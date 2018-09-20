 ميركل تتمسك بموقفها من ملف اللجوء في القمة الأوربية | أخبار | DW | 18.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ميركل تتمسك بموقفها من ملف اللجوء في القمة الأوربية

بعد يومين من النقاشات لا يبدو أن الأوروبيين يتحركون صوب حل يرضي الجميع فيما يخص ملف توزيع اللاجئين على دول الاتحاد. ميركل رفضت التخلي بشكل نهائي عن هدف إعادة توزيع المهاجرين بشكل إلزامي، ما يعني استمرار الانقسام.

Belgien EU Gipfel in Brüssel Merkel und Kurz (picture-alliance/AA/D. Aydemir)

ميركل مع مستشار النمسا في القمة الأوروبية.

في ختام قمة استمرت يومين في بروكسل، عارضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التخلي بشكل نهائي في سياسة اللجوء الأوروبية عن هدف إعادة التوزيع الإلزامي للاجئين على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وقالت ميركل اليوم الخميس(18 تشرين أول/أكتوبر 2018) إن المفهوم النمساوي بشأن تحقيق "تضامن ملزم" يعد بسيطا للغاية.

وأشارت إلى أنه يمكن بذلك أن تختار كل دولة بالاتحاد الطريقة التي ترغب من خلالها في المشاركة في سياسة الهجرة، وحذرت من إمكانية ترك دول مثل إيطاليا بمفردها. وأعلنت المستشارة الألمانية بذلك معارضتها لحملة نظيرها النمساوي زباستيان كورتس، الذي كان اقترح فكرة تحقيق "تضامن ملزم" داخل الاتحاد، يتعين بموجبه على كل عضو تقديم إسهام ما في موضوع الهجرة، ولكن يمكن أن يختلف هذا من دولة لأخرى.

وبذلك يبقى ملف الهجرة شائكا ومثيرا للجدل بين اعضاء الاتحاد الأوروبي وحتى القمة المقبلة على الأقل.

وفي شأن ملف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف ببريكسيت، حذرت المستشارة ميركل أن الوقت ينفذ أمام التوصل لاتفاق بهذا الشأن، لكنها أضافت أن ابرام اتفاق لا يزال ممكنا. وقالت ميركل في مؤتمر صحفي عقب القمة إن قادة الدول السبع والعشرين اتفقوا على عقد اجتماع آخر لتقييم الوضع بمجرد أن تحقق المحادثات تقدما ملموسا يشمل القضايا العالقة مثل ملف الحدود مع إيرلندا.

وأضافت أنها لا تشعر بتفاؤل أقل أو أكثر عقب القمة. وقالت للصحفيين "أينما وجدت الإرادة وجد الطريق... اتفقنا على الاجتماع مجددا عندما يتحقق تقدم كاف.. لكن في الوقت الراهن لم يتضح متى يمكن أن يعقد هذا الاجتماع".

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ، رويترز)

  • Russland Macron bei Putin (picture-alliance/Tass/dpa/M. Metzel)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الشريك

    إذا أمكننا التحدث عن صديق سياسي لميركل، فإنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فهو على غرار ميركل مهتم بالتوصل إلى حل أوروبي، لأنه يخشى مثل ميركل على كيان الاتحاد الأوروبي. لكن الحزب المسيحي الاجتماعي يعتقد أن ماكرون اشترى دعمه لميركل بوعود مالية.

  • Spanien Madrid Pedro Sanchez stellt neues Kabinett vor (Getty Images/AFP/J. Soriano)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المتفهم

    رئيس الوزراء الإسباني الجديد بيدرو سانشيس يبدو أنه تحرك في إطار يخدم ميركل عندما قبل أن ترسو سفن تقل لاجئين أفارقة رفضتهم الحكومة الإيطالية. وهذا القدر من الإنسانية نادر في هذه الأوقات. لكن الاشتراكي قال بوضوح بأن بلاده تحتاج إلى دعم في تجاوز متاعب الهجرة.

  • Belgien - EU Gipfel - Premierminister Mark Rutte von Holland (Reuters/F. Lenoir)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الوسيط

    حدود الاتحاد الأوروبي الداخلية المفتوحة مهمة بالنسبة إلى هولندا المعتمدة على التجارة. وهنا يحصل إجماع بين رئيس الوزراء مارك روته والمستشارة ميركل. في المقابل فإن الأجواء السائدة في البلاد هي في الأثناء معادية للمهاجرين. وطالبو اللجوء الذين ليس لهم فرصة لا يريد روته السماح لهم أصلا بالعبور إلى أوروبا. وبهذه الاستراتيجية المترنحة يمكن له تولي دور الوساطة.

  • Mazedonien Griechenland Namensstreit beigelegt Tsipras (Reuters/A. Konstantinidis)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المراوغ

    هناك فوارق إيديولوجية بين المسيحية الديمقراطية ميركل واليساري أليكسيس تسيبراس. وبالرغم من ذلك فإن رئيس الوزراء اليوناني يساند مبدأ "التضامن الأوروبي" في تجاوز الهجرة ويدعم شخصيا ميركل. والسبب يعود في ذلك لكونه عايش ميركل كمتفهمة لأزمة الديون اليونانية وأنه يأمل في الحصول هنا على تنازلات إضافية.

