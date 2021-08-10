ميسي: حلمي هو الفوز بدوري الأبطال مع باريس سان جيرمان

أفاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الأربعاء (11 آب/أغسطس)، خلال تقديمه كلاعب جديد في باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه يحلم بأن يحرز مع الفريق لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الذي توج به شخصياً مع برشلونة أربع مرات سابقاً.
جالساً بجانب رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي، قال ابن الـ34 عاماً في المؤتمر الصحافي: "قلت إن حلمي هو الفوز بلقب آخر في دوري أبطال أوروبا، وأعتقد أنه (سان جيرمان) المكان المثالي للحصول على فرصة تحقيق ذلك".
وتوج ميسي بلقبه الرابع الأخير في المسابقة القارية عام 2015 مع برشلونة الإسباني، فيما يبحث سان جيرمان عن اللقب للمرة الأولى ولهذا السبب كان من أكثر الفرق تعزيزاً لصفوفه منذ انتقال ملكيته الى قطر للاستثمارات الرياضية عام 2011. ووقع ميسي الثلاثاء عقد انتقاله الى سان جيرمان لمدة عامين مع خيار التمديد لعام ثالث بعد الانفصال عن برشلونة الذي دافع عن ألوانه طيلة 21 عاماً وتوج معه بجميع الألقاب الممكنة، وبلغت بطولات ميسي مع برشلونة 35 لقبا، بينها 10 في الدوري الإسباني و4 في دوري الأبطال.
وقال ميسي خلال تقديمه في ملعب "بارك دي برينس" (حديقة الأمراء) إنه "سعيدٌ للغاية" بانضمامه الى سان جيرمان، مضيفاً "أتطلع للاجتماع بزملائي والطاقم وأن أبدأ هذه المرحلة الجديدة"، مضيفاً بأنه كان "من الصعب جداً علي ترك برشلونة بعد هذه الفترة الطويلة".
ميسي يلقي قميصا على الجماهير أمام ملعب "حديقة الأمراء" في باريس (11 أغسطس/ آب 2021)
الخليفي: التعاقد مع ميسي "يتماشي" مع اللعب النظيف
ورحب الخليفي بأفضل لاعب في العالم ست مرات قائلاً: "يُسعدني أن ليونيل ميسي اختار الانضمام لباريس سان جيرمان، ونحن فخورون بالترحيب به في باريس مع عائلته"، وتابع: "لن نخيب آمال جماهير باريس سان جيرمان ونحن نصنع لحظة تاريخية والعمل الجدي يبدأ الآن".
وشدد الخليفي على أن التعاقد مع ليونيل ميسي "يتماشى" مع قواعد اللعب المالي النظيف في أوروبا، وقال: "نحترم قواعد اللعب المالي النظيف وملتزمون باللوائح"، مضيفاً: "نحن يقظون دائماً بشأن اللعب المالي النظيف. إنه أول شيء نتحقق منه مع المسؤولين التجاريين والماليين والقانونيين، لمعرفة ما إذا كنا بإمكاننا التعاقد مع أي لاعب". وأضاف الخليفي أن الناس ستشعر "بالصدمة" من الأرباح المالية التي سيجنيها النادي بعد التعاقد مع ميسي، وقال ساخراً: "أتمنى أن لا يطلب ميسي زيادة في راتبه".
جاهير حاشدة خارج ملعب حديقة الأمراء في باريس بعد توقيع الأسطورة ليونيل ميسي للعب مع باريس سان جيرمان.
ويبدو سان جيرمان فريقاً لا يقهر هذا الموسم، أقله على الورق، بعدما عزّز صفوفه بقائد ريال مدريد الإسباني قلب الدفاع سيرخيو راموس في صفقة انتقال حر، وقائد هولندا جورجينيو فينالدوم والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما في صفقتي انتقال حر أيضاً بعد انتهاء عقديهما مع ليفربول الإنكليزي وميلان توالياً، والنجم المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان الإيطالي. ومن المؤكد أن القوة المالية لسان جيرمان والتخفيف من قواعد اللعب النظيف المالي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، فتحا الباب أمام نادي العاصمة الفرنسية لتحقيق هذه الصفقات وأبرزها صفقة ميسي بالتأكيد.
