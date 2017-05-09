معهد قوته هو المؤسسة الأكثر شهرة لتعليم اللغة الألمانية دخل ألمانيا وخارجها. يضم المعهد 159 مركزا موزعة على العديد من بلدان العالم، ويعمل فيها أكثر من 3000 موظفا أغلبهم خارج ألمانيا.

معهد غوته منظمة تابعة للحكومة الألمانية، أنشئ المعهد عام 1951 وسمي نسبة إلى الشاعر" يوهان فون غوته". يقع مقره الرئيسي في ميونخ. في بداية نشأته كان الهدف الرئيسي منه تقديم الدعم لأساتذة اللغة الألمانية الأجانب في ألمانيا ليشمل بعد ذلك تعليم اللغة الألمانية إذ تم تقديم أْول برنامج للغة سنة 1953 ليرتفع بعد ذلك الطلب لفتح المزيد من فروعه. بالإضافة لتعليم اللغة الألمانية بجميع مستوياتها يهتم معهد غوته بتعزيز التعاون الثقافي الدولي والتعريف بألمانيا عن طريق تقديم معلومات عن الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية وتنظيم الأنشطة الثقافية وملتقيات دولية تعنى باللغة والثقافة الألمانيتين.