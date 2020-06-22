منها منع تقبيل الحجر الأسود.. السعودية تضع ضوابط صارمة للحج

أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الاثنين (6 يوليو/تموز 2020) الضوابط والمعايير الصحية التي سيتم اتباعها في موسم الحج للعام الجاري في ظل استمرار جائحة كورونا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) أن الضوابط تتضمن منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح بدءا من يوم الأحد 28 من ذي القعدة الموافق 19 من تموز/يوليو حتى نهاية يوم الأحد 12 من ذي الحجة الموافق 2 آب/أغسطس.
ويسمح بإكمال الحج للحالات المشتبه بإصابتها، بعد تقييمها من قبل الطبيب المختص، بحيث يتم إلحاقها بالمجموعة الخاصة بالحالات المشتبهة، كما تخصص عمارة منفصلة أو دور سكني على الأقل، وحافلة وجدول لمسار رحلة حج مناسب لوضع تلك الحالات.
وتقرر عدم تمكين أي شخص من القائمين على مسار الحج لديه أعراض مشابهه للإنفلونزا من العمل حتى زوال تلك الأعراض، والحصول على قرار التعافي بتقرير من الطبيب المعالج.
ويسمح بصلاة الجماعة مع التشديد على ارتداء الكمامة القماشية خلال صلاة الجماعة، وإبقاء مسافة التباعد بين المصلين، والرجوع في ذلك للبروتوكولات الخاصة بالمساجد.
وتضمنت الضوابط إلزام المعنييين بجدولة تفويج الحجاج إلى صحن الطواف، بما يضمن مسافة متر ونصف المتر على الأقل بين كل شخص وآخر، وتقليل الازدحام.
كما تتضمن منع لمس الكعبة المشرفة أو الحجر الأسود أو تقبيله، ووضع حواجز ومشرفين لمنع القرب من هذه الحواجز. وسيتم رفع السجاد الخاص بالحرم المكي واستخدام السجادات الشخصية من قبل الحجيج.
وسيقتصر دخول منة والمزدلفة وعرفات على من يحملون تصاريح للحج من الأحد الموافق 19 يوليو/تموز حتى الثاني من أغسطس/آب 2020.
وكانت السعودية أعلنت إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا قد تصل إلى ألف شخص فقط للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا وحظر أداء المسلمين من خارج المملكة للحج هذا العام وذلك لأول مرة في الوقت المعاصر.
ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ، رويترز)
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
الحرم المكي خال من المصلين
يظهر الحرم المكي خالياً من المصلين في مشهد غير معتاد تسببت فيه جائحة كورونا. وبالرغم من استمرار تعليق الصلوات خلال شهر رمضان، استطاع البعض الدخول للحرم في اليوم الأول منه. إلا أن أغلبية الأشخاص في الصورة هم عمال النظافة والتعقيم الذين يلعبون دوراً محورياً في مواجهة الجائحة.
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
إفطار جماعي في سريلانكا
بالنسبة للمعايير الأوروبية يعد تجمع هذه العائلة للإفطار في مدينة ملوانا بسريلانكا خرقاً واضحاً لإجراء التباعد الاجتماعي. لكن الصورة تظهر الرغبة في ممارسة الطقوس المعتادة حتى في ظل جائحة عالمية، حيث جرت العادة في أغلب البلاد الإسلامية على إفطار العائلات سوياً حول المائدة.
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
صلوات جماعية مطابقة للمعايير
تقول إسرائيل إنها تتبع إجراءات وقائية صارمة من أجل السيطرة على انتشار الفيروس، وأداء الصلوات للفلسطينيين وعرب وإسرائيل لا يمثل استثناءً. هذه الصورة لصلاة جماعية في موقف للسيارات عند شاطئ مدينة يافا حيث يلتزم المصلون بقواعد التباعد الاجتماعي، وتساعدهم في ذلك االخطوط البيضاء على الأرض.
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
الأذان بالكمامة في إندونيسيا
لم يدع الإمام الإندونيسي بامبانغ سوبريانتو فيروس كورونا يؤثر على الطقوس الدينية المعتادة في رمضان، حيث يستعين بشبكة الإنترنت ليقوم بواجباته. ويقوم إمام مسجد "سوندا كيلابا" في العاصمة جاكارتا برفع الأذان وتلاوة القرآن في بث حي من المسجد على منصات التواصل الاجتماعي مستخدماً هاتفه الجوال. كما يساهم في نشر الوعي بالقواعد الوقائية عن طريق ارتداء الكمامة أثناء البث.
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
الصلاة في الهواء الطلق
وفي مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأمريكية احتفل العاملون بأحد مراكز الرعاية الاجتماعية، والذي يضم مسجداً بإسم مسجد السلام، بقدوم شهر رمضان عن طريق تثبيت حروف كبيرة تشكل جملة "رمضان كريم".
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
الصلاة في الهواء الطلق
حتى وإن أُغلقت المساجد يستطيع الناس الصلاة والتعبد في منازلهم، لكن هذا الطفل السريلانكي فضل أن يصلي في الهواء الطلق على سطح إحدى البنايات في مدينة كولومبو. ونرى الطفل في الصورة على سجادة الصلاة، متوجهاً إلى السماء بالدعاء إلى حين حلول موعد الإفطار.
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
فيديو من المسجد في بافاريا
في زمن كورونا أصبح الإنترنت إحدى أهم طرق التواصل بين الناس. ولا يختلف الأمر بالنسبة للعبادات في شهر رمضان، حيث نرى في الصورة رئيس منتدى الإسلام بمدينة بينزبرغ البافارية بنيامين إدريس وهو يسجل تلاوته للقرآن بإستخدام هاتفه النقال. ومن خلال هذه الصورة نستطيع أن نرى سبب حصول المسجد الذي افتتح في 2005 على جائزة للتميز المعماري.
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
أنوار في تركيا
بالرغم من سطوع أنوار برج غلطة التاريخي، خلت المنطقة المحيطة به بمدينة إسطنبول من الزوار في مشهد يظهر وحدة المدن بدون البشر. وكانت السلطات أعلنت عن استمرار غلق المساجد في رمضان من أجل منع انتشار فيروس كورونا.
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
رفع الأذان في نيبال
يقف هذا المؤذن في العاصمة النيبالية كاتماندو لرفع الأذان في أول أيام شهر رمضان كما جرت العادة. وبالرغم من جائحة كورونا، سيستمر رفع آذان بصيغته المعتادة في مساجد المدينة.
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
ساحة المعارض للعلاج والصلوات في سنغافورة
هذا المبنى الحديث الذي نراه في الصورة يكون عادة أكثر ازدحاماً، فالمبنى المعروف بـ "إكسبو سنغافورة" هو أكبر ساحة معارض في البلاد. وبسبب جائحة كورونا تم تخصيص المكان للمصابين بالفيروس للتعافي من المرض، ونراهم في الصورة يؤدون الصلاة الجماعية. من إعداد لانغا ماركو/ س.ح