 محكمة جرائم الحرب ..عقبة أمام تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 07.04.2023

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سياسة واقتصاد

محكمة جرائم الحرب ..عقبة أمام تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا

لا تزال حرب كوسوفو قضية شائكة في العلاقة بين كوسوفو وصربيا، فيما يعتقد الخبراء أن المحكمة الدولية الخاصة بكوسوفو في لاهاي تعد أحادية الجانب، ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوترات بين الجانبين.

لا يزال رئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي يحظى بدعم قوي في بلاده (بريشتينا 02.04.202)

لا يزال رئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي يحظى بدعم قوي في بلاده

في إحدى أروقة المحكمة الخاصة بحرب كوسوفو في لاهاي، يقف أربعة قادة سابقون في "جيش تحرير كوسوفو" داخل قفص الاتهام بسبب الاتهام بتورطهم في جرائم حرب حيث كان الأربعة قبل 24 عاما في ذروة قوتهم عندما انتصرت كوسوفو في الحرب ضد صربيا.

مختارات

وخلال الحرب التي دارت رحاها بين عامي 1998 و1999، قتل الجيش الصربي وعناصره شبه العسكرية أكثر من 13 ألفا من ألبان كوسوفو فضلا عن اغتصاب أكثر من 20 ألف امرأة وارتكاب "جرائم تطهير عرقي" طالت آلاف آخرين.

وفي تلك الحقبة، كان الرئيس السابق لكوسوفو هاشم تاجي، القائد السابق في "جيش تحرير كوسوفو"، والناطق السابق باسم جيش تحرير كوسوفو يعقوب كراسنيكي وقادري فيسيلي مسؤول الاستخبارات السابق في هذا الجيش فضلا عن إحدى الشخصيات البارزة فيه هو رجب سليمي، يتحملون العبء الأكبر للحرب وأيضا تداعياتها.

ويقف الأربعة هذا الأسبوع أمام  المحكمة الخاصة في لاهاي  لاتهامهم بالمسؤولية الجنائية عن ارتكاب ست اتهامات خاصة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية هي الاضطهاد والسجن والتعذيب والقتل والإخفاء القسري وجرائم أخرى. ويضاف إلى ذلك، اتهامهم بأربع تهم أخرى تتعلق بارتكاب جرائم حرب وهي الاعتقال والاحتجاز غير القانوني والتعسفي وسوء المعاملة وأعمال تعذيب وقتل.

وبموجب لائحة الاتهام، فقد تورط الأربعة في استهداف حوالي 400 شخص قتل منهم مائة شخص ينتمون إلى أقليات عرقية مثل الصرب والغجر ممن كانوا يعارضون حزب "الرابطة الديمقراطية لكوسوفو" الأكبر في حينه.

يشار إلى أنه جرى القبض على الأربعة في عام 2020.

تفويض محدد

وكان برلمان كوسوفو قد صوت بعد 16 عاما من الحرب وتحديدا في عام 2015 لصالح إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة مشتبه فيهم من أصول ألبانية في ارتكاب جرائم حرب تعود إلى عام 1990 مع تفويض وولاية قضائية محددة تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والجرائم الأخرى التي ارتكبت في كوسوفو بين الأول من يناير / كانون الثاني عام  1998 والحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول عام 2000.

وفي تعليقه، قال دانييل سيروير، أستاذ الدراسات المتقدمة في جامعة جون هوبكنز والذي ساعد في تسهيل الحوار بين ألبان كوسوفو والصرب، إن كوسوفو ارتكبت "خطأ بعد موافقتها على إنشاء هذه المحكمة دون ترتيب متبادل مع صربيا فيما يتعلق بمحكمة ذات اختصاص قضائي محدد بشأن الجرائم ضد الإنسانية  وجرائم الحرب والجرائم الأخرى داخل صربيا."

