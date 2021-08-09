"لقد حدث!"..ميسي إلى باريس سان جيرمان

أكد والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الثلاثاء (10 من آب/ أغسطس) أن نجله سيوقع لباريس سان جرمان الفرنسي، وذلك تزامناً مع وصول أفضل لاعب في العالم ست مرات الى مطار برشلونة-إل برات في طريقه الى العاصمة الفرنسية.
وقال خورخي ميسي الذي يتولى إدارة أعمال نجله، للقناة التلفزيونية الإسبانية "لا سيكستا": "نعم، ليو سيوقع اليوم لباريس سان جرمان". وعندما سئل في المطار من قبل الصحافيين إذا كان ميسي سيوقع لاحقاً الثلاثاء مع سان جرمان، أجاب "نعم".
وقبل ساعات قليلة كانت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية قد نشرت على موقعها الإلكتروني مقالا بعنوان "ميسي- لقد حدث!" يتحدث عن توصل نجم برشلونة السابق إلى اتفاق مع النادي الباريسي، وأن البرغوث سيصل إلى باريس عصر الثلاثاء حيث سيجري الفحص الطبي مباشرة.
فيما أفاد موقع سكاي الرياضي أن الطرفين سيوقعان النسخة النهائية من العقد مساء الثلاثاء في العاصمة الفرنسية، والذي سيمتد لنحو سنتين.
ويُعد ميسي (34 عاما) أحد أعظم لاعبي العالم عبر العصور. وقد أذرف الفائز بالكرة الذهبية ست مرات يوم الدموع الأحد الماضي أثناء وداع فريق طفولته، بعد إعلان النادي الكتالوني أنه لم يعد بإمكانه الاحتفاظ بقائده ، وحاول جاهدا اتمام كلامه بعد نوبات بكاء في لحظات عاطفية ألقى فيها ميسي اللوم على قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.
ويملك باريس سان جيرمان هجوما مذهلا بالفعل، في وجود كيليان مبابي ونيمار بين أفضل اللاعبين على الكوكب.
لكن وصول ميسي، الهدّاف التاريخي لبرشلونة برصيد 682 هدفا، سيعزز طموحات النادي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.
كما أن انضمام ميسي، الذي لديه 245 مليون متابع على تطبيق إنستغرام وأكثر لاعبي برشلونة تتويجا عبر التاريخ، إلى الدوري الفرنسي سيخفف عنه حدة الضائقة المالية المتعلقة بأزمة حقوق البث التلفزيوني.
وفور وداع ميسي لبرشلونة وحتى قبل ذلك ارتبط اسم باريس سان جيرمان باللاعب الأرجنتيني.
ع.ج.م/ و.ب (رويترز، د ب أ، أ ف ب)
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
حتى رحيل ميسي ليس مستحيلا!
لقد حدث ما لم يكن في الحسبان: الطلاق بين الأسطورة ليونيل ميسي وبرشلونة وذلك بعد أكثر من 20 عاما قضاها البرغوث الأرجنتيني داخل النادي وأصبح خلالها الهداف التاريخي للنادي (672 هدفا) كما صنع لزملائه 305 أهداف، وكان أكثر اللاعبين مشاركة بقميصه (778 مباراة بجميع المسابقات). إنه مجد جعل الكثيرين يعتبرونه أفضل لاعب في تاريخ الكرة.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
أسف شديد من الجانبين
في بيان رسمي أعلن برشلونة (مساء الخميس 5/8/2021) أن ميسي "لن يبقى في برشلونة رغم أن النادي واللاعب اتفقا على عقد جديد". وأوضح البيان أن هذا العقد "لا يمكن تنفيذه بسبب معوقات مالية وهيكلية"، مضيفا أن "الجانبين يتأسفان بشدة لعدم إمكانية تحقيق رغبة اللاعب ورغبة النادي" في تنفيذ العقد.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
أسباب الرحيل؟
وألقى النادي باللوم على قواعد مسابقة "الليغا الإسبانية" في عدم تحقيق تلك الرغبة. وكان خافيير تباس، رئيس "الليغا"، قد أعرب في يونيو/ حزيران الماضي عن أمله في أن يتمكن برشلونة من الحفاظ على ميسي، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن برشلونة "تخطى الحدود المسموح بها في الرواتب" وأنه يجب شطب رواتب لدى آخرين، موضحا أن خسائر الليغا البالغة 700 مليون يورو، نصفها مسجل باسم برشلونة، بحسب موقع شبورت1 الألماني.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
السبب تخفيض قيمة العقد؟
وقالت وسائل إعلام إن برشلونة طلب من ميسي تخفيض القيمة المالية لعقده إلى النصف، ليأتي الآن إعلان خبر الرحيل، لكن سبق لميسي العام الماضي أن أعلن عن نيته مغادرة برشلونة رغم أنه كان رمز برشلونة على مدار عشرين عاما. والعلاقة التي تربطهما ليست عادية. فميسي كان يعاني من اضطراب هرموني ومشاكل في النمو كادت تنهي مسيرته الكروية عندما كان في الثالثة عشرة من عمره.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
تكلفة باهظة
ولم يكن لميسي أي أمل في العلاج لتكلفته الباهظة، ولم يكن لأبويه، أو حتى لناديه في روساريو، القدرة على تحملها. لكن إنقاذ الموهبة الفذة التي يتمتع بها "البرغوث" الأرجنتيني، كما يلقبه البعض، جاءت على يد نادي برشلونة. ففي أول لقاء خاضه ميسي الصغير بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز الأخير خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات العلاج. آنذاك كان طول ميسي 140 سنتمترا ووزنه 40 كيلو غراما.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
حقنة هرمونات يومية
طيلة أربع سنوات كان على ميسي يأخذ حقنة هرمونات بشكل يومي. وعندما خاض أولى مبارياته ضمن منافسات الدوري الإسباني كان طوله قد بلغ 1,69 سم. وبعدها بستة أشهر انتزع صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني. الصورة من الأرشيف وتعود لعام 2004. يظهر فيها ليونيل ميسي وإلى يمينه زميله اللاعب الكاميروني صاموئيل إيتو.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
حيث كانت البداية
في أكتوبر/ تشرين الأول 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
أفضل لاعب شاب في العالم
في عام 2005 حصل اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على العديد من الشبان الموهوبين كـواين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملا جائزة الفتى الذهبي. وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك. البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2005 في ملعب "كامب نو".
