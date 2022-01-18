مطالبات لقطر وفيفا بتعويضات للعمال ضحايا انتهاكات حقوقية

مع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم لكرة القدم والمقرر إقامته في قطر، تتزايد الانتقادات الموجهة إلى الإمارة الخليجية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من قبل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان لما تعتبرها الأخيرة، "انتهاكات مريعة" مورست بحق العمال الأجانب في مشروعات البنية التحتية الخاصة بنهائيات كأس العالم. وفي تطور موازٍ رفض مسؤولو الاتحاد الألماني لكرة القدم إقامة نهائي كأس ألمانيا في السعودية.
تعويضات مطلوبة للعمال في قطر
ودعت منظمة العفو الدولية قطر وفيفا إلى إنشاء برنامج لتعويض العمال الأجانب والمهاجرين المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة المضيفة لكأس العالم.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة من المنظمة وجماعات حقوقية ونقابية إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وبحسب الخطاب، طالبت المنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يقدم "ما لا يقل عن 440 مليون دولار" لدولة قطر، وهو مبلغ يقارب قيمة جوائز بطولة كأس العالم، وذلك لتعويض وإنصاف مئات الآلاف من العمال الأجانب الذين عانوا انتهاكات لحقوق الإنسان خلال التحضيرات لإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم للعام 2022"، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
ودعا تحالف من هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وفير سكوير ونقابات عمالية ومنظمات المهاجرين وجماعات من المشجعين، الفيفا وقطر إلى تقديم تعويضات فورية للأسر المكلومة والعمال المتضررين. وأطلقت هيومن رايتس ووتش مبادرة "PayUpFIFA" لزيادة الضغط على مسؤولي كرة القدم حول العالم في هذا الإطار.
وقالت الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط كاتيا مولر-فالبوش من منظمة العفو الدولية في ألمانيا: "استعداد فيفا وقطر لتقديم تعويض سيكون إشارة مهمة واعترافًا لا لبس فيه بمسؤوليتهما عن حماية حقوق الإنسان"، مضيفة أن الفيفا "غضت الطرف عن انتهاكات وقعت للعمال وفشلت في وقفها"، فضلاً عن أنها "ساهمت بلا شك في انتهاكات على نطاق واسع".
لقي آلاف العمال مصرعهم أو أصيبوا في ظروف غامضة أثناء بناء الملاعب والبنية التحتية الخاصة بالبطولة العالمية، كما تعرض بعضهم لسرقة الأجور وأجبروا على دفع رسوم وساطة باهظة، بحسب هيومن رايتس ووتش التي قالت في بيان إن "كأس العالم للعار" تقترب سريعاً، إذ يفترض أن تقام البطولة بعد 6 أشهر من الآن.
هذا الوضع جعل قطر عرضة لانتقادات متواصلة، فيما تنفي الدوحة مجملها لتشير دائماً إلى وجود إصلاحات.
"تعويضات لمعالجة الأخطاء"
وتقول المنظمة إن المبلغ المطلوب من الاتحاد الدولي هو "لمعالجة سلسلة الانتهاكات التي ارتُكبت منذ عام 2010، عندما منح الفيفا قطر حقّ استضافة البطولة دون أن يشترط أي تحسينات فيما يخص حماية العمال".
وأشارت منظمة العفو مرة أخرى في تقريرها الجديد حول الوضع في قطر إلى أنه بينما "تم إحراز بعض التقدم" إلا أن "النطاق المحدود وسوء التنفيذ" أديا إلى "استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وقالت منظمة العفو الدولية إن مبلغ 440 مليون دولار المطلوب هو الحد الأدنى "لتغطية مجموعة من مدفوعات التعويضات"، مضيفة أن "المبلغ الإجمالي المطلوب لتعويض العمال الذين عانوا من انتهاكات حقوق الإنسان قد يكون أعلى بكثير مع ذلك، وهو ما يجب تحديده من خلال عملية شفافة وذات مصداقية".
كما دعت منظمة العفو الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) للانضمام إلى المطالب. وأضافت أن الاتحاد الألماني لكرة القدم يمكنه أن لا يكتفي بالكلام وإنما أن يقوم "بأفعال ملموسة".
السعودية "لن تستضيف" السوبر الألماني
يذكر أن الاتحاد الألماني لكرة القدم رحب مؤخرًا بالاقتراح المقدم من رئيسة الاتحاد النرويجي ليز كلافينيس لإنشاء صندوق مساعدات مماثل.
