 مهاجرات معنّفات... جراح غائرة وفخ دائرة الصمت! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 10.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

مهاجرات معنّفات... جراح غائرة وفخ دائرة الصمت!

العنف ضد النساء ظاهرة باتت تعرف وتيرة متسارعة في ألمانيا، خاصة بين النساء المهاجرات واللاجئات. العديد منهن يصمتن عن العنف الممارس عليهن سنوات عديدة، في المقابل تنجح أخريات في الخروج من دائرته. فأين يكمن الخلل؟

العنف المنزلي ضد المرأة منتشر على نطاق واسع في أوروبا

العنف المنزلي ضد المرأة منتشر على نطاق واسع في أوروبا

تزوجت الشابة المغربية كوثر وعمرها لا يتجاوز 18عاماً برجل يكبرها بحوالي 12 عاماً. بعد الزواج هاجرت مع زوجها من المغرب إلى إسبانيا، وهي لا تعرف عن زوجها سوى القليل: "الأهل يعتبرون أن إيجاد عريس لابنتهم مقيم في أوروبا هو فرصة لا تعوض". بعد الوصول إلى إسبانيا تفاجأت بأشياء كثيرة عنه، منها أن زوجها يعمل في تجارة المخدرات.

"جرح لا يندمل"

تعرضت كوثر لجميع أشكال العنف على يد زوجها، كما تقول: "كنت أشعر أنني بداخل سجن وأني ملك له. لا أرى الشارع ولا أستطيع التحدث إلى أي أحد. لم أستطع إخبار عائلتي بما يحدث معي، لأني لا أملك جهاز هاتف خاص بي، وإذا أردت التواصل معهم، يحدث ذلك من هاتفه وبحضوره وهو يلقنني ماذا أقول لهم". تعرضت الشابة المغربية للضرب المبرح على يد زوجها بشكل متكرر، ناهيك عن العنف المعنوي والجنسي، كما روت في حديثها لـ "مهاجر نيوز" وقالت: "كنت أخاف من الإدلاء برأيي أمامه وكان يعنفني كثيراً بالضرب والشتائم".

تابعت كوثر حديثها بصوت متعب: "كان يتعمد احتقاري وإفقادي الثقة بنفسي، من خلال محاولته عزلي عن العالم الخارجي. هذا دمرني نفسياً، ما دفعني لتلقي العلاج إلى يومنا هذا".

فقدت كوثر جنينها بعد أن تعرضت للضرب المبرح على يد زوجها، الذي كان يهددها بالقتل لو لجأت إلى الشرطة، كما صرحت. بعد سنوات من المعاناة أنجبت ابنها الأول والثاني، ولم تستطع تحمل المزيد من المعاناة، بالأخص بعد أن نضجت ووصلت إلى سن الخامسة والعشرين. "أخبرته برغبتي في الطلاق. وهددني بتشويه وجهي بماء النار، حينها أدركت أنه لا يمكن أن يكون إنساناً سوياً". في يوم من الأيام، تعرضت كوثر للضرب المبرح إلى درجة فقدانها حاسة السمع وطلب الجيران الشرطة وألقت القبض عليه لكنها شعرت وقتها بخوف شديد منه وتنازلت عن القضية، حسب قولها.

بعدها أخذ يعاملها بشكل جيد ووثقت به وسافرت معه للمغرب. تركها والأولاد هناك بدون معيل بعد أن أخذ جميع الوثائق الرسمية.

امرأة تحتمي من لكمات رجل

مشهد لامرأة تحتمي من لكمات رجل

بعد معاناة استطاعت كوثر العودة إلى اسبانيا، لكن من دون أبنائها. لم تستسلم الأم وانتقلت للعيش في ألمانيا وبدأت حياة مستقلة، كما تقول: "درست اللغة ووجدت عملا وأحضرت أبنائي للعيش معي". واستدركت قائلة: "هذه القصة في كل مرة أرويها، أشعر بالتأثر. رغم أنها تجربة مرت، لكن بقي لها أثر كبير على نفسيتي. إنه جرح غائر لا يندمل".

