 ملامح سياسات مفوض الاتحاد الأوروبي الجديد للشؤون الخارجية | سياسة واقتصاد | DW | 01.02.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

ملامح سياسات مفوض الاتحاد الأوروبي الجديد للشؤون الخارجية

قام مفوض السياسة الخارجية الجديد في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بزيارته الأولى إلى برلين. بوضوح قالها إنه يريد أن يتحدث الاتحاد بصوت واحد ويعتني أكثر بجيرانه. ولكن ما مواقفه من الاتفاق النووي مع إيران والملف الليبي؟

مفوض السياسة الخارجية الجديد في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس في برلين

مفوض السياسة الخارجية الجديد في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس في برلين

يا له من مكان جميل هنا"، يصف جوزيب بوريل دار الضيافة التابعة لوزارة الخارجية في برلين الواقعة على نهر تيغل في شمال المدينة. ومنذ مطلع كانون الأول/ديسمبر 2019 يشغل الاشتراكي الديمقراطي من كتالونيا منصب مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وزيارته إلى برلين هي الأولى من نوعها إلى ألمانيا. "عزيزي بويل، مرحبا بك"، يقول وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ويتم التحدث بتلقائية الزمالة بين الاشتراكيين الديمقراطيين.

"لا نعرف أين نبدأ"

حكيم ومتوازن، يقول ماس عن بوريل. وبوريل من جانبه يعترف بأنه ليس لديه ما يشكو منه في منصبه الجديد: "لا ندري البتة أين يجب البداية: ليبيا والعراق وسوريا ومنطقة الساحل أو فنزويلا؟ نجد أنفسنا أمام سلسلة من التحديات عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على نظام دولي متعدد الأطراف".

مختارات

وقد وضع وزير الخارجية الإسباني السابق صوب عينيه الحفاظ على التعاون الدولي بقليل من "الصفقات" الدولية، معتبراً أن على الاتحاد الأوروبي أن يقدم مثالا جيداً في ذلك: "يجب علينا رص الصفوف، ويتعين على الاتحاد الأوروبي تطوير رؤية مشتركة تجاه العالم".

مقارنة بوريل بسلفه موغيريني

رص الصفوف قلما تم الشعور به مؤخراً. سياسة الاتحاد تجاه غرب البلقان تقدم مثالاً على ذلك: ففي حين مد الاتحاد الأوروبي يده لألبانيا وشمال مقدونيا وفتح لهذه البلدان أفق الانضمام، كما طالبت مؤخراً من جديد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، فرنسا عارضت ذلك مجدداً. وإيجاد حل للرفض الفرنسي هو بالنسبة لخبير الشؤون الخارجية في الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، بيجان دجير سراي، إحدى المهام الرئيسية لبوريل.

وفي مقابلة مع DW يقسو دجير سراي بالكلام على سلف بوريل، الإيطالية فدريكا موغيريني:" بعدما كانت فدريكا موغيريني غائبة تماماً عن السياسة الخارجية، آمل أن يكون السيد بوريل قادراً على منح السياسة الخارجية للاتحاد صوتاً قوياً. في عالم يزداد تعقيداً يكون من الملح أن تتحدث أوروبا بصوت واحد وأن لا تقف كمتفرج بسلبية على هامش الملعب".

الخضر راضون عن سياسته

وفي هذا الاتجاه يسير على الأقل إعلان بوريل الاعتناء أكثر بدول جوار الاتحاد الأوروبي. ففي الأيام المقبلة، كما أعلن في برلين يعتزم زيارة إلى صربيا وكوسوفو: "نحن نقوم بما في وسعنا لتسهيل الحوار بين صربيا وكوسوفو". ويعتبر خبير الشؤون الخارجية في حزب الخضر، أوميد نوريبور، أنه من الجيد أن يلتفت بوريل من تلقاء نفسه تجاه شمال مقدونيا وألبانيا. وقال نوريبور لـ DW: "هو يضع الأولوية الصحيحة إذا ما اعتنى الآن أكثر بالدول التي هي مرشحة للانضمام. وهو يملك تجربة كبيرة في السياسة الدولية ولديه فريق عمل جيد في قسم السياسة الخارجية في الاتحاد. الأهم هو أن تتركه الدول الأعضاء يعمل ولا تتوجه إليه فقط عند حدوث مشكلة".

مشاهدة الفيديو 37:54

بريطانيا تغادر رسميا الاتحاد الأوروبي.. ماذا بعد؟

صيغة جديدة لمهمة البحر المتوسط؟

الوضع متأزم في بعض مواقع النزاع الحالية التي ستُجهد بوريل: فقبل مؤتمر ليبيا قبل نحو عشرة أيام في برلين تموقع بوريل بوضوح: "إذا حصل وقف لإطلاق النار في ليبيا، فعلى الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعداً لتقديم المساعدة في تنفيذ ومراقبة هذا الوقف لإطلاق النار وربما بإرسال جنود مثلا في إطار مهمة أوروبية". والمؤتمر نفسه لم يطالب بهذا وفي الأثناء يرى بوريل بتحفظ إمكانية المساهمة بالفعل في تهدئة الوضع في ليبيا. وهو يقول اليوم من برلين: "التطورات الأخيرة جد مقلقة، ووقف إطلاق النار لا يتم التقيد به".

