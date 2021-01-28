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محاربة الفساد

تشكل محاربة الفساد أحد أبرز التحديات في الكثير من دول العالم بسبب انتشاره الواسع فيها وتعطيله لفرص التنمية والإصلاح السياسي والاقتصادي. وتعد الدول العربية من الدول الأكثر فسادا بسبب غياب التعددية السياسية ودول القانون.

تحاول الكثير من الدول تطبيق سياسات مضادة للفساد بشتى أشكاله وصوره. أما أبرز وسائل هذه السياسات الكشف عن حالات فساد أما الرأي العام وتبلغ الجهات المختصة بالمحاسبة عنها من أجل اتخاذ الإجراءات الرادعة. ومن أبرزها أيضا تبسيط القوانين والتشريعات وجعلها أكثر شفافية بهدف الحد من استغلال ضعاف النفوس لها لخدمة مآربهم الشخصية.

Protesters partake in an anti-government protest demanding free elections and against corruption outside the provincial council building in Basra, Iraq, Monday, Aug. 17, 2020. (AP Photo/Nabil al-Jurani) |

أين حلّت الدول العربية في مؤشر الفساد لعام 2020؟ 28.01.2021

"لا يزال يُنظر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أنها شديدة الفساد مع إحراز تقدم ضئيل في السيطرة عليه"، هذا ما يقوله تقرير منظمة الشفافية الدولية حول الفساد ومستوياته خلال عام 2020 في 180 دولة ومنطقة عبر العالم.

07.06.2019, Berlin: Die Abgeordneten Stimmen bei einem Geschäftsordnungsantrag im Plenum im Bundestag ab. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Abstimmungen zum Asyl- und Aufenthaltsrecht, zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz und zum Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

مجلس أوروبا: ألمانيا تتهاون في محاربة الفساد 12.08.2019

"ألمانيا لم تتخذ إجراءات كافية في محاربة الرشوة"، كما أن استجابتها لتوصيات مناهضة الفساد الصادرة منذ 2015 "منخفضة للغاية بشكل كبير". لم يصدر هذا الكلام عن حزب معارض بل "هيئة مناهضة الفساد" في مجلس أوروبا.
(FILES) In this file photo taken on May 16, 2018 EU Commission President Jean Claude Juncker gives a joint press with United Nations Secretary-General after their bilateral meeting at the EU headquarters in Brussels. The EU will announce retaliation for US metal tarrifs within 'hours' EU Commission President Jean Claude Juncker announced on May 31, 2018 / AFP PHOTO / JOHN THYS

يونكر يشكك في قدرة رومانيا على تولي رئاسة الاتحاد الأوروبي 29.12.2018

ستتولى رومانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية مطلع العام الجديد، لكن البلد ممزق سياسيا، كما تتهم الحكومة الاشتراكية بعدم محاربة الفساد . رئيس المفوضية الأوروبية يونكر عبر عن شكوكه في قدرة بوخارست على تولي رئاسة الاتحاد.

Kenyan activists take part in a protest against corruption in tha capital Nairobi on May 31, 2018. - Kenyan President vowed on May 30 that some $80 million (70 million euros) stolen from the national youth agency in the country's latest corruption scandal would be recovered. (Photo by SIMON MAINA / AFP) (Photo credit should read SIMON MAINA/AFP/Getty Images)

مكافحة الفساد في القارة السمراء تتصدر أعمال القمة الإفريقية بنواكشوط 01.07.2018

تبدأ اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط وقائع قمة افريقية من المنتظر أن تبت في عدد الملفات الحساسة التي تهم القارة السمراء، من بينها محاربة الفساد وملف الهجرة والنزاعات في منطقة الساحل وجنوب السودان.
Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman attends the Future Investment Initiative (FII) conference in Riyadh, on October 24, 2017. The Crown Prince pledged a moderate, open Saudi Arabia, breaking with ultra-conservative clerics in favour of an image catering to foreign investors and Saudi youth. We are returning to what we were before -- a country of moderate Islam that is open to all religions and to the world, he said at the economic forum in Riyadh. / AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

