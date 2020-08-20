 مسؤول ألماني لا يستبعد عودة الرقابة على الحدود بسبب كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.10.2020

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أخبار

مسؤول ألماني لا يستبعد عودة الرقابة على الحدود بسبب كورونا

مع تصاعد حالات الإصابة في ألمانيا بفيروس كورونا وفي دول مجاورة، أعاد وزير وزير الداخلية المحلي لولاية بافاريا التذكير بإمكانية تشديد الرقابة على الحدود للتقليل من معدلات تفشي الإصابة بفيروس كورونا.

شرطي على الحدود بين ألمانيا وفرنسا.

بحسب المسؤول الألماني فإنه من الممكن التفكير في تشديد الرقابة على الحدود للحد من انتشار فيروس كورونا

قال وزير وزير الداخلية المحلي لولاية بافاريا في جنوب ألمانيا بأنه من الممكن أن يتم التحدث مجددا عن فرض رقابة على الحدود، وذلك في ظل احتدام الوضع من جديد بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد في أوروبا:

مختارات

أصدرت حكومة جنوب أفريقيا قائمة جديدة للدول التي تصنفها كبؤر خطيرة لجائحة كورونا. وتضم القائمة ألمانيا وفرنسا ودولا غربية أخرى. وكانت جنوب أفريقيا قد قامت بإعادة فتح مجالها الجوي أمام الطيران بعد ستة أشهر من الإغلاق.

في قمة الاندماج، تحفظت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على مقترح منح الحكومة الاتحادية مزيداً من الصلاحيات على حساب الولايات، وذلك لمكافحة أزمة كورونا. وذهبت ميركل إلى أن الجائحة تؤثر بشكل كبير على اندماج المهاجرين.

وقال يواخيم هيرمان في تصريحات لمجموعة صحف "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (20 اكتوبر/تشرين الأول 2020): "النقاش حول تشديد الرقابة على الحدود قد يشتعل من جديد حال خروج العدوى في الدول المجاورة عن حيز السيطرة".

وأضاف الوزير: "وفي الوقت نفسه، نرصد العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع حركة التنقل المكثف للعاملين، مع التشيك مثلا والنمسا".

يذكر أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا قفز مؤخرا في جمهورية التشيك، وفي النمسا، وفي جميع أنحاء أوروبا من الناحية العملية أيضا.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس حذر مؤخرا من تجدد إغلاق الحدود في إطار مكافحة وباء كورونا، وقال: "كان لدينا خبرات سيئة في ربيع هذا العام مع الإغلاق السريع للحدود".

يذكر أن ألمانيا أعادت تشديد الرقابة على الحدود في بداية انتشار وباء كورونا ربيع العام الجاري، ووصل الأمر إلى حد الفوضى على كثير من الحدود مع الدول المجاورة. وقد أثر ذلك سلبا على كثير من العاملين المتنقلين بين الحدود وعلى كافة مظاهر الحياة الاجتماعية والأسرية.

واعتبارا من منتصف حزيران/ يونيو الماضي، تم تخفيف القواعد المخصصة للدخول إلى ألمانيا.

ع.ح./ع.خ.  (د ب أ)

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  • Deutschland Corona-Pandemie | Berlin (Reuters/Soe Zeya Tun)

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