 محاكمة عزل ترامب.. فريق الدفاع يندد بـ″انتقام سياسي″ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.02.2021

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سياسة واقتصاد

محاكمة عزل ترامب.. فريق الدفاع يندد بـ"انتقام سياسي"

في اليوم الرابع لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رفض فريق الدفاع مسؤولية موكله عن اقتحام الكابيتول، معتبراً التهمة "انتقاماً سياسياً" وإجراءات العزل "غير دستورية". بينما دعا الادعاء إلى إدانة ترامب.

محاكمة عزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

محامو ترامب اعتبروا أن إجراءات عزل موكلهم "غير دستورية" وأن الغاية من المحاكمة "القضاء على خصم سياسي"

أنهى محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرافعتهم أمام مجلس الشيوخ يوم الجمعة (12 شباط/فبراير)، مندّدين بمحاكمة اعتبروا أنّ الغاية منها "القضاء على خصم سياسي".

وأكد بروس كاستور، آخر المتكلّمين بين المحامين الثلاثة، أنّ الهدف من هذه المحاكمة هو "شطب (أصوات) 75 مليون ناخب وتجريم الآراء السياسية". واعتبر أمام أعضاء مجلس الشيوخ أنّه عبر إدانة الرئيس السابق، يريد المدّعون الديموقراطيون "القضاء على خصم سياسي".

وكان محامو ترامب استهلّوا مرافعاتهم في إطار الدفاع عنه الجمعة، عبر حضّ أعضاء مجلس الشيوخ على رفض التهمة "غير الدستوريّة بشكلٍ صارخ" الموجّهة إليه والتي تشكّل "انتقاماً سياسياً".

وقال المحامي مايكل فان دير فين لمجلس الشيوخ مع بدء مرافعات فريق الدفاع عن ترامب إنّ: "التهمة الرامية إلى العزل المطروحة الآن أمام مجلس الشيوخ غير منصفة وتمثّل عملاً غير دستوري بشكل صارخ وانتقاماً سياسياً". وتابع: "مثل كل مطاردة أخرى ذات دوافع سياسية شارك فيها اليسار على مدى السنوات الأربع الماضية فإن هذا الاتهام بعيد تماماً عن الحقائق والأدلة ومصالح الشعب الأمريكي". ودعا الأعضاء المئة إلى "التصويت فوراً وبشكل حاسم لصالح رفضها".

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مشاهدة الفيديو 12:36

مراسلون - بلد منقسم: الولايات المتحدة ما بعد ترامب


جدل حول الأدلة
واستعرض المدّعون الديموقراطيّون، على مدى يومين، وقائع الهجوم الدموي في السادس من كانون الثاني/يناير، عارضين أشرطة فيديو مروّعة. لكّن في إشارة إلى أنهم يريدون الوصول في أسرع وقت إلى تصويت مجلس الشيوخ، قال محامو ترامب إنهم سيعرضون قضيتهم في أقل من ثلاث أو أربع ساعات، علماً بانه يُسمح لهم بموجب القواعد بما يصل إلى 16 ساعة موزعة على يومين.

مختارات

كانت إحدى أكثر الفترات الرئاسية الأمريكية إثارة للجدل، وحتى مع إخفاقه في تسليم السلطة بـ "روح رياضية" وتأليبه أنصاره على الاحتجاج، إلّا أن إرث ترامب سيستمر في أمريكا وسيكون لزاما على جو بايدن التعامل معه.

قالت عنها والدتها إنّها "اهتمت بشكل مفاجئ بسياسات الرئيس ترامب". فما قصة رايلي جون ويليامز التي تقول شكوى جنائية ضدها أنها شاركت في اقتحام الكابيتول وسرقت محمولا لرئيسة مجلس النواب بيلوسي سعت لبيعه لوكالة تجسس روسية؟

الهجوم على الكونغرس صدم العالم وغير تصوره للولايات المتحدة التي كان يرى فيها دعاة الديمقراطية نموذجا يحتذى، فهل سقط هذا النموذج؟ وكيف تخرج الديمقراطية الغربية من مأزقها وقد باتت على المحك الآن؟

الرئيس الأمريكي يضع حدّاً لسياسية سلفه دونالد ترامب حول الهجرة، موقعاً ثلاثة مراسيم من شأنها "إلغاء سياسيات خاطئة" ومحو "وصمة العار الأخلاقية والوطنية" الموروثة عن الإدارة السابقة، يقول جو بايدن.

بعد أن تمتع ترامب بعضوية نقابة الممثلين منذ 1989 لبرنامجه الواقعي "ذي أبرنتيس"، بات الآن مهدداً بفقدان هذه العضوية بسبب تداعيات اقتحام الكونغرس، ما قد يتحرمه من مميزات التقاعد.

وقال ديفيد شون أحد محامي ترامب لقناة فوكس نيوز الخميس، إنّ: "الرئيس متفائل جداً"، واعداً بأن تكون المرافعة قصيرة وان تستمر أقل من أربع ساعات أمام مئات من أعضاء مجلس الشيوخ والقضاة والمحلفين والشهود في هذه المحاكمة التاريخية. وأضاف: "كما قلتُ منذ البداية، ما كان يجب أن تحدث هذه المحاكمة أبداً. وإذا ما حصلت فيجب أن تكون قصيرة قدر الإمكان نظراً للغياب الكامل للأدلة".

