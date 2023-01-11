 مسلح يصيب عدة أشخاص بسكين في محطة قطارات بباريس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.01.2023

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أخبار

مسلح يصيب عدة أشخاص بسكين في محطة قطارات بباريس

شهدت واحدة من أكثر المحطات ازدحاما في أوروبا، حادث طعن صباح اليوم أسفر عن إصابة عدة أشخاص في محطة "غار دو نور" في باريس.

صورة من محطة غار دو نور الباريسية بتاريخ أبريل 2017

قالت الشرطة إن رجلا مسلحا بسكين أصاب عدة أشخاص في محطة غار دو نور للقطارات في باريس

قالت إذاعة فرانس بلو عبر موقعها الإلكتروني إن رجلا مسلحا بسكين أصاب عدة أشخاص في محطة غار دو نور للقطارات في باريس صباح اليوم الأربعاء (11 كانون الثاني/يناير 2023).

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان على تويتر إن الشرطة نجحت في تحييد المهاجم لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

ونقلت إذاعة فرانس إنفو عن الشركة المشغلة للسكك الحديدية قولها إن الهجوم وقع في حوالي الساعة 0540 بتوقيت جرينتش. ومحطة جار دو نور من أكثر محطات القطارات ازدحاما في أوروبا وتعد نقطة رئيسية للربط بين باريس ولندن وشمال أوروبا.

وأشارت فرانس إنفو إلى أن الشرطة نجحت في تأمين المنطقة وأن حركة القطارات تسير بشكل طبيعي. وذكرت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية أن الشرطة استخدمت مسدسا لإيقاف المهاجم.
 

ا.ف/ ح.ز  (رويترز/ ا ف ب)

 

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