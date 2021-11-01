تعمل مجموعة العشرين على تحقيق أهداف أبرزها التصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي بالإضافة إلى تفعيل آليات التعاون مع الدول غير الأعضاء. كما تناقش المقترحات والإجراءات التي من شأنها إنعاش الاقتصاد العالمي.

مجموعة العشرين تكتل دولي تأسس أواخر القرن العشرين في مدينة برلين الألمانية من أجل مواجهة الأزمات المالية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي خاصة بعد الأزمة المالية التي عصفت بجنوب شرق آسيا وأزمة المكسيك. تضم المجموعة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي 19 دولة، هي الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا،واليابان، والمكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.