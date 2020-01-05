 مطالب دولية بتحقيق شفاف وشامل في ملابسات سقوط الطائرة الأوكرانية | أخبار | DW | 10.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مطالب دولية بتحقيق شفاف وشامل في ملابسات سقوط الطائرة الأوكرانية

طالب الاتحاد الأوروبي ودول غربية عدة بتحقيق شفاف وشامل في ملابسات سقوط طائرة الركاب الأوكرانية فوق طهران. جاء ذل بعد ما أشارت حكومات غربية إلى أن الطائرة أُسقطت، ربما عن طريق الخطأ، بصاروخ إيراني، وهو ما تنفيه طهران.

ألمانيا وفرنسا والسويد تطالب إيران بمشاركة دول أخرى في التحقيق باسباب سقوط الطائرة الأوكرانية

دول أوروبية عديدة تطالب بتحقيق شفاف حول ظروف تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران

طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة (10 كانون ثاني/يناير 2020) بتحقيق "مستقل وذي مصداقية" بشأن ملابسات سقوط الطائرة الأوكرانية بالقرب من طهران قبل يومين، والذي أسفرت عن مقتل 176 شخصًا كانوا على متنها. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية شتيفان دي كيرسمايكر للصحافيين "من المهم جداً بالنسبة إلينا أن تأخذ التحقيقات شكل تحقيق مستقل وذي مصداقية يجري بشكل يتناسب مع قواعد منظمة الطيران المدني الدولي". بعدما أشارت حكومات غربية إلى أن الطائرة أُسقطت، ربما عن طريق الخطأ، بصاروخ إيراني.
من جانبه قال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن إن بلاده تؤيد "إجراء تحقيق سريع وشامل ويتسم بالشفافية" في حادث تحطم الطائرة، بعدما تردد أنها أسقطت بصاروخ.  وذكر بيان أصدره مكتب لوفن، واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن رئيس الوزراء تحدث في وقت متأخر أمس الخميس مع نظيره الكندي جاستن ترودو، حيث اتفق الاثنان على ضرورة إجراء تحقيق شامل في الحادث الذي وقع فجر الأربعاء الماضي.

مختارات

ما علاقة سقوط الطائرة الأوكرانية بالقرب من طهران بعملية إطلاق صواريخ على قاعدتين أمريكيتين في العراق؟ القاسم المشترك لحد الآن هو أن الحادثين وقعا في ليلة واحدة، ما أثار بعض "الشكوك" والفرضيات. فهل سقطت أم أسقطت؟ (09.01.2020)

تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار طهران في طريقها إلى مطار كييف. الحادث الذي جاء بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ تجاه قاعدتين في العراق، أسفر عن مقتل كل من كان على متنها. (08.01.2020)

أكدت شركة "لوفتهانزا" الألمانية العملاقة للطيران إنها لا تعتزم تسيير رحلات في الوقت الحالي إلى إيران ومثل ذلك فعلت شركات طيران أوروبية أخرى. وعادت إحدى طائرات لوفتهانزا كانت متجهة إلى طهران أدراجها بعد ساعة من إقلاعها. (10.01.2020)

السفارة الأوكرانية باتت تضع فرضية تعرض الطائرة المنكوبة لصاروخ ضمن دائرة التحقيقات، بعد أن استبعد أول بيان صادر عنها هذه الفرضية. الخارجية الأوكرانية أكدت أن كل من كان على متن الطائرة لقوا حتفهم. (08.01.2020)

و صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اأن باريس مستعدة لتقديم خبرتها التقنية في التحقيق بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية من طراز بوينغ قرب طهران إذا تقدمت إيران بطلب لذلك. وقال لودريان لإذاعة "ار تي ال" إن "فرنسا مستعدة للمساهمة بالخبرة اللازمة"، موضحا أنها لم تتلق "حاليا" طلبا في هذا الشأن. ورفض الوزير الفرنسي التكهن بأسباب تحطم الطائرة الأوكرانية. وقال "قبل أن نتخذ أي موقف نحتاج إلى توضيح كامل لما حدث لذلك هناك تحقيقات دولية يجب أن تجرى". وأضاف "يجب قبل إطلاق التكهنات كشف الحقيقة في ظروف تتسم بالشفافية الكاملة، والطلب من السلطات الإيرانية فعل ذلك".

لكن وكالة الحوادث الجوية الفرنسية قالت اليوم إنها ستشارك في التحقيق في تحطم الطائرة الأوكرانية. وقال متحدث باسم الوكالة "أبلغتنا إيران بالواقعة وكلفنا مندوبا معتمدا للمشاركة في تحقيق السلامة".