وووصف بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم الوضع في قطر بـ"غير المرضي"، مشيرا إلى "تقدم حاصل" في مسألة حقوق العمال المهاجرين في بعض الأماكن، "لكن هذا التغيير لا يشمل أكثر من 2 في المائة فقط من العمال" المعنيين. وتابع قائلاً إن "هناك شكوك مبررة حول ما إذا كانت هذه التحسينات ستكون فعالة في جميع المجالات ..صحيح أنه تم تغيير بعض القوانين لكن هناك عقبة في التنفيذ ".
وفي ذات السياق، استبعد نويندورف احتمالية استضافة المملكة العربية السعودية لنهائي كأس ألمانيا تماما، مشددا في حوار لصحيفة (دي تسايت) الألمانية الأسبوعية، الصادرة الخميس (19 مايو/ أيار 2022)، أن "نهائي كأس ألمانيا مكانه العاصمة برلين. هذا أمر منتهي ومفروغ منه ".
لكن حتى مع عروض المستثمرين لإقامة المباراة مقابل مبالغ ضخمة، فإن رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم "لن يغير رأيه". وشدد نويندورف على أن "كل شيء ليس مسألة مال.. يمكننا أيضاً أن نقول لا".
ويرى نويندورف أن بطولات كأس العالم والبطولات الرياضية العالمية "لا يجب أن تُمنح للدول التي تتجاهل حقوق الإنسان". وتابع قائلا: "في الأساس ، الأمر بسيط للغاية: أن ننظر إلى تشريعاتنا، وما هي القيم والمبادئ المكرسة لدينا.. علينا أن نعيش تلك القيم ونتمثلها.. هذا هو ما أدافع عنه.. خاصة إذا ما تعلق الأمر باختيار الدول لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى".
عماد حسن/و.ب (وكالات، توتير)
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في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022
كأس إفريقيا
هل ستفوز "الأسود التي لا تقهر" من الكاميرون في بطولة كأس إفريقيا التي تقام في بلدها أم سيفوز فريق آخر بالبطولة؟ فاز الكاميرونيون وبينهم لاعب بايرن ميونيخ إريك مكسيم تشوبو-موتينغ بالكأس آخر مرة في عام 2017، ويستضيفون البطولة للمرة الثانية منذ عام 1972. ويشارك في البطولة التي تنطلق في التاسع من كانون الثاني/يناير 24 منتخباً، وستدافع الجزائر عن لقبها.
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في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022
بطولة أوروبا لكرة اليد للرجال
بمشاركة إسبانيا حاملة اللقب والدنمارك بطلة العالم، لن تضطر إلى البحث طويلاً عن المرشحين للفوز ببطولة أوروبا لكرة اليد للرجال، التي ستقام في المجر وسلوفاكيا اعتباراً من 13 كانون الثاني/يناير. أما ألمانيا التي حلت خامسة في بطولة أوروبا عام 2020 وتم إقصاؤها قبل دور الستة عشر في بطولة العالم عام 2021، فتسعى إلى العودة إلى قوتها القديمة تحت قيادة المدرب ألفريد جيسلاسون.
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في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022
الألعاب الأولمبية الشتوية
تعتبر الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين قضية سياسية منذ أن حصلت العاصمة الصينية على حق استضافتها. وتثير المقاطعة الدبلوماسية المعلنة لبعض الدول جدلاً منذ كانون الأول/ديسمير 2021. الصين ترد على المقاطعة بسخط، واللجنة الأولمبية الدولية تعتبر نفسها محايدة ولا تريد "تسييس الرياضة". وستنطلق البطولة في الرابع من شباط/فبراير، وسط أجواء سلبية وفي ظل تدابير صارمة لاحتواء كورونا.
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في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022
"سوبر بول"
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في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022
بطولة العالم لسباقات فورمولا 1
يبدأ الموسم الجديد في 20 آذار/مارس بسباق جائزة البحرين الكبرى، بقواعد جديدة وتغييرات فنية تهدف إلى ضمان تقليص الفجوة بين الفرق الأقوى والأضعف. ومع ذلك، كانت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 في عام 2021 مثيرة بالفعل. فهل تكون هناك معركة أخرى متقاربة على اللقب بين ماكس فيرستابن (يسار) ولويس هاميلتون (يمين)؟ أم يمكن لطرف ثالث أن يحسم السباق لصالحه؟
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في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022
بطولة العالم للترايثلون "الرجل الحديدي"
بسبب جائحة كورونا، لن تقام "بطولة العالم للرجل الحديدي"، التي تبدأ عادة في تشرين الأول/أكتوبر، في هاواي للمرة الأولى منذ عام 1978، بل ستقام في السابع من أيار/مايو في سانت جورج بولاية يوتا الأمريكية. لكن حتى في صحراء ولاية المورمون (يوتا)، ستكون البطولة التي تشمل السباحة لمسافة 3.86 كيلومتراً وركوب الدراجات لمسافة 180.2 كيلومتراً والجري لمسافة 42.2 كيلومتراً شاقة.