وليس جميع السياسيين في ألمانيا متفقين مع فكرة بوريل لإعادة إحياء مهمة البحر المتوسط الأوروبية "صوفيا". وبعد انطلاقها قبل أربع سنوات لسد الباب أمام المهربين تم وقف رحلات السفن الأوروبية في آذار/مارس 2019. وخلال تدخلها قامت السفن، بينها سفن تابعة للجيش الألماني بإنقاذ حياة الكثير من اللاجئين. ويعمل بوريل جاهداً من أجل استئناف تلك العمليات لوقف صادرات الأسلحة إلى ليبيا. ولا يولي نائب رئيس كتلة أحزاب الاتحاد المسيحي في البرلمان، تورستن فراي، أي أهمية لهذا الموقف: "لم يغرق أبداً عدد كبير من الناس مثل في أوقات عمليات الإنقاذ الحكومية". وأضاف هذا السياسي في تصريح لصحيفة "دي فيلت" أن تدفق اللاجئين عبر طريق المتوسط توقف تقريباً مؤخراً، مما أزال العبء على بلدان مثل إيطاليا وكذلك ألمانيا. وصيغة جديدة لمهمة الإنقاذ الحكومية لا يحق أن تخلق حوافز جديدة، كما اعتبر فراي.

لا للتخلي عن الأمل في الاتفاقية النووية مع ايران

ويعتزم بوريل أيضاً الاهتمام بالمحاولات الأخيرة لإنقاذ الصفقة النووية مع ايران. وفي مطلع شباط/ فبراير سيتشاور شركاء الاتفاقية المتبقين مجدداً مع ممثلين من طهران. وجميع فرقاء الاتفاقية "أكدوا على إصرارهم من أجل الحفاظ على الاتفاقية"، كما أعلن بوريل. لكن آفاق النجاح ليست كبيرة بالرغم من أن الرجل الذي يحمل إلى جانب الجنسية الإسبانية الجنسية الأرجنتينية يحمل معه دماء جديدة للسياسة الخارجية الأوروبية.

ينس توماس توراو/ م.أ.م

  • Frankreich Geschichte Außenminister Robert Schuman in Paris Schuman-Plan (picture-alliance/dpa)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في التاسع من أيار/ مايو 1950...

    ... وضع وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان أول حجر في البناء الأوروبي عندما اقترح على ألمانيا بعد خمس سنوات فقط على استسلامها في الحرب العالمية الثانية، تحقيق تكامل في الإنتاج الفرنسي الألماني للفحم والفولاذ في اطار منظمة مفتوحة لكل دول أوروبا. وقعت اتفاقية باريس التي نصت على إنشاء "مجموعة الفحم والفولاذ" بعد عام من ذلك فولدت أوروبا "الدول الست" (ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا).

  • Rom, Italien: Römische Verträge 1957 (picture-alliance/AP Images)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في 25 آذار/ مارس 1957...

    ... وقعت الدول الست المعاهدة التأسيسية لأوروبا السياسية والاقتصادية. وقد أسست المجموعة الاقتصادية الأوروبية، السوق المشتركة القائمة على التنقل الحر مع إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء. أما المؤسسات ومنها المفوضية والجمعية البرلمانية الأوروبية فلم تُنشأ إلا مطلع 1958.

  • Großbritannien tritt der EG bei 1972 (picture-alliance/AP Images)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في كانون الثاني/ يناير 1973...

    ...انضمت بريطانيا والدنمارك وإيرلندا إلى السوق الأوروبية المشتركة، تلتها اليونان (1981) وإسبانيا والبرتغال (1986) والنمسا وفنلندا والسويد (1995). شكلت معاهدة ماستريخت الوثيقة التأسيسية الثانية للبناء الأوروبي ووقعت في السابع من شباط/ فبراير 1992. وهي تنص على الانتقال إلى عملة واحدة وتنشئ اتحاداً أوروبياً.

  • Symbolbild Lust an Europa (picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 1993...

    ... أصبحت السوق الواحدة واقعاً مع حرية تبادل البضائع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال. وانتظر الأوروبيون حتى آذار/مارس 1995 ليتمكنوا من السفر بلا مراقبة على الحدود.

  • Belgien: Statue Europa vor EU-Parlament, Brüssel (picture-alliance/D. Kalker)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في الأول كانون الثاني/ يناير2002...

