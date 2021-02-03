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ميروسلاف كلوزه

ميروسلاف كلوزه، لاعب كرة قدم دولي ألماني، يحمل عدة أرقام قياسية، منها أنه أفضل مسجل بتاريخ بطولات كأس العالم، كما أنه أفضل مسجل للمنتخب الألماني عبر تاريخه. فاز كلوزه بكأس العالم 2014 مع المانشافت.

ولد ميروسلاف كلوزه في يونيو/حزيران 1978 في بولندا لأبوين بولنديين من نجوم عالم الرياضة. لعب كلوزه في عدة أندية محلية صغيرة، إلى أن انضم في عام 2000 لنادي كايزرسلاوترن. في 2004 انتقل إلى بريمن، وفي 2007 إلى بايرن ميونيخ وبقي معه حتى 2011، قبل أن ينضم إلى لاتسيو روما الإيطالي لاحقا. في عام 2016 أعلن كلوزه اعتزاله والتوجه للعمل في التدريب.

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هداف كأس العالم التاريخي يبدأ تدريبا في ميلان 03.02.2021

يقوم الألماني ميروسلاف كلوزه الهدّاف التاريخي لبطولة كأس العالم لكرة القدم بتدريب لدى نادي إي سي ميلان الإيطالي. هذا التدريب كان من المفروض أن يبدأه كلوزه، الذي يعمل حاليا كمدرب مساعد في نادي بايرن ميونيخ، في وقت مبكر.
FILE - epa04314778 Mario Goetze of Germany celebrates after scoring the 1-0 during the FIFA World Cup 2014 final between Germany and Argentina at the Estadio do Maracana in Rio de Janeiro, Brazil, 13 July 2014. (RESTRICTIONS APPLY: Editorial Use Only, not used in association with any commercial entity - Images must not be used in any form of alert service or push service of any kind including via mobile alert services, downloads to mobile devices or MMS messaging - Images must appear as still images and must not emulate match action video footage - No alteration is made to, and no text or image is superimposed over, any published image which: (a) intentionally obscures or removes a sponsor identification image; or (b) adds or overlays the commercial identification of any third party which is not officially associated with the FIFA World Cup) EDITORIAL USE ONLY (zu dpa «Eine Schande»: Das Maracanã verfällt am 14.01.2017) Foto: Kamil Krzaczynski/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

الألمان يختارون هدف غوتسه في مرمى الأرجنتين "هدف القرن" 17.05.2020

كشف استطلاع للرأي أجرته القناة الألمانية الأولى أن هدف ماريو غوتسه في مرمى الأرجنتين بنهائيات كأس العالم 2014 اختير "هدف القرن". تفاصيل أوفى عن هذا الاختيار وتسريبات دخول نجم بوروسيا دورتموند اهتمامات لاتسيو الإيطالي.
German forward Miroslav Klose runs in the field in jubilation during the 2002 World Cup Group E soccer match between Cameroon and Germany at the Shizuoka Stadium, Japan Tuesday June 11, 2002. German won 2-0. The other teams in Group E are Ireland and Saudi Arabia. (AP Photo/Junji Kurokawa) |

تقارير: مهمة جديدة تنتظر الدولي السابق كلوزه في بايرن 27.04.2020

يتصدر قائمة هدافي المنتخب الألماني (المانشافت) في التاريخ كما توج معه بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل، إنه ميشائيل كلوزه. تقارير إعلامية تتحدث عن مهمة جديدة في نادي بايرن ميونيخ تنتظر المهاجم الدولي الألماني السابق.

Germany's Miroslav Klose performs a sommersault after scoring his second goal during the 2002 World Cup Group E soccer match between Germany and Saudi Arabia at the Sapporo Dome in Japan, Saturday June 1, 2002. The other teams in Group E are Ireland and Cameroon. (AP Photo/Christoph Stache) |

كلوزه: كنا نخشى من الدعيع..وفي الأخير أحرزنا ثمانية أهداف! 08.06.2018

لا زالت الهزيمة الثقيلة التي مني بها منتخب السعودية أمام ألمانيا (8-0)، حاضرة في أذهان الكثيرين وعلى رأسهم ميرو كلوزه المهاجم السابق للمانشافت، الذي سرد مؤخرا ذكرياته من هذا اللقاء في حوار صحفي حمل بعض المفاجآت.

