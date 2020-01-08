برلين تنفى وجود ألمان بين ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أشارت تقديرات الحكومة الألمانية إلى عدم وجود مواطنين ألمان بين ضحايا طائرة ركاب أوكرانية تحطمت في إيران بعيد إقلاعها من طهران، فجر اليوم الأربعاء (الثامن من كانون الثاني/ يناير 2019).
وكانت الطائرة من طراز بوينغ 737 تقل 176 شخصا، غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين ما أدى الى مقتلهم جميعا، حسبما أعلنت السلطات الإيرانية والأوكرانية.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في برلين بعد ظهر الأربعاء: "ليس لدينا حاليا أي معلومات تفيد بوجود مواطنين ألمان بين ضحايا حادث سقوط الطائرة في إيران".
وكان وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو قد صرح في وقت سابق بمقتل ثلاثة ألمان. وأعلن أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 82 إيرانيا و63 كنديا. وكتب على تويتر أن الطائرة كانت تقل أيضا 11 أوكرانيا و10 سويديين وأربعة أفغان وثلاثة ألمان وثلاثة بريطانيين. وأعلنت السلطات في أوكرانيا أنها ستنشر قائمة بأسماء الركاب.
وطبقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين كان هناك ثلاثة أشخاص على متن الطائرة مسجلين في ألمانيا كباحثين عن الحماية (لاجئين).
وهناك كثير من الأفغان، الذين يعيشون في ألمانيا كلاجئين، ولديهم أقارب في إيران. وكانت الطائرة التابعة لشركة الخطوط الدولية الأوكرانية في طريقها من طهران إلى كييف.
الطائرة المنكوبة التابعة للخطوط الدولية الأوكرانية كانت من طراز 737 وقد قتل كل من عليها، وتنفى ألمانيا وجود ألمان بين الضحايا
هل سقطت بفعل صاروخ إيراني؟
وأرجعت السلطات الإيرانية سقوط الطائرة إلى وجود عطل فني. وأعلن التلفزيون الإيراني أن الحادث كان نتيجة أعطال فنية غير محددة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول طيران محلي قوله إن الطيار لم يعلن حالة طوارئ قبل تحطم الطائرة. لكن الشركة المالكة للطائرة قالت إنها خضعت لصيانة قبل يومين فقط.
وأظهر مقطع مصور التقطه أحد الهواه وتناقلته وكالات أنباء إيرانية وقيل إنه للطائرة المنكوبة وهجا في سماء الليل يهوي سريعا نحو الأرض مصحوبا بتعليقات أن الطائرة "تحترق" أعقبه وهج أكبر عند اصطدام الطائرة بالأرض على ما يبدو. ولم يتسن التحقق من صحة المقطع على نحو مستقل.
وردا على سؤال خلال إفادة في كييف بشأن ما إن كانت الطائرة سقطت نتيجة الإصابة بصاروخ؛ حذَّر رئيس الوزراء الأوكراني أولكسي هونشاروك من التكهنات لحين معرفة نتائج التحقيق.
والعلاقات متوترة بين واشنطن وطهران، وأطلقت إيران صواريخ على قواعد تضم قوات أمريكية في العراق قبل ساعات من تحطم الطائرة ردا على ضربة أمريكية بطائرة مسيرة قتلت الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني الأسبوع الماضي.
ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
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حوادث في السماء حيرت من في الأرض
الطيران الروسي في المقدمة
حدث ذلك يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر 2008، إذ تحطمت طائرة روسية من طراز بوينغ 737-500، بالقرب من مدينة بيرم في منطقة الأورال. مات جراء ذلك 88 شخصا، ستة منهم أفراد طاقمها. الطائرة انفجرت في الجو قبل سقوطها، وكانت تديرها شركة الطيران الوطني الروسية إيروفلوت.
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تركيا تنعي طائراتها أيضا
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حوادث في السماء حيرت من في الأرض
رحلة يمنية إلى جزر القمر
طفلة واحدة استطاعت النجاة في هذه الرحلة، في حين لقي 152راكبا آخرا حتفهم. الرحلة انطلقت من مطار صنعاء الدولي في 30 يونيو/ حزيران 2009، وكانت متجهة إلى مطار الأمير سعيد ابراهيم بمدينة موروني في جزر القمر. لكنها لم تتمكن من الوصول إلى وجهتها وسقطت قبل وصولها إلى المطار.
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روسيا مرة أخرى
كان أهم حادث جوي في عام 2011، حيث تحطمت طائرة من نوع ياك-42. وقتل حينها 43 شخصا. وكان على متن الطائرة فريق ومدربي "لوكوموتيف ياروسلافل" لهوكي الجليد، ووقعت هذه الحادثة بالقرب من مدينة ياروسلافل الروسية.
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حوادث في السماء حيرت من في الأرض
الطائرة الداغستانية
في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2010، تحطمت الطائرة الداغستانية من طراز توبوليف 154 وهي متوجهة من موسكو إلى محج قلعة (عاصمة جمهورية داغستان). راح ضحية الحادث شخصان، من بينهما شقيق رئيس جمهورية داغستان حينذاك، كما جرح العشرات من الركاب.
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أعقد ألغاز حوادث الطيران في التاريخ
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حوادث في السماء حيرت من في الأرض
انتحار أودى بالطيران الألماني
لم يكتب للطائرة الألمانية من طراز إيرباص إيه 320 والتابعة لشركة " Germanwings" التابعة بدورها للخطوط الأم "Lufthansa"، طريق الوصول إلى وجهتها عام 2015. فقد تحطمت في جنوب فرنسا وبالتحديد في منطقة جبال الألب، مما تسبب في مقتل 150شخصا. أثبتت التحقيقات أن مساعد الطيار Andreas Lubiz أسقطها عمدا، إذ كان يعاني من مرض نفسي وقرر الانتحار وهو على متن الطائرة.
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حوادث في السماء حيرت من في الأرض
رحلة انتهت في البحر
سقطت الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران في البحر المتوسط يوم21 مايو/ أيار 2016، وعلى متنها 66 شخصا. الرحلة كانت قادمة من مطار شارل ديغول في باريس متوجهة نحو مطار القاهرة. ولم تعرف أسباب سقوط الطائرة حتى الحين.
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حوادث في السماء حيرت من في الأرض
حادث في روسيا أيضا...
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حوادث في السماء حيرت من في الأرض
الطيران الإيراني
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