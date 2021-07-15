 مستشارة الأزمات.. ميركل تضع بصمتها على السياسة الخارجية لألمانيا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 12.08.2021

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سياسة واقتصاد

مستشارة الأزمات.. ميركل تضع بصمتها على السياسة الخارجية لألمانيا

خلال 16 عاماً من عملها كمستشارة لألمانيا، تركت أنغيلا ميركل بصمة مؤثرة في السياسة الخارجية للبلاد. ورغم أنها ساهمت في تنامي الدور الألماني في العالم، إلا أنها واجهت تحديات عالمية كبيرة. لمحة عن السياسة الخارجية لميركل.

ميركل مع قادة العالم في قمة العشرين المنعقدة في هامبورغ عام 2017

خلال 16 عاماً من قيادة ألمانيا، وضعت ميركل بصمة مؤثرة في السياسة الخارجية للبلاد

أنغيلا مَن؟ كان من الصعب أن تجد شخصا خارج ألمانيا يعرف أنغيلا ميركل عندما أصبحت مستشارة لأول مرة في عام 2005. وربما أيضا يكاد لم يكن هناك أحد بمقدوره توقع البصمة التي ستتركها ميركل في العالم.

مختارات

لكن سرعان ما رسّخت موطئ قدم لها؛ حتى في السياسة الخارجية. فمنذ البداية، قامت بتشكيل السياسة الخارجية بنفسها إلى حد كبير، بدلاً من ترك ذلك لكل وزير خارجية على حده. وعند استضافتها قمة مجموعة الثماني في منتجع "هايليغيندام" على بحر البلطيق في عام 2007، كانت تتعامل ببراعة مع أهم رؤساء الدول والحكومات في العالم، ولو ألقينا نظرة على الماضي، لرأينا مسيرة مثالية.

ألمانيا تأخذ دور القيادة في أزمة اليورو
رغم ذلك تعين على المستشارة الانتقال بسرعة إلى وضع الأزمة. ففي عام 2008، اندلعت الأزمة المالية العالمية. وتعرض اليورو، وهو أحد أقوى رموز الوحدة الأوروبية، للضغط. وحذرت المستشارة أنه: "إذا فشل اليورو، فسوف تفشل أوروبا".

وعلى مضض تقريباً، تولت أقوى دولة اقتصادياً في الاتحاد الأوروبي الدور القيادي في أوروبا تحت قيادة ميركل. فمن جهة، أجبرت الحكومة الاتحادية البلدان المثقلة بالديون بشكل خاص على اتباع نهج تقشف وإصلاح صارم، حتى أن بعض النقاد في اليونان ادعوا أن لتلك الأجراءات أوجه تشابه مع الاحتلال الألماني في الحرب العالمية الثانية. لكن من جهة أخرى، وافقت ميركل على مساعدات أوروبية واسعة النطاق، ما جعل المسؤولية الألمانية عن ديون البلدان الأخرى تتزايد بشكل كبير.

لكن حقيقة أن بقية دول الاتحاد الأوروبي تقبلت بشكل عام الدور القيادي الألماني الجديد هي أيضاً بفضل الحضور الحساس لميركل، فهي تجمع بين "ثقافة ضبط النفس" و "ثقافة المسؤولية"، كما يقول العالم في الشؤون السياسية يوهانس فارفيك من جامعة هاله في حوار مع DW.

فرنسا: شريك لم يعد وثيقاً كما كان!
لكن الدور المتنامي لألمانيا يؤدي أيضاً إلى اختلال توازن القوى مع فرنسا، رغم أن ميركل ملتزمة صراحة بالعلاقة مع هذا الشريك الأقرب. وبسبب التعاون الجيد مع الرئيس نيكولا ساركوزي، اخترعت وسائل الإعلام اسماً يدل على التعايش أو التكافل وهو "ميركوزي" (اسم مشتق من دمج اسمي ميركل وساركوزي).

لكن ميركل جعلت مطالب العديد من الرؤساء الفرنسيين، وآخرهم إيمانويل ماكرون، بتعميق دور الاتحاد الأوروبي، مثلا من خلال إنشاء منصب لوزير مالية أوروبي، "تضيع هباء". وهذه "فرصة ضائعة"، كما يقول هينيغ هوف من الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية. فارفيك أيضاً يتحدث لـDW عن "الاغتراب (الألماني) المتزايد" عن فرنسا، ويرى أن ميركل ليس لديها "رؤى كبيرة" تهدف لتعميق الاتحاد الأوروبي.