أرقام صادمة

العنف ضد النساء ظاهرة تعاني منها مختلف المجتمعات، ومنها المجتمعات الغربية. وقد تزايدت وتيرته خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، كما توضح الأرقام. في ألمانيا ارتفعت جرائم العنف بين الأزواج والأزواج السابقين المبلغ عنها لدى الدوائر الأمنية في العام الماضي مقارنة بالأعوام الماضية، وفقاً لإحصائية رسمية تقول إن العنف بين شركاء الحياة الحاليين أو السابقين أودى بحياة 139 امرأة و30 رجلاً في 2020. وأوضحت البيانات التي نشرها المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة BKA أن الرجال مسؤولون عن غالبية جرائم العنف مع حدوث ارتفاع طفيف في نسبة هذه الجرائم التي ارتكبتها النساء حيث وصلت إلى 20.9 المائة.

حسب البيانات، فإن نحو 34 المائة من مرتكبي هذه الجرائم من الأجانب، وأظهرت الإحصائية ارتفاعاً كبيراً في نسبة الجرائم التي ارتكبها الرجال في جرائم الأزواج التي ارتكبها الأجانب حيث وصلت هذه النسبة إلى 91.5 بالمائة بين الجرائم المنسوبة

لسوريين وإلى 88.3 بالمائة بين الجرائم المنسوبة لأتراك بارتفاع عن المتوسط وفي المقابل تدنت هذه النسبة إلى أقل من المتوسط في الجرائم المنسوبة لبولنديين حيث وصلت إلى 74.2 بالمائة.

كشفت البيانات أيضاً عن أن النساء مثلن 80.5 بالمائة من ضحايا جرائم العنف الزوجي  في العام الماضي بمعدل أربع من كل خمس ضحايا لهذه الجرائم، وأغلب الضحايا (واحد من كل ثلاثة) في العقد الرابع من أعمارهن (بين 30 و39 عاماً). ووقعت 38 بالمائة من الجرائم في إطار علاقة زوجية سابقة و32.3 بالمائة في إطار علاقة زوجية قائمة و29.4 بالمائة في إطار علاقة شراكة حياتية بين شخصين غير متزوجين.

تعددت الأسباب والنتيجة واحدة!

رونق عزيز سيدة عراقية كردية، هاجرت إلى ألمانيا منذ عام 1997 واستقرت في مدينة دورين الألمانية. تكرس حياتها اليوم من أجل الدفاع عن حقوق النساء، وبالأخص ضحايا العنف. تم منحها مؤخراً وسام الاستحقاق الفدرالي تكريماً لها على جهودها في محاربة العنف ضد النساء وبالأخص المهاجرات واللاجئات في ألمانيا. عن شعورها بعد هذا التكريم، قالت لـ "مهاجر نيوز": "تقدير بلد مثل ألمانيا العمل التطوعي يعني الكثير لي. إنه يظهر أن العمل يحصل على التقدير والاحترام، ليس فقط من قبل أولئك الذين تلقوا المساعدة وهذا يمنح المرء القوة والتحفيز للاستمرار بكل ما أوتي من قوة".

منذ لحظة وصول رونق، الأم لخمسة أبناء، ألمانيا، انخرطت عزيز في الاتحاد الرياضي والثقافي الكردستاني، بداية في تعليم لغتها الأم، واليوم تقدم دورات تعليم اللغة الألمانية للنساء. وهي أيضاً عضو في شبكة المهاجرين ضد العنف المنزلي Goldrute e.V. Migrantinnen-Netzwerk gegen häusliche Gewalt، حيث تقدم الدعم بشكل خاص للنساء، ضحايا العنف الأسري.

ترى عزيز أن اللغة والقدرة على التواصل والتفاعل مع الآخرين هي مفتاح العديد من الأبواب للمهاجرين واللاجئين. غير أن معاناة العديد من النساء المعنفات ، لا تقتصر على الحواجز اللغوية، بل تكمن في وجود مشاكل للتواصل لديهن، حسب قولها. "يصعب عليهن اللجوء إلى شخص ما، سواء كان ألمانياً أو أجنبياً. العديد منهن لا يعرفن حقوقهن، ولا يلجأن للشرطة، خشية المواجهة مع الجاني. وهنا تكمن أهمية وجود شبكات تعمل كوسيط بينهن وبين مراكز المساعدة، والعديد من المؤسسات الأخرى".