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
أفضل لاعب في العالم
شهد ميسي عصرا ذهبيا مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب إلى جانب لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
أرقام خارقة
بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ34 لقبا، وسجل 672 هدفا في 778 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم ست مرات ورنالدو خمس مرات فقط.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
مشاكل مع السلطات الإسبانية
ميسي ليس غنيا بالألقاب والأهداف فحسب، بل حتى إنه كسب الملايين خلال مسيرته الكروية، وهو ما تسبب له بمشاكل مع السلطات الإسبانية. ففي عام 2016 حُكم على النجم الأرجنتيني بالسجن لمدة 21 عاما بتهمة تهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين يورو تتعلق بحقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية. تم تعليق عقوبة السجن كونها أقل من عامين ولنظافة سجله العدلي، إلا أنه تتوجب عليه دفع 2.1 مليون يورو غرامة.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
أسوأ هزيمة
آخر فوز لميسي مع برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا كانت في عام 2015. لكن أسوأ هزيمة له في هذه المسابقة كانت في 2020. وتحديدا في دور الثمانية عندما خسر الفريق الكتالوني أمام فريق بايرن بثمانية أهداف لهدفين. هذه الخسارة الفادحة عززت الرغبة لدى ميسي في مغادرة ملعب "الكامب نو".
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
فاكس الرحيل
ميسي أرسل قبل عام فاكس إلى إدارة النادي طلب فيه "إنهاء عقد العمل الذي يجمعني بناديكم الموقر". فقد كان يريد الرحيل عن قلعة "كامب نو" خلال فترة الانتقالات الصيفية في 2020. أي قبل عام على انتهاء عقده. وشكر النادي على كل الفرص التي قدمها لتطويره على الصعيد الشخصي والكروي، مؤكدا بأنه "اتخذت هذا القرار الصعب لأسباب شخصية، والذي آمل أن تتلقاه الإدارة بأفضل طريقة". لكنه عاد وأكمل مع الفريق حتى صيف 2021.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
من سيفوز بقلب ميسي؟
السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو إلى أين يا ميسي؟ حتى الجمعة 6/8/2021 لم تعلن أي جهة رسميا أنها تعاقدت مع اللاعب، لكن هناك صورة انتشرت تجمع بين ميسي وعدد من لاعبي باريس سان جرمان بينهم نيمار ودي ماريا. كما أن مطالب ميسي المالية بإمكان النادي المملوك لقطر تحقيقها بكل سهولة. (صورة أرشيفية لميسي ودي ماريا قبل مباراة ودية أمام منتخب ألمانيا 2012)
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
ربما الدوري الإنجليزي؟
غير أن إمكانية رحيله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي واردة أيضا، فهناك المدرب بيب غوارديولا، الذي يعد ركيزة من ركائز مسيرة ميسي كما كان ميسي عامودا من أعمدة نجاحه أيضا. وسبق أن جرت اتصالات بين الجانبين في 2020 وهنا أيضا المال وفير لدى مالك النادي الشيخ منصور بن زايد. والأموال وفيرة أيضا لدى رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
أو الدوري الإيطالي؟
ويجري الحديث أيضا عن انترميلان الإيطالي الذي يشهد من جديد نجاحا رياضيا كبيرا، لكن الأموال لديه أقل من أندية الدوري الإنجليزي. وهناك من يحلم بأن يرى ميسي مع رونالدو في يوفتنوس.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
جهات أخرى
غادر ميسي برشلونة الآن وهو قريب من اعتزال الكرة، فهل يفعل مثل صديقه تشابي ويذهب للدوري القطري؟ أو ربما صديقه الآخر آنيستا ويذهب إلى الدوري الياباني أم مثل صديقه ومواطنه كارلوس تيفز فيرحل إلى الدوري الصيني ويعود بعدها إلى مسقط رأسه: الأرجنتين.