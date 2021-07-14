 لقاء ميركل وبايدن.. رسالة تناغم وطي لصفحة الخلافات؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 14.07.2021

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سياسة واقتصاد

لقاء ميركل وبايدن.. رسالة تناغم وطي لصفحة الخلافات؟

ملفات شائكة وقضايا عكرت صفو العلاقة مع أمريكا، على رأس جدول أعمال زيارة ميركل إلى واشنطن ولقائها الرئيس جو بايدن، الذي يحرص مثلها على طي صحفة الخلافات وإعادة الدفء للعلاقة بين بلديهما. فهل ينجحان في ذلك؟

صورة تركيبية للرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

هل يكرم بايدن ميركل في زيارتها الوداعية إلى واشنطن بالاستجابة لطلبها بتخفيف قيود السفر المفروضة على الأوروبيين؟

أُشيع في الماضي أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر قد طرح سؤالا مفاده: "لمن أتوجه إذا رغبت في الحديث مع أوروبا؟ ورغم أن الدبلوماسي الأمريكي المخضرم قد نفى هذا الأمر، إلأ أنه في السنوات الأخيرة، كان مسؤولو السياسة الخارجية الأمريكية على قناعة بأن عليهم التحدث مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عندما يريدون نقاش القضايا الأوروبية الملحة.

مختارات

في أول لقاء لها مع بايدن منذ توليه الرئاسة، ظهرت المستشارة ميركل متفائلة بخصوص مشروع "نورد ستريم 2" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا. وكانت الإدارة الأمريكية تخلت جزئياً قبل أسابيع عن المعارضة طويلة الأمد للمشروع.

فيما جددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رفضها لخطوة تعليق براءات اختراع اللقاحات التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، اشتركت هي والرئيس الفرنسي ماكرون في المطالبة بفتح السوق الأمريكي لتصدير اللقاحات ومكوناتها.

في مؤتمر صحفي في برلين تعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بتعزيز الالتزام العسكري لألمانيا وأوروبا في القضايا العالمية. كما دافعت ميركل عن قرار تمديد إجراءات العزل العام الصارمة.

أعرب قادة دول حلف الناتو عن قلقهم حيال طموحات الصين والتهديد المتنامي لترسانة روسيا العسكرية، ونددوا بـ"تكثيف الأنشطة الهجينة" والتضليل، مؤكدين على خطر التهديدات السبرانية والإرهاب بكل أشكاله، والتزموا بدعم أفغانستان.

فسمعة جيدة باعتبارها شخصية قوية ومتزنة وجديرة بالاحترام فيما يتعلق بالشؤون الخارجية، فيما يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها مؤيدة بشكل متحمس لحقوق الإنسان والحريات. ومع إجراء الانتخابات العامة في ألمانيا في 26 من سبتمبر / أيلول المقبل، تقترب حقبة ميركل من نهايتها إذ قررت عدم خوض السباق الانتخابي بعد 16 عاما في السلطة.

تعزيز العلاقات بين ضفتي الأطلسي

ومع اقتراب نهاية ولايتها، تقوم ميركل بزيارتها الرسمية الأخيرة إلى الولايات المتحدةحيث تلتقي بالرئيس جو بايدن، فيما من المرجح أن تكون الزيارة بمثابة آخر جولة خارجية كبيرة تقوم بها ميركل. ويسعى البلدان إلى تعزيز العلاقات عبر الأطلسي عقب تولي بايدن زمام الأمور في البيت الأبيض خلفا لدونالد ترامب الذي انتهج أسلوبا أحادي الجانب دأب خلاله على مواجهة حلفاء الولايات المتحدة خاصة في التكتل الأوروبي.

وترمي الزيارة المرتقبة إلى تعزيز العلاقات عبر الأطلسي فيما تعد واحدة من الجولات الخارجية القليلة التي تقوم بها ميركل منذ جائحة كورونا. ومن المقرر أن تتطرق المباحثات بين بايدن وميركل إلى أزمة كورونا وسبل التعامل مع تداعياتها.

وقالت مصادر في الإدارة الأمريكية إن بايدن وميركل "سيناقشان التهديد الذي تمثله ظاهرة التغير المناخي وسبل تعزيز الازدهار الاقتصادي والتعاون الأمني الدولي استنادا على القيم الديمقراطية المشتركة."

