مطالب دولية بتحقيق شفاف وشامل في ملابسات سقوط الطائرة الأوكرانية

طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة (10 كانون ثاني/يناير 2020) بتحقيق "مستقل وذي مصداقية" بشأن ملابسات سقوط الطائرة الأوكرانية بالقرب من طهران قبل يومين، والذي أسفرت عن مقتل 176 شخصًا كانوا على متنها. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية شتيفان دي كيرسمايكر للصحافيين "من المهم جداً بالنسبة إلينا أن تأخذ التحقيقات شكل تحقيق مستقل وذي مصداقية يجري بشكل يتناسب مع قواعد منظمة الطيران المدني الدولي". بعدما أشارت حكومات غربية إلى أن الطائرة أُسقطت، ربما عن طريق الخطأ، بصاروخ إيراني.

من جانبه قال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن إن بلاده تؤيد "إجراء تحقيق سريع وشامل ويتسم بالشفافية" في حادث تحطم الطائرة، بعدما تردد أنها أسقطت بصاروخ. وذكر بيان أصدره مكتب لوفن، واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن رئيس الوزراء تحدث في وقت متأخر أمس الخميس مع نظيره الكندي جاستن ترودو، حيث اتفق الاثنان على ضرورة إجراء تحقيق شامل في الحادث الذي وقع فجر الأربعاء الماضي.

و صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اأن باريس مستعدة لتقديم خبرتها التقنية في التحقيق بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية من طراز بوينغ قرب طهران إذا تقدمت إيران بطلب لذلك. وقال لودريان لإذاعة "ار تي ال" إن "فرنسا مستعدة للمساهمة بالخبرة اللازمة"، موضحا أنها لم تتلق "حاليا" طلبا في هذا الشأن. ورفض الوزير الفرنسي التكهن بأسباب تحطم الطائرة الأوكرانية. وقال "قبل أن نتخذ أي موقف نحتاج إلى توضيح كامل لما حدث لذلك هناك تحقيقات دولية يجب أن تجرى". وأضاف "يجب قبل إطلاق التكهنات كشف الحقيقة في ظروف تتسم بالشفافية الكاملة، والطلب من السلطات الإيرانية فعل ذلك".

لكن وكالة الحوادث الجوية الفرنسية قالت اليوم إنها ستشارك في التحقيق في تحطم الطائرة الأوكرانية. وقال متحدث باسم الوكالة "أبلغتنا إيران بالواقعة وكلفنا مندوبا معتمدا للمشاركة في تحقيق السلامة".

وفي برلين طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إيران بالشفافية فيما يخص كشف ظروف تحطم طائرة الركاب المدنية الأوكرانية المنكوبة. وقال ماس في حديث تلفزيوني لقناة "أر.تي.أل" و "أن.تي.في" "لقد أبلغت الحكومة الألمانية المسؤولين الإيرانيين بأننا نتوقع تحقيقا واسعا على قدر كبر من الشفافية وبمشاركة دول أخرى لها اهتمام بظروف تحطم الطائرة، أوكرانيا مثلا لأن الطائرة تابعة لها وكندا لأن عددا كبيرا من مواطنيها كانوا على متنها".

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المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت قال "يتعين بذل كافة الجهود لكشف ملابسات هذه المأساة المفزعة"، مرحبا بإعلان إيران إشراك خبراء من دول أخرى في التحقيق. وذكر المتحدث أن ألمانيا تعرض مشاركة خبراء ألمان في التحقيقات إذا رغبت إيران في ذلك. وأضاف: "لا تتوفر لدينا معلومات عن السبب المحتمل لسقوط الطائرة".

وقالت الحكومتان البريطانية والكندية إن لديهما معلومات تشير إلى أن سبب سقوط الطائرة هو تعرضها لقصف بواسطة صاروخ إيراني. وترجح الولايات المتحدة هذه النظرية أيضا. وعلى المستوى الرسمي، فإن التحقيق في معرفة أسباب سقوط الطائرة لا يزال مستمرا.

يذكر أنه كان على متن الطائرة عدد كبير من مواطني كندا وما لا يقل عن 10مواطنين من السويد إلى جانب عشرات الركاب الإيرانيين..

وكانت تقارير إعلامية أمريكية ذكرت أن طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت أول أمس الأربعاء قرب مطار طهران يحتمل أن تكون تعرضت لصاروخ إيراني. ورجح موظفون بالإدارة الأمريكية هذا الاحتمال بشدة، وفقا لما ذكرته محطة سي بي إس التلفزيونية أمس نقلا عن مصادر لم ترغب في ذكر اسمها. وقالت مجلة "نيوزويك" الإخبارية الأمريكية نقلا عن موظفين بالبنتاجون إن الحادث وقع خطأ.

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أنه سيجري اليوم الجمعة "فتح" الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية. ولم تذكر الوكالة المزيد من المعلومات بشأن الجهة التي ستفحص بيانات الصندوقين.

وفي تطور جديد وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو إن مسؤولين أمريكيين سلموا "معلومات مهمة" لكييف تتعلق بالطائرة. وقال بريستايكو عبر تويتر "التقينا أنا والرئيس فولوديمير زيلينسكي بممثلين عن الولايات المتحدة. حصلنا على معلومات مهمة سيحللها خبراؤنا".

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب/رويترز، د ب أ)