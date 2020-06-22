 منها منع تقبيل الحجر الأسود.. السعودية تضع ضوابط صارمة للحج | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

منها منع تقبيل الحجر الأسود.. السعودية تضع ضوابط صارمة للحج

ضوابط جديدة أعلنت عنها السلطات الصحية السعودية بشأن موسم الحج لهذا العام بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا بين الحجاج. من أهم تلك الضوابط منع تقبيل الحجر الأسود أو لمس الكعبة والالتزام بالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات.

مسلمون يصلون داخل الحرم المكي

تتضمن القواعد الجديدة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ومنع تقبيل الحجر الأسود

أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الاثنين (6 يوليو/تموز 2020) الضوابط والمعايير الصحية التي سيتم اتباعها في موسم الحج للعام الجاري في ظل استمرار جائحة كورونا.

مختارات

يخيّم الهدوء على مدينة مكة المكرمة في ظل قرار السعودية تعليق العمرة والسماح لعدد محدود من الحجاج بأداء المناسك هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ما يحرم المملكة من إيرادات ضخمة. (28.06.2020)

بعد إعلان السعودية السماح لنحو ألف شخص فقط من المقيمين في المملكة بأداء فريضة الحج هذا العام، بسبب كورونا، تباينت ردود الفعل في العالم الإسلامي بين متفهم ومنتقد للانفراد بالقرار، فيما دعمت منظمة الصحة العالمية القرار. (24.06.2020)

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) أن الضوابط تتضمن منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح بدءا من يوم الأحد 28 من ذي القعدة الموافق 19 من تموز/يوليو حتى نهاية يوم الأحد 12 من ذي الحجة الموافق 2 آب/أغسطس.

ويسمح بإكمال الحج للحالات المشتبه بإصابتها، بعد تقييمها من قبل الطبيب المختص، بحيث يتم إلحاقها بالمجموعة الخاصة بالحالات المشتبهة، كما تخصص عمارة منفصلة أو دور سكني على الأقل، وحافلة وجدول لمسار رحلة حج مناسب لوضع تلك الحالات.

وتقرر عدم تمكين أي شخص من القائمين على مسار الحج لديه أعراض مشابهه للإنفلونزا من العمل حتى زوال تلك الأعراض، والحصول على قرار التعافي بتقرير من الطبيب المعالج.

ويسمح بصلاة الجماعة مع التشديد على ارتداء الكمامة القماشية خلال صلاة الجماعة، وإبقاء مسافة التباعد بين المصلين، والرجوع في ذلك للبروتوكولات الخاصة بالمساجد.

وتضمنت الضوابط إلزام المعنييين بجدولة تفويج الحجاج إلى صحن الطواف، بما يضمن مسافة متر ونصف المتر على الأقل بين كل شخص وآخر، وتقليل الازدحام.

كما تتضمن منع لمس الكعبة المشرفة أو الحجر الأسود أو تقبيله، ووضع حواجز ومشرفين لمنع القرب من هذه الحواجز. وسيتم رفع السجاد الخاص بالحرم المكي واستخدام السجادات الشخصية من قبل الحجيج.

وسيقتصر دخول منة والمزدلفة وعرفات على من يحملون تصاريح للحج من الأحد الموافق 19 يوليو/تموز حتى الثاني من أغسطس/آب 2020.

وكانت السعودية أعلنت إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا قد تصل إلى ألف شخص فقط للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا وحظر أداء المسلمين من خارج المملكة للحج هذا العام وذلك لأول مرة في الوقت المعاصر.

ع.ح./ع.ج.م.  (د ب أ، رويترز)

  • default

    في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان

    الحرم المكي خال من المصلين

    يظهر الحرم المكي خالياً من المصلين في مشهد غير معتاد تسببت فيه جائحة كورونا. وبالرغم من استمرار تعليق الصلوات خلال شهر رمضان، استطاع البعض الدخول للحرم في اليوم الأول منه. إلا أن أغلبية الأشخاص في الصورة هم عمال النظافة والتعقيم الذين يلعبون دوراً محورياً في مواجهة الجائحة.

  • default

    في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان

    إفطار جماعي في سريلانكا

    بالنسبة للمعايير الأوروبية يعد تجمع هذه العائلة للإفطار في مدينة ملوانا بسريلانكا خرقاً واضحاً لإجراء التباعد الاجتماعي. لكن الصورة تظهر الرغبة في ممارسة الطقوس المعتادة حتى في ظل جائحة عالمية، حيث جرت العادة في أغلب البلاد الإسلامية على إفطار العائلات سوياً حول المائدة.

  • default

    في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان

    صلوات جماعية مطابقة للمعايير

    تقول إسرائيل إنها تتبع إجراءات وقائية صارمة من أجل السيطرة على انتشار الفيروس، وأداء الصلوات للفلسطينيين وعرب وإسرائيل لا يمثل استثناءً. هذه الصورة لصلاة جماعية في موقف للسيارات عند شاطئ مدينة يافا حيث يلتزم المصلون بقواعد التباعد الاجتماعي، وتساعدهم في ذلك االخطوط البيضاء على الأرض.

