برلين تنفى وجود ألمان بين ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أشارت تقديرات الحكومة الألمانية إلى عدم وجود مواطنين ألمان بين ضحايا طائرة ركاب أوكرانية تحطمت في إيران بعيد إقلاعها من طهران، فجر اليوم الأربعاء (الثامن من كانون الثاني/ يناير 2019).

وكانت الطائرة من طراز بوينغ 737 تقل 176 شخصا، غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين ما أدى الى مقتلهم جميعا، حسبما أعلنت السلطات الإيرانية والأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في برلين بعد ظهر الأربعاء: "ليس لدينا حاليا أي معلومات تفيد بوجود مواطنين ألمان بين ضحايا حادث سقوط الطائرة في إيران".

وكان وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو قد صرح في وقت سابق بمقتل ثلاثة ألمان. وأعلن أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 82 إيرانيا و63 كنديا. وكتب على تويتر أن الطائرة كانت تقل أيضا 11 أوكرانيا و10 سويديين وأربعة أفغان وثلاثة ألمان وثلاثة بريطانيين. وأعلنت السلطات في أوكرانيا أنها ستنشر قائمة بأسماء الركاب.

وطبقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين كان هناك ثلاثة أشخاص على متن الطائرة مسجلين في ألمانيا كباحثين عن الحماية (لاجئين).

وهناك كثير من الأفغان، الذين يعيشون في ألمانيا كلاجئين، ولديهم أقارب في إيران. وكانت الطائرة التابعة لشركة الخطوط الدولية الأوكرانية في طريقها من طهران إلى كييف.

الطائرة المنكوبة التابعة للخطوط الدولية الأوكرانية كانت من طراز 737 وقد قتل كل من عليها، وتنفى ألمانيا وجود ألمان بين الضحايا

هل سقطت بفعل صاروخ إيراني؟

وأرجعت السلطات الإيرانية سقوط الطائرة إلى وجود عطل فني. وأعلن التلفزيون الإيراني أن الحادث كان نتيجة أعطال فنية غير محددة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول طيران محلي قوله إن الطيار لم يعلن حالة طوارئ قبل تحطم الطائرة. لكن الشركة المالكة للطائرة قالت إنها خضعت لصيانة قبل يومين فقط.

وأظهر مقطع مصور التقطه أحد الهواه وتناقلته وكالات أنباء إيرانية وقيل إنه للطائرة المنكوبة وهجا في سماء الليل يهوي سريعا نحو الأرض مصحوبا بتعليقات أن الطائرة "تحترق" أعقبه وهج أكبر عند اصطدام الطائرة بالأرض على ما يبدو. ولم يتسن التحقق من صحة المقطع على نحو مستقل.

وردا على سؤال خلال إفادة في كييف بشأن ما إن كانت الطائرة سقطت نتيجة الإصابة بصاروخ؛ حذَّر رئيس الوزراء الأوكراني أولكسي هونشاروك من التكهنات لحين معرفة نتائج التحقيق.

والعلاقات متوترة بين واشنطن وطهران، وأطلقت إيران صواريخ على قواعد تضم قوات أمريكية في العراق قبل ساعات من تحطم الطائرة ردا على ضربة أمريكية بطائرة مسيرة قتلت الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني الأسبوع الماضي.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)