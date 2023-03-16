نادي فرايبوع أحد أندية الدرجة الأولى في ألمانيا رغم أنه مر في موسم 2014/ 2015 بفترة صعبة انزلته إلى الدرجة الثانية. لكنه سرعان ما تجاوزها وترقى مجددا إلى صفوف أندية الدرجة الأولى اعتبارا من موسم 2016/ 2017 وما يزال فيها.

تأسس نادي فرايبورغ عام 1904 ولم يعد للعب في منافسات مسابقة الدوري الألماني "بوندسليغا" بشكلها الحالي إلا في موسم 2016/ 2017، حيث أنهاه في المركز السابع، ومنذ لك الحين وهو من أندية الدرجة الأولى في ألمانيا. وفي موسم 2022/ 2023 خاض غمار الدوري الأوروبي وودع البطولة بعد خسارتين أمام يوفنتوس الإيطالي في ثمن النهائي.