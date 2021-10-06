 معلومات مغلوطة في خطابات مرشحين للرئاسيات الفرنسية حول الهجرة | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 09.04.2022

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ثقافة ومجتمع

معلومات مغلوطة في خطابات مرشحين للرئاسيات الفرنسية حول الهجرة

أيام قليلة تفصل الفرنسيين عن توجههم لصناديق الاقتراع لتنتهي الحملات الانتخابية وتصريحات السياسيين الذين يحاولون جذب الأصوات لهم عبر تقديم وعود بتحسين مستوى معيشة الشعب الفرنسي. ومن ضمن تلك القضايا، برز ملف الهجرة.

التنافس ساخن بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الفرنسية

التنافس ساخن بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الفرنسية

يبدأ الفرنسيون الأحد (عاشر أبريل نيسان) التصويت في الانتخابات الرئاسية 2022 ، بعد حملات انتخابية للمرشحين الاثني عشر برز فيها موضوع الهجرة في خطاباتهم الموجهة للناخبين الفرنسيين. معلومات خاطئة وأرقام تفتقد إلى الدقة تخللت خطاب بعض المرشحين، فيما يتعلق بموضوع الهجرة.

أرقام مُبالغة وخاطئة

تحدثت فاليري بيكريس مرشحة حزب "الجمهوريين" اليميني للانتخابات الرئاسية في لقاء تلفزيوني عن أعداد هائلة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون إلى الاتحاد الأوروبي سنويا، مؤكدة أن عدد الوافدين "دون مراقبة" العام الماضي بلغ 40 مليون شخص.

لكن بيكريس تسرّعت في إعطاء هذا الرقم الخاطئ تماما، واعتمدته بناء على تصريح لمسؤولة أوروبية حول قائمة أخرى، لا تمت للهجرة بصلة، بل متعلقة بمعلومات عن الأشخاص المفقودين أو المطلوبين لجرائم مختلفة.

أما الرقم الحقيقي وفقا للأرقام الرسمية فهو لا يتجاوز الـ200 ألف خلال العام 2021، وفقا لتقديرات وكالة "فرونتكس" المسؤولة عن حماية الحدود الأوروبية الخارجية.

المبالغة بالأرقام، هي أيضا من خصائص خطاب إريك زمور مرشح حزب "الاسترداد" اليميني المتطرف، فهو يشير في تصريحاته إلى أن المهاجرين يحصلون على مساعدات مالية كبيرة على حساب الفرنسيين، وأنهم يكلفون الدولة الفرنسية "ثروة" هائلة.

آن إيدالغو، مرشحة منصب الرئاسة عن الحزب الاشتراكي الفرنسي

آن إيدالغو، مرشحة منصب الرئاسة عن الحزب الاشتراكي الفرنسي

لكن المبلغ المخصص للهجرة واللجوء (1.3 مليار يورو)، استخدمه زمور خارج سياقه، فهو لا يمثل في الواقع سوى 4.8% فقط من إجمالي ميزانية وزارة الداخلية، التي تمثل 3.3% فقط من إجمالي ميزانية الدولة، التي تصل إلى 634 مليار يورو. وبذلك، نتوصل إلى إن المبلغ الذي أشار إليه إريك زمور لا يمثل سوى 0.2% من إجمالي ميزانية الدولة.

معلومات مغلوطة

ومن أجل تعزيز خطابه المعادي للمهاجرين، يشير إريك زمور إلى أن المهاجرين يأخذون الأموال أيضا من جيوب الفرنسيين. وكانت محكمة جنايات باريس أدانته في كانون الثاني/يناير الماضي، بتهمة التحريض على الكراهية بسبب وصفه القصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم بـ "لصوص" و"قتلة" و"مغتصبين" خلال مناظرة في برنامج "Face à l'info" على شبكة CNews في العام 2020.

وقال إريك زمور في ملتقى انتخابي في مدينة ليل شمال فرنسا 5 شباط / فبراير الماضي "هل تعلمون أنه بالإضافة للسكن المجاني والعلاج المجاني، يحصل كل طالب الجوء على بطاقة بنكية يتم شحنها بـمبلغ قدره 430 يورو كل شهر، كل هذا ليستطيع الأخير هدر أموالكم المجموعة عبر الضرائب؟".

لكن مبلغ الـ430 يورو غير دقيق لأنه لا يحق للجميع ويختلف مقدار المساعدة المالية (ADA) وفقا للوضع العائلي للشخص. حيث يحصل طالب اللجوء على ما يعادل 206 يورو ​​شهريا، في حال كانت الدولة وفرت له السكن المجاني. أما الذي لم يتمكن من الحصول على سكن مجاني، وبالتالي يتكفل بنفسه بتكاليف السكن، من الممكن أن يحصل على مساعدة مادية لا تتجاوز 431 يورو شهريا.