اللاجئات والمهاجرات أكثر عرضة للعنف المنزلي في ألمانيا حسب دراسة حكومية

اللاجئات والمهاجرات أكثر عرضة للعنف المنزلي في ألمانيا حسب دراسة حكومية

من خلال ملاحظاتها اليومية، ترى عزيز أن تزايد وتيرة العنف ضد النساء مؤخراً يعود إلى الظرف الحالي لوباء كورونا واضطرار الناس للبقاء معظم الوقت بالمنازل. أسباب أخرى مثل الغيرة والمخدرات وشعور الرجل بامتلاك المرأة. "من خلال تجربتي مع الرجال من أصول مهاجرة، أرى أن الكثير منهم يلقون باللوم على النساء فيما يخص مشاكل أسرهم. الحالة النفسية للرجل تلعب دوراً مهماً أيضاً، إذ أن الرجال الضعفاء هم الذين يمارسون العنف ضد المرأة. يمكن أن يكون الفقر أيضاً سبباً للعنف، وكذلك النظام الرأسمالي الذي قد يؤثر على تماسك الأسرة"، على حد تعبيرها.

مختارات

الحب والحماية "لا يبرران" العنف!

عزت الدكتورة والناشطة الحقوقية المتخصصة في قضايا العنف ضد المرأة، عبير موّاس، ما وصفته بـ "الارتفاع الخطير" لحالات العنف المبلغ عنها ضد المرأة في ألمانيا إلى ارتفاع نسبة الوعي بين النساء، خاصة في أوساط المهاجرات واللاجئات

منهن. وقالت لـ "مهاجر نيوز": "من خلال تجاربي وحياتي المهنية أرى أن هناك حالة من الوعي بين النساء وهذا ما يبرر رفض النساء للعنف الأسري وقد يكون الأطفال أحياناً، هم من يحث الأم على الخروج من دائرة العنف". وأضافت: "رفض المرأة للظروف النمطية القديمة قبل القدوم إلى بلد الهجرة. هناك وعي بالحريات وهو ما يرفضه الرجل غالبا ويعتبره نوع من الانحلال الاخلاقي مما يفاقم الخلاف بين الرجل والمرأة".

تشير رونق عزيز إلى أهمية التعليم للنساء، خاصة للشابات منهن، اللواتي تربين على تبرير العنف ضدهم بالحب والحماية والتربية، كما تقول: "الكثيرات لازلن يتقبلن العنف المنزلي ضدهن، لأسباب ثقافية أو لأنهن نشأن على ذلك منذ الطفولة. ولهذا من المهم أن تعرف الأمهات، كيفية تربية بناتهن والقيم التي تنقلنها إليهن".

مهاجر نيوز 2022 

  • ثلاث مشاركات في مظاهرة احتجاجية في كويتو للمطالبة بإنهاء العنف ضد المرأة

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    ثلاث من آلاف النساء

    في كويتو، عاصمة الإكوادور، نظم اتحاد لمنظمات نسائية مظاهرة احتجاجية للمطالبة بإنهاء العنف ضد المرأة. وهؤلاء في الصورة هن ثلاث نساء شاركن في المظاهرة مع آلاف من زملائهن وصديقاتهن من الناشطات النسويات.

  • مظاهرة نسائية في عاصمة جمهورية الدومنيكان، سانتو دومينغو، مناهضة للعنف ضد المرأة

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    66 جريمة قتل ضد النساء

    دعت منظمات نسائية خلال مظاهرة في عاصمة جمهورية الدومنيكان، سانتو دومينغو، إلى بداية جديدة وإنهاء العنف والقتل ضد النساء. وقبل مدة قصيرة نشرت النيابة العامة في جمهورية الدومينكان إحصائيات عن جرائم قتل النساء تشير إلى تراجعها، لكن رغم ذلك لا تزال مرتفعة إذ وصل عدد جرائم قتل النساء خلال العام الحالي 2019 إلى 66 جريمة قتل.