هاشم تاجي (أعلى يسار الصور ورجب سليمي في الخاف إلى اليمين) أمام المحكمة (3/4/2023)

محاكمة هاشم تاجي (أعلى يسار الصور ورجب سليمي في الخاف إلى اليمين) والآخرين يتوقع ان تستمر خمس سنوات على الأقل

وأضاف "كانت صربيا هي الجانية الرئيسة في التسعينيات فيما كانت الطبيعة المنحازة لدوائرها الخاصة والإدعاء العام تمنعها من تحقيق العدالة في الجرائم التي ارتكبتها بلغراد".

محاكمة قادة جيش تحرير كوسوفو؟

وخلال اليوم الأول للمحاكمة، قال المدعي أليكس وايتينغ أمام المحكمة الخاصة بكوسوفو إن "أي شخص يعتبر هذه المحاكمة منحازة ضد جيش تحرير كوسوفو يعد مخطئا لأنها محاكمة أربعة أفراد ولا أحد فوق القانون".

وتضم القضية مستندات جغرافية وإفادات من شهود العيان في مناطق عديدة في كوسوفو  وفي شمال ألبانيا فيما أكد وايتنغ أن الممارسات التي ترمى إلى تخويف الشهود كانت ومازالت تمثل تحديًا إضافيا أمام المحاكمة.

وأضاف "ما زال يتم ترهيب وتخويف الشهود واعتبارهم جواسيس أو خونة"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يدلي حوالي 312 شخصا بشهاداتهم خلال المحاكمة.

ودفع تاجي وكراسنيكي وفيسيلي وسليمي ببراءتهم حيث قال رئيس كوسوفو السابق الإثنين الماضي "أنا لست مذنبا على الإطلاق."

وقال دانييل سيروير إن لائحة الاتهام تضخم دور "جيش تحرير كوسوفو" في التورط في ارتكاب انتهاكات في كوسوفو، مضيفا "يبدو أن المزاعم الرئيسية الواردة في تقرير مجلس أوروبا عارية عن الصحة ولم تُذكر في لائحة الاتهامات فيما يحقق المدعي العام في مزاعم أخرى تعد أقل تحديدًا ضد قادة جيش تحرير كوسوفو، وهي تهم لا علاقة لها بتقرير مجلس أوروبا".

وقد أشار تقرير مجلس أوروبا الذي وضعه ديك مارتي عام 2010 إلى الأنشطة التي قام بها  جيش تحرير كوسوفو  خاصة "المعاملات اللاإنسانية وعمليات الاتجار بالأعضاء في كوسوفو".

وكان مارتي قد ترأس فريقا يضم محققين فيما استغرقت مهمتهم في جمع المعلومات والبيانات عامين بين عامي 2008 و 2010.

واستناداً إلى المواد التي تم جمعها، قال مارتي إنه أثناء الحرب تورط مسؤولون بالجيش الوطني لتحرير كوسوفو في أواخر التسعينات في عمليات اتجار بالأعضاء البشرية انتزعت من سجناء صرب وجرى نقلها إلى الخارج.

ويشير التقرير إلى أن تلك العمليات وقعت في كوسوفو في عامي 1999 و2000 ثم نقلت الأعضاء عبر مطار تيرانا إلى دول أخرى فيما لم يتم إثبات هذه الإدعاءات.

وخلال مقابلة إذاعية العام الماضي، قال مارتي إنه ظل تحت الحراسة المشددة لقرابة عام ونصف العام عقب تلقيه تهديدات بالقتل فيما قال إن الصرب وراء هذه التهديدات رغم نفي السلطات الصربية هذه المزاعم.

التأثير على العلاقات بين صريبا وكوسوفو

ويُتوقع أن تستمر المحاكمة خمس سنوات على أقل تقدير بالنظر إلى عدد الشهود وأيضا ملف القضية الذي أعده المدعي الخاص ضد تاجي والثلاثة الأخرين.

