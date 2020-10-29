 منتخب فرنسي ينسحب من بطولة في تركيا حرصا على ″سلامة الوفد″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.11.2020

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أخبار

منتخب فرنسي ينسحب من بطولة في تركيا حرصا على "سلامة الوفد"

انضم منتخب فرنسا للجمباز إلى عدة دول أوروبية أعلنت تغيبها عن بطولة أوروبا للجمباز المقرّرة في تركيا، غير أن السبب لا يعود فقط إلى الأزمة الصحية بسبب كورونا، بل كذلك إلى التوتر الكبير بين البلدين على خلفية عدة ملفات.

ماكرون وأردوغان

توتر بالغ يجمع الدولتين

أعلن المنتخب الفرنسي للجمباز في بيان الجمعة (السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) انسحابه من بطولة أوروبا المقبلة المقررة في تركيا في كانون الأول/ديسمبر المقبل، بسبب المخاوف الناجمة عن تفشي فيروس "كوفيد-19" و"توترات جيوسياسية حالية بين فرنسا وتركيا".

مختارات

دعا رجب طيب أردوغان الأتراك لمقاطعة المنتجات الفرنسية، متهماً نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشن "حملة كراهية" ضد المسلمين. وفرنسا هي عاشر أكبر مصدر إلى تركيا وسابع أكبر سوق للصادرات التركية، وفقاً لمصدر تركي.

بعد يومين من فرض الحكومة الفرنسية حظراً عليها، أعلنت باريس حل جماعة "الذئاب الرمادية" التركية القومية. الرد التركي لم يتأخر؛ إذ توعّدت أنقرة بـ"رد حازم" على الخطوة الفرنسية، واصفة إياها بأنها "استفزاز".

تزامنت دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية مع دعوات في أجزاء من العالم الإسلامي في نفس الاتجاه احتجاجاً على نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد. فما تأثير تلك الدعوات على المصالح الفرنسية؟

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي للجمباز جيمس بلاتو في البيان إنه "بقدر ما أننا لسنا في وضع يمكننا من ضمان سلامة الوفد الفرنسي بشكل كامل، بدا لنا أكثر مسؤولية الانسحاب" من البطولة المرتقبة من 9 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر في مرسين بجنوب تركيا.

وتشهد العلاقة بين باريس وأنقرة توتراً دبلوماسياً مرتبطاً خصوصاً بخلافات حول سوريا وليبيا وشرق المتوسط. وازداد التوتر خصوصاً منذ أن دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، متهماً نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه يعاني من "رهاب الإسلام"، مشككا في صحته العقلية.

وأوضح مدرب المنتخب كيفن روبو في البيان نفسه أنه "من الواضح أننا كنا على علم بهذه التوترات التي أضيفت إلى الأزمة الصحية، لكننا توقعنا من وزارة الخارجية والوزارة المكلفة بالرياضة، عناصر موضوعية تسمح لنا بالتراجع عن قرارنا بشكل نهائي".

وسيكون لهذا القرار الصادر عن الاتحاد الفرنسي للجمباز عواقب على الرياضيين في ما يتعلق بأولمبياد طوكيو المؤجل حتى صيف العام 2021.

وأشار روبو إلى أن "البطولات الأوروبية كانت مرحلة تم تحديدها كخطوة أولى في التحضير للألعاب الأولمبية، وإلغاؤها يعطل جدول التحضير، ويجب أن نفكر على وجه السرعة في تحضير حدث مهم لمنتخباتنا خلال شهر كانون الأول/ديسمبر".

وسبق أن أعلنت روسيا وسويسرا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وإسبانيا التغيب عن البطولة في تركيا، لأسباب تتعلق بالوضع الصحي فقط.

إ.ع/ع.ش (أ ف ب)     

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تواصل الدعوات إلى مقاطعة البضائع الفرنسية

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