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قمة الاتحاد الأوروبي آخر قمة أوروبية تحضرها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

"منبهرة بالصين"
بخلاف ذلك، تواصل المستشارة السياسة الخارجية للحكومات الاتحادثة السابقة: سياسة موضوعية ودون مبادرات كبيرة، وفي اتفاق جيد مع جميع الأطراف، إذا أمكن ذلك، مع مراعاة المصالح الاقتصادية العالمية لألمانيا.

إنها سياسة تؤتي ثمارها، فالتجارة، خاصة مع الصين، تزايدت بسرعة، وكثيراً ما سافرت ميركل إلى الصين وبدت منبهرة. ويرى هوف أن ميركل لديها "إعجاب -يقترب من الرهبة- بالقوة الاقتصادية الصينية". إنها تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان بحذر هناك.

ويميل الأمريكيون إلى الإشارة إلى الجانب السلبي لزيادة الاعتماد على الصين. ويعتقد هوف أن ميركل "قللت من شأن المخاطر الناشئة عن الأنظمة الاستبدادية، وخاصة الصين وروسيا، اللتين تعولان أيضاً على القوة الجيو-اقتصادية والتضليل وتقويض الغرب".

سياسة اللجوء السخية
لو استقالت ميركل في بداية عام 2015، فإن مستشاريتها الناجحة بشكل عام كانت ستصبح جزءاً من الماضي سريعاً. لكن لم يكن هناك شيء جعلها معروفة جداً في جميع أنحاء العالم، ولم يكن هناك شيء أثار هكذا استقطاب في الداخل والخارج مثل قرارها الفردي في أيلول/ سبتمبر عام 2015 بإبقاء الحدود الألمانية مفتوحة للاجئين والمهاجرين الوافدين. وهي تبرر ذلك بـ"حب الخير المسيحي" وكذلك بتجربتها في "جمهورية ألمانية الديمقراطية" ذات الحدود التي لم يكن من الممكن عبورها.  كانت ميركل تسمح عن طيب خاطر بالتقاط صور سيلفي مع لاجئين سوريين، وأصبحت ألمانياً مكاناً يتوق إليه الناس في جميع أنحاء العالم. البعض أصبح يقدرها وكأنها قديسة، ففي عام 2015، صنفتها مجلة تايم كـ"شخصية العام" وحتى كـ"مستشارة العالم الحر". لكن البعض الآخر، وخاصة الحكومات في شرق الاتحاد الأوروبي، استاء منها لمحاولتها فرض سياسة اللجوء السخية على الاتحاد الأوروبي بأكمله، فازدادت الشعبوية اليمينية في أوروبا بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.

فتور العلاقات مع واشنطن
في البداية كانت ميركل متحمسة للعلاقات عبر الأطلسي. فعندما كانت سياسية معارضة، أيدت حرب العراق التي شنها الرئيس الأمريكي جورج بوش، والتي رفضتها الغالبية العظمى من الشعب الألماني في ذلك الوقت. لكن العلاقات بدأت تفتر، لأن الولايات المتحدة في عهد بوش وخليفته أوباما أصبحت تتوجه بشكل متزايد نحو آسيا. وفي عهد أوباما، الذي وصف ميركل بشريكته الأكثر أهمية في السياسة الخارجية، ظهر في عام 2013 أن الاستخبارات الأمريكية قد تجسست على المستشارة لسنوات. ميركل قالت غاضبة: "التجسس على الأصدقاء، لا يجوز أبدا".

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ميركل وبايدن يتعهدان بالوقوف لمواجهة الدول المعادية للديمقراطية وعلى رأسها روسيا والصين

سحب داكنة
ثم ساءت الأوضاع السياسية العالمية فجأة وبسرعة كبيرة، فقد ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014، وصوت البريطانيون في استفتاء عام 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك بوقت قصير أصبح دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة. وبشعاره "أمريكا أولاً" لم يأبه بالتعددية بل إنه أيضا وضع حلف شمال الأطلسي "الناتو" موضع شك.

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، عبرت ميركل عن خيبة أملها في عام 2017، بالقول: "لقد ولى الزمن الذي كان يمكننا فيه الاعتماد بشكل كامل على الآخرين".

هذه السحب الداكنة، أقنعت ميركل بالترشح للمستشارية في الانتخابات العامة التي جرت عام 2017، وبعد هذه الانتخابات تمكنت من قيادة حكومة رابعة.