ميركل وترامب خلال قمة الناتو في بريطانيا عام 2019

توترت علاقات أمريكا وألمانيا في عهد ترامب وساد الجفاء بين البلدين

هل سيخفف بايدن قيود السفر على الأوروبيين؟

من جانبه، اعتبر ماركوس كايم - خبير العلاقات عبر الأطلسي في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP) – زيارة ميركل إلى الولايات المتحدة بمثابة زيارة وداع. وفي مقابلة مع DW، قال "ميركل في المرحلة الأخيرة من ولايتها، لذا فإن زيارتها تعد زيارة وداع بشكل جزئي، فيما تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء الفراغ السياسي الذي ستتركه ميركل عندما تغادر المشهد السياسي".

ومع قرب نهاية حقبتها، فإن ميركل لم تعد تمتلك فرصة كبيرة لإحداث تغيير سياسي حقيقي. وفي ذلك، لا يعتقد كايم أن تدفع ميركل في اتجاه سياسات طويلة الأمد، لكنها ستركز بدلا من ذلك على قضايا بسيطة على سبيل المثال تخفيف قيود السفر الأمريكية. وفي هذا السياق، يقول كايم "الجميع ينتظر قرارا أمريكيا بفتح الحدود أمام المسافرين من منطقة شنغن. هذه القيود لا تعرقل حركة السياحة فحسب وإنما تعرقل النشاط الاقتصادي والتجاري أيضا". واعتبر كايم أن قرار بايدن برفع هذا الحظر سيكون بمثابة لفتة رائعة من إدارته لتوديع ميركل.

التحديات لا تزال قائمة

لا تزال هناك تحديات تواجه جهود عودة العلاقات الأمريكية-الألمانية إلى سابق عهدها. فالولايات المتحدة لا تزال تطالب ألمانيا بزيادة إنفاقها العسكري إلى 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي تماشيا مع هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) بزيادة الإنفاق العسكري لبلدانه. وأيضا ترغب واشنطن في أن تلعب ألمانيا دورا استباقيا في الأزمات الخارجية فضلا عن إظهار استعدادها للانخراط العسكري.

وقد توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا أيضا على وقع مشروع خط أنبوب الغاز الروسي "نورد ستريم 2"الذي شارف على الانتهاء إذ من المقرر أن ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا. ويعد هذا الخط – من وجهة نظر ميركل البراغماتية- ليس سوى خطوة للبدء في نشاط تجاري مع روسيا وليس أكثر. بيد أن بايدن – ومثلما كان ترامب – يخشى يجعل هذا الخط ألمانيا وأوروبا تعتمدان على روسيا على حساب إضعاف أوكرانيا التي يمر من خلالها الغاز الروسي الذي يصدر لدول أوروبية.

وخلال ذروة جائحة كورونا، انخرطت ألمانيا والولايات المتحدة في تنافس حيال شراء الكمامات وجرعات لقاحات كورونا. كذلك فإن العلاقات عبر الأطلسي ليست على ما يرام، إذ لا تزال بعيدة عن التوافق والانسجام التام.

Russland I Dänemark I Verlegeschiff Fortuna

هل تنجح ميركل في تبديد مخاوف واشنطن تجاه مشروع أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم2؟

الخلافات حيال الصين

أشار النائب البرلماني ألكسندر غراف لامبسدورف، خبير الشؤون الخارجية في الحزب الديمقراطي الحر، إلى أن واشنطن تنظر إلى الحكومة الألمانية بشكل انتقادي. وفي تصريحات لـ DW ، أرجع ذلك إلى "نهج ميركل في التعامل مع الصين الذي ركز على الشق التجاري، وهو ما أغضب الولايات المتحدة". وأشار لامبسدورف إلى أنه يُنظر إلى ألمانيا على أنها طرف غير موثوق فيه بسبب علاقاتها مع روسيا إذ تعرض مشروع "نورد ستريم 2" لنقل الغاز الطبيعي من بحر البلطيق، لانتقادات داخل الولايات المتحدة من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وفي الوقت الحاضر فإن الولايات المتحدة وألمانيا ليستا حليفين قويين لا يفترقان، وإنما شريكان سياسيان لديهما مجموعة من المصالح المشتركة. وقبل قمة ميركل وبايدن، يبدو أنهما سيسعيان إلى بذل قصارى جهدهما للتقليل من حدة الخلافات.

