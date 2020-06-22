 بسبب كورونا.. السعودية تقرّر إقامة الحج بعدد ″محدود جدا″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.06.2020

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أخبار

بسبب كورونا.. السعودية تقرّر إقامة الحج بعدد "محدود جدا"

قرّرت السعودية تنظيم موسم الحج بعدد "محدود جداً" من الحجاج من مختلف الجنسيات من المقيمين على أراضيها فيها بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، بينما يتواصل تفشي الوباء في المملكة والعالم.

Ramadan Saudi Arabien Mekka Große Moschee (Getty Images)

ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين (22 حزيران/يونيو 2020) في بيان أن المملكة قررت إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة جداً للمواطنين ولمختلف الجنسيات الموجودة داخل المملكة وذلك للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال البيان إن القرار جاء في ضوء "استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفيروس حول العالم وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول.. ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها".

وتابعت أنّ القرار "جاء حرصاً على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية".

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عززت السعودية الإجراءات الأمنية في مكة ومحيطها وتم حشد عشرات الآلاف من رجال الأمن وكاميرات لمراقبة كل منطقة مكة. وبعد الوقوف بعرفة وصل الحجاج للمبيت في مزدلفة ليعودوا إلى منى بعد صلاة فجر يوم عيد الأضحى. (10.08.2019)

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والحج الذي سيجري في أواخر تموز/يوليو، هو إحدى الركائز الأساسية للإسلام، لكنه يشكّل بؤرة رئيسية محتملة لانتشار العدوى لان ملايين الحجاج من حول العالم يتدفّقون على المواقع الدينية المزدحمة في مدينة مكة المكرّمة لأداء المناسك.

وجاء القرار بعدما كانت السعودية علّقت أداء العمرة في آذار/مارس بسبب المخاوف من انتشار الفيروس في أقدس المدن الإسلامية. ويخيّب قرار المضي بأعداد قليلة آمال ملايين المسلمين الذين غالباً ما ينفقون مدّخراتهم للسفر لأداء مناسك الحج، وينتظر بعضهم سنوات طويلة حتى يحصلوا على موافقة من سلطاتهم وسلطات السعودية للحج.

وأواخر آذار/مارس، طلب وزير الحج السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن من المسلمين التريث قبل إبرام عقود الحج والعمرة.

وتقول مصادر إنه في المستشفيات السعودية تمتلئ أسرة العناية المركزة بشكل سريع مع تزايد أعداد العاملين في مجال الصحة المصابين. وسجلت السعودية حتى الآن أكثر من 161 ألف إصابة بالفيروس بينما تجاوز عدد الوفيات 1300.

وصدر قرار الحد من أعداد الحجاج في وقت حساس للمملكة حيث تصارع الدولة النفطية أسعار الخام المتدنية التي قلّصت العائدات في الوقت الذي يستعد فيه العالم لركود اقتصادي بسبب إجراءات الحد من فيروس كورونا.

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بعد أشهر: السعودية ترفع حظر التجول وتفتح مساجد مكة

وأغلقت السلطات مكة والمدينة لأسابيع بسبب المخاوف، وفرضت حظر تجول في العديد من المناطق قبل أن ترفعه بشكل كامل قبل يومين. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور وتسجيلات أظهرت الكعبة في وسط باحة المسجد فوق أرضية بيضاء وحيدة تحيط بها عوائق بلاستيكية، إلى جانب مجموعة من عناصر الأمن وعمّال النظافة.

وعلى الرغم من خطورة تهديد الوباء، فإن القضية قد تكون بمثابة برميل بارود إذ أن القرار قد يؤدي إلى إثارة حفيظة المتشدّدين الذين يدعون لاستمرار زيارة الأماكن المقدسة رغم المخاطر الصحية.

إلى جانب تراجع إيراداتها النفطية، تخسر المملكة مليارات الدولارات التي عادة ما تجنيها سنوياً من السياحة الدينية. وقد سافر حوالى 2.5 مليون شخص إلى السعودية من جميع أنحاء العالم في  2019  للحج، الفريضة التي يتوجب على جميع المسلمين أداؤها مرة واحدة على الأقل في حياتهم إذا كانوا قادرين على ذلك. 

