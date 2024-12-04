مقتل مصور وكالة الأنباء الألمانية أنس الخربوطلي في سوريا

قتل مصور وكالة الأنباء الألمانية أنس الخربوطلي جراء ضربة شنتها طائرة حربية قرب مدينة حماة وسط سوريا حيث تدور معارك بين النظام وفصائل المعارضة المسلحة، ليرتفع عدد الصحفيين الذين قتلوا إلى أربعة منذ بدء التصعيد الحالي.

لقي مصور وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ dpa)، أنس الخربوطلي، مصرعه جراء ضربة شنّتها طائرة حربية قرب مدينة حماة وسط سوريا حيث تدور معارك بين النظام وفصائل معارضة، بحسب ما أعلنت الوكالة الأربعاء (الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2024).

وجاء في بيان للوكالة "وثّق مصورنا أنس الخربوطلي الحرب في سوريا بلغة بصرية فريدة من نوعها. والآن قُتل الخربوطلي في هجوم بطائرة حربية بالقرب من مدينة حماة السورية. وكان أنس يبلغ من العمر 32 عاما فقط".

وأفاد رئيس التحرير سفين غوسمان في بيان: "نشعر جميعنا في د ب أ بالصدمة وبحزن عميق لمقتل أنس الخربوطلي". وأضاف "لم يوثّق بصوره فظائع الحرب فحسب، بل عمل على الدوام من أجل الحقيقة. يبقى أنس نموذجا يحتذى به في عملنا".

أطلقت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل معارضة متحالفة معها هجوما مباغتا الأسبوع الماضي في شمال سوريا وسيطرت على حلب، ثاني كبرى المدن السورية، وتقدّمت باتّجاه مدينة حماة حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل المسلحة والجيش.

وأفاد المصور الصحافي علي حاج سليمان، الذي كان مع الخربوطلي، أنه رأى طائرة تحلق فوق المكان في مورك قرب حماة حيث كانا بانتظار زملاء آخرين. وقال "سمعنا صوتا قويا جدا عندما كنا نركض. ركضت مسافة سبعة أمتار ورماني ضغط القصف إلى الأمام".

وأضاف أنه وجد "أنس ملقيا على الأرض يتشاهد (يتشهّد) وينزف بغزارة لأن إصابته كانت بالطرف السفلي.. استشهد داخل سيارة الإسعاف قبل الوصول إلى المشفى".

بدأ الخربوطلي عمله كمصور صحافي في 2015 وانضم إلى وكالة "د ب أ" بعد عامين، بحسب الوكالة. حصل في 2020 على "جائزة المراسل الشاب" ضمن جائزة "بايو" الفرنسية المرموقة عن تغطيته للحرب. وفاز في مهرجان "جوائز سوني العالمية للتصوير" عن فئة الرياضة عام 2021.

ووري الثرى في مدينة إدلب (شمال غرب) الخاضعة لسيطرة المعارضة. وتفيد السلطات في إدلب بأن ثلاثة صحافيين آخرين من المنطقة لقوا حتفهم منذ بدأ هجوم الأسبوع الماضي.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)