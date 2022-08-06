مقاتلات وسفن صينية "تحاكي" هجومًا على تايوان

قالت وزارة الخارجية التايوانية إن بكين واصلت تدريباتها العسكرية واسعة النطاق حول تايوان اليوم السبت (السادس من آب/أغسطس 2022)، بعد يوم من إرسال جيش التحرير الشعبي الصيني "عدداً قياسياً" من الطائرات الحربية والسفن البحرية إلى مناطق حول الجزيرة.

وعبر العديد من الطائرات والسفن الخط المركزي غير الرسمي- ولكن الذي يخضع للاحترام بشكل كبير- في مضيق تايوان الذي يبلغ عرضه 130 كيلومتراً الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيس للصين.

وأدان وزير خارجية تايوان جاسون وو على موقع تويتر ما وصفه بـ "تصعيد خطير للتهديد العسكري الذي يعصف بالسلام والاستقرار في المنطقة، ويجب أن تتم إدانته".

وبجانب التدريبات، أطلق جيش التحرير الشعبي 11 صاروخاً باليستياً تجاه تايوان، حلق أحدها فوق الجزيرة ومر بالقرب من العاصمة تايبيه لأول مرة، وفقاً لتقارير. كما هبطت خمسة صواريخ أخرى شرق تايوان في المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان، في إشارة اعتبرت على نطاق واسع كتحذير لطوكيو لكي تظل بعيدة عن الصراع.

وأعلن الجيش التايواني أنه رصد طائرات وسفنًا صينيّة "عدّة" تنشط في مضيق تايوان السبت، معتبراً أنها تُحاكي هجوماً على الجزيرة المتمتّعة بحكم ذاتي.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن قوات تايبيه "رصدت مجموعات عدّة من الطائرات والسفن الشيوعيّة التي تقوم بأنشطة حول مضيق تايوان، وبعضها عبَرَ الخط الوسط. ويُعتقد أنّها تُجري محاكاةً لهجوم على جزيرة تايوان الرئيسيّة".

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها أطلقت قنابل مضيئة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة لإبعاد سبع طائرات مسيرة كانت تحلق فوق جزر كينمن النائية ولتحذير طائرات مجهولة كانت تحلق فوق جزر ماتسو النائية. وقالت الوزارة إنه تم وضع القوات في حالة تأهب قصوى في المنطقتين اللتين تقعان قبالة ساحل بر الصين الرئيسي بعد أن بدأت بكين مناورات عسكرية واسعة النطاق الأسبوع الماضي رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.

بكين توقف الحوار مع واشنطن حول قضايا الأمن والمناخ

ودعا البيت الأبيض الجمعة الصين إلى وقف المناورات، بغية خفض منسوب التوتر في المنطقة. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "يمكن للصينيين القيام بالكثير لخفض التوتر من خلال وقف مناوراتهم العسكريّة الاستفزازية وتهدئة اللهجة". وأكّد كذلك أنّ الولايات المتحدة ستواصل اتصالاتها العسكرية "على أعلى مستوى" مع الصين رغم إعلان بكين تعليق اتفاقات تعاون عدة تشمل هذا المجال أيضا.

وفي سياق متصل علنت الصين أمس الجمعة أنها أوقفت التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات، بما في ذلك

الحوار بين كبار القادة العسكريين ومحادثات المناخ. كما قالت وزارة الخارجية الصينية إنها علقت التعاون مع واشنطن

في منع الجريمة عبر الحدود وتهريب المخدرات، وكلها تحركات وصفتها واشنطن بأنها "غير مسؤولة".

ومن جانبه، قال المبعوث الأمريكي الخاص لملف المناخ جون كيري اليوم الجمعة إن قرار الصين تعليق المحادثات الثنائية بشأن تغير

المناخ مع الولايات المتحدة لا يعاقب واشنطن وإنما "يعاقب العالم". وقال كيري "لا يجب أن تمنع أي دولة التقدم في القضايا الوجودية

العابرة للحدود بسبب خلافات ثنائية".



خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)