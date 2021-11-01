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مجموعة العشرين

تعمل مجموعة العشرين على تحقيق أهداف أبرزها التصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي بالإضافة إلى تفعيل آليات التعاون مع الدول غير الأعضاء. كما تناقش المقترحات والإجراءات التي من شأنها إنعاش الاقتصاد العالمي.

مجموعة العشرين تكتل دولي تأسس أواخر القرن العشرين في مدينة برلين الألمانية من أجل مواجهة الأزمات المالية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي خاصة بعد الأزمة المالية التي عصفت بجنوب شرق آسيا وأزمة المكسيك. تضم المجموعة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي 19 دولة، هي الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا،واليابان، والمكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

Delegierte nehmen an der verfahrensmäßigen Eröffnung des UN-Klimagipfels COP26 teil. Mit etwas Verzögerung hat die Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow nun offiziell begonnen. Unter dem Vorsitz von Großbritannien verhandeln ab dem 31.10.21 Regierungsvertreterinnen und -vertreter aus rund 200 Staaten zwei Wochen lang über eine ambitioniertere globale Klimapolitik. +++ dpa-Bildfunk +++

قادة العالم في قمة "الأمل الأخير والأفضل" للمناخ في غلاسكو 01.11.2021

يجتمع أكثر من 120 من قادة العالم الاثنين في غلاسكو بقمة تمثّل "الأمل الأخير والأفضل" للتعامل مع أزمة المناخ وتجنّب وقوع كارثة وشيكة، لكن مستوى الانتقادات بين الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات لن يجعل الأمر هينا.
Britain's Prime Minister Boris Johnson, France's President Emmanuel Macron, Germany's Chancellor Angela Merkel and U.S. President Joe Biden pose for a family photo prior to a meeting during the G20 leaders' summit in Rome, Italy October 30, 2021. Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

قمة العشرين- قلق إزاء نووي إيران واجتماع أمريكي تركي مرتقب! 30.10.2021

أعربت دول كبرى في مجموعة العشرين عن قلقها إزاء نشاطات إيران النووية، داعية طهران إلى العودة للمحادثات. وشهد اليوم الأول من القمة توافقاً على إصلاح ضريبي، فيما سيشهد اليوم الثاني اجتماعاً أمريكياً تركياً على هامش القمة.
German Finance Minister Olaf Scholz gestures during an interview with a TV broadcaster, during a G20 Economy and Finance ministers and Central bank governors meeting in Venice, Italy, Friday, July 9, 2021. (AP Photo/Luca Bruno)

شولتس: مجموعة العشرين تتفق على خطوات لإنهاء الملاذات الضريبية 10.07.2021

ذكر وزير المالية الألماني أولاف شولتس أن دول مجموعة العشرين الأغنى في العالم ستوافق على فرض ضريبة عالمية نسبتها "15 بالمئة على الأقل" على الشركات المتعددة الجنسيات لإنهاء الملاذات الضريبية.
18.11.2020 A Saudi man is pictured checks his phone as preparations take place ahead of a meeting of Finance ministers and central bank governors of the G20 nations in the Saudi capital Riyadh on November 18, 2020. - Saudi Arabia hosts the G20 summit Saturday in a first for an Arab nation, but the scaled-down virtual format could limit debate on a resurgent coronavirus pandemic and crippling economic crisis. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP) (Photo by FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

وجهة نظر: قمة مجموعة الـ 20.. كثير من الكلام وبعض المقاربات الجيدة 23.11.2020

بعد انتهاء ولاية دونالد ترامب القاتمة، هناك فرصة للتعاون الدولي المتعدد الأطراف لكن مع وجود بعض النواقص، كما يرى بيرند ريغرت في تعليقه التالي على ختام قمة مجموعة العشرين، التي عقدت افتراضيا من العاصمة السعودية الرياض.

