 مع حلول الربيع قل وداعا للحساسية المزعجة! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 23.03.2021

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صحة

مع حلول الربيع قل وداعا للحساسية المزعجة!

مع حلول فصل الربيع، تنتشر أمراض الحساسية التي يعاني منها كثيرون وتسمى حساسية الربيع. فما هي أسبابها وكيف نتجنب الإصابة بأمراض الأنف والعين في هذا الفصل من العام؟

سيدة مصابة بالحساسية

يربط البعض سوء الحالة المزاجية بتغيير فصول السنة أو بالإصابة بالحساسية

يعاني كثير من الأشخاص من تهيج العين والأنف والجلد في فترة الربيع بسبب انتشار حبوب اللقاح والأتربة في الهواء. تسبب تلك الحالة إزعاج لكثيرين وشعور بعدم الراحة والإصابة بالصداع والإرهاق. فما سبب تلك الحساسية وما هو رأي الخبراء فيها؟

مختارات

مشكلة قشرة الرأس هي مشكلة متجددة، بمعنى أنها حتى لو ذهبت، فقد تعود مرة أخرى، ما يتطلب دائما وجود حلول مبتكرة لمعالجتها. الجيد أن معظم الحالات هي من النوع البسيط الذي يمكن معالجته بوصفات منزلية.

الحساسية مرض العصر وأكثر من مزعجة، طريقة جديدة لمعالجة نقص المناعة والشفاء من هذا المرض ساهم في تطويرها طبيب سوري الأصل بخبرات ألمانية وإسبانية. ما هذه الطريقة وعلى ماذا يعتمد نجاحها؟

تتنوع الأدوية التي تساعد على تخفيف الأعراض المصاحبة للحساسية، إلا أن لهذه الأدوية تاثيرات جانبية إذا ما تم تناولها على المدى الطويل، لذا يلجأ الأطباء مؤخرا إلى علاج أعراض الحساسية بطرق بديلة.

ينتج هذا النوع من الحساسية كرد فعل مقاوم من الجسم وبخاصة الجهاز المناعي لمحاربة المواد، التي لا يتعرف عليها مثل الأتربة وحبوب اللقاح المنتشرة في الهواء؛ إذ تنتجها الأشجار والأعشاب المختلفة في فصل الربيع لعمليّة التلقيح. وتنتقل تلك المواد للجسم عن طريق اللمس أو التنفس مما يسبب أعراضا غير مريحة لكثيرين.

ويوضح الخبراء في موقع "ويب ميد" المعني بالشؤون الصحية أن الأعراض الأكثر انتشارا بينمرضى الحساسية في فصل الربيع تتنوع ما بين التهاب في العين وشعور بالتهيج مع الخروج إلى الهواء الطلق بالإضافة إلى الرغبة المستمرة في حكة الأنف وتهيج البلعوم واحتقان الحلق والأنف والعطاس فضلا عن احمرار الجلد والطفح الجلدي والرغبة في الحكة. والسبب العلمي هو أن البكتيريا تقوم بتحفيز الجهاز المناعي على إفراز مواد كيميائية في الجسم تسمى بالهيستامين ومن خلاله تظهر أعراض حساسية الربيع.

في فصل الربيع تتنوع ما بين التهاب في العين وشعور بالتهيج مع الخروج إلى الهواء الطلق

في فصل الربيع تتنوع ما بين التهاب في العين وشعور بالتهيج مع الخروج إلى الهواء الطلق

ويقول غيمز سوبليت، رئيس لجنة البيئة الداخلية للحساسية والربو والمناعة بأمريكا إن ثلثي الأشخاص المصابين بأي نوع من الحساسية لديهم حساسية على مدار السنة لأشياء مثل الغبار أو العفن أو الحيوانات الأليفة. وقد يفترض البعض أن لديهم حساسية من القطط، على سبيل المثال، لكن الاختبار قد يكشف أنه في الواقع شيء آخر. كما يعاني كثيرون من ردود فعل متأخرة لمسببات الحساسية، ما يجعل التعرف عليها أكثر صعوبة. فربما يتعرض الشخص لأحد مسببات الحساسية، لكن الأعراض لا تظهر عليه إلا بعد مرور وقت طويل قد يصل إلى 6 ساعات.