احتجاز الخمس نجوم يُعيد أموال الدولة.. هل انتصر بن سلمان؟ 30.01.2018

نجحت التسوية المالية في إعادة 100 مليار دولار إلى خزائن الدولة السعودية. فهل كتب محمد بن سلمان فصلاً جديداً أكثر إيجابية في حياة المملكة؟ أم أن هذه التسوية التي تمت دون العودة إلى قضاء مستقل بعيدة عن الإصلاح المنشود؟

Officials traveling with Bahrain King Hamad bin Isa Al Khalifa, watch a ceremonial reception of their king at the Indian presidential palace, in New Delhi, India Wednesday, Feb. 19, 2014. King Hamad is on a three day official visit to India. (AP Photo /Manish Swarup) Politik; politisch; Kultur; Bekleidung; Kopfbedeckung; Gruppe; Rückansicht; Kufiya; Ghutra; Kafiya; Kefije; politics; India Bahrain

وزير المالية السعودي: تسويات حملة محاربة الفساد ستمول منحا ملكية 24.01.2018

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن التسويات النقدية التي جرت مع محتجزين في إطار حملة سعودية على الفساد ستساعد في تمويل حزمة قيمتها 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لمساعدة المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
31.07.2017 Various photos of Saudi Crown Prince and Minister of Defense Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saud also known as MBS, seen in Jeddah, Saudi Arabia, on July 31, 2017. Photo by Balkis Press/ABACAPRESS.COM |

ولي العهد السعودي يصف الزعيم الإيراني بأنه "هتلر الجديد" 24.11.2017

وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آية الله علي خامنئي بأنه "هتلر الشرق الأوسط الجديد"، كما أكد ولي العهد السعودي أن غالبية المشتبه بهم في حملة محاربة الفساد يوافقون على التسوية.
People stand next to the Ruyaa (vision) 2030 pavilion at the Gitex 2017 exhibition at the Dubai World Trade Center in Dubai on October 8, 2017. / AFP PHOTO / GIUSEPPE CACACE (Photo credit should read GIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images)

السعودية - هل تعطل الاعتقالات مشاريع ابن سلمان الطموحة؟ 12.11.2017

مشاريع ضخمة بتكاليف خيالية طرحها الأمير محمد بن سلمان في إطار "رؤية 2030" لتحديث الاقتصاد السعودي الذي ينخره الفساد والمحسوبية، ما مصير هذه المشاريع بعد اعتقالات طالت أركان الحكم الذي يتربع والده على عرشه بصلاحيات مطلقة؟
ARCHIV - Der saudische Prinz Al-Walid bin Talal, aufgenommen am 07.03.2010 in Riad (Saudi-Arabien). Unter den Dutzenden Festnahmen von Prinzen und ehemaligen Ministern in Saudi-Arabien ist regierungsnahen Medien auch der Milliardär Al-Walid bin Talal. Der 62-jährige Saudi gilt als einer der einflussreichsten Geschäftsleute im Nahen Osten und sei unter elf festgenommenen Prinzen und 38 ehemalig hochrangigen Regierungsmitarbeitern, wie die regierungsnahe Nachrichtenseite «Sabaq» am Sonntag berichtete. Foto: Hassan Ammar/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

برلين ترفض التعليق على الاعتقالات الأخيرة في السعودية 06.11.2017

امتنعت الحكومة الألمانية عن التعليق على موجة الاعتقالات الأخيرة في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى مشروع الاصلاح الاقتصادي ضمن رؤية 2030 التي أعلنتها الرياض، مؤكدا دعم برلين لمحاربة الفساد.