  • 571 رقم تمت كتابته من قبل ناشطات نسويات بالشموع في إحدى ساحات غواتيمالا العاصمة، ويشير إلى عدد جرائم القتل ضد النساء في غواتيمالا خلال عام 2019.

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    مظاهرة مسائية في عواتيمالا

    "571" .. رقم تمت كتابته من قبل ناشطات نسويات بالشموع في إحدى ساحات غواتيمالا العاصمة مساء يوم الأحد 24 تشرين الثاني/ نوفمبر. وهذا الرقم يشير إلى إحصائية حزينة، هي عدد جرائم القتل ضد النساء في غواتيمالا خلال عام 2019، حسب منظمات نسائية.

  • مظاهرة احتجاجية في مدينة تولوز الفرنسية ضد العنف الجنسي والجسدي ضد المرأة

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    إجراءات جديدة للحد من جرائم القتل

    نظمت ناشطات نسويات في مدينة تولوز الفرنسية يوم السبت (23 تشرين الثاني/ نوفمبر) مظاهرة مناهضة للقتل والعنف ضد المرأة في فرنسا. فخلال عام تعرض ما لا يقل عن 130 امرأة في فرنسا للقتل من قبل شريك حياتها الحالي أو السابق. ويرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن ذلك "عار لفرنسا". وقد أعلنت الحكومة الفرنسية عن اتخاذ إجراءات للحد من تلك الجرائم، من بينها توسيع مراكز إيواء النساء.

  • أحذية حمراء في شوارع بلجيكا، احتجاجا على العنف ضد المرأة

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    أحذية حمراء

    في العاصمة البلجيكية، بروكسل، شارك 10 آلاف شخص في مظاهرة احتجاجية ووضعوا أحذية حمراء في الشارع. "الأحذية الحمراء تشير إلى النساء اللواتي قتلن من قبل رجل" تقول جولي وترز من منظمة ميرابال المدافعة عن حقوق المرأة. وأشارت إلى وجود نحو 100 جريمة قتل للنساء في بلجيكا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولكن يعتقد أن الرقم أعلى من ذلك بكثير.

  • لاعبو فريقي جنوة وأودينزي وأطفالهم رسموا خطا أحمر على خدهم في إشارة إلى مناهضة العنف المنزلي ضد المرأة

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    خط أحمر ضد العنف

    اللون الأحمر رمز ضد العنف في مدينة جنوه الإيطالية أيضا. فخلال مباراة فريقي جنوه وأودينزي في إطار الدوري الإيطالي لكرة القدم، رسم اللاعبون وأطفالهم خطا أحمر على خدهم، في إشارة إلى مناهضة العنف المنزلي ضد المرأة.

  • تنظيم مهرجان فمفست في الليلة التي تسبق اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    مهرجان في موسكو

    للمرة الثالثة جرى الاحتفال في موسكو بمهرجان "فمفست" في الليلة التي تسبق اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. وفي المهرجان الذي أقيم في صالة كبيرة كانت تابعة لمؤسسة البريد، كانت كل الأنشطة تدور حول النسوية والمساواة بين الجنسين وحرية الانتخاب.

  • مسيرة ليلية صامتة بمدينة مالقا الإسبانية في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    مسيرة صامتة في إسبانيا

    نظمت ناشطات نسويات مسيرة ليلية صامتة في مدينة ملقا، مساء يوم الأحد (24 تشرين الثاني/ نوفمبر). وحملت النساء المشاركات في المسيرة، صور نساء إسبانيات قتلهن شركاء حياتهن في السنوات الأحيرة.

  • وزير الأسرة الألمانية علقت على الإحصائيات المتعلقة بالعنف ضد النساء بأنها أرقام مفزعة.