Unidentified guests attend a meeting of Finance ministers and central bank governors of the G20 nations in the Saudi capital Riyadh on February 23, 2020. - The deadly coronavirus epidemic will dent global growth, the IMF warned, as G20 finance ministers and central bank governors weighed its economic ripple effects at a two-day gathering in Riyadh. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP) (Photo by FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

قمة العشرين- هل تفتح باب التغيير في السعودية والعالم العربي؟ 20.11.2020

مع استضافة السعودية لقمة مجموعة العشرين، توالت الانتقادات الدولية الداعية للمقاطعة على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، فهل تنجح الرياض في استغلال الاجتماع لتغيير صورتها؟ وما انعكاسات القمة المحتملة على الدول العربية الأخرى؟
ARCHIV - 07.03.2018, Großbritannien, London: Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman kommt in die Downing Street 10 an. Mehr als zwei Wochen lang hatte Saudi-Arabien dementiert, nun gibt die Regierung dem immensen internationalen Druck nach: Journalist Khashoggi sei im Konsulat in Istanbul getötet worden, räumt Riad ein. (zu dpa «Saudi-Arabien räumt Tod von Journalist Khashoggi ein» vom 20.10.2018) Foto: Victoria Jones/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

البرلمان الألماني وشقيقة الهذلول ينتقدان سجل السعودية الحقوقي 18.11.2020

على هامش قمة العشرين، المنتظر عقدها بعد أيام برئاسة الرياض، أكدت لجنة برلمانية ألمانية أن "التضييق والقمع" مستمران في السعودية، فيما قالت شقيقة لجين الهذلول إنها لم تعد تؤمن بالسعودية في ظل قيادة ولي العهد محمد بن سلمان.

بعد عطل طائرة ميركل.. أفخم طائرات قادة مجموعة العشرين 30.11.2018

أبرز وأغلى الطائرات الرئاسية التي أقلت رؤساء الدول لحضور قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين. تعرف عليها في هذا الفيديو.
November 21, 2018 - Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina - Posters calling for a protest against the G20 Leaders Summit are seen in downtown Buenos Aires. On November 20 and December 1, 2018, the G20 Presidents will meet in Buenos Aires |

مجموعة العشرين: ماذا يعني هذا النادي في الحقيقة؟ 29.11.2018

تنعقد في نهاية هذا الأسبوع (30 نوفمبر) للمرة الثالثة عشرة قمة القوى الاقتصادية العشرين الأكبر في العالم. إليكم نظرة عن بدايات مجموعة العشرين والأزمة الحالية لهذا المنتدى في الحوار العالمي حول سياسة الاقتصاد والمال.
USA Washington Saudischer Kronprinz Mohammed bin Salman bei Donald Trump (picture-alliance/dpa/SPA)

قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء 28.11.2018

لقاء أقوى السياسيين في العالم قد يكون هذه السنة أكثر إثارة. فقمة مجموعة العشرين في بوينس ايريس تنعقد في ظروف استثنائية يمر منها العالم، بما في ذلك الحرب التجارية وتفاقم الأزمة الأوكرانية إلى غير ذلك من الملفات الساخنة.

ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 10: An outside view of the Consulate General of Saudi Arabia as waiting continues on the disappearance of Prominent Saudi journalist Jamal Khashoggi at the Consulate General of Saudi Arabia in Istanbul, Turkey on October 10, 2018. Khashoggi, a journalist and columnist for The Washington Post, has been missing since he entered the Saudi consulate in Istanbul on Oct. 2. Emrah Yorulmaz / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

جولة ولي عهد السعودية الخارجية..محاولة "لكسر الحصار"؟ 23.11.2018

بدأ ولي العهد السعودي زيارة لعدد من الدول العربية تعقبها مشاركته في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين. فما مغزي توقيت هذه الزيارات؟ وما الذي يطمح إليه الأمير بن سلمان من خلالها ؟
عرض الموديل الثالث لـتيسلا

