مع تنامي تهديد طالبان.. أمريكا وبريطانيا ترسلان قوات "إجلاء"

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم الخميس (12 آب/أغسطس 2021) أنها سترسل نحو ثلاثة آلاف جندي إلى أفغانستان فورا لإجلاء موظفين في السفارة الأميركية بشكل آمن في ظل تنامي تهديد حركة طالبان.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع جون كيربي إن "الدفعة الأولى ستتألف من ثلاث كتائب مشاة موجودة حاليا في منطقة مسؤولية القيادة المركزية. وستنتقل إلى مطار حامد كرزاي الدولي في كابول في غضون 24 إلى 48 ساعة المقبلة".

وأكد كيربي أنه "لا خطط ولا نقاش حول استخدام مطار حامد كرزاي الدولي كقاعدة لشن غارات جوية في أفغانستان وحولها".

وكان المتحدث باسم الخاريجة الأمريكية نيد برايس قد أعلن في وقت سابق اليوم إن الولايات المتحدة تستعد لنشر قوات في مطار كابول لتأمين إجلاء قسم من موظفي سفارتها في أفغانستان التي سيتقلص عديدها في ظل تقدّم حركة طالبان.

وأضاف برايس أنّ واشنطن ستسرع في إجلاء المترجمين والمساعدين الأفغان الآخرين للجيش الأمريكي في ضوء احتمال تعرضهم لخطر الانتقام إذا ما استولت طالبان على السلطة.

وأضاف "نريد تقليص وجودنا المدني في كابول في ضوء تطور الوضع الأمني". وقال عن جو بايدن الذي أمر بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد قرابة 20 عاما "هذا الرئيس يعطي الأولوية قبل كل شيء لسلامة وأمن الأمريكيين الذين يخدمون في الخارج".

ويعتقد أن هناك نحو 1400 موظف ما زالوا في السفارة الأمريكية في كابول.

وأشار برايس إلى أن السفارة ستبقى مفتوحة في موقعها الحالي و"ستواصل القيام بمهمات أساسية"، من دون أن ينفي التقارير التي تفيد بإمكان نقلها إلى مطار حامد كرزاي الدولي. وتابع أن الولايات المتحدة ستبدأ تنظيم رحلات يومية لإجلاء مترجمين أفغان وغيرهم من الأشخاص الذين ساعدوا الجيش الأمريكي ويخشون على حياتهم بسبب تقدم طالبان.

وبالمثل، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستنشر بشكل موقت نحو 600 جندي في أفغانستان لمساعدة المواطنين البريطانيين على مغادرة هذه الدولة أمام تقدّم حركة طالبان. وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في بيان "لقد سمحت بنشر عسكريين إضافيين لدعم الوجود الدبلوماسي في كابول، ومساعدة الرعايا البريطانيين على مغادرة البلاد وتعزيز نقل أفغان خاطروا بحياتهم سابقا أثناء خدمتهم إلى جانبنا".

خ.س/أ.ح (أ ف ب، رويترز)