  • default

    في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان

    الأذان بالكمامة في إندونيسيا

    لم يدع الإمام الإندونيسي بامبانغ سوبريانتو فيروس كورونا يؤثر على الطقوس الدينية المعتادة في رمضان، حيث يستعين بشبكة الإنترنت ليقوم بواجباته. ويقوم إمام مسجد "سوندا كيلابا" في العاصمة جاكارتا برفع الأذان وتلاوة القرآن في بث حي من المسجد على منصات التواصل الاجتماعي مستخدماً هاتفه الجوال. كما يساهم في نشر الوعي بالقواعد الوقائية عن طريق ارتداء الكمامة أثناء البث.

  • default

    في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان

    الصلاة في الهواء الطلق

    وفي مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأمريكية احتفل العاملون بأحد مراكز الرعاية الاجتماعية، والذي يضم مسجداً بإسم مسجد السلام، بقدوم شهر رمضان عن طريق تثبيت حروف كبيرة تشكل جملة "رمضان كريم".

  • default

    في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان

    الصلاة في الهواء الطلق

    حتى وإن أُغلقت المساجد يستطيع الناس الصلاة والتعبد في منازلهم، لكن هذا الطفل السريلانكي فضل أن يصلي في الهواء الطلق على سطح إحدى البنايات في مدينة كولومبو. ونرى الطفل في الصورة على سجادة الصلاة، متوجهاً إلى السماء بالدعاء إلى حين حلول موعد الإفطار.

  • Ramadan Deutschland online Predigt (Reuters/A. Uyanik)

    في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان

    فيديو من المسجد في بافاريا

    في زمن كورونا أصبح الإنترنت إحدى أهم طرق التواصل بين الناس. ولا يختلف الأمر بالنسبة للعبادات في شهر رمضان، حيث نرى في الصورة رئيس منتدى الإسلام بمدينة بينزبرغ البافارية بنيامين إدريس وهو يسجل تلاوته للقرآن بإستخدام هاتفه النقال. ومن خلال هذه الصورة نستطيع أن نرى سبب حصول المسجد الذي افتتح في 2005 على جائزة للتميز المعماري.

  • default

    في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان

    أنوار في تركيا

    بالرغم من سطوع أنوار برج غلطة التاريخي، خلت المنطقة المحيطة به بمدينة إسطنبول من الزوار في مشهد يظهر وحدة المدن بدون البشر. وكانت السلطات أعلنت عن استمرار غلق المساجد في رمضان من أجل منع انتشار فيروس كورونا.

  • default

    في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان

    رفع الأذان في نيبال

    يقف هذا المؤذن في العاصمة النيبالية كاتماندو لرفع الأذان في أول أيام شهر رمضان كما جرت العادة. وبالرغم من جائحة كورونا، سيستمر رفع آذان بصيغته المعتادة في مساجد المدينة.

  • default

    في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان

    ساحة المعارض للعلاج والصلوات في سنغافورة

    هذا المبنى الحديث الذي نراه في الصورة يكون عادة أكثر ازدحاماً، فالمبنى المعروف بـ "إكسبو سنغافورة" هو أكبر ساحة معارض في البلاد. وبسبب جائحة كورونا تم تخصيص المكان للمصابين بالفيروس للتعافي من المرض، ونراهم في الصورة يؤدون الصلاة الجماعية. من إعداد لانغا ماركو/ س.ح


مواضيع ذات صلة

Ramadan Saudi Arabien Mekka Große Moschee

بسبب كورونا.. السعودية تقرّر إقامة الحج بعدد "محدود جدا" 22.06.2020

قرّرت السعودية تنظيم موسم الحج بعدد "محدود جداً" من الحجاج من مختلف الجنسيات من المقيمين على أراضيها فيها بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، بينما يتواصل تفشي الوباء في المملكة والعالم.

Saudi-Arabien einsame Pilger in Mekka an der Kaaba

عقب تقييد الحج.. تفهم وحسرة ودعوات لمجلس دولي لإدارة الحج 23.06.2020

تفهم مصحوب بخيبة أمل بعد قرار السعودية إقامة الحج هذا العام بعدد محدود بسبب انتشار وباء كورونا. في المقابل تعالت أصوات تدعو لتأسيس "مجلس دولي" لإدارة أمور الحج.

Saudi-Arabien Mekka | Coronavirus | Große Moschee, leer

السعودية ـ تقليص أعداد الحجاج يحرم المملكة من إيرادات ضخمة 28.06.2020

يخيّم الهدوء على مدينة مكة المكرمة في ظل قرار السعودية تعليق العمرة والسماح لعدد محدود من الحجاج بأداء المناسك هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ما يحرم المملكة من إيرادات ضخمة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  