيع المستوطنات في المناطق التي يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها.  

تواصل المظاهرات في إسرائيل ضد الإصلاح القضائي

نقد أكثر وضوحا من برلين

في البداية جاء النقد من المتحدث باسم الحكومة الألمانية خلال المؤتمرات الصحفية، والتي تم التذكير فيها بحل الدولتين. وفي نهاية شباط/ فبراير أعرب وزيران مهمان عن قلقهما ونقدهما.

فوزير العدل الألماني ماركو بوشمان زار إسرائيل كأول ممثل للحكومة الألمانية بعد عودة نتانياهو على رأس حكومته إلى السلطة. وقد أصبحت النقاشات واضحة على تويتر، إذ أشار بوشمان إلى "الوقوف بوضوح ضد الميل إلى تعريض دولة القانون للخطر" وأكد أن الأمر يتعلق بـ "حماية الديمقراطية الليبرالية" وحذر من "تعريض دولة القانون للخطر".

ولم يسبق أن انتقد مسؤول ألماني الوضع السياسي الداخلي في إسرائيل بهذا الوضوح كما فعل بوشمان الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي).

وبعد أسبوع من زيارة وزير العدل إلى القدس، استقبلت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك (حزب الخضر)، نظيرها الإسرائيلي الجديد إيلي كوهين، وقالت بحضوره علنا "لا أريد إخفاء أننا قلقون في الخارج". وأضافت أن ديمقراطية قوية تحتاج لـ "قضاء مستقل، يمكنه فحص قرارات الأغلبية أيضا" والحقوق الأساسية "بطبيعتها هي حقوق الأقليات".

جانب من المؤتمر الصحفي المشترك بين شولتس وعباس، أرشيف.

عباس اتهم إسرائيل بارتكاب "50 محرقة" ضد الفلسطينيين. قوبل هذا الاتهام باستنكار شديد في ألمانيا كما تعرض شولتس لانتقادات لأنه "بقي صامتا".

أسئلة حرجة من إسرائيل أيضا

والآن يزور نتانياهو برلين، إنها زيارة مثيرة أكثر من أي وقت مضى. ألمانيا وإسرائيل، هذا التاريخ المثقل بالأعباء يفتح فصلا جديدا، والضيف الآتي من إسرائيل سيجلب معه أسئلة محرجة أيضا. حيث لا تزال هناك مشكلة معاداة السامية في ألمانيا.

وحين زار شولتس إسرائيل قبل عام كانت هناك فضيحة معرض دوكومنتا في كاسيل، والذي يعد أحد أهم المعارض الفنية في العالم، حيث كانت هناك سلسلة من اللوحات المعادية للسامية بشكل واضح.

وربما يدلي شولتس وضيفه نتانياهو بعد الغداء بتصريحات صحفية في نفس المكان الذي عقد فيه شولتس مؤتمرا صحفيا مع رئيس السلطية الفلسطينية محمود عباس الذي أشار حينها إلى أنّ الفلسطينيين تعرضوا لـ "50 محرقة"، وظل شولتس صامتا. وفيما بعد أدان المستشار خروج الضيف عن "المسار".

كرستوف شتراك/ عارف جابو

  • Gründung des Staates Israel 1948 Premierminister Ben-Gurion (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "انتصار الأمل"

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. ومما قاله بن غوريون آنذاك: "لم يفقد الشعب اليهودي الأمل مطلقاً. ولم تنقطع صلواته للحرية وللعودة إلى وطنه. واليوم عاد اليهود إلى وطنهم الأصلي. وصار لهم دولة خاصة بهم".

  • Archivbild vom israelischen Flagge vor den Vereinigten Nationen 1948 (Getty Images/AFP)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار دبلوماسي

    بعد ذلك مباشرة تم في نيويورك رفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة. وبالنسبة للإسرائيليين شكل ذلك خطوة إضافية نحو الأمن والحرية. وأخيراً أصبح لهم دولة معترف بها دولياً.

  • Timeline 2er Weltkrieg Auschwitz wird befreit (picture-alliance/dpa/akg-images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الساعة المظلمة

    يمكن قراءة أهمية تأسيس دولة إسرائيل على خلفية الهولوكوست. فالنازيون قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية ستة ملايين يهودي. الصورة لمعتقلين في معسكر أوسشفيتس.

  • Israel Unabhängigkeitskrieg1948 flüchtende Palästinenser (picture-alliance/CPA Media)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "النكبة" ـ الكارثة

    يحيي الفلسطينيون يوم تأسيس دولة إسرائيل كيوم "نكبة" بالنسبة لهم؛ إذ توجب على نحو 700.000 فلسطيني مغادرة أراضيهم. وعليه فإن تأسيس دولة إسرائيل هو بداية ما يسمى "صراع الشرق الأوسط" الذي لم يتم حله حتى بعد مرور 70 عاماً عليه.

  • Bildergalerie Ausstellung Ihr glücklichen Augen (Photo House Pri-Or, Tel Aviv)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    العمل من أجل المستقبل

    الطريق السريع رقم 2 تربط بين مدينتي تل أبيب ونتانيا وتوثق كذلك لإرادة انبعاث الدولة الفتية. وتم تدشين الطريق في 1950 من قبل وزيرة العمل الإسرائيلية غولدا مايير التي فرضت على البلاد بعد توليها رئاسة الحكومة نهج تحديث اقتصادي واجتماعي صارم.

