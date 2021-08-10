ميسي: حلمي هو الفوز بدوري الأبطال مع باريس سان جيرمان

أفاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الأربعاء (11 آب/أغسطس)، خلال تقديمه كلاعب جديد في باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه يحلم بأن يحرز مع الفريق لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الذي توج به شخصياً مع برشلونة أربع مرات سابقاً.

جالساً بجانب رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي، قال ابن الـ34 عاماً في المؤتمر الصحافي: "قلت إن حلمي هو الفوز بلقب آخر في دوري أبطال أوروبا، وأعتقد أنه (سان جيرمان) المكان المثالي للحصول على فرصة تحقيق ذلك".

وتوج ميسي بلقبه الرابع الأخير في المسابقة القارية عام 2015 مع برشلونة الإسباني، فيما يبحث سان جيرمان عن اللقب للمرة الأولى ولهذا السبب كان من أكثر الفرق تعزيزاً لصفوفه منذ انتقال ملكيته الى قطر للاستثمارات الرياضية عام 2011. ووقع ميسي الثلاثاء عقد انتقاله الى سان جيرمان لمدة عامين مع خيار التمديد لعام ثالث بعد الانفصال عن برشلونة الذي دافع عن ألوانه طيلة 21 عاماً وتوج معه بجميع الألقاب الممكنة، وبلغت بطولات ميسي مع برشلونة 35 لقبا، بينها 10 في الدوري الإسباني و4 في دوري الأبطال.



وقال ميسي خلال تقديمه في ملعب "بارك دي برينس" (حديقة الأمراء) إنه "سعيدٌ للغاية" بانضمامه الى سان جيرمان، مضيفاً "أتطلع للاجتماع بزملائي والطاقم وأن أبدأ هذه المرحلة الجديدة"، مضيفاً بأنه كان "من الصعب جداً علي ترك برشلونة بعد هذه الفترة الطويلة".

ميسي يلقي قميصا على الجماهير أمام ملعب "حديقة الأمراء" في باريس (11 أغسطس/ آب 2021)





الخليفي: التعاقد مع ميسي "يتماشي" مع اللعب النظيف

ورحب الخليفي بأفضل لاعب في العالم ست مرات قائلاً: "يُسعدني أن ليونيل ميسي اختار الانضمام لباريس سان جيرمان، ونحن فخورون بالترحيب به في باريس مع عائلته"، وتابع: "لن نخيب آمال جماهير باريس سان جيرمان ونحن نصنع لحظة تاريخية والعمل الجدي يبدأ الآن".



وشدد الخليفي على أن التعاقد مع ليونيل ميسي "يتماشى" مع قواعد اللعب المالي النظيف في أوروبا، وقال: "نحترم قواعد اللعب المالي النظيف وملتزمون باللوائح"، مضيفاً: "نحن يقظون دائماً بشأن اللعب المالي النظيف. إنه أول شيء نتحقق منه مع المسؤولين التجاريين والماليين والقانونيين، لمعرفة ما إذا كنا بإمكاننا التعاقد مع أي لاعب". وأضاف الخليفي أن الناس ستشعر "بالصدمة" من الأرباح المالية التي سيجنيها النادي بعد التعاقد مع ميسي، وقال ساخراً: "أتمنى أن لا يطلب ميسي زيادة في راتبه".





جاهير حاشدة خارج ملعب حديقة الأمراء في باريس بعد توقيع الأسطورة ليونيل ميسي للعب مع باريس سان جيرمان.



ويبدو سان جيرمان فريقاً لا يقهر هذا الموسم، أقله على الورق، بعدما عزّز صفوفه بقائد ريال مدريد الإسباني قلب الدفاع سيرخيو راموس في صفقة انتقال حر، وقائد هولندا جورجينيو فينالدوم والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما في صفقتي انتقال حر أيضاً بعد انتهاء عقديهما مع ليفربول الإنكليزي وميلان توالياً، والنجم المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان الإيطالي. ومن المؤكد أن القوة المالية لسان جيرمان والتخفيف من قواعد اللعب النظيف المالي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، فتحا الباب أمام نادي العاصمة الفرنسية لتحقيق هذه الصفقات وأبرزها صفقة ميسي بالتأكيد.

م.ع.ح/ ص.ش (أ ف ب ، رويترز)