  • Dänemark Lars Lokke Rasmussen (imago/Belga)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الراديكالي

    الدنماركي لارس لوكه راسموسن لا يبدو ظاهريا مثل رجل راديكالي، إلا أنه يتخذ هذا الموقف في قضايا الهجرة. وقلما توجد حكومة أوروبية أخرى تنهج سياسة متشددة في ردع طالبي اللجوء مثل حكومته. راسموسن أثار كذلك في وقت أبكر من آخرين فكرة إقامة مراكز إيواء خارج الاتحاد الأوروبي. وإذا كان الحل الأوروبي على هذا النحو، فإنه يدعمه، إلا أنه لا يساند مخطط توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية.

  • Klausur der EVP-Fraktion des Europaparlamentes - Sebastian Kurz (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الخصم

    المستشار النمساوي سباستيان كورتس يظهر مهذبا أمام ميركل، لكنه لا يخفي رفضه العميق لسياستها الليبرالية في اللجوء. ويتفاهم كورتس بخلاف ذلك مع المعارضين لميركل في قضية الهجرة ابتداء من وزير الصحة ينس شبان إلى وزير الداخلية هورست زيهوفر ورئيس وزراء بفاريا ماركوس زودر.

  • Giuseppe Conte (picture-alliance/ZumaPress)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المدفوع

    رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي لا ينتمي لأي حزب يُعتبر أحد المشاكسين الكبار لميركل. كونتي يرفض استقبال اللاجئين المسجلين في إيطاليا. ويدعمه في هذا بوجه الخصوص وزير الداخلية ماتيو سالفيني من "رابطة الشمال" المعادية للأجانب: "لم يعد في وسعنا استقبال ولو شخص واحد". وبهذا النوع من التصريحات تزداد شعبية الرابطة في استطلاعات الرأي.

  • Bulgarien EU-Balkan-Gipfel in Sofia | Viktor Orban (picture alliance/AP Photo/D. Vojinovic)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    غير المهتم

    لا أحد انتقد بقوة كبيرة طوال سنوات سياسة ميركل للحدود المفتوحة مثل المجري فيكتور أوربان. فهو يعتبر هذه الأزمة مشكلة ميركل. ولم يشارك في اجتماع الأحد الماضي (24 يونيو 2018) مثل الزعماء الآخرين لدول فيزغراد سلوفاكيا وتشيكيا وبولندا. فجميع هذه الدول ترفض توزيع اللاجئين على البلدان الأوروبية.


مختارات

ميركل تتعهد باستعادة الثقة بحكومتها بعد زلزال بافاريا  

ميركل تدعم المساعي الدولية لمكافحة الهجرة غير القانونية

أكدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل على أهمية جهود المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، في مكافحة الهجرة غير القانونية على نطاق العالم بأسره مشيرة إلى مهمة المنظمة الدولية الرامية إلى خلق ظروف هجرة قانونية. (11.10.2018)  

خسائر غير مسبوقة لحلفاء ميركل في انتخابات ولاية بافاريا

البعض يتحدث عن زلزال تعرضت له ولاية بافاريا. المقصود بالطبع انتخابات برلمان الولاية إذ تعرض الحزبان المشاركان في الائتلاف الحاكم في برلين، أي المسيحي البافاري والاشتراكي الديمقراطي لخسائر غير مسبوقة، وفق نتائج جزئية. (14.10.2018)  

أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

في خضم بحثها عن "حل أوروبي" لأزمة الهجرة تحتاج أنغيلا ميركل إلى حلفاء بين رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي. لكن عددهم يضمحل، وبعضهم يقف بحزم في وجهها. (26.06.2018)  

مواضيع ذات صلة

Österreich, Salzburg, Gipfel, May, Merkel

قمة سالزبورغ: أوروبا تختلف حول"بريكست" والهجرة 20.09.2018

أرادت ميركل ضمان الاحترام المتبادل في قضية "بريكست" في القمة الأوروبية، وذكرت أن الاتحاد يسعى لاتفاقيات مع دول شمال أفريقيا على غرار ما تم مع تركيا، بينما قدمت ماي خطتها للعلاقات المستقبلية وطالبت بتنازلات من الاتحاد.

Belgien EU-Gipfel in Brüssel | Angela Merkel, Bundeskanzlerin

ميركل راضية عن نتائج قمة بروكسل.. فهل انتهت الأزمة؟ 29.06.2018

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن ما تم التوصل إليه في قمة بروكسل الليلة الماضية بشأن ملف الهجرة يكفي لإنهاء أزمتها مع الحزب الشقيق الاجتماعي المسيحي معتبرة ضغوطه حافزا لإيجاد حلول عملية.

Ungarn Budapest - Regierende der Visegrád-Gruppe

مجموعة فيسغراد تقاطع القمة الأوروبية المصغرة حول اللجوء 21.06.2018

فيما تعول المستشارة ميركل كثيرا على القمة الأوروبية المصغرة حول اللجوء الأحد المقبل، أعلنت مجموعة فيسغراد مقاطعتها لها وشككت في شرعيتها. وتتبنى هذه المجموعة خطا متشددا في ملف الهجرة واللجوء وترفض آلية التوزيع الإلزامي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  