 معهد ألماني يتوقع انخفاض أسعار الطاقة على المدى الطويل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.09.2022

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معهد ألماني يتوقع انخفاض أسعار الطاقة على المدى الطويل

توقع معهد البحوث الاقتصادية الألماني "إيفو" هبوط أسعار الطاقة على المدى الطويل، معتبرا أن حرب أوكرانيا لم تغير بشكل جوهري من بنية إمدادات الطاقة في العالم.

Symbolbild | Deutschland steigende Energiekosten

قال رئيس معهد البحوث الاقتصادية الألماني المرموق "إيفو" كليمنس فوست، في تصريحات لصحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية الصادرة الاثنين (12 سبتمبر/ أيلول 2022) إن روسيا ستبيع في المستقبل غازها ونفطها لدول أخرى، موضحا أن هذه الدول بدورها ستشتري كميات أقل من الغاز من مصادر أخرى، وقال إن "هذا الغاز سيتدفق بعد ذلك إلى أوروبا".

وذكر فوست أن الحرب الروسية في أوكرانيا لم تغير كثيرا من منظور عالمي إمدادات الطاقة، موضحا في المقابل أن إعادة هيكلة البنية التحتية لواردات الطاقة سيكون مكلفا. ودعا الخبير الاقتصادي إلى دعم الاقتصاد في ظل أزمة الطاقة، وقال "على الأقل في حالة دعم السيولة وضمانات القروض يجب أن يكون العرض كبيرا، لكن هذا لا يعني أنه سيصبح استحقاقا للجميع".

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وذكر فوست أن الغرض من مظلات الإنقاذ في المقام الأول هو الحفاظ على عمل البنوك وأسواق رأس المال، موضحا أن هذه المؤسسات إذا علمت أن عملائها لن يصبحوا متعثرين، فستستمر في تقديم القروض.

وأكد فوست أنه يجب تقديم الدعم فقط في حالة عدم وجود خيار آخر، وقال: "أعتقد أن هذا الحال سيكون أقل بكثير مما كان عليه مع أزمة كورونا". ويعتزم المعهد الإعلان عن توقعاته الاقتصادية اليوم الاثنين. ويتوقع فوست أن ألمانيا سوف تنزلق إلى الركود في الشتاء.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)

 

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