وفي ذلك، قال سيروير إنه سيتم "معاقبة الأربعة، لكن صدور الحكم سوف يستغرق وقتا طويلا فيما يبدو أن احتجازهم المسبق غير عادل"، مضيفا أن هذه المحاكمة سوف تؤثر على  العلاقات بين صربيا وكوسوفو.

وأشار إلى أن "المحاكمة تزيد من استياء كوسوفو لكنها في المقابل تريح ضمائر الصرب فضلا عن أنها تجعل من الصعب على بريشتينا تطبيع علاقاتها مع بلغراد. أتوقع أن يزداد الأمر سوءا."

إلونا إليزي - لاهاي (هولندا) / م. ع

  • Presevo local Liridon Bizazli, an Albanian living in Kosovo, stands outside the Presevo refugee camp to sell bus tickets

    صربيا- تجارة مربحة بسبب تدفق اللاجئين

    أصبح نقل اللاجئين هو العمل الأسرع نموا في منطقة البلقان. أشخاص محليون مثل الألباني ليريدون بيزازلي، الذي يعيش في كوسوفو، يقفون خارج مخيم بريسيفو للاجئين ليبيعوا تذكرة الحافلة إلى كرواتيا مقابل 35 يورو (39 دولاراً). ويقول بيزازلي إنه لا يكسب أكثر من ثمانية يورو في اليوم من عمله في إحدى الحانات، في حين يجلب له بيع تذاكر الحافلات من 50 إلى 70 يورو يوميا.

  • A small boy climbs on a table in front of a sleeping man

    صربيا- تجارة مربحة بسبب تدفق اللاجئين

    وبغض النظر عن المكسب، يقول بيزازلي إنه غير فخور بوظيفته، وإنه يتفاوض من أجل أن يركب اللاجئون مجانا، وخاصة العائلات التي معها أطفال، وليس لها قدرة على تحمل ثمن التذاكر. ويضيف: "كنت لاجئا أيضا، لذلك أنا أعرف. يجب أن يكون ركوب الحافلات مجانا، فأوروبا تعطي صربيا المال لمساعدة اللاجئين، لكن حكومتنا لا تفعل الكثير."

  • Two people huddle in blankets on the ground in front of drinks machines

    صربيا- تجارة مربحة بسبب تدفق اللاجئين

    المؤسسات التجارية القريبة من مخيمات اللاجئين مددت ساعات عملها لمواكبة الطلب بسبب تدفق حتى عشرة آلاف لاجئي جديد يوميا مثلما هو الحال في بريسيفو. محلات البقالة والمطاعم ممتلئة باستمرار بالزبائن. وتضاعفت الأسعار، ووصلت أحيانا إلى ثلاثة أضعاف. ويقول بيزازلي: "أنا لم أر أبدا في أي مكان آخر في صربيا سعر الهامبورغر مرتفعا بهذا الشكل."

  • A young man pushes an elderly Kurdish woman in a wheelbarrow in Presevo

    صربيا- تجارة مربحة بسبب تدفق اللاجئين

    أول ما يبحث عنه اللاجئون غالبا، غير المواد غير الغذائية، هو شريحة تليفون للاتصال بالأقارب والأصدقاء. ونتيجة لذلك، فإن عدداً لا يحصى من السكان المحليين يقومون ببيع البطاقات التليفونية بالقرب من المخيمات. لكن هناك أيضا بيع لبضائع أخرى مثل عربات كبار السن أو من لديه مشاكل في التنقل، مثل هذه المرأة الكردية من سوريا.

  • A shoe peddler offers his wares to refugees waiting in line to catch a bus

    صربيا- تجارة مربحة بسبب تدفق اللاجئين

    مع دخول فصل الشتاء وتزايد العواصف المطيرة، يواصل العديد من اللاجئين رحلتهم بدون أحذية. وبسبب ذلك يعانون من أمراض خطيرة في الأقدام والتهابات جلدية، وفقا لستيفان كورديز، المنسق الميداني لمنظمة أطباء بلا حدود في جنوب صربيا (MSF). وهنا وجد عدد من السكان المحليين الفرصة لكسب المال عن طريق بيع الأحذية والجوارب بالقرب من مخيمات اللاجئين.

