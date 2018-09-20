ميركل تتمسك بموقفها من ملف اللجوء في القمة الأوربية

في ختام قمة استمرت يومين في بروكسل، عارضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التخلي بشكل نهائي في سياسة اللجوء الأوروبية عن هدف إعادة التوزيع الإلزامي للاجئين على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وقالت ميركل اليوم الخميس(18 تشرين أول/أكتوبر 2018) إن المفهوم النمساوي بشأن تحقيق "تضامن ملزم" يعد بسيطا للغاية.

وأشارت إلى أنه يمكن بذلك أن تختار كل دولة بالاتحاد الطريقة التي ترغب من خلالها في المشاركة في سياسة الهجرة، وحذرت من إمكانية ترك دول مثل إيطاليا بمفردها. وأعلنت المستشارة الألمانية بذلك معارضتها لحملة نظيرها النمساوي زباستيان كورتس، الذي كان اقترح فكرة تحقيق "تضامن ملزم" داخل الاتحاد، يتعين بموجبه على كل عضو تقديم إسهام ما في موضوع الهجرة، ولكن يمكن أن يختلف هذا من دولة لأخرى.

وبذلك يبقى ملف الهجرة شائكا ومثيرا للجدل بين اعضاء الاتحاد الأوروبي وحتى القمة المقبلة على الأقل.

وفي شأن ملف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف ببريكسيت، حذرت المستشارة ميركل أن الوقت ينفذ أمام التوصل لاتفاق بهذا الشأن، لكنها أضافت أن ابرام اتفاق لا يزال ممكنا. وقالت ميركل في مؤتمر صحفي عقب القمة إن قادة الدول السبع والعشرين اتفقوا على عقد اجتماع آخر لتقييم الوضع بمجرد أن تحقق المحادثات تقدما ملموسا يشمل القضايا العالقة مثل ملف الحدود مع إيرلندا.

وأضافت أنها لا تشعر بتفاؤل أقل أو أكثر عقب القمة. وقالت للصحفيين "أينما وجدت الإرادة وجد الطريق... اتفقنا على الاجتماع مجددا عندما يتحقق تقدم كاف.. لكن في الوقت الراهن لم يتضح متى يمكن أن يعقد هذا الاجتماع".

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ، رويترز)