23.10.2015+++ Bundestrainer Joachim Löw (l) hält am 23.10.2015 in Dortmund (Nordrhein-Westfalen) bei der Gala zur Eröffnung des Deutschen Fußballmuseums neben Teammanger Oliver Bierhoff den FIFA-WM-Pokal in der Hand. Foto: Bernd Thissen/dpa. (zu dpa «Eröffnungsgala des Fußball-Museums ohne Beckenbauer» vom 23.10.2015) +++Copyright: picture-alliance/dpa/B. Thissen

هل تعاقب "الأسطورة" لوف وتحرمه من الاحتفاظ بكأس العالم 09.12.2017

يريد المدرب يوآخيم لوف تكرار فرحة الفوز بالمونديال في روسيا، مثلما فعل في البرازيل قبل ذلك بأربع سنوات. وخلال زيارته لمتحف الفيفا في زيورخ ارتكب المدرب الألماني فعلة يراها أناس أنها فأل سيء بالنسبة لما يسعى إليه لوف.

Soccer Football - 2018 FIFA World Cup Draw - State Kremlin Palace, Moscow, Russia - December 1, 2017 General view ahead of the draw REUTERS/Kai Pfaffenbach

انطلاق فعاليات قرعة كأس العالم بروسيا 2018 01.12.2017

انطلقت في قاعة الاحتفالات بقصر الكرملين فعاليات قرعة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 بروسيا، وسط حضور كبير لمشاهير الكرة في العالم.

04.09.2017 +++ STUTTGART, GERMANY - SEPTEMBER 04: Joachim Loew, head coach of Germany reacts with his player Timo Werner during his substution at the FIFA 2018 World Cup Qualifier between Germany and Norway at Mercedes-Benz Arena on September 4, 2017 in Stuttgart, Baden-Wuerttemberg. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

تيمو فيرنر.. من "مغضوب عليه" إلى مهاجم المستقبل لمنتخب ألمانيا 05.09.2017

تفوق تيمو فيرنر في بدايته مع منتخب ألمانيا على العملاق ميروسلاف كلوزه. ورغم ذلك هناك فئة من الجماهير توجه للاعب الشاب أفظع الشتائم، بسبب خطأ ارتكبه العام الماضي. لكنه الآن يلقى دعما من جانب حتى منافسيه في المانشافت.

Ehrenpreisträger Miroslav Klose

ميروسلاف كلوزه ـ مدير الكرة الجديد في بايرن ميونيخ؟ 17.07.2017

رافق المهاجم السابق للمنتخب الألماني ميروسلاف كلوزه ناديه السابق بايرن ميونيخ في جولته الأسيوية التي بدأها أمس الأحد. فهل سيلتحق هداف كأس العالم بالنادي البافاري؟ رئيس مجلس الإدارة كارل هاينز رومينيغه لا يمانع في ذلك.

كرة القدم الألمانية في الصدارة 11.07.2017

يعد الدوري الألماني أحد أفضل الدوريات في العالم، بفضل تألق اللاعبين الألمان. وهذه النجاحات الباهرة ليست مقتصرة على فئة الرجال، بل السيدات والشباب أيضاً. فهل ستهيمن كرة القدم الألمانية على العالم قريباً؟

كلوزه... مدرب ألمانيا القادم؟ 23.06.2017

يعتبر ميروزلاف كلوزه أسطورة في عالم كرة القدم، فقد سجل في بطولات كأس العالم 16 هدفاً. وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أي لاعب كرة قدم من قبل. والآن انضم كلوزه إلى كادر تدريب المنتخب الألماني. فهل سيحقق نجاحاً كمدرب يضاهي نجاحه كلاعب؟
Miroslav KLOSE (Deutschland) Jubel (Bejubelt, jubeln, Freude, Emotion, bejubeln, jubelt, freuen) ueber das 2:0. Brasilien - Deutschland, Halbfinale, Spiel 61- FIFA - Fussball Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien, Belo Horizonte, 08.07.2014- Brazil vs. Germany- FIFA- Soccer World Cup 2014 in Brazil. Semifinal, Match 61/Belo Horizonte, Brazil, July 08, 2014 -- *** Local Caption *** copyright by : Marvin Guengoer/GES. GES-Sportfoto, Am Herrenacker 5 , 76706 Dettenheim , Germany. Tel. +49-(0)7247-85483; info@ges-sportfoto.de