محادثات مع مستبدين من أجل مصالح الدولة
منذ ذلك الحين، على أبعد تقدير، رأت ميركل نفسها على أنها صخرة في خضم الأمواج السياسية العالمية. يشرح فارفيك دوافعها بالقول: "ألمانيا تعتمد أكثر من غيرها على الأطر متعددة الأطراف".

ويشهد هوف على "قدرتها الاستثنائية على إبقاء الحوار بين أوروبا والغرب من جهة وأطراف النزاع من جهة أخرى". وقد حاولت ميركل أن تفعل ذلك مراراً وتكراراً، لكن دون جدوى مؤخراً، فيما يتعلق بالصراع بين روسيا وأوكرانيا. ومع ذلك، تمسكت بالمشروع الروسي الألماني للغاز الطبيعي المسمى "نورد ستريم 2"، والذي تعارضه الولايات المتحدة ودول شرق الاتحاد الأوروبي.

لكن العلاقات مع الولايات المتحدة تحسنت بشكل ملحوظ مع تولي جو بايدن لمنصبه في عام 2021. وفي تموز/يوليو، دعا بايدن ميركل إلى واشنطن لتكون الأولى بذلك بين الزعماء الأوروبيين، وأشاد بعملها السياسي ووصفه بأنه "تاريخي".

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ميركل تسعى لحلول عملية وواقعية لبريطانيا وأوروبا

لم تمنع الكراهية الشخصية أو الاختلافات السياسية في الرأي ميركل أبداً من السعي لإجراء محادثات مع رؤساء دول وحكومات استبداديين مثل فلاديمير بوتين أو رجب طيب أردوغان أو شي جين بينغ، وذلك لأسباب تتعلق بالمصالح العليا للدولة. ويقول فارفيك إن ميركل لديها "قدرة أسطورية على تحمل المعاناة" في المفاوضات.

"ليس هناك شيء بديهي"
ما هو إرث ميركل في السياسة الخارجية؟ لعله ما قالته في جامعة هارفارد عام 2019 عندما حصلت على الدكتواره الفخرية السادسة عشرة: "لا يمكن اعتبار أي شيء بديهياً. حرياتنا الفردية ليست أمراً بديهياً ولا يمكن اعتبار الديمقراطية أمراً بديهياً ولا السلام ولا الازدهار".

اللحظات العظيمة لميركل جاءت بشكل أساسي خلال مواقف الأزمات، وكان هناك عدد كبير منها في فترة مستشاريتها الطويلة. لم تكن أبداً متحدثة تثير الحماس. لكن خلال الأزمات، ظهر لدى ميركل ما يسميه فارفيك "مزيجاً من البراغماتية والحزم وقوة الشخصية".

ويعتبرها هوف "مديرة أزمات لا تكل" حققت "أشياء عظيمة"، لكنه يرى أن ميركل كانت "دائماً معنية بالحفاظ على الموجود بالدرجة الأولى "، ويضيف: "قليلاً ما استخدمت الأزمات كفرصة لبدايات جديدة وتغيير أساسي"، مشيراً إلى أنه كان بإمكانها تعزيز خطوات اندماج أكبر في الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال.

ويلخص فارفيك السياسة الخارجية لميركل على النحو التالي: "لقد فهمت أن ألمانيا لها مصالح عالمية، من جهة، لكن ألمانيا أصغر من أن تحقق الأشياء بمفردها، من جهة أخرى، ومن جهة ثالثة فإنه ونظراً لحجمها ودورها في أوروبا، فإنه محكوم عليها بتولى دور القيادة".

كريستوف هاسلباخ/م.ع.ح

  • Helmut Kohl und Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    "تلميذة كول"

    كان المستشار الألماني الأسبق، هيلموت كول، يطلق على أنغيلا ميركل، لقب "تلميذة". لم تخرج ميركل من عباءته إلا بعد فترة طويلة في عام 2001، عندما كان الحزب المسيحي الديمقراطي CDU في المعارضة، وكانت ميركل زعيمة الحزب، غير أن فرصتها الكبيرة لم تأت إلا عام 2005.

  • Wahlwerbung in Mecklenburg-Vorpommern bildergalerie wahl05

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    بداية متعثرة

    بفارق ضئيل فاز الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي CSU على الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD بقيادة المستشار غيرهارد شرودر في انتخابات عام 2005. سجل الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة المرشحة لمنصب المستشارة، أنغيلا ميركل أسوأ نتيجة له منذ عام 1949. هذه الظروف كانت لا تبدو جيدة في بداية مشوار أي مستشار جديد، لكن ميركل سرعان ما ثبتت أقدامها بين كبار الساسة.