م.ع.ح/ ص.ش (أ ف ب ، رويترز)
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
حتى رحيل ميسي ليس مستحيلا!
لقد حدث ما لم يكن في الحسبان: الطلاق بين الأسطورة ليونيل ميسي وبرشلونة وذلك بعد أكثر من 20 عاما قضاها البرغوث الأرجنتيني داخل النادي وأصبح خلالها الهداف التاريخي للنادي (672 هدفا) كما صنع لزملائه 305 أهداف، وكان أكثر اللاعبين مشاركة بقميصه (778 مباراة بجميع المسابقات). إنه مجد جعل الكثيرين يعتبرونه أفضل لاعب في تاريخ الكرة.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
أسف شديد من الجانبين
في بيان رسمي أعلن برشلونة (مساء الخميس 5/8/2021) أن ميسي "لن يبقى في برشلونة رغم أن النادي واللاعب اتفقا على عقد جديد". وأوضح البيان أن هذا العقد "لا يمكن تنفيذه بسبب معوقات مالية وهيكلية"، مضيفا أن "الجانبين يتأسفان بشدة لعدم إمكانية تحقيق رغبة اللاعب ورغبة النادي" في تنفيذ العقد.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
أسباب الرحيل؟
وألقى النادي باللوم على قواعد مسابقة "الليغا الإسبانية" في عدم تحقيق تلك الرغبة. وكان خافيير تباس، رئيس "الليغا"، قد أعرب في يونيو/ حزيران الماضي عن أمله في أن يتمكن برشلونة من الحفاظ على ميسي، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن برشلونة "تخطى الحدود المسموح بها في الرواتب" وأنه يجب شطب رواتب لدى آخرين، موضحا أن خسائر الليغا البالغة 700 مليون يورو، نصفها مسجل باسم برشلونة، بحسب موقع شبورت1 الألماني.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
السبب تخفيض قيمة العقد؟
وقالت وسائل إعلام إن برشلونة طلب من ميسي تخفيض القيمة المالية لعقده إلى النصف، ليأتي الآن إعلان خبر الرحيل، لكن سبق لميسي العام الماضي أن أعلن عن نيته مغادرة برشلونة رغم أنه كان رمز برشلونة على مدار عشرين عاما. والعلاقة التي تربطهما ليست عادية. فميسي كان يعاني من اضطراب هرموني ومشاكل في النمو كادت تنهي مسيرته الكروية عندما كان في الثالثة عشرة من عمره.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
تكلفة باهظة
ولم يكن لميسي أي أمل في العلاج لتكلفته الباهظة، ولم يكن لأبويه، أو حتى لناديه في روساريو، القدرة على تحملها. لكن إنقاذ الموهبة الفذة التي يتمتع بها "البرغوث" الأرجنتيني، كما يلقبه البعض، جاءت على يد نادي برشلونة. ففي أول لقاء خاضه ميسي الصغير بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز الأخير خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات العلاج. آنذاك كان طول ميسي 140 سنتمترا ووزنه 40 كيلو غراما.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
حقنة هرمونات يومية
طيلة أربع سنوات كان على ميسي يأخذ حقنة هرمونات بشكل يومي. وعندما خاض أولى مبارياته ضمن منافسات الدوري الإسباني كان طوله قد بلغ 1,69 سم. وبعدها بستة أشهر انتزع صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني. الصورة من الأرشيف وتعود لعام 2004. يظهر فيها ليونيل ميسي وإلى يمينه زميله اللاعب الكاميروني صاموئيل إيتو.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
حيث كانت البداية
في أكتوبر/ تشرين الأول 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
أفضل لاعب شاب في العالم
في عام 2005 حصل اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على العديد من الشبان الموهوبين كـواين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملا جائزة الفتى الذهبي. وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك. البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2005 في ملعب "كامب نو".