وفي برلين طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إيران بالشفافية فيما يخص كشف ظروف تحطم طائرة الركاب المدنية الأوكرانية المنكوبة. وقال ماس في حديث تلفزيوني لقناة "أر.تي.أل" و "أن.تي.في" "لقد أبلغت الحكومة الألمانية المسؤولين الإيرانيين بأننا نتوقع تحقيقا واسعا على قدر  كبر من الشفافية وبمشاركة دول أخرى لها اهتمام بظروف تحطم الطائرة، أوكرانيا مثلا لأن الطائرة تابعة لها وكندا لأن عددا كبيرا من مواطنيها كانوا على متنها".

مشاهدة الفيديو 13:50

الطائرة الأوكرانية المنكوبة .. من يملك الحقيقة؟

المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت قال "يتعين بذل كافة الجهود لكشف ملابسات هذه المأساة المفزعة"، مرحبا بإعلان إيران إشراك خبراء من دول أخرى في التحقيق. وذكر المتحدث أن ألمانيا تعرض مشاركة خبراء ألمان في التحقيقات إذا رغبت إيران في ذلك. وأضاف: "لا تتوفر لدينا معلومات عن السبب المحتمل لسقوط الطائرة".

وقالت الحكومتان البريطانية والكندية إن لديهما معلومات تشير إلى أن سبب سقوط الطائرة هو تعرضها لقصف بواسطة صاروخ إيراني. وترجح الولايات المتحدة هذه النظرية أيضا. وعلى المستوى الرسمي، فإن التحقيق في معرفة أسباب سقوط الطائرة لا يزال مستمرا.

يذكر أنه كان على متن الطائرة عدد كبير من مواطني كندا وما لا يقل عن 10مواطنين من السويد إلى جانب عشرات الركاب الإيرانيين..

وكانت تقارير إعلامية أمريكية ذكرت أن طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت أول أمس الأربعاء قرب مطار طهران يحتمل أن تكون تعرضت لصاروخ إيراني. ورجح موظفون بالإدارة الأمريكية هذا الاحتمال بشدة، وفقا لما ذكرته محطة سي بي إس التلفزيونية أمس نقلا عن مصادر لم ترغب في ذكر اسمها. وقالت مجلة "نيوزويك" الإخبارية الأمريكية نقلا عن موظفين بالبنتاجون إن الحادث وقع خطأ.

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أنه سيجري اليوم الجمعة "فتح" الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية. ولم تذكر الوكالة المزيد من المعلومات بشأن الجهة التي ستفحص بيانات الصندوقين.

وفي تطور جديد وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو إن مسؤولين أمريكيين سلموا "معلومات مهمة" لكييف تتعلق بالطائرة.  وقال بريستايكو عبر تويتر "التقينا أنا والرئيس فولوديمير زيلينسكي بممثلين عن الولايات المتحدة. حصلنا على معلومات مهمة سيحللها خبراؤنا".

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب/رويترز، د ب أ)

 

  • Flugzeugunglück in Russland September 2008 (AP)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    الطيران الروسي في المقدمة

    حدث ذلك يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر 2008، إذ تحطمت طائرة روسية من طراز بوينغ 737-500، بالقرب من مدينة بيرم في منطقة الأورال. مات جراء ذلك 88 شخصا، ستة منهم أفراد طاقمها. الطائرة انفجرت في الجو قبل سقوطها، وكانت تديرها شركة الطيران الوطني الروسية إيروفلوت.

  • Boeing 737 der Turkish Airlines (picture-alliance/dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    تركيا تنعي طائراتها أيضا

    سقطت الطائرة التابعة للخطوط التركية من نوع بوينغ 800-737 في 25 فبراير/ شباط 2009. حيث تحطمت قريبا من مطار سكيبول في أمستردام بهولندا، بعد هبوط اضطراري للطائرة نتيجة توقف محركها عن الاشتغال. وصل عدد القتلى فيها 9 وتجاوز عدد الجرحى 86.

  • Bahia Bakari, einzige Überlebene des Flugzeugabsturzes vor den Komoren (AP)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    رحلة يمنية إلى جزر القمر

    طفلة واحدة استطاعت النجاة في هذه الرحلة، في حين لقي 152راكبا آخرا حتفهم. الرحلة انطلقت من مطار صنعاء الدولي في 30 يونيو/ حزيران 2009، وكانت متجهة إلى مطار الأمير سعيد ابراهيم بمدينة موروني في جزر القمر. لكنها لم تتمكن من الوصول إلى وجهتها وسقطت قبل وصولها إلى المطار.

  • Trauer nach Flugzeugabsturz in Russland (picture-alliance/dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    روسيا مرة أخرى

    كان أهم حادث جوي في عام 2011، حيث تحطمت طائرة من نوع ياك-42. وقتل حينها 43 شخصا. وكان على متن الطائرة فريق ومدربي "لوكوموتيف ياروسلافل" لهوكي الجليد، ووقعت هذه الحادثة بالقرب من مدينة ياروسلافل الروسية.

  • Tupolew Tu-154 (picture alliance / dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    الطائرة الداغستانية

    في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2010، تحطمت الطائرة الداغستانية من طراز توبوليف 154 وهي متوجهة من موسكو إلى محج قلعة (عاصمة جمهورية داغستان). راح ضحية الحادث شخصان، من بينهما شقيق رئيس جمهورية داغستان حينذاك، كما جرح العشرات من الركاب.

