"لقد حدث!"..ميسي إلى باريس سان جيرمان

أكد والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الثلاثاء (10 من آب/ أغسطس) أن نجله سيوقع لباريس سان جرمان الفرنسي، وذلك تزامناً مع وصول أفضل لاعب في العالم ست مرات الى مطار برشلونة-إل برات في طريقه الى العاصمة الفرنسية.

وقال خورخي ميسي الذي يتولى إدارة أعمال نجله، للقناة التلفزيونية الإسبانية "لا سيكستا": "نعم، ليو سيوقع اليوم لباريس سان جرمان". وعندما سئل في المطار من قبل الصحافيين إذا كان ميسي سيوقع لاحقاً الثلاثاء مع سان جرمان، أجاب "نعم".

وقبل ساعات قليلة كانت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية قد نشرت على موقعها الإلكتروني مقالا بعنوان "ميسي- لقد حدث!" يتحدث عن توصل نجم برشلونة السابق إلى اتفاق مع النادي الباريسي، وأن البرغوث سيصل إلى باريس عصر الثلاثاء حيث سيجري الفحص الطبي مباشرة.

فيما أفاد موقع سكاي الرياضي أن الطرفين سيوقعان النسخة النهائية من العقد مساء الثلاثاء في العاصمة الفرنسية، والذي سيمتد لنحو سنتين.

ويُعد ميسي (34 عاما) أحد أعظم لاعبي العالم عبر العصور. وقد أذرف الفائز بالكرة الذهبية ست مرات يوم الدموع الأحد الماضي أثناء وداع فريق طفولته، بعد إعلان النادي الكتالوني أنه لم يعد بإمكانه الاحتفاظ بقائده ، وحاول جاهدا اتمام كلامه بعد نوبات بكاء في لحظات عاطفية ألقى فيها ميسي اللوم على قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

ويملك باريس سان جيرمان هجوما مذهلا بالفعل، في وجود كيليان مبابي ونيمار بين أفضل اللاعبين على الكوكب.

لكن وصول ميسي، الهدّاف التاريخي لبرشلونة برصيد 682 هدفا، سيعزز طموحات النادي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

كما أن انضمام ميسي، الذي لديه 245 مليون متابع على تطبيق إنستغرام وأكثر لاعبي برشلونة تتويجا عبر التاريخ، إلى الدوري الفرنسي سيخفف عنه حدة الضائقة المالية المتعلقة بأزمة حقوق البث التلفزيوني.

وفور وداع ميسي لبرشلونة وحتى قبل ذلك ارتبط اسم باريس سان جيرمان باللاعب الأرجنتيني.

ع.ج.م/ و.ب (رويترز، د ب أ، أ ف ب)