ARCHIV - Der saudische Prinz Al-Walid bin Talal, aufgenommen am 07.03.2010 in Riad (Saudi-Arabien). Unter den Dutzenden Festnahmen von Prinzen und ehemaligen Ministern in Saudi-Arabien ist regierungsnahen Medien auch der Milliardär Al-Walid bin Talal. Der 62-jährige Saudi gilt als einer der einflussreichsten Geschäftsleute im Nahen Osten und sei unter elf festgenommenen Prinzen und 38 ehemalig hochrangigen Regierungsmitarbeitern, wie die regierungsnahe Nachrichtenseite «Sabaq» am Sonntag berichtete. Foto: Hassan Ammar/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

السعودية: تجميد أموال الموقوفين على خلفية قضايا فساد 05.11.2017

ذكرت الرياض على خلفية الاعتقالات، التي شملت شخصيات نافذة تحت مظلة محاربة الفساد، أنها ستعيد الأموال المرتبطة بالفساد إلى خزينة الدولة، فيما تعهدت في الوقت ذاته بتجميد الحسابات البنكية للشخصيات الموقوفة.
Egyptians crowd at Al-Hussein historical site under decoration marking the Islamic holy month of Ramadan in Cairo, Egypt, late Monday, July 30, 2012. (Foto:Amr Nabil/AP/dapd)

صعوبة مكافحة الفساد في مصر تكمن في خطورتها! 09.12.2016

تواجه مصر، من بين مشاكل وأزمات عدة، ظاهرة الفساد التي تنخر في جسد الدولة والمجتمع منذ عقود وتتفاقم يوما بعد يوم. وتبدو مكافحة الفساد في أكبر بلد عربي معقدة وصعبة بسبب خطورة القضية.DW عربية تسلط الضوء على هذه الظاهرة.
Businessman in dark suit and with tie putting money in his pocket

العراق يوقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لمحاربة الفساد 11.08.2016

وقعت الحكومة العراقية مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في التحقيق في ملفات الفساد الكبرى في البلاد، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي
A man giving money. Corruption. Foto: LEHTIKUVA / Mikko Stig +++(c) dpa - Report+++

تحسن تصنيف قطر والأردن والسعودية في محاربة الفساد 27.01.2016

أظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول الفساد في العالم تحسن تصنيف مجموعة من الدول العربية في مكافحة الفساد، وعلى رأسها قطر والسعودية، فيما تراجع تصنيف مجموعة أخرى على غرار سوريا واليمن.
August, 12, 2015 Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi speaks during the International Youth Day in Baghdad, August, 12, 2015. REUTERS/Khalid al-Mousily NO ARCHIVES

العبادي: لن نتردد في ملاحقة الفاسدين مهما كانت منزلتهم 18.08.2015

أكد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي عزمه على محاربة الفساد والترهل في مرافق الدولة مؤكدا أنه لن يتردد في إحالة من يثبت تورطه بالفساد إلى القضاء لينال جزاءه العادل مهما كانت منزلته.
Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi gives a press conference on October 20, 2014 in the Iraqi central shrine city of Najaf, after a meeting with Iraq's top Shiite cleric Grand Ayatollah Ali al-Sistani. Iraqi Prime Minister Haidar al-Abadi is set to visit Iran for talks on Baghdad's battle against the Islamic State group, which holds swathes of the country, his office said. AFP PHOTO / HAIDER HAMDANI (Photo credit should read HAIDAR HAMDANI/AFP/Getty Images)

الحكومة العراقية تتخذ قرارات "جريئة" لمحاربة الفساد 09.08.2015

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيد العبادي عن مجموعة من القرارات وُصفت "بالجريئة" لتقليص عدد قيادات الدولة ومحاربة الفساد، بينها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتقليص أعداد أفراد حمايات المسؤولين العراقيين.
Iraqis shout slogans during a demonstration against power cuts and water shortages in Basra province, Iraq, August 1, 2015. Hundreds of residents of Iraq's southern oil-city of Basra demonstrated on Saturday over frequent electricity cuts and poor quality of water, demanding better services from the government. More than 600 people waved banners as they protested in front of the governor's office to demand a solution to the long-running problems of extended power cuts and salty tap water. REUTERS/Essam Al-Sudani

آلاف المتظاهرين في البصرة للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد 07.08.2015

خرج الآلاف من سكان مدينة البصرة جنوب العراق مطالبين بإجراء إصلاحات دستورية ومحاربة الفساد، فيما ينتظر خروج تظاهرة مشابهة في بغداد ومدن أخرى. والمرجع السيستاني يدعو رئيس الوزراء حيدر العبادي "بضرب المفسدين بيد من حديد".
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