ولم يكتفِ الدفاع برفض مسؤولية موكّله بالكامل عن الاعتداء الذي نفّذه مئات من أنصاره في نهاية خطابه الكبير في 6 كانون الثاني/يناير، بل اعتبر أيضاً أن إجراءات العزل برمّتها لا تتوافق مع الدستور لأن ترامب لم يعد رئيساً.

ورداً على سؤال عن الاستياء الذي شعر به حتى الجمهوريون بعد عرض الصور القاسية للهجوم، قال ديفيد شون: "هذا ما يحدث عندما يتم اللجوء إلى استوديو للأفلام السينمائية"، وأضاف: "لم يربطوا إطلاقاً بين دونالد ترامب وكل ذلك".

ويرى المدّعون الديموقراطيّون أن الملياردير الجمهوري "كان يعرف إلى أيّ مدى كان الوضع قابلاً للانفجار" عندما كان يؤجّج غضب مؤيديه عبر الصراخ ومن دون أن يُقدّم أيّ دليل على حصول "تزوير كبير" قبل الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديموقراطي جو بايدن، وبعدها.

وقال المدّعي الديموقراطي جو نيغوس إن ترامب "أشعل الفتيل وألقى به مباشرة في هذه الغرفة، علينا".

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الادعاء يدعو إلى إدانة ترامب
وبينما كان الكونغرس يصادق على فوز منافسه بايدن في السادس من كانون الثاني/يناير، دعا ترامب أنصاره إلى مسيرة إلى الكابيتول، وقال لهم "حاربوا مثل الشياطين".

وقال جيمي راسكين الذي يرأس فريق النواب المكلّفين بتوجيه الاتّهام، إنّ الهجوم الدموي هو "ذروة تصرّفات الرئيس وليس غريباً" عنها. وأضاف: "من في هذه الغرفة يستطيع أن يصدق أنه سيكف عن التحريض على العنف لتحقيق أهدافه، إذا سمح له بالعودة إلى المكتب البيضاوي؟".

وخشية تكرار الأمر، دعا المدعون أعضاء مجلس الشيوخ إلى إدانة ترامب لأن هذا الحكم سيتبعه على الفور تصويت لجعله غير مؤهل للترشح للانتخابات.

ومن صراخ ضباط شرطة من الألم وذعر البرلمانيين وتهديدات المهاجمين عرضت مقاطع منها في تسجيلات كاميرات مراقبة وأخرى نشرها مثيرو الشغب، بعضها غير مسبوق، ذكّر الادعاء أعضاء مجلس الشيوخ بأنهم هم أنفسهم نجوا في اللحظة الأخيرة من "الأسوأ".

وما زالت آثار الواقعة ظاهرة على الكابيتول الذي يخضع لحراسة مشددة حتى الآن يؤمنها عسكريو الحرس الوطني. وهو أمر غير مسبوق على الإطلاق.

مشاهدة الفيديو 02:17

ترامب يحال للمحاكمة للمرة الثانية في سابقة تاريخية


ترامب رفض الإدلاء بشهادته
مع ذلك، ما زال قطب العقارات السابق يتمتع بشعبية كبيرة في حزبه، ومن غير المرجح أن يوافق 17 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على التصويت مع خمسين عضوا ديموقراطيين في مجلس الشيوخ لتأمين الأغلبية اللازمة لإدانته.

وقال بايدن الذي أمضى أكثر من 35 عاماً في مقاعد مجلس الشيوخ بالكونغرس، إنه "يتطلع" لمعرفة ما سيفعله "أصدقاؤه" الجمهوريون خلال التصويت الذي قد يتم نهاية هذا الأسبوع. وأعرب عن أمله في أن يتحملوا "مسؤولياتهم".

ورفض ترامب المقيم حالياً في فلوريدا الإدلاء بشهادته. لكن صوته تردد في قاعة مجلس الشيوخ في الكونغرس حيث عرض متهموه مقتطفات عدّة من خطبه وأعادوا إظهار تغريدات له واستشهدوا بكلماته الأكثر إثارة للجدل.

وقال البرلماني تيد ليو إنه بعد فشل الشكاوى القانونية التي تقدّم بها ترامب وضغوطه المتعددة على مسؤولي الانتخابات في الولايات الرئيسية "وجد (نفسه) أنه لا يملك خيارات غير عنيفة للبقاء في السلطة".

وقالت عضو الفريق ديانا ديجيت إنّه عندما اعتدوا على الكابيتول، "اعتقدوا أنهم يتبعون أوامر قائدهم العام"، مستشهدة بأقوال أدلى بها أمام الهيئات القضائية عشرات الأشخاص المتهمين بالاعتداء الدموي.

وبعد الدفاع، يأتي دور أعضاء مجلس الشيوخ لطرح أسئلتهم كتابة على الطرفين. وتسارعت وتيرة المحاكمة إلى درجة أن ديفيد شون قال الخميس إنه يمكن إصدار حكم قبل الاثنين.