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في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022
"تور دو فرونس"
سيقام أهم سباق للدراجات الهوائية في العالم للمرة 109 في عام 2022. هذه المرة ستكون نقطة البداية في كوبنهاغن، حيث سيكون السباق الافتتاحي في الأول من تموز/يوليو. المرحلتان الأولى والثاننية من السباق أيضاً ستكونان عبر الدنمارك، بمسافة إجمالية تبلغ 3328 كيلومتراً. في عام 2021، سيطر السلوفيني تادي بوجار على المنافسة. هل فهل سيرتدي القميص الأصفر مرة أخرى في صيف 2022 بباريس؟
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في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022
بطولة أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات
كرة القدم تعود إلى موطنها! فللمرة الثانية منذ 2005، ستستضيف إنجلترا بطولة أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات التي تنطلق في السادس من تموز/يوليو. وعلى عكس ما كان عليه الحال قبل 16 عاماً، فإن الفريق المستضيف "اللبوات"، أحد المرشحين هذه المرة. ويريد الفريق الألماني أيضاً العودة. ففي بطولات أوروبا 2017 وكأس العالم 2019، كان ربع النهائي خط النهاية بالنسبة له. فهل تسير الأمور على نحو أفضل في موطن كرة القدم؟
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في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022
بطولة العالم لألعاب القوى
اعتباراً من 15 تموز/يوليو، سيتم منح ميداليات بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأمريكية. وعلى عكس بطولة العالم لألعاب القوى 2019 في الدوحة، يمكن توقع جمهور متحمس وحرارة يمكن تحملها! ومع ذلك، فإن منح حق استضافة البطولة للمدينة التي يوجد فيها مقر شركة "نايكي" للسلع الرياضية لايزال موضع انتقاد.
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في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022
ألعاب الفروسية العالمية
القفز والترويض والترويض الجزئي والوثب، حول هذه الحركات الأربع يتعلق الفوز في بطولة ألعاب الفروسية العالمية في هيرنينغ بالدنمارك التي تنطلق في السادس من آب/أغسطس. وتقليدياً يعتبر الفريق الألماني الذي يضم البطلة الأولمبية جيسيكا فون بريدو-فيرندل مرشحاً للفوز. لكن ما إذا كانت البطلة العالمية للقفز زيمونه بلوم (في الصورة) تستطيع الدفاع عن لقبها، أمر مشكوك فيه بسبب إصابة فرسها "أليس".
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في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022
بطولة أمم أوروبا لكرة السلة
بعد الوصول بنجاح إلى الدور ربع النهائي في الألعاب الأولمبية، يسعى لاعبو كرة السلة الألمان إلى تحقيق أداء جيد في بطولة أمم أوروبا لكرة السلة التي يستضيفها بلدهم. ستنطلق البطولة في الأول من أيلول/سبتمبر في كولونيا وبرلين. وبالإضافة إلى فرنسا وإسبانيا، تعتبر حاملة اللقب سلوفينيا التي تضم النجم لوكا دونسيتش (على اليمين) من المرشحين للفوز. وستلتقي سلوفينيا ألمانيا في الدور التمهيدي.
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في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022
بطولة العالم للرغبي للسباعيات
يتم لعب الرغبي (الركبي) في الأصل بمشاركة 15 فريقاً، لكن هناك بديل "أصغر"، وهو اللعب في "سباعيات"، أي بمشاركة سبعة فرق، وهذا الخيار أيضاً أولمبي ويزداد شعبية. واعتباراً من التاسع من أيلول/سبتمبر، سيمكن تحديد أبطال وبطلات العالم الجدد/الجديدات في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، لأنه، وعلى غير المعتاد في الرياضة، تقام نهائيات كأس العالم للسيدات والرجال في نفس الوقت ونفس المكان.
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في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022
كأس العالم لكرة القدم
قد يكون التنظيم في قطر مثالياً، وكذلك الملاعب والبنية التحتية. لكن هل هناك مزاج حقيقي لكرة قدم؟ لايزال وضع حقوق الإنسان في قطر، ووفيات العمال في مواقع البناء المتعلقة بكأس العالم، وتاريخ بدء البطولة غير المعتاد في الشتاء (في 21 تشرين الثاني/نوفمبر)، يخيم على البطولة. وسيقام نهائي كأس العالم يوم 18 كانون الأول/ديسمبر. أندرياس شتين-تسيمونز/م.ع.ح