الحساسية والاكتئاب

وربما يربط البعض سوء الحالة المزاجية بتغيير فصول السنة أو بالإصابة بالحساسية، فعلى حسب ما أوضحه بول مارشال، أخصائي علم النفس العصبي مركز هينيبين كاونتي الطبي في مينيابوليس، فإن بعض الدراسات أظهرت أن هناك زيادة بنسبة 50٪ في خطر الإصابة بالاكتئاب لدى من يعانون من الحساسية.

وعادة ما تختفي تغيرات المزاج المرتبطة بالحساسية إلى أعراض اكتئاب معتدلة، مثل الشعور بالحزن، السبات العميق والإرهاق، كما يقول مارشال. ويرى بعض الأشخاص أنهم أكثر عرضة للبكاء خلال موسم الحساسية وهو ما يؤكده الخبراء، إذ أن الحساسية قد تزيد الأعراض سوءًا لدى الشخص المصاب بالاكتئاب.

كيف يمكن الوقاية؟

وينصح الخبراء في موقع "ريدرز دايجيست" المهتم بشؤون الصحة والجسم باتباع خطوات بسيطة للتقليل من أعراض حساسية الربيع. ومن أهم الطرق الوقائية لتجنب تلك الحساسية، هي الحد من الخروج إلى المتنزهات والحدائق في فترة الربيع بقدر الإمكان. وذلك نظرا لما تسببه حبوب اللقاح من أعراض حساسية للأنف والعين والجلد. ويوضح مايكل بلايس من مركز العلوم الصحية بجامعة تينيسي الأمريكية أنه لا يجب اللجوء إلى أي نوع من بخاخات الأنف بدون وصف الطبيب، إذ أن مضادات الاحتقان التي لا تستلزم وصفة طبية لها تأثير ضئيل للغاية. من حيث الفعالية، من الأفضل لك الحصول على تلك التي يمكن الحصول عليها بوصفة طبيب.

ويرى الخبراء أنه على من يعاني بشكل مستمر من حساسية الربيع أن يأخذ جرعات محددة من حقن مضادات الحساسية قبل فصل الربيع، لكن إذا كانت لديهم أعراض مستمرة على مدار العام، فينصح بتناولها بشكل مستمر، إذ أن نتائجها مذهلة على المدى الطويل.

وإذا اضطر المصاب بالخروج ينصح بارتداء قبعة ونظارة لحماية العين والأنف من حبوب اللقاح التي يحملها الهواء، إضافة لإغلاق زجاج نوافذ السيارات عند ركوبها وتشغيل مكيف الهواء، والذي يفضل استبداله سنوياً، إضافة إلى تزويد نوافذ الغرف بشبكة لحجب حبوب اللقاح.

كما يمكن إجراء تغييرات بسيطة في المنزل، لكنها قد تحدث فرقاً مهماً، فإغلاق جميع النوافذ يمنع حبوب اللقاح من الدخول إلى المنزل، عوضاً عن ذلك، يمكن الاستعانة بمكيفات الهواء لتبريد المنزل. حسبما يوضح موقع "ويب ميد".

س.م/ ع.أ.ج

  • Two alpine newts (picture-alliance/WILDLIFE/D. Harms)

    الربيع موسم التزاوج ـ أغرب الضفادع وألطفها

    ملابس المغازلة الملونة

    في هذه الأيام، تبدوا ضفادع النوت الألبي alpine newt ذكية بشكل خاص: فهي الآن خلال موسم التزاوج، فيتحول ظهر الذكر إلى اللون الأزرق. وإذا نجح في الفوز بعروس، فإنها تضع ما يصل إلى 250 بيضة. عندما ينتهي موسم التفريخ، تغادر الحيوانات البالغة المياه وتتغير ألوانها لتكون أقرب إلى السواد وهو ما يحميها من الافتراس.

