ميركل وفون دير لاين تدعوان لإقرار خطة التعافي من كورونا

تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الإسراع في إقرار خطة التعافي الاقتصادي بعد أزمة كورونا. وأشارت فون دير لاين اليوم الخميس (الثاني من تموز/يوليو 2020) في أعقاب مؤتمر عقد عبر الفيديو مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وأعضاء آخرين بالحكومة الألمانية، إلى ضغوط هائلة تتعلق بالوقت، لأنه من الممكن أن تتزايد البطالة وإفلاس الشركات بشكل كبير، وأضافت: "كل يوم محسوب".
وأشارت فون دير لاين إلى أن هناك حاجة لذراع ثابتة من أجل حل المشكلات، وقالت إنها ترى هذه الذراع في رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي ستجلب معها خبرة أوروبية كبيرة في ظل وجود المستشارة ميركل، وأكدت أنه يجب في الوقت نفسه التطرق إلى لتحديث أوروبا.
وأكدت المستشارة الألمانية من جانبها أنها وجميع أفراد الحكومة الاتحادية متحمسون ويتطلعون إلى العمل، وقالت إنها ترغب في أن تبعث بهذه الرسالة إلى بروكسل.
وأجرت ميركل مشاورات في اليوم الثاني من الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي، مع فون دير لاين بشأن برنامج العمل خلال الأشهر الست المقبلة. وشارك في المؤتمر عبر الفيديو مسؤولون من الاتحاد الأوروبي ومفوض شؤون السياسة الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل ومفوضة الشؤون الداخلية يلفا جوهانسون.
وتصبّ خطة التعافي في مصلحة دول جنوب القارة، الأكثر تضررا من أزمة كوفيد-19، وعليها عدة تحفظات من الدول الأربع التي تعرف بـ"المقتصدة"، وهي هولندا والنمسا والسويد والدنمارك.
وتنعقد قمة لقادة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 تموز/يوليو في بروكسل، ستكون الأولى التي يحضرونها شخصيا منذ الإغلاق. وستدور القمة حول إقرار خطة الإنعاش التي تقترحها المفوضية الأوروبية وتبلغ قيمتها 750 مليار يورو.
وتتولي ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري. وتأتي جهود التغلب على وباء كورونا وتبعاته الاقتصادية على رأس القضايا ذات الأولوية خلال الرئاسة الألمانية.
خ.س/أ.ح(د ب أ، أ ف ب)
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
تدهور في الأرباح
أعلنت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات تراجعاً بنسبة 78 بالمئة في الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري ليقتصر ربحها على 617 مليون يورو فقط. وصرح المدير المالي للشركة هارالد فيلهلم أن دايملر تعطي الأولوية الآن لتوفير السيولة النقدية. كما قامت دايملر بشطب جميع توقعاتها للعام الجاري، حيث أنه صار من الصعب التكهن بالطلب العالمي بسبب أزمة كورونا.تدهور في الأرباح
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
انخفاض في المبيعات
شهدت مبيعات دايملر للشاحنات على وجه الخصوص تراجعاً في نسبة المبيعات بلغ في الربع الأول من هذا العام 20 بالمئة. خلال المدة الزمنية نفسها تراجعت مبيعات شركة مرسيدس بنز التابعة لمجموعة دايملر في كافة أنحاء العالم بنسبة 15 بالمئة. هذا ولم تغلق مصانع ومعارض السيارات بشكل كامل إلا في شهر مارس/آذار
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
توقف ثم عمل جزئي
منذ أيام قليلة وبعد توقف دام أربعة أسابيع، استأنفت دايملر العمل في أجزاء كبيرة من مصانعها. ومنذ 6 أبريل/نيسان قلصت دايملر ساعات العمل، والذي من المقرر أن تنتهي بنهاية شهر نيسان/أبريل الجاري. يمس هذا القرار حوالي 80 بالمئة من 170 ألف عامل لدى الشركة في ألمانيا، ولكن بدرجات متفاوتة.
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
البشائر الأولى
بدأت الأوضاع تتحسن تدريجياً في سوق السيارات بالصين (في الصورة عمال بمصنع سيارات دونجفنج هوندا أثناء الاستراحة). وكانت المبيعات هناك شهدت تراجعاً بنسبة 48 بالمئة في شهر مارس/آذار بعد أن كانت وصلت إلى أكثر من 80 بالمئة في شهر فبراير/شباط. تعمل حالياً جميع معامل دايملر في الصين بشكل كامل.
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
الإقلاع من جديد
يعود العمل أيضاً تدريجياً في مصانع فولكسفاغن، وعلى ما يبدو كانت البداية بمدينة تسفيكاو بولاية ساكسونيا. فبعد توقف دام أكثر من خمسة أسابيع بسبب أزمة كورونا بدأت خطوط الإنتاج بالعمل من جديد. وتم البدء في هذا المصنع بتصنيع السيارة الكهربائية نموذج ID3 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي السيارة التي تعول عليها فولكسفاغن كثيرا في المستقبل. كما بدأ العمل في مصنع المحركات في مدينة كيمنتس بنفس الولاية.
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
معايير نظافة صارمة
تتخذ شركة فولكسفاغن من مدينة فولفسبورغ بولاية ساكسونيا السفلى مقراً رئيسياً لها، ويبدأ العمل هناك مرة أخرى في 27 أبريل/نيسان. وينطبق ذلك أيضاً على مصانع فولكسفاغن في مدينتي إيمدن وهانوفر بنفس الولاية. وسوف تقوم فولكسفاغن بتطبيق معايير نظافة صارمة وفواصل زمنية أقصر بين عمليات التنظيف. كما سيتعين على العاملين ارتداء الكمامات الواقية في الأقسام التي سيصعب فيها الحفاظ على مسافة متر ونصف بين العمال.
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
تبخر السيولة
لم تسلم رينو الفرنسية هي الأخرى من تبعات أزمة كورونا، حيث سجلت تراجعاً في المبيعات بلغ أكثر من الربع خلال الثلاث الشهور الأولى من العام الجاري، في حين انخفضت العائدات بنسبة 20 بالمئة تقريباً. وأعلنت الشركة الفرنسية أن احتياطي النقد السائل لديها انخفض بنسبة 30 بالمئة ليصل إلى 10،3 مليار يورو.
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
مفاوضات مع النقابات
لم يختلف الأمر لدى شركة PSA الفرنسية المنافسة والمنتجة لسيارات بيجو وسيتروين. فقد انخفضت مبيعات الشركة بنسبة 29 بالمئة عن العام الماضي لتصل إلى 627 ألف مركبة. وستبدأ PSA هي الأخرى استئناف العمل بمصانعها الأوروبية بعد أن تتوصل لاتفاق على جدول مواعيد وإجراءات الحماية الصحية مع ممثلي العاملين لديها.
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
في عين العاصفة
أما في إيطاليا، وهي مركز الوباء في أوروبا، سيسمح للمصانع باستئناف العمل بدءاً من 4 مايو/أيار. وينطبق ذلك على مصانع فيات كرايسلر أيضاً، والتي أصيبت بأضرار جسيمة جراء أزمة كورونا بعد تراجع مبيعاتها بنسبة 76 بالمئة في شهر مارس/آذار. وتظهر فداحة تلك الخسارة عند مقارنة ذلك الرقم بنسبة تراجع جميع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بنفس الشهر والتي بلغت 55 بالمئة. ترجمة سلمى حامد