  • A bus driver sits in the driver seat and examines documents handed to him by two young men

    صربيا- تجارة مربحة بسبب تدفق اللاجئين

    يتحتم على البلدان الواقعة على طريق المهاجرين في البلقان تسجيل الوافدين الجدد. وفي بعض الأحيان يتسبب ذلك في خلق طوابير طولها كيلومترات. ووفقا لمتطوعة من بريسيفو اسمها دانييلا غابريل، فإن بعض سائقي الحافلات يجمعون أوراق التسجيل من المهاجرين، الذين ينقلونهم إلى كرواتيا ومن ثم يعيدون بيعها للأشخاص الذين لا يريدون الوقوف في الطوابير.

  • An elderly woman stands next to the door of a bus parked at the side of the road, which is covered in litter

    صربيا- تجارة مربحة بسبب تدفق اللاجئين

    وتقول غابريل إن بعض سائقي الحافلات وسيارات الأجرة يقومون حاليا بتحصيل أجرة النقل إلى كرواتيا من اللاجئين، لكنهم يتركونهم في مدن صربية، ويفهمونهم أنهم بذلك يمكنهم العبور من مناطق لا توجد فيها نقاط تسجيل. ولأجل مساعدة اللاجئين في تجنب الحيل والادعاءات الكاذبة، كتبت غابريل لوحة معلومات أساسية عند مدخل مخيم بريسيفو وترجمتها إلى عدة لغات.

  • People on the streets of Presevo

    صربيا- تجارة مربحة بسبب تدفق اللاجئين

    بينما قال متطوعون آخرون، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، إنهم تلقوا تهديدات بالقتل لأنهم يقومون بتوجيه اللاجئين نحو الحافلات، ويحذرونهم من أجل تجنب سائقي سيارات الأجرة، الذين يمكن أن يمثلوا خطورة. وقال الكسندر ترافيله، وهو متطوع في بريسيفو، إن عائلة مكونة من ستة أشخاص تمت سرقتها تحت تهديد السلاح من قبل سائق سيارة أجرة بعدما دفعت 80 يورو عن كل شخص منهم أجرة لتوصيلهم إلى كرواتيا الأسبوع الماضي.

  • Crowds of people at Presevo Refugee Camp

    صربيا- تجارة مربحة بسبب تدفق اللاجئين

    ويعترف بيزازلي أنه يدفع للشرطة المحلية مائة يورو أسبوعيا لكي يسمحوا له ببيع تذاكر الحافلات في مخيم اللاجئين في بريسيفو، ويقول: "بمجرد أن تمنحهم ما يريدون يتركونك وشأنك." بينما قال عدد من المتطوعين، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إنهم أيضا شاهدوا سائقي سيارات تاكسي يدفعون لضباط شرطة، "لكن هذا لا يعني أن جميع رجال الشرطة يأخذون رشاوى"، حسب ما قال أحد المتطوعين.

  • A family huddles wrapped in blankets in front of a shop front

    صربيا- تجارة مربحة بسبب تدفق اللاجئين

    ومع دخول الطقس البارد تقوم الفنادق على طول طريق المهاجرين عبر البلقان بتسكين المزيد والمزيد من اللاجئين. ويقول المتطوعون إن أصحاب الفنادق ينتقون بعناية شديدة اللاجئين الذين يسكنوهم في الفنادق. وكثيرا ما يرفضون إسكان اللاجئين إلا بعد أن يدفعوا أسعارا أعلى من أسعار السوق، لذلك تتكدس أعداد كبيرة من اللاجئين في غرف الفنادق. إعداد: دييغو كوبولو، بريسيفو- صربيا/ ص.ش

    الكاتب: دييغو كوبولو، بريسيفو- صربيا/ ص.ش


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