كما يتحدث مرشحو اليمين واليمين المتطرف عن نظرية "الاستبدال الكبير"، القائمة على فكرة أن شعوبا مهاجرة، لا سيما من الأفارقة والمسلمين، ستحل محل الفرنسيين، وأن النخبة في العالم ستنظم ”الاستبدال الكبير" لدعم الاستعمار الأفريقي في أوروبا وإضعاف الهوية الوطنية.

مختارات

بحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee) بلغ عدد المهاجرين الذين يعيشون في فرنسا عام 2020 نحو 6,8 مليون مهاجر، أي 10,2% من التعداد السكاني. 46% من تلك النسبة يتحدرون من القارة الأفريقية، في حين تشكل الأصول الأوروبية والآسيوية والأمريكية والقادمون من أوقيانوسيا النسبة الأكبر. لذا فـ”الاستبدال الكبير" المرتبط بالسكان الأفارقة غير صحيح.

ويفسر المدافعون عن النظرية موضوع ”استبدال" السكان البيض بالمهاجرين، بارتفاع عدد المواليد بين الآباء الأجانب. وأشار البروفيسور فرنسوا هيران (François Héran)، الباحث في ملف المهاجرين والمجتمع لمهاجر نيوز، إلى أن نساء الجيل الثاني من المهاجرين، ينجبن عدد الأطفال نفسه مقارنة بالفرنسيات. وتواكب نساء الجيل الثاني من المهاجرين سلوك الخصوبة نفسه عند الفرنسيات. ويأسف هيران قائلا ”المدافعون عن النظرية لا يأخذون هذا التقارب في الحسبان، ما يجعل استنتاجاتهم متحيزة تماما".

إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي المرشح لرئاسة ثانية وسط جمع من المواطنين خلال الحملة الانتخابية

إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي المرشح لرئاسة ثانية وسط جمع من المواطنين خلال الحملة الانتخابية

اقتراحات غير قابلة للتحقيق

ترحيل المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة إلى خارج فرنسا، موضوع لطالما تناوله مرشحو الأحزاب اليمينية المتطرفة، لا سيما مارين لوبين مرشحة حزب "التجمع الوطني"، التي تنادي بالطرد المنهجي لـ "المجرمين المنحرفين وغير القانونيين والمجرمين الأجانب". وذهب إريك زمور إلى أبعد من ذلك في وعوده الانتخابية وأعلن نيته إنشاء وزارة "لإعادة الهجرة"، تعمل على ترحيل كافة المهاجرين المقيمين بشكل غير شرعي على الأراضي الفرنسية إلى بلدانهم الأم.

لكن في الواقع، ليس الأمر بهذه السهولة وعمليات الترحيل مشروطة بقوانين واتفاقيات دولية لا يمكن تجاوزها.

إذ يحظر القانون الأوروبي إعادة أي شخص إلى بلد قد تكون حياته أو سلامته الجسدية فيه في خطر. كما أنه لا يمكن ترحيل شخص إلى بلده الأم دون موافقة الأخير على استقباله، والكثير من المهاجرين حين يصلون إلى فرنسا لا تكون بحوزتهم أوراق رسمية تثبت جنيستهم الأصلية، وبالتالي يكون ترحليهم مليئا بالتحديات والإجراءات الإدارية المعقدة.

كما أن عمليات الترحيل تكلفتها مرتفعة، لا سيما بسبب الإجراءات القانونية المتعددة من اعتقال الأشخاص ووضعهم في مراكز الاحتجاز وتوفير الحقوق الأساسية لهم، تصل تكلفة ترحيل الشخص الواحد إلى 14 ألف يورو. وفي عام 2018، كلفت سياسة الطرد الفرنسية الدولة الفرنسية 468.78 مليون يورو، وفقا لتقرير في مجلس النواب.

أما مرشحة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبين تريد جعل "تقديم طلبات اللجوء ومعالجتها في الخارج، من خلال القنصليات والسفارات الفرنسية". وبالتالي، "لن يتمكن من القدوم إلى فرنسا إلا الأشخاص الذين حصلوا على صفة لاجئ". كما ظهر المقترح نفسه خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لفاليري بيكريس مرشحة حزب الجمهوريين اليميني.

في المبدأ، يمكن التقدم بطلب للحصول على تأشيرة لجوء من السفارات والقنصليات الفرنسية في الخارج. لكن هذه التأشيرة الخاصة تسمح لحاملها فقط بدخول فرنسا، وعليه لاحقا "الذهاب إلى مقر المحافظة التي تتبع لها المدينة التي يسكن بها للحصول على استمارة طلب اللجوء"، وفقا لتعليمات المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra)، المسؤول عن منح وضع اللاجئ.