ومؤخرا، عمل الرئيس بايدن على تشتيت الانتباه بشكل ضمني بعيدا عن التوتر حيال مشروع "نورد ستريم 2" وهو ما أشار إليه كايم. وفي هذا السياق، أوضح الخبير في الشؤون الدولية أن "هناك جهود مشتركة للتركيز على مجالات أخرى وتجميد الخلافات حيال تنامي قوة الصين". وأضاف أنه يمكن أن يفسر الخطوات التي قامت بها إدارة بايدن باعتبارها "محاولة جادة لمنع التصعيد في هذه القضية بسبب أنها ترغب في التعاون مع ألمانيا في قضايا أخرى".

وتحرص الولايات المتحدة على معرفة ما إذا كان يمكنها الاعتماد على حليف أوروبي مؤثر ومستقر خلال أوقات التحولات الجيوسياسية. وحسب رأي  لامبسدورف، فإن هذا هو السبب الذي يدفع الولايات المتحدة إلى تقدير الشراكة الثنائية القوية مع ألمانيا بشكل كبير، وإن "العلاقات عبر الأطلسي تشكل أهمية خاصة للإدارة الأمريكية الجديدة". ويضيف النائب الألماني أن "جو بايدن يعد صديقا هاما لألمانيا ولأوروبا، حتى أن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن قد نشأ في فرنسا". واعترف لامبسدورف بأن تنامي قوة الصين يمثل أكبر تحدٍ استراتيجي "في عصرنا" ولن تهمل واشنطن العلاقات الأخرى حيال هذا الأمر.

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جو بايدن لمؤتمر الأمن في ميونيخ: "أمريكا عادت"

"خطاب منمق"

ومن المرجح أن يغلب على لقاء ميركل وبايدن الطابع الودي، إذ من المتوقع أن يسود الحديث عبارات الترحيب والصداقة وأن عصر "أمريكا أولا" كما كان يدعو ترامب قد انتهى وحل مكانه "أمريكا قد عادت" كما تؤكد أجندة بايدن. وقد ظهر هذا النهج جليا خلال الزيارة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي إلى برلين إذ أكد بلينكن أن "الولايات المتحدة ليس لديها شريك أفضل من ألمانيا في العالم". وقبل القمة، كان الخطاب الأمريكي منمقا ويتسم بروح الدعم والمساندة.

ففي منتصف يونيو /حزيران الماضي، جرى لقاء بين بايدن وميركل على هامش قمة مجموعة السبع في المملكة المتحدة حيث أشاد الرئيس الأمريكي بالمستشارة الألمانية. وفي مقطع مصور قام بنشره على صفحته على موقع انستغرام، أشار بايدن إلى أنه قال للزعماء الآخرين إن ميركل "أكثر زعيم أوروبي أعجب به." وكتب بايدن في تغريدة على موقع تويتر: "العلاقات بين البلدين أقوى من أي وقت مضى ... وأنا متحمس للترحيب بها (ميركل) في البيت الأبيض الشهر المقبل لمواصلة عملنا معا."

رالف بوزن/ م.ع

  • Symbolbild Deutschland Wiederaufbau Nachkriegszeit Marshallplan (picture-alliance/dpa)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    مشروع مارشال

    لم تخرج أمريكا من الحرب العالمية الثانية بخسائر على عكس نظيرتها أوروبا التي فقدت الكثير على كل المستويات، ولهذا جاءت خطة مارشال بهدف إعادة بناء الاقتصاد الأوروبي عن طريق تقديم المساعدات. ويعود اسم المشروع إلى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج مارشال الذي أطلق المشروع في حزيران/ يونيو 1947، أمام طلاب جامعة هارفرد. مشروع مارشال عُلقت عليه آمال مهمة، كتعزيز الاستقرار السياسي والسلام في العالم.

  • Paris Sitzung des NATO-Rats Beitritt Deutschlands zur NATO (picture-alliance/akg-images)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    تعاون يورو- أمريكي

    شكل حلف الأطلسي خطوة مهمة في تاريخ العلاقات بين الجانبين الأوروبي والأمريكي. وقد اجتمعت القوتان في 1949 وأنشأت المنظمة تحت اسم "منظمة حلف شمال الأطلسي"، اختصارا "الناتو". وكان الهدف من المنظمة هو التصدي لخطر الاتحاد السوفيتي حينها. يشكل الناتو نظاماً للدفاع الجماعي، إذ تتفق فيه الدول الأعضاء على الدفاع المتبادل رداً على أي هجوم من قبل أطراف خارجية.

  • Bildergalerie Französische Präsidenten Affären (AFP/Getty Images)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    فرنسا تنسحب..