  • Bufo bufo (picture-alliance/Zoonar/taviphoto)

    الربيع موسم التزاوج ـ أغرب الضفادع وألطفها

    ضفدع الجبل

    ضفدع الجبل واسمه العلمي bufo bufo هو واحد من أكثر الحيوانات البرمائية شيوعاً في أوروبا، ويصل طولها أحياناً حتى 11 سنتيمتراً (4.3 بوصة). وتميل بشرتها إلى البني ومع أن البعض لا يراها جميلة إلا وأنها بلا شك ذو شكل رياضي. غالبًا ما تحمل الأنثى ذكرًها على ظهرها خلال هجرة الزوجين المحفوفة بالمخاطر إلى الماء. كما يمكنها وضع ستة ألاف بيضة في السنة.

  • Tiny young toad (Bufo bufo) next to a one cent coint (picture-alliance/imageBROKER/C. Hütter)

    الربيع موسم التزاوج ـ أغرب الضفادع وألطفها

    كل شيء يبدأ صغيراً

    في البداية يكون حجم ضفدع الجبل حديث الولادة صغيراً جداً، ويبدو أشبه بالعلقة. لكن بعد ثلاث أشهر يخضع الصغير لتحول مذهل فتنمو رئته، ويترك المياه حيث ولد، وتظهر أطرافه الأربعة. ويصبح الضفدع ناضجاً جنسياً بعد حوالي 3 إلى 5 سنوات.

  • A male midwife toad (picture-alliance/WILDLIFE/D. Harms)

    الربيع موسم التزاوج ـ أغرب الضفادع وألطفها

    الأب العطوف

    يتميز "ضفدع القابلة" بحقيقة أنه يهتم بصغاره، ومن هنا جاء اسمه. إنه الذكر الذي يعتني بالنسل بعد الإخصاب على الأرض. حيث يلف البيض حول ساقيه وينتظر موعد التفقيس، وتتكرر هذه العملية حتى 4 مرات بالسنة.

  • Midwife Toad (Alytes obstetricans), showing well developed eggs wrapped around the hind legs of a male.

    الربيع موسم التزاوج ـ أغرب الضفادع وألطفها

    بيض بعيون

    يحمل ذكر "ضفدع القابلة" البيض حول ساقيه لمدة تتراوح بين 20 إلى 45 يوماً. وعندما يفقس الصغار يحملهم إلى وسط مائي مناسب، حيث تكون هذه اليرقات الصغيرة قادرة على التطور والتحول إلى ضفادع بالغة بمرور الزمن.

  • A young fire salamander.

    الربيع موسم التزاوج ـ أغرب الضفادع وألطفها

    السمندر الناري

    يرى البعض أن البرمائيات ليست لطيفة؟ هذا المخلوق الصغير يثبت خلاف ذلك. عندما تتطور البيضة التي تحتوي السمندر الصغير داخلها بالكامل، تضعها الأم في الماء مع ما يصل إلى 70 بيضة أخرى. في هذه اللحظة، تنفجر قشور البيض وتنفتح اليرقات بالكامل، ويبلغ طولها من 25 إلى 35 ملم (1 إلى 1.4 بوصة).

  • Europaeischer Laubfrosch (picture-alliance/blickwinkel/F. Hecker)

    الربيع موسم التزاوج ـ أغرب الضفادع وألطفها

    مهددة بالانقراض

    ضفدع الشجرة الذي يتراوح حجمه بين 3 إلى 5 سنتيمترات فقط، هو واحد من البرمائيات الأكثر شهرة في وسط أوروبا، كما أنه من الكائنات الأكثر شعبية. ومع ذلك، فهذا النوع هو واحد من الأنواع البرمائية المهددة بالانقراض.

  • A pool frog in a hand

    الربيع موسم التزاوج ـ أغرب الضفادع وألطفها

    الرحالة الصغير

    ضفدع البركة واسمه العلمي (Pelophylax lessonae) منتشر على نطاق واسع في أنحاء أوروبا. هذه الأنواع تحب العيش في المسطحات المائية الصغيرة والبرك. ويصل طولها لـ 7.5 سنتمترات ويتجنب هذا النوع البحيرات والأنهار الكبيرة لخطورتها. وإذا شارك ضفدع البركة موطنه مع ضفدع المستنقعات، يمكن أن يكون للنوعين ذرية مشتركة. تسمى هذه الهجائن الضفادع الصالحة للأكل أو الضفادع الخضراء. الكاتبة: يوليا فيرجن/ علاء جمعة

    الكاتب: علاء جمعة


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