لذلك ليس من الممكن تقديم طلب لجوء مباشرة من خارج البلاد، يجب أن يصل الشخص المعني إلى الأراضي الفرنسية للقيام بذلك، وهذا ما يريد مرشحو اليمين واليمين المتطرف تغييره. لكن طلب اللجوء حصريا خارج حدود فرنسا مخالف للقانون الدولي، لأن البلد المضيف ملزم بتزويد طالبي اللجوء على أراضيه " "بإمكانية الوصول إلى إجراءات لجوء عادلة وفعالة"، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

دانا البوز  مهاجر نيوز 2022

  • Charles de Gaulle (imago)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    شارل ديغول 1958- 1969

    جنرال وواحد من أعظم رؤساء فرنسا في القرن الماضي، تولى الرئاسة عام 1958، وتبنى سياسة تدافع عن استقلال فرنسا وترفض سيطرة أمريكا والاتحاد السوفيتي. تنحى عن منصبه عام 1969 بسبب فشله في كسب التأييد الشعبي للاستفتاء، الذي طرحه من أجل تطبيق المزيد من اللامركزية.

  • Frankreich ehemaliger Senatspräsident Alain Poher (picture-alliance/dpa/M. Clement)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    آلان بوهير 1969-1969

    عمدة أبلون سور، خوله منصب رئاسة مجلس الشيوخ برئاسة فرنسا مؤقتاً عقب استقالة ديغول عام 1969. ترشح بوهير فيما بعد للانتخابات الرئاسية عن حزب الوسط الديمقراطي، لكنه خسرها أمام منافسه جورج بومبيدو.

  • Georges Pompidou, Portraetfoto 1967 Kalenderblatt (dpa)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    جورج بومبيدو 1969-1974

    رئيس الوزراء الفرنسي في عهد شارل ديغول بين عامي 1962-1968. انتخب بومبيدو رئيساً لفرنسا عن حزب "الاتحاد من أجل الدفاع عن الجمهورية" عام 1969 وبقي في منصبه حتى وفاته سنة 1974، حيث يعتبر بومبيدو أول رئيس لفرنسا يموت أثناء فترته الرئاسية بسبب السرطان. وجاء آلان بوهير ليحل محله مؤقتاً مرة أخرى.

  • Deutschland Staatsakt für Helmut Schmidt in Hamburg - Valéry Giscard d’Estaing (Getty Images/S. Gallup)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    فاليري جيسكار ديستان 1974-1981

    وزير المالية الأسبق جيكسار ديستان الذي كان ينتمي إلى يمين الوسط قاد فرنسا لفترة رئاسية واحدة بين عامي 1974-1981 وشهدت رئاسته إقرار سياسية ليبرالية متقدمة وتقوية الوحدة الأوروبية. هزمه الرئيس الاشتراكي ميتران في انتخابات عام 1981.

  • Francois Mitterand (picture-alliance/S. Simon)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    فرانسوا ميتران 1981-1995

    أول رئيس اشتراكي في عهد الجمهورية الخامسة الفرنسية وأطول رؤسائها بقاء في سدة الحكم 1981-1995. شهدت فترته الرئاسية إطلاق العديد من البرامج الإصلاحية ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

  • Jacques Chirac / Frankreich / Paris (AP)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    جاك شيراك 1995-2007

    ترشح للانتخابات الرئاسية عام 1995 عن حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" وفاز بها. أُعيد انتخابه عام 2002. وتقاعد شيراك عن العمل السياسي عام 2011 بسبب ظروفه الصحية، ومتابعته قضائياً بتهمة إساءة استخدام المال العام.

  • Frankreich Nicolas Sarkozy (Getty Images/AFP/I. Langsdon)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    نيكولا ساركوزي 2007-2012

    الرجل القوي في اليمين الفرنسي، انتخب ساركوزي رئيساً لفرنسا لفترة رئاسية واحدة بين عامي 2007-2012، خسر الانتخابات الرئاسية أمام فرانسوا أولوند عام 2012، واعتزل الحياة السياسية نهائياً سنة 2016 عقب فشله في الانتخابات التمهيدية لتمثيل اليمين الفرنسي في الانتخابات الرئاسية.

  • Frankreich Francois Hollande in Paris (Reuters/C. Hartmann)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    فرانسوا أولوند 2012- 2017

    الرئيس الاشتراكي الثاني بعد فرنسوا ميتران في ظل ما يسمى بـ"الجمهورية الخامسة". قاد فرنسا لفترة رئاسية واحدة ما بين 2012-2017. أعلن أولوند عام 2016 عدم رغبته الترشح لفترة رئاسية ثانية.

  • Emmanuel Macron (picture alliance/Wostok Press/MAXPPP/F. Castel)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    إيمانويل ماكرون 2017-

    أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية (39 عاماً). استقال عام 2016 من منصبه كوزير للاقتصاد والصناعة والاقتصاد الرقمي، وأسس حركة إلى الأمام. فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2017 أمام منافسته مارين لوبن.


 

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