مسؤول ألماني لا يستبعد عودة الرقابة على الحدود بسبب كورونا

قال وزير وزير الداخلية المحلي لولاية بافاريا في جنوب ألمانيا بأنه من الممكن أن يتم التحدث مجددا عن فرض رقابة على الحدود، وذلك في ظل احتدام الوضع من جديد بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد في أوروبا:

وقال يواخيم هيرمان في تصريحات لمجموعة صحف "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (20 اكتوبر/تشرين الأول 2020): "النقاش حول تشديد الرقابة على الحدود قد يشتعل من جديد حال خروج العدوى في الدول المجاورة عن حيز السيطرة".

وأضاف الوزير: "وفي الوقت نفسه، نرصد العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع حركة التنقل المكثف للعاملين، مع التشيك مثلا والنمسا".

يذكر أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا قفز مؤخرا في جمهورية التشيك، وفي النمسا، وفي جميع أنحاء أوروبا من الناحية العملية أيضا.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس حذر مؤخرا من تجدد إغلاق الحدود في إطار مكافحة وباء كورونا، وقال: "كان لدينا خبرات سيئة في ربيع هذا العام مع الإغلاق السريع للحدود".

يذكر أن ألمانيا أعادت تشديد الرقابة على الحدود في بداية انتشار وباء كورونا ربيع العام الجاري، ووصل الأمر إلى حد الفوضى على كثير من الحدود مع الدول المجاورة. وقد أثر ذلك سلبا على كثير من العاملين المتنقلين بين الحدود وعلى كافة مظاهر الحياة الاجتماعية والأسرية.

واعتبارا من منتصف حزيران/ يونيو الماضي، تم تخفيف القواعد المخصصة للدخول إلى ألمانيا.

ع.ح./ع.خ. (د ب أ)