  • Kinder im Kibbuz ca. 1950 (G. Pickow/Three Lions/Hulton Archive/Getty Images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كيبوتس

    الكيبوتسات هي تجمعات سكنية تعاونية تم إشادتها في كل أنحاء إسرائيل، ولاسيما في السنوات الأولى بعد تأسيس الدولة. وفيها طبق اليهود العلمانيون وأيضاً من ذوي التوجهات الاشتراكية تصوراتهم حول المجتمع.

  • Sechstagekrieg - israelische Panzer in den Golanhöhen - Syrien (Imago/Keystone)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الدولة الحصينة

    استمرت التوترات مع الجيران العرب. وفي 1967 أدت تلك التوترات إلى "حرب الأيام الستة" التي انتصرت فيها إسرائيل على مصر والأردن وسوريا ولبنان، التي كانت مدعومة أيضا من وحدات سعودية ويمنية أقل. وفي الوقت نفسه بسطت إسرائيل سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية ـ وكان ذلك بداية توترات وحروباً إضافية في المنطقة.

  • Olympia Attentat von München 1972 (dapd)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار وموت

    في الألعاب الأولمبية في 1972 بميونيخ أحرز السباح اليهودي الأمريكي مارك شبيتس سبعة أرقام قياسية عالمية. وفي منتصف الدورة الأولمبية اقتحم إرهابيون فلسطينيون القرية الأولمبية واحتجزوا الرياضيين الإسرائيليين كرهائن. وانتهت محاولة تحريرهم من قبل الشرطة الألمانية بكارثة: إذ قتل الإرهابيون الرياضيين الإسرائيلين المحتجزين.

  • Symbolbild Israel Siedlungen im Westjordanland (picture-alliance/newscom/D. Hill)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    مستوطنات في أرض العدو

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية عامل تسخين دائم للنزاع مع الفلسطينيين. وتتهم سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية إسرائيل بمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلية من خلال بناء مزيد من المستوطنات. وحتى الأمم المتحدة تشجب بناء المستوطنات، إلا أن إسرائيل إلى يومنا هذا لا تعبأ بذلك.

  • Gazastreifen Erste Intifada 1987 (picture-alliance/AFP/E. Baitel)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    غضب وكراهية وحجارة

    في شتاء 1987 احتج الفلسطينيون ضد الحكم الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وتفجرت الاحتجاجات في مدينة غزة وانتقلت بسرعة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية. واستمرت تلك الانتفاضة على مدار سنوات وانتهت بتوقيع اتفاقيات أوسلو في 1993.

  • USA Weißes Haus Unterzeichnung von Oslo 1 Präsident Bill Clinton (M) Israels Premierminister Yitzhak Rabin und PLO Vorsitzender Jassir Arafat (picture-alliance/CPA Media )

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    وأخيراً السلام؟

    بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون باشر رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في 1993 محادثات سلام. وانتهت هذه المفاوضات بتوقيع "اتفاقية أوسلو" وبالاعتراف المتبادل.

  • Israel 1995 - Premierminister Peres (Getty Images/AFP/J. Delay)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كرسي فارغ

    اغتال طالب حقوق متطرف إسحاق رابين في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1995. نسف الاغتيال عملية السلام وكشف الانقسام السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي؛ فقد زادت الفجوة بين اليهود المعتدلين والمتطرفين، وكذلك بين العلمانيين والأصوليين. الصورة تظهر رئيس الوزراء السابق شيمون بيريس بجانب الكرسي الفارغ لسلفه.

  • Altbundespräsident Johannes Rau gestorben Johannes Rau (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    محاولة قول ما لا يمكن قوله

    الإبادة الجماعية بحق اليهود تؤثر إلى يومنا هذا على العلاقات الألمانية الإسرائيلية. وفي شباط/فبراير 2000 كان الرئيس الألماني الأسبق يوهانس راو أول رئيس ألماني يلقي كلمة باللغة الألمانية أمام الكنسيت. طلب راو العفو من أجل صالح الأبناء والأحفاد.

  • Israel Mauerbau 2002 (picture-alliance/dpa/dpaweb/S. Nackstrand)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الجدار الإسرائيلي

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية وراء تسخين المواجهة مع الفلسطينيين. وفي عام 2002 شيدت إسرائيل جداراً يبلغ طوله 107 كيلومتراً في الضفة الغربية. ورغم أن الجدار قلل من أعمال العنف، إلا أنه لم يحل المشاكل السياسية للنزاع المستمر منذ 70 عاماً بين الشعبين.

  • Israel Besuch Außenminister Maas in Yad Vashem (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انحناء أمام الموتى

    وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس يسير بخطى ثابتة على تقليد التقارب الألماني الإسرائيلي. وقادته رحلته الخارجية الأولى كوزير للخارجية إلى إسرائيل. وفي آذار/مارس 2018 وضع ماس إكليلاً من الورود على النصب التذكاري ياد فاشيم إجلالاً لضحايا الهولوكوست.