وتسعى "رؤية 2030" التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى وقف اعتماد اقتصاد المملكة، أكبر مصدّر للخام في العالم، على النفط. وتأمل الحكومة في استقبال 30 مليون حاج سنوياً بحلول عام 2030.

خ.س/أ.ح (رويترز، أ ف ب)     

  • The Kaaba in Mecca, Saudi Arabia during the 2019 hajj

    مناسك الحج في مكة.. أكبر تجمع بشري سنوي في العالم!

    هدف الملايين.. مكة

    أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن ما يقارب 2.5 مليون حاج وصلوا إلى مكة لأداء مناسك الحج لهذا العام. على مدار خمسة أيام، يتبع الحجاج مناسك الحج المأخوذة عن نبي الإسلام محمد قبل حوالي 1400 عام. ويصلي المسلمون دائماً حول الكعبة في المسجد الحرام من كل الجهات ويتوجهون إليها من بلدانهم.

  • Pilgrims circle the Kaaba in Mecca

    مناسك الحج في مكة.. أكبر تجمع بشري سنوي في العالم!

    الكعبة.. قلب الإسلام

    يطوف آلاف الحجاج حول الكعبة - التي تعتبر أقدس مزار للإسلام- بعكس اتجاه عقارب الساعة سبع مرات. ويميل الحجاج بحيث يكون القلب أقرب إلى مركز الجذب "الكعبة" كجزء من الطقوس.

  • Muslims pray at the Grand Mosque in Mecca

    مناسك الحج في مكة.. أكبر تجمع بشري سنوي في العالم!

    حدث عالمي حقاً

    الحج من أكثر التجمعات تنوعاً في العالم. ففقط مئات الآلاف من أكثر من مليوني حاج هم من المملكة العربية السعودية. والبقية من مختلف أنحاء العالم. وتجنباً لأي خطر على السلامة، حثت السلطات السعودية الحجاج على عدم مناقشة السياسة أو القضايا المثيرة للخلاف والتركيز على العبادة فقط.

  • Most hajjis will spend Friday night at this tent city in Mina

    مناسك الحج في مكة.. أكبر تجمع بشري سنوي في العالم!

    مدينة خيام للمؤمنين

    يقضي معظم الحجاج ليل اليوم الأول في مدينة الخيام هذه في منى، والتي من الممكن أن تستوعب 2.6 مليون شخص. ثم يغادرون في اليوم التالي باتجاه جبل عرفات، على بعد حوالي 20 كيلومتراً (12.5 ميلا) شرق مكة. وفيما يمكث الحجاج الأثرياء في الفنادق الفخمة المطلة على الكعبة، يبات معظم الناس في أماكن بسيطة، حتى أن بعضهم قد ينامون على الأرض.

  • Men pray ahead of the hajj in Saudi Arabia

    مناسك الحج في مكة.. أكبر تجمع بشري سنوي في العالم!

    غفران الذنوب

    بالنسبة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، من المفترض أن يكون الحج حدثاً موحداً، حيث يرتدي الحجاج الذكور ملابس بيضاء بسيطة. وتحج المرأة دون ماكياج، أو طلاء الأظافر أوعطور. يُنظر إلى الحج على أنه فرصة لتعزيز الإيمان والغفران. جميع الحجاج، بغض النظر عن خلفياتهم، يؤدون الطقوس نفسها.

  • Pilgrims walking in the sunset during the hajj

    مناسك الحج في مكة.. أكبر تجمع بشري سنوي في العالم!

    مرة واحدة في العمر

    كركن من أركان الإسلام الخمسة، من المتوقع أن يقوم جميع المسلمين بفريضة الحج مرة واحدة في حياتهم، إذا كانت أوضاعهم المالية والصحية تسمح بذلك. في العام الماضي، شارك 2.4 مليون شخص في الحج، وفي هذا العام شارك ما يقارب 2.5 مليون حاج. وقد دعا العاهل السعودي سلمان في هذا العام 200 شخص من الناجين وأقارب الضحايا من هجمات المساجد في كرايستشيرش، نيوزيلندا، والتي أسفرت عن مقتل 51 شخصاً للحج. ريم ضوا.


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