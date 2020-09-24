 كورونا: ألمانيا تنشر قائمة محدثة للبؤر الخطيرة في أوروبا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.10.2020

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كورونا: ألمانيا تنشر قائمة محدثة للبؤر الخطيرة في أوروبا

بداية من السبت لن تكون هناك دولة مجاورة لألمانيا لا تتضمن بؤرا خطيرة لفيروس كورونا. ولأول مرة تتجاوز الإصابات في فرنسا 30 ألف إصابة في اليوم. وتم وضع المنطقة الحدودية الفرنسية مع ألمانيا على قائمة البؤر الخطيرة لكورونا.

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أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات على موقعه الإلكتروني الخميس (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) وضع هولندا بأكملها والمنطقة الحدودية الكاملة في فرنسا مع ألمانيا، ووضع مناطق في إيطاليا وبولندا لأول مرة على قائمة البؤر الخطيرة لفيروس كورونا اعتبارا من بعد غد السبت (17 أكتوبر/ تشرين الأول).

مختارات

تسارع تفشي وباء كورونا بوضوح في أنحاء العالم هذا الأسبوع. وسجّلت أوروبا أعلى زيادة بعدد الإصابات في العالم. وأعلنت إسبانيا حال التأهب الصحية في مدريد وتعتزم ألمانيا فرض قيود أكثر صرامة، بينما الوضع أكثر سوءا في فرنسا.

وسجلت فرنسا أكثر من 30 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة وذلك للمرة الأولى منذ إطلاق الاختبارات على نطاق واسع حسب أرقام هيئة الصحة العامة الفرنسية الصادرة الخميس. وتم تسجيل 30,621 إصابة مثبتة، حسب الموقع الإلكتروني لوكالة الصحة.

كما شملت قائمة البؤر الخطيرة المُحَدَّثَة لمعهد روبرت كوخ دولة مالطا بأكملها وسلوفاكيا بأكملها بالإضافة إلى مناطق منفردة في تسع دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.

وشملت القائمة أيضا ثماني مناطق في سويسرا منها زيورخ المجاورة لألمانيا، كما شملت أيضا لأول مرة مناطق في السويد وفنلندا بالإضافة إلى مناطق أخرى في بريطانيا وإيرلندا وكرواتيا والبرتغال وسلوفينيا والمجر. ومن المنتظر أن تصدر الخارجية الألمانية تحذيرات من السفر إلى المناطق الجديدة التي تم إدراجها على القائمة.

ومع إدراج خمس مناطق في بولندا اعتبارا من بعد غد، لن تكون هناك واحدة من الدول التسعة المجاورة لألمانيا لا تتضمن بؤرا خطيرة لكورونا. ويجري تصنيف أي منطقة باعتبارها بؤرة خطيرة لوباء كورونا في حال تجاوز معدل الإصابات الجديدة حد الـ50 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

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