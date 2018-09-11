 منظمة مكافحة الجوع.. أمل الملايين في أفريقيا | سياسة واقتصاد | DW | 26.06.2019

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سياسة واقتصاد

منظمة مكافحة الجوع.. أمل الملايين في أفريقيا

الحروب وتحول المناخ يزيدان من وطأة الجوع، حسب التقرير السنوي لمنظمة مكافحة الجوع الألمانية لعام 2018. وفي تنفيذ برامجها تعول المنظمة على الوسائل الرقمية بهدف خدمة استقلالية الأفراد واعتمادهم على أنفسهم.

Simbabwe Farfell Coffee Estate, Chipinge | Ernte (DW/P. Musvanhiri)

بعدما تم تهجيرهم كانت تنقص الكثير من اللوازم مثل مياه الشرب والخيام والأغطية وغيرها من الأشياء التي يحتاجها النازحون مثل غيرهم في حياتهم اليومية. فبعد عقود من الحرب والعنف يوجد في جمهورية الكونغو الديمقراطية 4,3 مليون نازح، لاسيما في شرقي البلاد حيث تنتشر مجموعات مسلحة، الأمر الذي تسبب عام 2018 في عمليات تهجير كبيرة. والنتيجة هي أن الحقول ظلت بلا زراعة والمحاصيل أُتلفت والأزمة الغذائية تفاقمت.

مختارات

حذرت منظمة إغاثة ألمانية تعمل على مكافحة الجوع في العالم من تفاقم مأساة اللاجئين في مالي، التي تعاني صراعا منذ سيطرة إسلاميين متشددين على شمالها. المنظمة حذرت من انتقال الأزمة لدول غرب إفريقيا ووصفت الوضع بالمأساوي. (04.08.2012)

تتحمل البلدان الصناعية جزءا من المسؤولية في أزمة الغذاء العالمية وذلك بسبب عادات الاستهلاك المتبعة فيها. رئيسة المنظمة الألمانية لمكافحة الجوع في العالم تطالب بالتحلي بروح المسؤولية في استهلاك المواد الغذائية. (03.12.2011)

وحوالي 13 مليون شخص يعتمدون على المساعدة الإنسانية ـ وهم يشكلون نحو 14 في المائة من مجموع السكان. والوضع في الكونغو كان ولا يزال يشكل بالنسبة لمنظمة مكافحة الجوع الألمانية تحديا كبيرا. وترسم المنظمة في تقريرها السنوي 2018 صورة قاتمة عن الوضع هناك وصعوبة عملها. وعلى هذا النحو تعقد المعارك المستمرة عمليات تموين الناس. ولأسباب أمنية أُجبر رجال الإغاثة عام 2018 على وقف أنشطتهم في عدة مناطق من البلاد. كما أن الأوبئة انتشرت في البلاد وفي الفترة ما بين يوليو/ تموز 2018 وبداية مايو/ أيار 2019 اصيب نحو 1.500 شخص بمرض الإيبولا توفي أكثر من ألف منهم.

المعركة من أجل الماء والمراعي

العنف يشكل تحديا كبيرا للمنظمات الدولية مثل منظمة مكافحة الجوع الألمانية، ويقول الأمين للمنظمة ماتياس موغه، لـ DW: "الجوع يزداد حدة بسبب الحرب والنزاعات. في بلدان مثل جنوب السودان والكونغو أو النيجر تؤدي المواجهات المسلحة إلى أن يترك الناس قراهم ويفقدون أسس حياتهم ومعيشتهم. وفي آن واحد تقل موارد الماء والمراعي ما يتسبب في مواجهات إضافية". وأشار موغه إلى تأثيرات أخرى بالقول "يضاف إلى تغير المناخ الذي يسبب أزمات إضافية. وكل هذا يحصل في بلدان ومجتمعات قدرة الناس فيها على مقاومة هذه الأزمات ضعيفة".

Kongo Hunderttausende auf Flucht vor Gewalt (Imago Images/Xinhua/A. Uyakani)

مئات الآلاف من النازحين في الكونغو

وبهذا يمكن فهم التزام منظمة مكافحة الجوع الألمانية بالمساهمة في إحلال السلام في البلاد. وفي الكونغو كانت هذه الخطوات ممكنة انطلاقا من سبتمبر/ أيلول 2018 عندما انفرج الوضع العسكري: فالكثير من العائلات أمكنها العودة إلى قراها. ووزعت منظمة مكافحة الجوع الألمانية البذور وأدوات العمل. كما حصلت العائلات على مساعدات مالية لتتمكن من تأمين سبل عيشها حتى تلقي المحصول الزراعي المقبل.

وأقام رجال الإغاثة ستة مشاريع حصل من خلالها الناس على مياه الشرب والبذور إضافة إلى أشجار مثمرة، وبالتالي قدموا الدعم لحوالي 150 ألف من السكان في إيتوري لتحقيق استقلاليتهم في التموين. كما تعلم هؤلاء الأشخاص من خلال تربية النحل وزراعة الخضروات أو زراعة الأشجار المثمرة الاعتماد على أنفسهم في تأمين معيشتهم.

