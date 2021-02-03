ميروسلاف كلوزه، لاعب كرة قدم دولي ألماني، يحمل عدة أرقام قياسية، منها أنه أفضل مسجل بتاريخ بطولات كأس العالم، كما أنه أفضل مسجل للمنتخب الألماني عبر تاريخه. فاز كلوزه بكأس العالم 2014 مع المانشافت.

ولد ميروسلاف كلوزه في يونيو/حزيران 1978 في بولندا لأبوين بولنديين من نجوم عالم الرياضة. لعب كلوزه في عدة أندية محلية صغيرة، إلى أن انضم في عام 2000 لنادي كايزرسلاوترن. في 2004 انتقل إلى بريمن، وفي 2007 إلى بايرن ميونيخ وبقي معه حتى 2011، قبل أن ينضم إلى لاتسيو روما الإيطالي لاحقا. في عام 2016 أعلن كلوزه اعتزاله والتوجه للعمل في التدريب.