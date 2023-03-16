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نادي فرايبورغ

نادي فرايبوع أحد أندية الدرجة الأولى في ألمانيا رغم أنه مر في موسم 2014/ 2015 بفترة صعبة انزلته إلى الدرجة الثانية. لكنه سرعان ما تجاوزها وترقى مجددا إلى صفوف أندية الدرجة الأولى اعتبارا من موسم 2016/ 2017 وما يزال فيها.

تأسس نادي فرايبورغ عام 1904 ولم يعد للعب في منافسات مسابقة الدوري الألماني "بوندسليغا" بشكلها الحالي إلا في موسم 2016/ 2017، حيث أنهاه في المركز السابع، ومنذ لك الحين وهو من أندية الدرجة الأولى في ألمانيا. وفي موسم 2022/ 2023 خاض غمار الدوري الأوروبي وودع البطولة بعد خسارتين أمام يوفنتوس الإيطالي في ثمن النهائي.

يوروبا ليغ: ليفركوزن في ربع النهائي وفشل أونيون وفرايبورغ

يوروبا ليغ: ليفركوزن في ربع النهائي وفشل أونيون وفرايبورغ 16.03.2023

تمكن فريق بايرن ليفركوزن من بلوغ ربع نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) فيما تبخرت أحلام أونيون برلين وفرايبورغ. كما واصل مانشستر يونايتد الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي مشوارهما في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".
لعنة التعادلات تلاحق أونيون برلين وفوز قاتل لفرايبورغ

لعنة التعادلات تلاحق أونيون برلين وفوز قاتل لفرايبورغ 12.03.2023

للمرة الخامسة في آخر سبع مباريات خاضها أونيون برلين اكتفى فريق العاصمة بالتعادل والمركز الرابع في ترتيب الدوري. في المقابل حقق فرايبورغ فوزا قاتلا على هوفنهايم ليبقى بين الفرق المتنافسة على اللقب والبطولات الأوربية.

بوندسليغا: بايرن يصالح جمهوره ويستعيد الصدارة من دورتموند

بوندسليغا: بايرن يصالح جمهوره ويستعيد الصدارة من دورتموند 26.02.2023

لم تدم صدارة دورتموند للدوري الألماني طويلاً، إذ استعادها بايرن ميونيخ بفوزه العريض على أونيون برلين بثلاثية نظيفة. فوز بايرن أشعل المنافسة على اللقب مع غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند الذي يتخلف عنه بفارق الأهداف فقط.
الصدارة تتقلص.. فرانكفورت يفرض التعادل على بايرن!

الصدارة تتقلص.. فرانكفورت يفرض التعادل على بايرن! 28.01.2023

سقط بايرن ميونيخ المتصدر في فخ التعادل للمباراة الثالثة توالياً، وهذه المرة مع أينتراخت فرانكفورت، في قمة مباريات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الالماني "بوندسليغا". وبذلك تقلصت صدارته إلى نقطة واحدة أمام أونيون برلين.
بوندسليغا - تدفئة أرض الملاعب تتعارض مع حماية المناخ

بوندسليغا - تدفئة أرض الملاعب تتعارض مع حماية المناخ 24.01.2023

في ظل أزمة المناخ والطاقة، يتوجب على الدوري الألماني لكرة القدم إيجاد طرق مستدامة للتعامل مع الملاعب. الشغل الشاغل في الوقت الحالي هو كيفية تدفئة أرضية هذه الملاعب التي تستهلك الكثير من الطاقة، ليس فقط في أيام المباريات.
ثلاثية غريفو تقود فرايبورغ لسحق أونيون والانقضاض على الوصافة

ثلاثية غريفو تقود فرايبورغ لسحق أونيون والانقضاض على الوصافة 13.11.2022

أحرز فينشنزو غريفو ثلاثية ليقود فريقه فرايبورغ للفوز برباعية على أونيون برلين ليخطف المركز الثاني، فيما فرمل ماينتس انتصارات ضيفه أينتراخت فرانكفورت بعدما فرض عليه التعادل في ختام مباريات المرحلة الـ15 للدوري الألماني.
أونيون برلين يهزم دورتموند ويحتفظ بالصدارة وبايرن يكتسح فرايبورغ

أونيون برلين يهزم دورتموند ويحتفظ بالصدارة وبايرن يكتسح فرايبورغ 16.10.2022

حافظ أونيون برلين على صدارة الدوري الألماني، بعد فوزه على ضيفه دورتموند في مباريات المرحلة العاشرة. وفيما أزاح بايرن ميونيخ ضيفه فرايبورغ عن الوصافة بعدما اكتسحه بخماسية نظيفة، فاز كولن على ضيفه أوغسبوغ في مواجهة مثيرة.
بوندسليغا: أونيون برلين ينفرد بالصدارة بعد تعثر فرايبورغ