وتقدم المنظمة المساعدة من أجل إعادة البناء، فبسبب الاقتتال دُمرت قرى ومدن وشوارع. وفي إعادة الإعمار شارك السكان المحليون بشكل فعلي بحيث يتم إعادة بناء طرق تربط الناس بالأسواق، وهذا يساعد الفلاحين في بيع محاصيلهم ومنتجاتهم. وبما أن العنف المستمر طويلا يؤدي إلى ضياع المعرفة، فإن الناس يشاركون في دورات تعليمية يتعلمون فيها كيفية استغلال الأرض بشكل جيد وما هي أنواع الخضار التي تنمو بشكل جيد وكيف يمكن تسويقها بشكل أفضل. والجانب الأساسي في هذا هو تقديم المساعدة للناس ليتمكنوا من تأمين معيشتهم بأنفسهم دون الحاجة للمساعدات، والتخلص من الجوع والفقر، ويشير إلى ذلك ماتياس موغه بأنه "في زيمبابوي وزعنا كميات صغيرة من البذور ينتج الناس على أساسها بذورا إضافية ويبيعونها السوق".

Eritrea Landwirtschaft und Klimawandel Vieh (DW/M. Belloni)

الجفاف والتغير المناخي سبب للهجرة والنزوح

تطبيق يدل على البذور والتجهيزات

وتنشط منظمة مكافحة الجوع الألمانية في أفريقيا أكثر من أي قارة أخرى. ففي أكثر من 205 مشاريع في 19 بلدا تدعم ما مجموعه ستة ملايين ونصف المليون شخص، والمبلغ الإجمالي للمساعدة يصل إلى 126.1 مليون يورو. وحتى في آسيا تنشط المنظمة بقوة حيث تعمل في 14 بلدا، لاسيما في باكستان والهند وبنغلاديش. وفي كل مكان يرتبط الأمر بشيء واحد، كما يقول ماتياس موغه، وهو تكييف المساعدة مع المعطيات المحلية. "في ميانمار قمنا بالتعاون مع جامعة فاغنينغن في هولندا بتطوير تطبيق يهدف إلى الرفع من مستوى إنتاج البذور". وهذا التطبيق يخبر المستخدمين أين بإمكانهم بيع بذورهم، وفي الجانب الآخر بإمكان الذين يحتاجون إلى البذور معرفة أين يمكنهم الحصول عليها. ولتفادي الربا، فإن السعر محدد على التطبيق. وتطبيق آخر "يخبر المستخدمين عن المزارعين الذين يؤجرون أجهزة وأدوات زراعية، وبدل الإيجار محدد في التطبيق أيضا".

وعملا بمبدأأ المساعدة من أجل المساعدة الذاتية قدمت منظمة مكافحة الجوع الألمانية المساعدة عام 2018 في 37 بلدا لنحو 10,5 مليون شخص. والكثير من الناس، كما ورد في التقرير السنوي تلقوا محاصيل أكثر وتمكنوا من ضمان تغذية أفضل. وهم يتوفرون الآن على مياه نقية ودورات مياه وبالتالي يتعرضون بشكل أقل للأوبئةو الأمراض. ومن خلال الدعم تمكن الناس من الحصول على دخل ذاتي أو البدء في تأهيل مهني.

كرستن كنيب/ م.أ.م

  • Ein Mädchen tanzt Ballett zwischen Wellblechhütten Everyday Africa (Brian Otieno/storitellah.com)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    رقص الباليه في كل مكان

    "الرقص في الشوارع" هكذا يسمي المصور براين أوتينو هذه الصورة، التي هي جزء من مجموعته "قصص كيبيرا". قصصه المصورة هذه توثق جانباً آخر أكثر شاعرية وجمال للحياة اليومية في حي كيبيرا، أكبر الأحياء الفقيرة جنوب غرب نيروبي. الحياة صعبة للغاية هنا بالنسبة للفتيات، اللائي يخشين من الاعتداءات. تُظهر صورة أوتينو راقصة الباليه الشغوفة، إلزيه، ذات الستة عشر ربيعاً.

  • Motorcycle Marriage, Everyday Africa: Eine Hochzeitsgesellschaft auf Motorrollern (Ley Uwera)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    عرائس على دراجات نارية

    شاركت المصورة الصحفية المستقلة لي يوفيرا صورة بعنوان "زواج الدراجات النارية"، على موقع انستغرام. اكتشفت يوفيرا موكب الزفاف على الدراجات النارية في مدينة بني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تجلس كل عروس وشاهد عقد قرانها على دراجة نارية. ونُشرت أعمال يوفيرا في مجلات دولية.

  • Check Mate, Everyday Africa: Zwei Schachspieler, über das Brett gebeugt, im Hintergrund Zuschauer (Mustafa Said)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الشطرنج

    يعيش ويعمل مصطفى سعيد في هرجيسا في الصومال. صورته تُظهر مهاد (يسار) ومحمد (يمين)، وهما يجلسان مقابل بعضهما البعض في نهائي بطولة الشطرنج لإقليم أرض الصومال للشطرنج، والتي فاز بها مهاد.