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    "أرقام مفزعة" في ألمانيا

    في ألمانيا وحسب إحصائيات الدوائر الأمنية، قتلت 122 امرأة من قبل شريك حياتها الحالي أو السابق، خلال عام 2018. وبلغ عدد النساء من ضحايا العنف المنزلي أو التهديد 114755 امرأة. لكن إحصائيات غير رسمية تشير إلى أن نحو ثلث النساء تعرضن لأحد اشكال العنف خلال حياتهن. وعلقت على تلك الأرقام وزيرة الأسرة الألمانية، فرانسيسكا غيفي، بأنها "أرقام مفزعة".

  • مظاهرة احتجاجية لمناهضة العنف ضد المرأة بعد مقتل الطالبة أوينه مروتيانا في جنوب أفريقيا

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    "الرجال الحقيقيون لا يغتصبون"!

    بعد اغتصاب وقتل الطالبة أوينه مروتيانا، بمدينة كاب في جنوب أفريقيا، تعالت الأصوات التي تطالب بإنهاء العنف ضد المرأة وجرى تنظيم مظاهرات احتجاجية في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بمدن عديدة في جنوب أفريقيا والعاصمة جوهانسبورغ، رفعت إحدى النساء (في الصورة) لافتة كتبت عليها "الرجال الحقيقيون لا يغتصبون"!

  • نعيم ميرزا أحد ابرز المدافعين عن حقوق المرأة في باكستان.

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    مدافع بارز عن حقوق المرأة في باكستان

    في باكستان النظام الأبوي متجذر في المجتمع، وينظر إلى الناشطات النسوية بدونية من قبل الرجال، وحتى الليبراليون منهم يصفون مطالب الناشطات بأنها "مبتذلة". لكن أحد أبرز النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة في باكستان هو رجل اسمه نعيم ميرزا، الذي قال في حوار مع DW "لا يزال هناك الكثير الذي يجب فعله". لكن رغم صعوبة الوضع في باكستان، يزداد عدد الناشطات النسويات ويتعالى صوت النساء المطالبات بحقوقهن.


 

مواضيع ذات صلة

Tales from the Border (8/8): Calais – The last crossing to the UK - InfoMigrants

حكايات الحدود: "معبر كاليه" هذه قصة المعبر الأخير 04.01.2022

إذا كانت سماء كاليه صافية يمكن للمهاجرين منها رؤية منحدرات دوفر البيضاء في المملكة المتحدة، حيث يقبع حلم الوصول إليه بالهرب عبر الشاحنات بينما يأمل آخرون في العبور في قوارب صغيرة، ليبقى حلم الهجرة صامدا.

TOPSHOT - A migrant carries her children after being helped ashore from a RNLI (Royal National Lifeboat Institution) lifeboat at a beach in Dungeness, on the south-east coast of England, on November 24, 2021, after being rescued while crossing the English Channel. - The past three years have seen a significant rise in attempted Channel crossings by migrants, despite warnings of the dangers in the busy shipping lane between northern France and southern England, which is subject to strong currents and low temperatures. (Photo by Ben STANSALL / AFP) (Photo by BEN STANSALL/AFP via Getty Images)

الطريق إلى أوروبا حصد أرواح آلاف المهاجرين وولّد أزمات دولية 31.12.2021

للوصول إلى أوروبا، كان على المهاجرين سلك طريق وعر مليئ بالعقبات في الأشهر الـ12 الماضية. واجه طالبو اللجوء مصاعب عدة على مشارف الدول الأوروبية، فيما نشبت خلافات وأزمات دبلوماسية بين دول عديدة على خلفية إدارة ملف الهجرة.

A photo of Yahya, the bearer of martyrdom, with one of the three Palestinian immigrants who died after their boat sank. Source: The owner of the certificate sent the photo NUR FÜR INFOMIGRANTS

"الشباب غرقوا وسيأكلنا السمك".. مهاجر فلسطيني نجا من الغرق قبالة اليونان 26.12.2021

"يا أمي، غرق أبو أدهم. سيأكلنا السمك". تسجيل صوتي أرسله يحيى بربخ إلى أمه بمجرد انتشاله من المياه في بحر إيجة، بعد غرق قارب كان يستقله مع مهاجرين فلسطينيين آخرين. يبلغ عمرالشاب 26 عاما وهو أب لطفلين، تواصل مع مهاجر نيوز.