    في 1966 انسحبت فرنسا من قيادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" ما شكل زلزالاً هز وحدة حلف الناتو في وقت مبكر من تاريخ قيامه، وذلك بسبب أزمة وقعت خلال فترة رئاسة شارل ديغول لفرنسا. وأحتج ديغول على الدور القوي الذي تقوم به الولايات المتحدة في المنظمة، وهو ما اعتبره علاقة خاصة بينها وبين المملكة المتحدة، قائلاً إن فرنسا تريد انتهاج خط مستقل عن الحلف وسياسة واشنطن.

  • EUROMED Außenminister Treffen Lissabon Portugal Plakat (AP)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    خطوة إلى الأمام

    من بين المحاولات المهمة التي قامت بها دول الاتحاد الأوربي لتبتعد عن "وصاية" واشنطن، الشراكة الأورومتوسطية. إذ بدأت عام 1995 من خلال مؤتمر برشلونة الأورومتوسطي الذي اقترحته إسبانيا وقام الاتحاد الأوروبي بتنظيمه لتعزيز علاقاته مع البلدان المطلة على المتوسط في شمال أفريقيا وغرب آسيا. الشراكة لم تستمر طويلاً، إلا أنها وضعت أسس لعلاقات إقليمية جديدة، وشكلت نقطة تحول في العلاقات الأورومتوسطية.

  • George W. Bush Mission Accomplished USS Lincoln (HECTOR MATA/AFP/Getty Images)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    رفض ومعارضة

    في 2003، أعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني غيرهارد شرودر معارضتهما الشديدة لقرار أمريكا وحلفائها باحتلال العراق. شكل هذا الموقف لحظة قوية عبرت فيها الدولتان الأوربيتان الكبيرتان عن رفضهما سياسة "العم سام" في الشرق الأوسط. وقادتا الاتحاد الأوربي في هذا الاتجاه، حيث أعلن الاتحاد الأوربي معارضته مبدئياً للجوء للقوة، واشترط أن تتم أي عملية عسكرية بتفويض من مجلس الأمن.

  • Belgien EU beschließt Verteidigungsunion (Reuters)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    اتفاقية "بيسكو"

    في 2017، وقع 23 عضوا في الاتحاد الأوروبي على اتفاقية "بيسكو" الرامية لتعزيز التعاون بمجال الدفاع. وشكل توقيع هذه الاتفاقية أبرز خطوة أقدمت عليها دول الاتحاد في اتجاه تشكيل ذراع عسكري تتخلص بفضله من التبعية العسكرية للولايات المتحدة، وتعتمد عليه في تنفيذ سياستها وخصوصاً في منطقة حوض البحر المتوسط وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من مناطق الجوار الأوروبي.

  • Symbolbild Kündigung Atomabkommen mit Iran durch USA (Imago/Ralph Peters)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    الانسحاب من الاتفاق النووي

    انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني لاقى رفضاً من قبل الدول الأوروبية الثلاث الكبرى. ويشير هذا الرفض إلى سياسة الاتحاد الأوروبي الذي يسعى لنهج استراتيجية مستقلة عن واشنطن، خاصة وأن الاتفاق النووي واحد من أكثر الملفات الحساسة ليس فقط في الشرق الأوسط، وإنما في العالم بأسره.

  • Israel Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem | Videobotschaft von Donald Trump (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    السفارة الأمريكية في القدس

    رفضت دول من الاتحاد الأوروبي فتح السفارة الأمريكية في القدس. وكان هذا الرفض دليلاً على تزايد الاختلافات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، ما يدفعهم للسعي نحو الخروج من دارة "التبعية" لأمريكا. وكان عدد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وصفوا نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس بـ "الخطوة غير الحكيمة التي قد تؤدي إلى تصعيد حدة التوتر".

  • Belgien Tusk empfängt Trump in Brüssel (Reuters/E. Vidal)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    ملفات أخرى...

    ملف الشرق الأوسط ليس الجانب الوحيد الذي تبرز فيها رغبة أوروبا في فك من ارتباطها بأمريكا. ويمكن الوقوف عند آخر نقطة في الملف، حيث رفعت أمريكا الرسوم الجمركية على الحديد والألمنيوم. وتشكل هذه الرسوم الجمركية تحدياً كبيراً وضعه ترامب في طريق الأوروبيين. وكانت دول أوروبية قد طالبت بضرورة الحصول على إعفاء دائم من هذه الرسوم، إلا أن الأمر ما يزال عالقاً. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش