 مركز حقوقي يدين فض حماس تجمعات سلمية بالقوة في غزة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.08.2023

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أخبار

مركز حقوقي يدين فض حماس تجمعات سلمية بالقوة في غزة

أعرب مركز حقوقي فلسطيني عن شجبه لتفريق قوات الأمن التابعة لحركة حماس في قطاع غزة المتظاهرين المحتجين ضد سوء الأوضاع المعيشية وخاصة أزمة انقطاع الكهرباء. وجاء الاحتجاج بدعوة من الحراك الشبابي "بدنا نعيش".

تظاهرة في خان يونس بناء على دعوة الحراك الشبابي بدنا نعيش

تظاهرة في خان يونس بناء على دعوة الحراك الشبابي "بدنا نعيش"

أدان مركز حقوقي في غزة اليوم السبت (الخامس من آب/ أغسطس 2023)، ما قال إنه فض الأجهزة الأمنية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في القطاع تجمعات سلمية بالقوة.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان إن الأجهزة الأمنية في غزة منعت بالقوة تجمعات سلمية دعا إليها الحراك الشبابي (بدنا نعيش) للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ضوء استمرار أزمة الكهرباء.

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اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان السلطة الفلسطينية وحماس بممارسة التعذيب المنهجي والاعتقال التعسفي بحق المعارضين، وهو ما نفته السلطة وحماس بشكل قطعي ودعتا المنظمات الحقوقية والإعلام لزيارة سجونهما.

أثار التصعيد الأخير بين إسرائيل وحماس توترات بين العرب واليهود في المدن المختلطة في إسرائيل. عودة المياه إلى مجاريها والثقة بين الجانبين قد تستغرق أعواماً.

وذكر المركز أن منع التجمعات "رافقها اعتداءات على المشاركين ومنعهم من التجمهر، وتوقيف اثنين من الصحفيين والتحقيق معهما ومصادرة معدات بحوزتهما، وتهديد المشاركين واعتقال عدد منهم".

وبحسب المركز دعا حراك "بدنا نعيش" الشبابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في مسيرات سلمية للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية، أمس الجمعة، وشهدت مشاركة المئات في شمال وجنوب قطاع غزة.

وذكر أن أجهزة الأمن فرقت المتظاهرين بالقوة، واعتدت عليهم بالضرب وأوقفت عددا من المشاركين بينهم صحفيين. وفي مناطق أخرى انتشر عدد كبير من أفراد حركة حماس، ورجال أمن بلباس مدني في الشوارع تحسباً لخروج المسيرات.

وأشار إلى أنه في محافظة رفح، احتجز أفراد الأمن عددا من الشبان لدى محاولتهم التجمع في ميدان النجمة، وسط المدينة، وأفرجت عنهم بعد ثلاث ساعات.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النائب العام في غزة بالتحقيق في الأحداث التي رافقت المسيرات السلمية "بما في ذلك الاعتداء بالضرب على المشاركين وتوقيف صحفيين والتحقيق معهم". وأكد المركز أن حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، بموجب المادتين (19،26) ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة. 

صحافيات الرياضة في غزة يتحدين التقاليد والظروف الصعبة

يشار إلى أن أوساطا حزبية وحقوقية في غزة اتهمت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس بقمع تظاهرات خرجت يوم الأحد الماضي للاحتجاج على تدهور الأوضاع المعيشية.

ويعيش في القطاع 2,3 مليون نسمة وسط حصار جوي وبري وبحري مشدّد تفرضه إسرائيل منذ عام 2007 بعدما سيطرت حركة حماس الإسلامية على القطاع. ومنذ العام 2008، شنت إسرائيل ثلاث حروب على حماس وفصائل حليفة لها في القطاع.

ويعاني سكان القطاع أزمة كهرباء حادة، إذ يُقطع التيار الكهربائي أكثر من 12 ساعة يوميا، بعدما دمّرت إسرائيل محطة توليد الطاقة الوحيدة في غزة في 2006.

يُشار إلى أن حركة "حماس"  هي مجموعة مسلحة إسلاموية فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على أنها منظمة إرهابية.

ع.أ.ج/خ:س (د ب أ، أ ف ب)

  • Mitglieder einer palästinensischen Fußballmannschaft, die aus Spielern besteht, die im Konflikt mit Israel ihre Beine verloren haben, trainieren auf einem Fußballfeld im zentralen Gazastreifen (Reuters/I.Abu Mustafa)

    "عكازات" الساحرة المستديرة في قطاع غزة

    من يقول إنه لا يمكن ممارسة لعبة كرة القدم بساق واحدة؟ في قطاع غزة يتدرب لاعبون بأعمار تتراوح بين 13 و 35 عاما، فقدوا أعضاء من أجسادهم خلال النزاع مع إسرائيل ورغم ذلك يعيشون لحظات رياضية ممتعة. أصحاب الاحتياجات الخاصة لهم الحق في ممارسة اي نوع من الرياضة، كما يقول ذلك المدير الرياضي للفريق محمد الناعوق.

  • Mitglieder einer palästinensischen Fußballmannschaft, die aus Spielern besteht, die im Konflikt mit Israel ihre Beine verloren haben, trainieren auf einem Fußballfeld im zentralen Gazastreifen (Reuters/I.Abu Mustafa)

    "عكازات" الساحرة المستديرة في قطاع غزة

    عكازتان وساق واحدة ـ لاعب يتمرن على فن السيطرة على الكرة. اسم الأداة المساعدة الضرورية للتنقل أصبح أيضا اسم الفريق الكروي، حيث يطلقون على انفسهم تسمية "العكازات". وفريق "العكازات" هو أول فريق لكرة القدم للاعبين مبتوري السيقان في عموم المنطقة.

  • Mitglieder einer palästinensischen Fußballmannschaft, die aus Spielern besteht, die im Konflikt mit Israel ihre Beine verloren haben, trainieren auf einem Fußballfeld im zentralen Gazastreifen (Reuters/I.Abu Mustafa)

    "عكازات" الساحرة المستديرة في قطاع غزة

    خلال عمليات التوغل الإسرائيلية في قطاع غزة فقد نحو 2500 إنسان عضوا أو عدة أعضاء من جسده. الكثير منهم يصارع مع هذا المصير. لكن لاعبي فريق كرة القدم يحاولون عدم الاستسلام لهذا المصير ويعملون من أجل إيجاد توازن في الحياة. فممارسة كرة القدم لا تجلب المتعة فحسب، بل إنها نوع من العلاج النفسي، كما يقول مؤسس الفريق فؤاد ابو غليون.

  • Mitglieder einer palästinensischen Fußballmannschaft, die aus Spielern besteht, die im Konflikt mit Israel ihre Beine verloren haben, trainieren auf einem Fußballfeld im zentralen Gazastreifen (Reuters/I.Abu Mustafa)

    "عكازات" الساحرة المستديرة في قطاع غزة

    ويقول مدير الفريق محمود أبو ناعوق وهو ممثل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لمبتوري السيقان إن اللاعبين يحبون الحياة مثل ما يحبها بقية البشر. أسس الفريق اتحاد أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة ـ باراولمبياد ـ الفلسطيني. وخلال فترة لم تتجاوز عدة أشهر انضم 16 لاعبا إلى الفريق رغم أن البعض منهم كان على شك من ذلك بادئ الأمر.

  • "عكازات" الساحرة المستديرة في قطاع غزة

    اعضاء فريق كرة القدم الفلسطيني يتدربون خلال حصة تدريبية من أجل تقوية العضلات على أرض ملعب دير البلح وسط قطاع غزة. ويأمل اللاعبون يوما ما المشاركة في المباريات الدولية. ا. ابو مصطفى/رويترز/ح.ع.ح


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تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

شهد العقد والنصف المنصرم جولات مواجهة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. فيما يلي تسلسل زمني للأحداث منذ انسحاب إسرائيل من القطاع عام 2005 بما يشمل المواجهات في القطاع الساحلي، الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة.