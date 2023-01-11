مسلح يصيب عدة أشخاص بسكين في محطة قطارات بباريس

شهدت واحدة من أكثر المحطات ازدحاما في أوروبا، حادث طعن صباح اليوم أسفر عن إصابة عدة أشخاص في محطة "غار دو نور" في باريس.
قالت إذاعة فرانس بلو عبر موقعها الإلكتروني إن رجلا مسلحا بسكين أصاب عدة أشخاص في محطة غار دو نور للقطارات في باريس صباح اليوم الأربعاء (11 كانون الثاني/يناير 2023).
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان على تويتر إن الشرطة نجحت في تحييد المهاجم لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
ونقلت إذاعة فرانس إنفو عن الشركة المشغلة للسكك الحديدية قولها إن الهجوم وقع في حوالي الساعة 0540 بتوقيت جرينتش. ومحطة جار دو نور من أكثر محطات القطارات ازدحاما في أوروبا وتعد نقطة رئيسية للربط بين باريس ولندن وشمال أوروبا.
وأشارت فرانس إنفو إلى أن الشرطة نجحت في تأمين المنطقة وأن حركة القطارات تسير بشكل طبيعي. وذكرت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية أن الشرطة استخدمت مسدسا لإيقاف المهاجم.
ا.ف/ ح.ز (رويترز/ ا ف ب)
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