  • Foto: Floating in Water, Everyday Africa. Ein Mann im Wasser, Kameraperspektive halb im Wasser (Sam Vox)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    التصوير تحت الماء

    المصور سام فوكس يوثق الحياة اليومية في تنزانيا، ويقول أنه يروي "قصصاً عن الناس والأماكن وثقافاتهم وتقاليدهم المختلفة". يعمل فوكس مع منظمات مثل Water Aid أو Everyday Education، وعن لقطاته الغريبة المصورة تحت الماء يكتب "نحن مصنوعون من المياه المالحة، نقية وهادئة مثل بحر المساء".

  • Movie Stars in the Making, Everyday Africa: eine Gruppe Jungen probt Kampfposen (Edward Echwalu )

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    نجوم سينما

    فتح إدوارد إشفالو الباب أمام نجوم الغد في أحد الأحياء الفقيرة في العاصة الأوغندية، كمبالا. إشفالو فخور بأن يكون جزءاً من معرض "يوميات افريقيا"، كما كتب على حسابه على انستغرام:"لم يسبق أن كانت معظم الصور المنشورة عن الحروب والفقر والأمراض، وإنما تنقل أيضاً الحياة اليومية داخل القارة، وبالأخص أن هذه القصص يرويها أفارقة".

  • Zwei schwarze Frauen mit Turmfrisuren blicken sich an, Everyday Africa (Yagazie Emezi)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    تسريحة الشعر

    يضم حساب المصورة النيجيرية، ياغزي إيمز، على انستغرام أكثر من 140 ألف متابع. توثق صورها في الغالب النساء الأفريقيات، بما في ذلك تسريحات شعرهن. من أجل عملها تسافر إيمز إلى عدد من الدول الإفريقية، منها تنزانيا، زامبيا، غانا، الغابون، ليبيريا، و أوغندا.

  • Foto zeigt eine schwarze Frau mit weißer Gerichtsperücke, Everyday Africa (Tom Saater)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    قبل الترافع عن القضية

    يعمل توم زاتر، من نيجيريا، مصوراً في مجال الفيلم الوثائقي والفيلم القصير. تم عرض أعماله في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك في مهرجان البندقية. وتظهر هذه الصورة محامية طموحة في طريقها إلى امتحانها في العاصمة أبوجا في نيجيريا. مثل جميع مصوري "يوميات إفريقيا"، يريد زاتر إظهار الحياة العادية في أفريقيا التي لا تُشاهد تقريباً في وسائل الإعلام الغربية.

  • Material Culture, Everyday Africa: Eine Gruppe junger Männer posiert und tanzt vor und auf einem Kleintransporter (Zinyange Auntony)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    جو الحفلات

    بدلاً من الوقوف في طابور أمام أحد المصارف أو محطات البنزين في زيمبابوي ، يستمتع هؤلاء الشباب بحياتهم. وتتكون المجموعة المسماة "الثقافة المادية" من شباب ينحدرون من مختلف بلدات بولاوايو، ثاني أكبر المدن في البلاد. المصور زينيانغ أونتوني يعيش ويعمل هناك.

  • Invasive Species, Everyday Africa: Ein Mann kämpft sich durch einen See voller Wasserhyazinthen (Maheder Haileselassie)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الأزمة البيئية

    قام ماهر هايلاسي لاسي بتصوير هذا الرجل الذي يشق طريقه عبر بحيرة تنبت بها الخزامى. تتكاثر هذه النباتات بسرعة كبيرة وتعمل على تدمير التنوع البيولوجي في بحيرة مثل بحيرة تانا في إثيوبيا. توثيق التغييرات البيئية في وطنه إثيوبيا هو مصدر قلق ملح بالنسبة للمصور المنحدر من أديس أبابا.

  • Shaking Hands, Everyday Africa: Drei Frauen, eine mit Fahrrad, die anderen zu Fuß, begrüßen sich auf einer Straße (Nana Kofi Acquah)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الشارع مكان لقاء

    يسافر المصور الغاني، نانا كوفي أكوا في جميع أنحاء القارة. ويشرح من خلال صورته بعنوان "المصافحة" التي التُقطت في تانغين داسوري في بوركينا فاسو: "تستغرق النزهات القصيرة وقتاً طويلاً، لأن المرء يلقي بالتحية على كل شخص يقابله". ويضيف :"ليس" مرحباً أو "صباح الخير"، ولكن "كيف حال زوجك وأطفالك وعملك وصحتك؟" والمرء يستمع إلى كل إجابة ".إعداد: زابينه أولزيه/ ترجمة: إيمان ملوك


مختارات

"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

يوثق معرض "يوميات إفريقيا" للصور، الجانب الآخر للحياة اليومية من داخل القارة السمراء، الذي تغفل عنه وسائل الإعلام الغربية. هذه الصورة عُرضت على إنستغرام وستُعرض خلال فعاليات منتدى الإعلام العالمي لمؤسسة DW. (29.05.2019)  

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