  • Angela Merkel und Gerhard Schröder

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    أول مستشارة في تاريخ ألمانيا

    في نهاية المطاف، أتفق التحالف الاتحاد المسيحي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي تشكيل تحالف كبير. شرودر هنأ المستشارة الجديدة أنغيلا ميركل، التي تم انتخابها في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2005 من قبل البرلمان الألماني كأول مستشارة امرأة في تاريخ ألمانيا، وأصغر سياسية، والأولى من ألمانيا الشرقية سابقا، وأول عالمة فزياء في هذا المنصب.

  • Deutschland G8 Teilnehmer Bush Merkel und Putin

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    الهيمنة على المشهد السياسي

    تمكنت ميركل من الهيمنة على الساحة السياسة بسرعة. في قمة مجموعة الثماني في عام 2007، استقبلت رؤساء دول وحكومات أهم سبع دول صناعية وروسيا في منتجع هيليغيندام على بحر البلطيق، ومازحت الرئيس الأمريكي آنذاك، جورج بوش (إلى اليسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من الناحية الجيوسياسية، فقد كانت أجواء عالم السياسية في هذه الفترة أفضل بكثير مما هي عليه اليوم.

  • Bildkombo Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    لعبة الألوان والسياسة

    مظهر وأزياء المستشارة، ملفتة للنظر أيضاً، فهي دائما ما تطل بسترات ذات ألون معينة وعادة ما يظل لون البناطيل التي ترتديها غامق اللون، وما يتغير هو لون السترة فقط. بسبب تغير الألوان هذا، يعتقد الخبراء أنهم يستطيعون معرفة الحالة المزاجية للمستشارة أو الرسالة التي تحاول نقلها.

  • Silvio Berlusconi umarmt Nicolas Sarkozy neben Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    الأكثر شعبية داخل الاتحاد الأوروبي

    في بداية الأزمة المالية، صعدت شعبية ميركل بسرعة وتحولت إلى رقم واحد بلا منازع في الاتحاد الأوروبي. هنا في خريف عام 2008، تظهر ميركل بابتسامة لطيفة أمام اثنين من مفتولي العضلات على المسرح الأوروبي، الرئيس الفرنسي آنذاك، نيكولا ساركوزي (في المقدمة) ورئيس الوزراء الإيطالي في ذلك الحين، سيلفيو برلسكوني.

  • Griechenland Democracy-Magazin Kritik Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    التعامل مع الأزمة المالية

    عندما ازدادت ديون العديد من الدول الأوروبية، وأصبحت العملة الموحدة في خطر، وافقت ميركل على مساعدات مكثفة، لكنها في المقابل طالبت بإجراءات تقشفية في البلدان المعنية، ما أثار نقمة على ميركل هناك أعاد الذكريات المرة، خاصة في اليونان، حيث قارنت الصحف اليونانية تعاملها بالاحتلال النازي إبان الحرب العالمية الثانية.

  • CDU-Wahlkampf mit Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    منبر الشعب

    هي متحدثة متمكنة، حب الظهور لا يعنيها كثيراً، غالباً ما تبدو صلبة، وحازمة في سياستها، لكن أسلوبها الرصين والواقعي والمتواضع يروق للكثيرين، وإلا لما كانت ستستطيع أن تدير الأمور في بلادها كل هذه السنوات.

  • Ludwigshafen Wahlkampf CDU

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    "ماما ميركل"

    في مرحلة ما اطلق عليها لقب "ماما ميركل". وطبعا ليس المقصود الأم بل أم الأمة، إنه نوع من السخرية أو المحبة وهو تقليد قديم. إذ لم يعد هذا الوصف يستخدم من قبل الصغار اليوم. الأم تعطي الاهتمام والعناية، ما يبدد الخوف. أما الجانب السلبي لهذا الوصف، هو أن الأطفال يبقون دائماً أطفالًا ولا يحب الجميع هذا.