بعد اعتزال قناصين هناك أزمة مهاجمين في الكرة الألمانية 07.12.2016

بعد أن كانت ألمانيا بلد المهاجمين القناصين من طراز عالمي كغيرد مولر وكلينسمان وكلوزه، لم نعد نسمع عن أسماء كبيرة لمهاجمين ألمان. ورغم أن العالم كله يحتفي حاليا بنجوم ألمان معروفين جدا، إلا أن هؤلاء ليسوا مهاجمين أساساً.
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - NOVEMBER 05: Joachim Loew poses with the Legend of Sport Award during the German Sports Media Ball (35. Sportpresseball) at Alte Oper on November 5, 2016 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by Alexander Scheuber/Bongarts/Getty Images)

تكريس يواخيم لوف كـ"أسطورة رياضية" ألمانية 06.11.2016

منحت مؤسسة "سبورتبريسبال" الصحافية الرياضية صفة "أسطورة رياضية" للمدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم وسلمت له الجائزة من قبل اللاعب الدولي السابق ميروسلاف كلوزه.
ROME, ITALY - NOVEMBER 11: Miroslav Klose of Lazio celebrates after scoring the 2-1 goal during the Serie A match between S.S. Lazio and AS Roma at Stadio Olimpico on November 11, 2012 in Rome, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

كلوزه ينهي مسيرته كلاعب ويبدأ أخرى كمدرب 01.11.2016

رسميا ينهي ميروسلاف كلوزه، صاحب الأرقام القياسية لعدد الأهداف مع منتخب ألمانيا، مسيرته كلاعب، وذلك بعد عامين من اعتزاله اللعب دوليا. وفق ما أعلن عنه الإتحاد الألماني لكرة القدم.

26.06.2016+++++ Head coach Joachim Loew of Germany gives instructions to Thomas Mueller during the UEFA EURO 2016 Round of 16 soccer match between Germany and Slovakia at the Pierre Mauroy stadium in Lille, France, 26 June 2016. (RESTRICTIONS APPLY: For editorial news reporting purposes only. Not used for commercial or marketing purposes without prior written approval of UEFA. Images must appear as still images and must not emulate match action video footage. Photographs published in online publications (whether via the Internet or otherwise) shall have an interval of at least 20 seconds between the posting.) | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/A. Dedert

كلوزه يدعم مولر ويتوقع إنهاء صيامه التهديفي في اليورو 06.07.2016

تلقى توماس مولر دعما معنويا من ميروسلاف كلوزه، صاحب أعلى سجل تهديفي مع المانشافت. كلوزه بدا واثقا من قدرة مولر على إنهاء صيامه التهديفي وتوقع أن يكون له دور كبير في مباراة ألمانيا ضد فرنسا في نصف نهائي يورو 2016.
Lazio's Miroslav Klose attempts to socre past Bayer Leverkusen's goalkeeper Bernd Leno (R) during their Champions League play-off soccer match at the Olympic stadium in Rome, Italy August 18, 2015. REUTERS/Alessandra Bianchi

كلوزه على عتبة الأربعين ولا يزال لديه ما يقدمه 18.05.2016

رغم اقترابه من بلوغ الثامنة والثلاثين ما زال ميروسلاف كلوزه يشعر بقدرته على العطاء. وَدَّع العاصمة الإيطالية بعد خمس سنوات قضاها هناك، والآن هناك تكهنات بعودته إلى الدوري الألماني بعدما كان الحديث عن الدوري الأمريكي.
13.12.2015 *** Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - German Bundesliga Football Soccer - Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - German Bundesliga - Signal Iduna Park, Dortmund, 13/12/15 Borussia Dortmund's players celebrate. REUTERS/Ina Fassbender DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE DURING MATCH TIME TO 15 PICTURES PER GAME. IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO IS NOT ALLOWED AT ANY TIME. FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050 Copyright: Reuters/I. Fassbender

بوروسيا دورتموند ومخاطر الوقوف وحيدا في المركز الثاني 18.12.2015

يحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني في الدوري الألماني. ويقف وحيدا بين بايرن المتصدر، الذي لا ينازعه أحد، وبقية الفرق التي تتنافس من بعيد على المركز الثالث. وضعية تبدو مريحة، لكنها تنطوي على مخاطر من الناحية النفسية!
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