م.ع.ح/خ.س (أ ف ب)

  • Sicherheitskräften halten Trump-Anhänger vor dem Kapitol auf Abstand

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ما قبل العاصفة

    احتشد عدد من مؤيدي ترامب المتعصبين خارج مبنى الكابيتول الأمريكي (الكونغرس) الأربعاء (6 يناير/كانون الثاني 2020)، حيث حاولت قوات الأمن إبعادهم عن مبنى الكابيتول (الكونغرس) وهو مقر المجلس التشريعي للولايات المتحدة الأمريكية.

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    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الصدامات الأولى

    خلال اجتماع للكونغرس لمناقشة تثبيت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس (كابيتول) ووقعت المواجهات الأولى مع رجال الشرطة الذين كانوا يحمون المبنى.

  • Demonstranten strömen durch die Türen des Kapitols

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام الكابيتول

    الحشود الغاضبة المؤيدة لترامب والتي تزايدت باستمرار تمكنت من كسر طوق الحماية الأمنية التي تفرضها الشرطة وحراس المبنى واقتحمت مبنى الكابيتول.

  • Ein Eindringling im Wikingerlook im US-Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام قاعة الاجتماعات

    تمكن بعض المتظاهرين من التوغل داخل مبنى الكونغرس ووصلوا إلى القاعة التي يجتمع فيها مجلس الشيوخ

  • USA | Präsidentschaftswahl | Ein Demonstrant in aggressiver Pose im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    محاولة وقف تقدم المشاغبين

    قوات الامن حاولت وقف المشاغبين وفرضت طوقا أمنيا حولهم من أجل التمكن من اخلاء المجتمعين في مجلس الشيوخ إلى بر الأمان من خلال مخارج الطوارئ.

  • Ein Randalierer springt in den Plenarsaal des US-Senats

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تسلق الجدران

    بعض المهاجمين تسلقوا الأسوار والجدران للوصول إلى داخل المجلس وإلى قاعة الاجتماعات.

  • Bewaffnete Sicherheitskräfte im Repräsentantenhaus

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    رفع السلاح أمام المقتحمين

    غرفة الاجتماعات الأخرى في مبنى الكونغرس والتي يجتمع بها عادة مجلس النواب كانت هدفا أيضا لمقتحمي المبنى، حيث حاولت الشرطة ابعاد المقتحمين برفع السلاح.

  • Ein Trump-Anhänger besetzt ein Abgeordnetenbüro im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام مكاتب بعض النواب

    وبالرغم من جميع المحاولات الأمنية نجح المشاغبون في اقتحام العديد من الغرف داخل مبنى الكابيتول وشقوا طريقهم نحو مكاتب النواب.

  • Washington I Ein Eindringlinge trägt das Rednerpult von Repräsentantenhaus-Präsidentin Nancy Pelosi fort

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    منصة نانسي بيلوسي

    أحد المتسللين نجح في أخذ منصة زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي وتبدو عليه ملامح السعادة بما قام به

  • Leute gehen auf der Besuchergalerie des US-Repräsentantenhauses in Deckung

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    البحث عن مخبأ

    قاعات الجلسات أخليت كما يقول أحد الصحفيين المتواجدين، فيما حاول المجتمعون البحث عن مخبأ، كما تم توزيع أقنعة الوقاية من الغاز على المجتمعين.

  • Gasschwaden auf dem Capitol Hill

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الغاز المسيل للدموع

    لجأت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الغاضبة التي اقتحمت المكان.

  • USA | Präsidentschaftswahl | Demonstranten im Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تدخل الحرس الوطني

    بعد عملية الاقتحام التي تابعها العالم، وتدخل قوات من الحرس الوطني، تمت السيطرة على الوضع. وفرض عمدة واشنطن موريال بوزر حظرا للتجوال يشمل كامل المدينة. وعاد الكونجرس للاجتماع للمصادقة على انتخاب جو بايدن. (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة )

  • Washington I Sturm gegen U.S. Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ترامب يتعهد بمغادرة البيت الأبيض

    عقب هذه الأحداث المثيرة وغير المسبوقة، وبعد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن، ونتيجة للضغوط التي موست على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، تعهد الأخير بمغادرة البيت الأبيض في نهاية ولايته، غير أنه استمر رغم ذلك في مزاعمه بحصول تزوير انتخابي، وكتب في بيان "حتى لو كنت أعارض تماما نتيجة الانتخابات، والوقائع تدعمني، سيكون هناك انتقال منتظم في 20 كانون الثاني/يناير". (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة)

  • US-Kapitol | Sturm der Trump-Fans

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    مشهد من "جمهوريات الموز"

    شكلت مشاهد اقتحام مقر الكونغرس، التي تابعها الملايين عبر العالم، ضربة قاسية لصورة الولايات المتحدة كمنارة للديموقراطية. وقد وصف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش ما حدث يليق بـ"جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديموقراطية". وسارع الكثير من الساسة الأمريكيين وقادة العالم إلى التنديد بما حدث والبعض وصفا بـ"المشاهد الصادمة" و"المحزنة".


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