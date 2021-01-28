تشكل محاربة الفساد أحد أبرز التحديات في الكثير من دول العالم بسبب انتشاره الواسع فيها وتعطيله لفرص التنمية والإصلاح السياسي والاقتصادي. وتعد الدول العربية من الدول الأكثر فسادا بسبب غياب التعددية السياسية ودول القانون.

تحاول الكثير من الدول تطبيق سياسات مضادة للفساد بشتى أشكاله وصوره. أما أبرز وسائل هذه السياسات الكشف عن حالات فساد أما الرأي العام وتبلغ الجهات المختصة بالمحاسبة عنها من أجل اتخاذ الإجراءات الرادعة. ومن أبرزها أيضا تبسيط القوانين والتشريعات وجعلها أكثر شفافية بهدف الحد من استغلال ضعاف النفوس لها لخدمة مآربهم الشخصية.