من سيارات الكهرباء إلى بيتكوين.. هذا ما شهده الاقتصاد عام 2017 26.12.2017

مرة أخرى، هيمنت فضيحة انبعاثات فولكسفاغن على العناوين الاقتصادية في 2017، فضلاً عن المخاوف من بلوغ العولمة لذروتها. عملة بيتكوين كانت كذلك ضمن الأخبار. DW تعود إلى أكبر القصص التي نُشرت خلال العام الذي سينقضي بعد أيام.
ARCHIV - Ein unterernährtes Kind wartet mit seiner Mutter im Krankenhaus von Dilla in Äthiopien auf Behandlung (Archivfoto vom 12.03.2003). Der Große Hunger in Äthiopien im Jahr 1984 sprengte selbst die Dimensionen von Elend und Katastrophen in Afrika, an die sich so viele Menschen im fernen Europa oder Nordamerika schon längst gewöhnt hatten. Rund eine Million Menschen starben Schätzungen zufolge im Hungerwinter 1984/1985. Als Ende Oktober 1984 die ersten Fernsehbilder um die Welt gingen, war es schon zu spät, war die Katastrophe nicht mehr aufzuhalten. Der Kreislauf von Dürre, Missernten und viel zu wenig Regen, unter dem Äthiopien, eines der ärmsten und am dichtesten bevölkerten Länder Afrikas immer wieder zu leiden hatte, mündete einmal mehr im Disaster. Foto: STEPHEN MORRISON (zu dpa-KORR Vor 25 Jahren: Hungerkatastrophe in Äthiopien vom 22.10.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

دعم الدول الغنية لإفريقيا.. انتقائية تعرقل التنمية 11.07.2017

ترفض المستشارة ميركل تقديم الدعم لدول إفريقيا وفق "الإطار التقليدي"، في وقت تدفع فيه مجموعة العشرين عوضاً عن ذلك باتجاه دعم مكافحة الفقر في القارة السمراء باستثمارات خاصة لكن وفق آلية اختيار تثير الكثير من التساؤلات.
Leaders attend the G20 summit dinner in Hamburg, Germany July 7, 2017. REUTERS/Alex Schmidt

مسائية DW: قمة العشرين ..نقاشات حادة وتفاؤل؟ 07.07.2017

شهد اليوم الأول من قمة العشرين في هامبورغ نقاشات حادة في قضايا عالمية كثيرة كحماية المناخ ومحاربة الإرهاب وتحرير التجارة العالمية. فهل تدشن قمة هامبورغ بداية لحلحلة قضايا تشغل العالم منذ سنوات؟
Ein Demonstrant stellt sich am 07.07.2017 im Bereich der Reeperbahn in Hamburg einem Wasserwerfer entgegen. Die Polizei hat der Demonstration mit mehreren tausend Teilnehmern den Weg von den Landungsbrücken zur wenige hundert Meter entfernten Elbphilharmonie abgeschnitten. In der Elbphilharmonie soll am Abend ein Konzert für die Staats- und Regierungschefs des G20-Gipfels stattfinden. Foto: Boris Roessler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

مسائية DW: قمة العشرين..وحرية الاحتجاج في ألمانيا! 07.07.2017

اندلعت احتجاجات عارمة وأعمال عنف في مدينة هامبورغ الألمانية تزامنا مع انطلاق محادثات قمة العشرين. السلطات حاولت فض الاحتجاجات العنيفة بأقل الأضرار. فإلى أي مدى نجحت الشرطة في التعامل بحنكة مع المحتجين؟

فيديو حصري ـ مواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين على قمة الـ20 07.07.2017

المظاهرات التي تعيشها مدينة هامبورغ احتجاجا على قمة زعماء أكبر عشرين اقتصادا في العالم شهدت ارتفاعا ملحوظا في وتيرة العنف خلال اليوم الأول للقمة وصل إلى حد اندلاع مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين. الفيديو التالي من موفدنا في عين المكان.
KOMBO - FILES - Photos show US Republican nominee for President Donald Trump (L) applauding on the final day of the 2016 Republican National Convention in Cleveland, Ohio, USA, 21 July 2016 and Russian President Vladimir Putin waving his hand during a videoconference in Moscow, Russia, 21 October 2015. EPA/SHAWN THEW and EPA/ALEXEY DRUZHININ/RIA NOVOSTI/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT/RIA NOVOSTI/ |

أنظار العالم تتجه لقمة العشرين بهامبورغ: ترامب يلتقي بوتين 06.07.2017

كوريا الشمالية وسوريا تحتلان مكانة متقدمة في الأجندة الأمريكية لقمة مجموعة العشرين بهامبورغ. لكن الرأي العام الأمريكي يهمه شيء واحد، وهو كيف سيمر اللقاء الأول بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين؟
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