  • Deutschland Merkel Selfie mit Anas Modamani

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    "يمكننا فعل ذلك"

    أكثر ما اشتهرت به أنغيلا ميركل، هو جملتها الشهيرة "يمكننا فعل ذلك"، التي قالتها إبان موجة اللاجئين.، عندما أبقت الحدود مفتوحة أمام اللاجئين والمهاجرين في عامي 2015 و2016. لذلك اعتبرها البعض بمثابة قديسة لكن البعض الآخر أنتقدها بشدة. الانقسام في تقييم سياستها تجاه اللاجئين ما يزال قائما حتى اليوم.

  • Angela Merkel Person of the Year Time Magazine Ausschnitt

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    "شخصية العام" 2015

    في عام 2015 ، أطلقت مجلة "تايم" على ميركل لقب "شخصية العام" وحتى "مستشارة العالم الحر"، بسبب قدرتها على الإدارة في المواقف الصعبة، بدءاً من تعاملها مع الأزمة المالية العالمية ومروراً بأزمة اللاجئين.

  • 100 Jahre Frauenwahlrecht

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    ملهمة النساء

    ميركل هي أول امرأة في المستشارية، لكنها لم تجعل من ذلك قضية سياسية كبرى لها، غير أنه بفضل دعمها كان لبعض النساء مسيرة مهنية بارزة في الحكومة الألمانية. من أبزر الأسماء النسائية البارزة في المشهد السياسي الحالي: أنغريت كرامب كارينباور (رئيسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي ووزيرة الدفاع)، و أورزولا فون دير لاين (رئيسة المفوضية الأوروبية)، وجوليا كلوكنر (وزيرة الزراعة).

  • G7-Gipfel in Frankreich

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    المصلحة الوطنية

    ميركل متحفظة ولا تظهر آراءها السياسية أو الشخصية بشأن رؤساء الدول والحكومات، وفي أغلب الأحيان تعبر عن آراء غامضة للغاية. هي تحرص في تعاملها على ما تقتضيه المصلحة الوطنية.

  • Angela Merkel im Supermarkt

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    الغرور ليس من صفاتها

    تعلم كم يبلغ ثمن لتر من الحليب!. حتى بعد سنوات من توليها منصب المستشارة، لم يغر ذلك شيئاً من أنغيلا ميركل. هنا في عام 2014 زارت أحد المحلات التجارية في برلين مع ضيفها المسؤول الصيني لي كه تشيانغ. لكنها شوهدت أيضا وهي تتسوق وحدها، كربة منزل.

  • Deutschland | Wahlwerbung CDU

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    سر حركة اليد المقبوضة

    اشتهرت ميركل بحركة اليد المقبوضة، ولا أحد يعلم ما الذي تخفيه تلك الحركة. هي نفسها تقول إن الحركة تساعدها في الحفاظ على الجزء العلوي من جسمها مستقيماً ولا توجد رسالة أخرى من وراءها. على أي حال، استخدم الحزب المسيحي الديمقراطي حركة اليد على هذا الملصق الضخم خلال الحملة الانتخابية الألمانية لعام 2013 للتعبير عن الثقة والهدوء.

  • Bildergalerie Homestories Angela Merkel und Joachim Sauer

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    حياة ميركل الخاصة

    لا يُعرف سوى القليل عن حياة ميركل الخاصة. إنها لا تكشف الكثير عنها، وربما لا يهتم الناس بذلك. نعلم، على سبيل المثال، أن ميركل وزوجها يواخيم زاور، العالم الفيزيائي أيضاً (في الصورة) يقضيان كل سنة إجازة عيد الفصح في جزيرة إيشيا الإيطالية، لكن هذا لم يكن ممكنا هذا العام بسبب الجائحة.

  • Belgien Brüssel | EU-Gipfeltreffen - Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    إدارة أزمة كورونا

    لقد غير الوباء الكثير في ألمانيا، ليس فقط طقوس إجازة المستشارة. ولطالما تعرضت سياسة ميركل الجادة والموضوعية للانتقادات، لكن تعاملها مع الوباء قد سجل أيضاً أرقاماً قياسية جديدة في شعبيتها.

  • Wahlkampf 2013 Angie Plakate der CDU

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    قرب الوداع

    أعلنت ميركل قبل عامين عن عدم رغبتها الترشح لولاية خامسة في انتخابات خريف عام 2021، لكنها حتى ذلك الحين تريد البقاء في المنصب. في حالة استمرارها في المنصب، كانت ميركل ستقترب من الحكم لما يقرب من 16 عاماً وبمدة أقصر بقليل من هيلموت كول، صاحب الرقم القياسي السابق في المستشارية.


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المؤتمر الصحفي الصيفي الأخير للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل  

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