  • Symbolbild Malaysia Airlines Boeing 777-200 (picture alliance / dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    أعقد ألغاز حوادث الطيران في التاريخ

    انقطع الاتصال بالطائرة بعد اقلاعها بساعتين تقريبا وفقدت رحلة الطيران رقم 370 التابعة للخطوط الجوية الماليزية. الطائرة من نوع بوينغ 777-200 إي أر. عرف عام 2014، بعام ألغاز حوادث الطيران في التاريخ. فالرحلة المنظمة بين كوالالمبور(ماليزيا) و بكين (الصين) لم تعرف طريق الوصول وكانت نهايتها غير معروفة لغاية الآن.

  • Absturz Germanwings-Maschine/Trümmerteile (picture-alliance/dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    انتحار أودى بالطيران الألماني

    لم يكتب للطائرة الألمانية من طراز إيرباص إيه 320 والتابعة لشركة " Germanwings" التابعة بدورها للخطوط الأم "Lufthansa"، طريق الوصول إلى وجهتها عام 2015. فقد تحطمت في جنوب فرنسا وبالتحديد في منطقة جبال الألب، مما تسبب في مقتل 150شخصا. أثبتت التحقيقات أن مساعد الطيار Andreas Lubiz أسقطها عمدا، إذ كان يعاني من مرض نفسي وقرر الانتحار وهو على متن الطائرة.

  • EgyptAir MS804 Wrackteil (picture-alliance/abaca)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    رحلة انتهت في البحر

    سقطت الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران في البحر المتوسط يوم21 مايو/ أيار 2016، وعلى متنها 66 شخصا. الرحلة كانت قادمة من مطار شارل ديغول في باريس متوجهة نحو مطار القاهرة. ولم تعرف أسباب سقوط الطائرة حتى الحين.

  • Russland - Bergungsarbeiten nach Flugzeugabsturz (picture-alliance/AP Photo/A. Zemlianichenko)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    حادث في روسيا أيضا...

    تحطمت طائرة خطوط ساراتوف الروسية يوم 11 شباط/ فبراير 2018 بعد إقلاعها من مطار دوموديدوفو وعلى متنها 71 شخصا. الرحلة، حسب ما نقلته الأخبار المحلية، انتهت في ضواحي موسكو ولم يكتب لها الوصول إلى وجهتها. وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة المحطمة من طراز "أن148".

  • Iran Flugzeugabsturz (Farsnews)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    الطيران الإيراني

    صباح الأحد (18 فبراير/ شباط 2018) تحطمت طائرة إيرانية في محافظة أصفهان وسط إيران على بعد نحو 480 كلم جنوب طهران، وكان على متنها أكثر من 50 راكبا. وتعمل فرق الإنقاذ الإيرانية منذ سقوط الطائرة على تحديد موقع حطامها، غير أن الثلوج والتضاريس الجبلية عاقت جهود البحث ولم يعثر على أي شيء لغاية الآن. إعداد: مريم مرغيش.


مختارات

حوادث في السماء حيرت من في الأرض

هي أسوأ حوادث طيران شهدها العقد الأخير. منها من قتل كل ركابها ومنها من لم يتم العثور عليهم أبدا. بالصور، بعض حوادث طائرات لم يكتب لركابها الوصول إلى وجهتهم. (19.02.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الطائرة الأوكرانية المنكوبة .. من يملك الحقيقة؟  

مواضيع ذات صلة

Iran Reaktor Arak, bei Teheran

إيران تبتعد عن الاتفاق النووي وتتجه لتخصيب اليورانيوم بلا قيود 05.01.2020

أعلنت إيران عن خفض جديد لالتزاماتها الدولية التي نص عليها الاتفاق النووي، مؤكدة التخلي عن أي قيود بالنسبة إلى عدد أجهزة الطرد المركزي. لكنها أكدت استمرار تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

Iran Ahvaz Airport Überführung Sarg von Soleimani

إيران تستدعي القائم بالأعمال الألماني على خلفية مقتل سليماني 05.01.2020

استدعت إيران القائم بالأعمال الألماني في طهران للاحتجاج على تعليقات وصفتها بالـ"هدامة" لبعض المسؤولين الألمان، تؤيد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية في العراق.

Symbolbild: USA ziehen Truppen aus dem Irak ab

التحالف الدولي ضد "داعش".. من يرحل ومن يبقى في العراق؟ 07.01.2020

بعد التصعيد بين طهران وواشنطن إثر مقتل سليماني، يترقب التحالف الدولي ضد "داعش" إشارة واضحة من بغداد. فرغم نفي وزير الدفاع الأمريكي مغادرة العراق اتخذت دول في التحالف خطوات لتقليص وجودها العسكري. فماذا يجري بهذا الخصوص؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  