    ... دخل اليورو الحياة اليومية لنحو 300 مليون أوروبي. وفيما تنازلت معظم دول الاتحاد عن عملاتها الوطنية، اختارت الدنمارك وبريطانيا والسويد فقط الإبقاء على عملاتها.

  • EU Erweiterung Prager Brücke 30.04.2004 (picture-alliance/dpa)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أيار/ مايو 2004

    وبعد أن كان الأمر أقرب إلى حلم عند سقوط جدار برلين في 1989، جرى توسيع الاتحاد ليضم دولا من شرق أوروبا تدريجياً. قد انضمت عشر دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2004 هي بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا وسلوفينيا ومالطا وقبرص. وفي 2007 انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد ثم كرواتيا عام 2013.

  • Symbolbild Lissabon-Vertrag (EC AV Service)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في ربيع 2005...

    ... دفع رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين للدستور الأوروبي، بالاتحاد الأوروبي إلى أزمة مؤسساتية. ولم يخرج منها إلا باتفاقية لشبونة التي كان يفترض أن تسمح بعمل مؤسسات أوروبا الموسعة بشكل أفضل وتمت المصادقة عليها بصعوبة في 2009.

  • Griechenland Athen Schuldenkrise (picture-alliance/AP Photo/D. Ochoa de Olza)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أزمة مالية خانقة

    في السنة نفسها، أعلنت اليونان عن ارتفاع كبير في العجز في ميزانيتها في أول مؤشر إلى أزمة مالية واسعة. طلبت اليونان ثم إيرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين طالبا بإجراءات تقشفية. أدت أزمة الديون هذه إلى سقوط رؤساء حكومات أوروبية الواحد تلو الآخر وعززت الشكوك في الوحدة الأوروبية.

  • Ankunft von Flüchtlingen am Bahnhof München (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أزمة اللاجئين

    وما أن خرجت من هذه الأزمة المالية حتى واجهت أوروبا اخطر أزمة هجرة منذ 1945 مع تدفق مئات الآلاف من اللاجئين. واخفق الاتحاد الأوروبي في وضع خطة عمل مشتركة.

  • Großbritannien Dover Banksy - Brexit (picture-alliance/abaca/D. Prezat)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    بريكسيت

    جاءت بعد ذلك أزمة بريكسيت التي وجهت ضربة إلى اتحاد اضعفه صعود الشعبوية والتشكيك في جدوى الوحدة الأوروبية. وبعد حملة تركزت على الهجرة والاقتصاد، صوت نحو 17.4 مليون بريطاني (51.9 بالمئة من الناخبين) في 23 حزيران/ يونيو 2016 مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

  • Symbolbild - Brexit und EU (Getty Images/AFP/T. Akmen)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    لكن...

    ... بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء، لم يتم تطبيق بريكسيت الذي كان مقررا في 29 آذار/ مارس 2019. وقد وافقت الدول الـ27 الأخرى الأعضاء على إرجاء الموعد إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر لإعطاء وقت للطبقة السياسية البريطانية للاتفاق على طريقة الانسحاب.


مختارات

60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

فيما يلي المحطات الكبرى في ستين عاماً من تأسيس الكتلة الأوروبية وترسيخ بنائها، من خطة لتحقيق التكامل في انتاج الفحم إلى اتحاد عابر للقوميات وانتهاء ببريكسيت، مروراً بأحداث منطقة اليورو وأزمة اللاجئين. (26.05.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

بريطانيا تغادر رسميا الاتحاد الأوروبي.. ماذا بعد؟  

مواضيع ذات صلة

Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU

دول أوروبية تعارض إحياء مهمة "صوفيا" في البحر المتوسط 25.01.2020

رغم دعوة ألمانيا ومفوض السياسية الخارجية إلى إحياء مهمة "صوفيا" الأوروبية في المتوسط لإنقاذ المهاجرين المهددين بالغرق، لا يبدو أن الطلب يجد آذانا صاغية لدى جميع الدول الأوروبية، فهناك من يرفض ذلك بشدة.

Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus

ماس وبوريل يطالبان بإعادة النظر بمهمة "صوفيا" في المتوسط 20.01.2020

بعد مؤتمر ليبيا في برلين طالب وزير خارجية ألمانيا ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى إعادة التفكير في مهمة "صوفيا" الأوروبية في المتوسط. جاء ذلك قبيل لقاء وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة ملف ليبيا.

Libyen | Bundesaussenminister Heiko Maas trifft General Chalifa Haftar

"مؤتمر برلين".. مصالح ألمانيا وأوراقها لحلحلة الأزمة الليبية 18.01.2020

ساعات قليلة تفصلنا عن "مؤتمر برلين"، رؤساء دول مؤثرة يؤكدون حضورهم، وعتب من البعض على استبعاده. لكن يبقى السؤال: لماذا تسعى ألمانيا لحلحلة الأزمة الليبية؟ وما الأوراق التي بيدها لتحقيق تلك الغاية؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  