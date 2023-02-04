منها الثوم .. عشرة أطعمة تساعد الكبد في التخلص من السموم والدهون

يعاني كثيرون مما يُعرف بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، حيث تكون 50 في المائة من خلايا الكبد دهنية لديهم وقد يتسبب في عواقب صحية خطيرة قد تؤدي إلى سرطان الكبد.

وبسبب عدم توفر أدوية ضد المرض لحد الآن، يُنصح بتغيير نمط الحياة والنظام الغذائي. إذ إن بعض الأطعمة تساعد في إزالة السموم والدهون من الكبد، وفق المجلة العلمية "Vita24".

الثوم: يحتوي على مركبات نشطة مثل الأليسين والسيلينيوم ومركبات الكبريت، وهي مفيدة لصحة الكبد ويمكن أن تعالج الكبد الدهني. كمايعزز الثوم عملية إزالة السموم من خلال تنشيط إنزيمات الكبد.

الجريب فروت: هذا النوع من الفاكهة يمكن أن يعزز إزالة السموم من الكبد لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة. كما تساهم هذه الفاكهة في تجديد الكبد الدهني وتحسين وظائف الكبد بشكل عام.

الملفوف (الكرنب): بكل أصنافه مثل البروكلي، الملفوف الأحمر، وكرنب بروكسل لا ينبغي أن يغيب عن المائدة إذا كنت تعاني من الكبد الدهني وترغب في علاجه. الملفوف له تأثير تطهير مكثف ويمكنه تحييد السموم.

الشاي الأخضر: ينبغي على أي شخص يعاني من الكبد الدهني شرب الكثير من الماء أو الشاي غير المحلى. الشاي الأخضر على وجه الخصوص مناسب بشكل خاص في إزالة السموم من العضو. وبفضل مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها، يمكن للشاي الأخضر إذابة الدهون المتراكمة والتخلص منها بشكل أفضل. كما يساعد أيضاً في إنقاص الوزن.

شفاء ووقاية من السرطان

الأفوكادو: من حسن الحظ، يتمتع الكبد بالقدرة على التجدد ويمكن حتى علاجه من خلال تغيير نمط الحياة والنظام الغذائي. ويمكن أن يدعم الأفوكادو صحة الكبد. لأن هذه الفاكهة لا تحمي العضو من السموم فحسب، بل تساعده أيضاً على التجدد.

الطماطم: تساعد في التخلص من دهون الكبد. لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء وغنية بـ "الغلوتاثيون" ثلاثي الببتيد. مما يساعد في تنقية ودعم عمل العضو وشفاء المريض من الكبد الدهني.

الشمندر: يساعد على تصفية المعادن الثقيلة من الدم ويزيل السموم من الجسم وبالتالي الوقاية من الكبد الدهني وينبغي ألّا يغيب من أي مائدة طعام.

الخضروات الورقية: مثل السبانخ ، تساعد على تحييد المعادن الثقيلة وتصفية مبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية. كما أنها تحفز إنتاج سوائل المرارة أو ما يعرف بـ "الأحماض الصفراوية".

عصير الليمون: يساعد في إزالة السموم من الكبد الدهني. تحتوي الثمار على الكثير من فيتامين سي. كوب من عصير الليمون الساخن في الصباح لا يزيل القلق فحسب، بل يحفز أيضًا نشاط الأمعاء ووظيفة الصفراء.

الكركم: يساعد أيضاً في إزالة السموم من الكبد. ويمكن إضافة الجذر الطازج المقشر والمبشور أو التوابل الصفراء إلى العديد من الأطباق. يدعم الكركم عملية إزالة السموم من الكبد الدهني. كما أنه يحمي أيضاً من العديد من أنواع السرطان.

إ.م