بوندسليغا: أونيون برلين ينفرد بالصدارة بعد تعثر فرايبورغ 11.09.2022

بعد ثالث تعادل لحامل اللقب بايرن ميونيخ انفرد فريق أونيون بصدارة ترتيب الدوري الألماني في مرحلته السادسة وذلك إثر فوزه على كولونيا بهدف يتيم. واكتفى فرايبورغ بالمركز الثاني بعد تعادله السلبي مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

مفاجآت البوندسليغا- فرايبورغ في الصدارة وبايرن يتراجع للمركز الثالث

مفاجآت البوندسليغا- فرايبورغ في الصدارة وبايرن يتراجع للمركز الثالث 03.09.2022

سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل أمام مضيفه أونيون برلين ليفقد صدارة البوندسليغا. فيما صعد فرايبورغ إلى صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة بعد فوزه على ليفركوزن، وهو نفس رصيد بروسيا دورتموند. بينما اكتسح فرانكفورت ضيفه لايبزيغ.

أندية الدوري الألماني تلعب تحت أضواء خافتة وتدفئة منخفضة!

أندية الدوري الألماني تلعب تحت أضواء خافتة وتدفئة منخفضة! 18.08.2022

يؤثر ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة حرب أوكرانيا على أندية الدوري الألماني أيضا. وهناك توجه لترشيد الاستهلاك والاستعانة بمصادر مستدامة. وبدأت أندية خطوات مهمة للتوفير لكن لا يوجد بينها مفهوم ترشيد موحد؛ فلكل ناد ظروفه الخاصة.
نكونكو أفضل لاعب وشولر أفضل لاعبة في البوندسليغا

نكونكو أفضل لاعب وشولر أفضل لاعبة في البوندسليغا 31.07.2022

في استفتاء الصحفيين الرياضيين الذي تجريه مجلة "كيكر" الألمانية، تم اختيار كريستوفر نكونكو لاعب لايبزيغ كأفضل لاعب في ألمانيا في العام الحالي، فيما اختيرت ليا شولر لاعبة بايرن كأفضل لاعبة وكريستيان شترايش كأفضل مدرب.
لايبزيغ يقلب الطاولة على فرايبورغ ويتوج بطلا لكأس ألمانيا

لايبزيغ يقلب الطاولة على فرايبورغ ويتوج بطلا لكأس ألمانيا 21.05.2022

بعشرة لاعبين وبعد أن كان متخلفا بهدف قلب لايبزيغ الطاولة على فرايبورغ في نهائي كأس ألمانيا وفاز عليه بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي. وبذلك حقق لايبزيغ لقب كأس ألمانيا للمرة الأولى في تاريخه.
بوندسليغا.. ليفركوزن يضمن دوري الأبطال وفرايبورغ يتلقى صفعة!

بوندسليغا.. ليفركوزن يضمن دوري الأبطال وفرايبورغ يتلقى صفعة! 07.05.2022

حجز باير ليفركوزن بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على هوفنهايم، في حين تلقى فرايبورغ صفعة قوية بهزيمته أمام أونيون برلين. وعاد دورتموند لسكة الانتصارات بعد فوزه على غرويترفورت، أول الهابطين إلى الدرجة الثانية.
لايبزيغ يتخطى عقبة أونيون برلين ويتأهل لنهائي كأس ألمانيا

لايبزيغ يتخطى عقبة أونيون برلين ويتأهل لنهائي كأس ألمانيا 20.04.2022

يواصل لايبزيغ طريقه بثبات نحو إحراز أول لقب في تاريخه بكأس ألمانيا بعد بلوغه المباراة النهائية التي ينتظره فيها فريق فرايبورغ. لايبزيغ تأهل للنهائي بعد فوز صعب على أونيون برلين يدين به لهدف فورسبيرغ في الوقت بدل الضائع.
فرايبورغ يهزم هامبورغ ويتأهل للمرة الأولى إلى نهائي كأس ألمانيا

فرايبورغ يهزم هامبورغ ويتأهل للمرة الأولى إلى نهائي كأس ألمانيا 19.04.2022

أصبح فرايبورغ على بعد خطوة من تحقيق أول لقب كبير في تاريخه بعدما صعد إلى نهائي كأس ألمانيا، بعد فوزه على هامبورغ الذي يلعب في الدرجة الثانية.

كأس ألمانيا: لايبزيغ يواصل الزحف نحو اللقب الأول بتاريخه

كأس ألمانيا: لايبزيغ يواصل الزحف نحو اللقب الأول بتاريخه 18.04.2022

يأمل لايبزيغ في مواصلة زحفه نحو إحراز اللقب الأول في تاريخه بمسابقة كأس ألمانيا، عندما يلتقي أونيون برلين في نصف النهائي، فيما يلعب هامبورغ مع فرايبورغ. فهل ينجح لايبزيغ هذه المرة بعد فشله مرتين أمام بايرن ودورتموند؟
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