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
أفضل لاعب في العالم
شهد ميسي عصرا ذهبيا مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب إلى جانب لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
أرقام خارقة
بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ34 لقبا، وسجل 672 هدفا في 778 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم ست مرات ورنالدو خمس مرات فقط.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
مشاكل مع السلطات الإسبانية
ميسي ليس غنيا بالألقاب والأهداف فحسب، بل حتى إنه كسب الملايين خلال مسيرته الكروية، وهو ما تسبب له بمشاكل مع السلطات الإسبانية. ففي عام 2016 حُكم على النجم الأرجنتيني بالسجن لمدة 21 عاما بتهمة تهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين يورو تتعلق بحقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية. تم تعليق عقوبة السجن كونها أقل من عامين ولنظافة سجله العدلي، إلا أنه تتوجب عليه دفع 2.1 مليون يورو غرامة.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
أسوأ هزيمة
آخر فوز لميسي مع برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا كانت في عام 2015. لكن أسوأ هزيمة له في هذه المسابقة كانت في 2020. وتحديدا في دور الثمانية عندما خسر الفريق الكتالوني أمام فريق بايرن بثمانية أهداف لهدفين. هذه الخسارة الفادحة عززت الرغبة لدى ميسي في مغادرة ملعب "الكامب نو".
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
فاكس الرحيل
ميسي أرسل قبل عام فاكس إلى إدارة النادي طلب فيه "إنهاء عقد العمل الذي يجمعني بناديكم الموقر". فقد كان يريد الرحيل عن قلعة "كامب نو" خلال فترة الانتقالات الصيفية في 2020. أي قبل عام على انتهاء عقده. وشكر النادي على كل الفرص التي قدمها لتطويره على الصعيد الشخصي والكروي، مؤكدا بأنه "اتخذت هذا القرار الصعب لأسباب شخصية، والذي آمل أن تتلقاه الإدارة بأفضل طريقة". لكنه عاد وأكمل مع الفريق حتى صيف 2021.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
من سيفوز بقلب ميسي؟
السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو إلى أين يا ميسي؟ حتى الجمعة 6/8/2021 لم تعلن أي جهة رسميا أنها تعاقدت مع اللاعب، لكن هناك صورة انتشرت تجمع بين ميسي وعدد من لاعبي باريس سان جرمان بينهم نيمار ودي ماريا. كما أن مطالب ميسي المالية بإمكان النادي المملوك لقطر تحقيقها بكل سهولة. (صورة أرشيفية لميسي ودي ماريا قبل مباراة ودية أمام منتخب ألمانيا 2012)
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
ربما الدوري الإنجليزي؟
غير أن إمكانية رحيله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي واردة أيضا، فهناك المدرب بيب غوارديولا، الذي يعد ركيزة من ركائز مسيرة ميسي كما كان ميسي عامودا من أعمدة نجاحه أيضا. وسبق أن جرت اتصالات بين الجانبين في 2020 وهنا أيضا المال وفير لدى مالك النادي الشيخ منصور بن زايد. والأموال وفيرة أيضا لدى رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
أو الدوري الإيطالي؟
ويجري الحديث أيضا عن انترميلان الإيطالي الذي يشهد من جديد نجاحا رياضيا كبيرا، لكن الأموال لديه أقل من أندية الدوري الإنجليزي. وهناك من يحلم بأن يرى ميسي مع رونالدو في يوفتنوس.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
جهات أخرى
غادر ميسي برشلونة الآن وهو قريب من اعتزال الكرة، فهل يفعل مثل صديقه تشابي ويذهب للدوري القطري؟ أو ربما صديقه الآخر آنيستا ويذهب إلى الدوري الياباني أم مثل صديقه ومواطنه كارلوس تيفز فيرحل إلى الدوري الصيني ويعود بعدها إلى مسقط رأسه: الأرجنتين.