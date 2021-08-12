 مع تنامي تهديد طالبان.. أمريكا وبريطانيا ترسلان قوات ″إجلاء″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.08.2021

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أخبار

مع تنامي تهديد طالبان.. أمريكا وبريطانيا ترسلان قوات "إجلاء"

تستعد الولايات المتحدة لإرسال ثلاثة آلاف جندي في مهمة مؤقتة إلى أفغانستان لإجلاء موظفين من سفارتها في كابول. بريطانيا أعلنت بدورها نيتها إرسال مئات العسكريين لأفغانستان لمساعدة مواطنيها والمترجمين المحليين على المغادرة.

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بتوقيت برلين - طالبان تتقدم - هل تسيطر على كافة أفغانستان؟

 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم الخميس (12 آب/أغسطس 2021) أنها سترسل نحو ثلاثة آلاف جندي إلى أفغانستان فورا لإجلاء موظفين في السفارة الأميركية بشكل آمن في ظل تنامي تهديد حركة طالبان.

مختارات

إن كان الانسحاب الأميركي من أفغانستان يجري بسرعة خاطفة باغتت الكثيرين، فالواقع أن واشنطن قررت قبل أربع سنوات أنها سئمت "الحروب بلا نهاية"، محولة اهتمامها إلى مجال المنافسة مع دول كبرى مثل الصين وروسيا.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع جون كيربي إن "الدفعة الأولى ستتألف من ثلاث كتائب مشاة موجودة حاليا في منطقة مسؤولية القيادة المركزية. وستنتقل إلى مطار حامد كرزاي الدولي في كابول في غضون 24 إلى 48 ساعة المقبلة". 

وأكد كيربي أنه "لا خطط ولا نقاش حول استخدام مطار حامد كرزاي الدولي كقاعدة لشن غارات جوية في أفغانستان وحولها".
وكان المتحدث باسم الخاريجة الأمريكية نيد برايس قد أعلن في وقت سابق اليوم إن الولايات المتحدة تستعد لنشر قوات في مطار كابول لتأمين إجلاء قسم من موظفي سفارتها في أفغانستان التي سيتقلص عديدها في ظل تقدّم حركة طالبان

وأضاف برايس أنّ واشنطن ستسرع في إجلاء المترجمين والمساعدين الأفغان الآخرين للجيش الأمريكي في ضوء احتمال تعرضهم لخطر الانتقام إذا ما استولت طالبان على السلطة.

وأضاف "نريد تقليص وجودنا المدني في كابول في ضوء تطور الوضع الأمني". وقال عن جو بايدن الذي أمر بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد قرابة 20 عاما "هذا الرئيس يعطي الأولوية قبل كل شيء لسلامة وأمن الأمريكيين الذين يخدمون في الخارج".

ويعتقد أن هناك نحو 1400 موظف ما زالوا في السفارة الأمريكية في كابول.

وأشار برايس إلى أن السفارة ستبقى مفتوحة في موقعها الحالي و"ستواصل القيام بمهمات أساسية"، من دون أن ينفي التقارير التي تفيد بإمكان نقلها إلى مطار حامد كرزاي الدولي. وتابع أن الولايات المتحدة ستبدأ تنظيم رحلات يومية لإجلاء مترجمين أفغان وغيرهم من الأشخاص الذين ساعدوا الجيش الأمريكي ويخشون على حياتهم بسبب تقدم طالبان.

وبالمثل، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستنشر بشكل موقت نحو 600 جندي في أفغانستان لمساعدة المواطنين البريطانيين على مغادرة هذه الدولة أمام تقدّم حركة طالبان. وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في بيان "لقد سمحت بنشر عسكريين إضافيين لدعم الوجود الدبلوماسي في كابول، ومساعدة الرعايا البريطانيين على مغادرة البلاد وتعزيز نقل أفغان خاطروا بحياتهم سابقا أثناء خدمتهم إلى جانبنا".

خ.س/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في الصورة طالبتان في كلية الطب بجامعة كابول مع مدرستهما وهي تتحدث معهما عن قالب جبس لعضو بشري. الصورة تعود إلى عام 1962 حيث كانت المرأة الأفغانية تشارك في الحياة العامة ويسمح لها بمتابعة تحصيلها العملي الجامعي.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    إمرأتان بثياب غربية حديثة وهما تخرجان من استوديو راديو كابول في اكتوبر/ تشرين الأول 1962. لكن بعد استيلاء حركة طالبان الإسلامية المتطرفة في تسعينيات القرن الماضي على السلطة لم يعد يسمح للمرأة بالخروج بدون ارتداء البرقع.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في أواسط سبعينيات القرن الماضي كان أمرا طبيعيا وعاديا مشاهدة النساء في الشارع وجامعة كابول. لكن وبعد عشرين عاما حرمت المرأة من التعليم ودخول الجامعة، واستمر الأمر هكذا حتى سقوط حركة طالبان عام 2001 وكتابة دستور جديد لأفغانستان عام 2003 ينص على حق المرأة في التأهيل والتعليم.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    مُدرسة روسية تعلم الطلاب والطالبات في المعهد التقني في كابول تقنية المعلومات والكمبيوتر. خلال سنوات الحرب الأهلية والتدخل السوفييتي كان هناك الكثير من المدرسين السوفييت في المعاهد والجامعات الأفغانية.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الطلاب والطالبات مع بعضهم بكل حرية في الجامعة عام 1981 أي بعد عامين من التدخل السوفييتي في أفغانستان، والذي أدى إلى اندلاع حرب أهلية دامت عشر سنوات انتهت باستيلاء حركة طالبان على السلطة.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الصورة لفتيات مدرسة مهنية في العاصمة كابول إبان التدخل السوفييتي. لكن بعد استيلاء طالبان عام 1996 على السلطة حرمت المرأة من التعليم ولم يعد يسمح لها بالعمل وممارسة اي مهنة خارج البيت.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    امرأة مع طفليها في الشارع بدون برقع أو حجاب. حتى اليوم وبعد 15 عاما من إسقاط حكم طالبان لا يمكن مشاهدة هذه الصورة في شوارع كابول، ولا تزال المرأة الأفغانية تكافح من أجل انتزاع حقوقها والمساواة مع الرجل في مجتمع ذكوري.

    الكاتب: إستر فيلدن/ ع.ج


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بتوقيت برلين - طالبان تتقدم - هل تسيطر على كافة أفغانستان؟  

طالبان تسيطر على مدن رئيسية في أفغانستان  

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