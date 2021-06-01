 مجلس الأمن يوافق على تمديد ولاية غوتيريش على رأس الأمم المتحدة | NRS-Import | DW | 08.06.2021

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NRS-Import

مجلس الأمن يوافق على تمديد ولاية غوتيريش على رأس الأمم المتحدة

أوصى مجلس الأمن بإجماع أعضاء الأمانة العامة للأمم المتحدة بتمديد ولاية غوتيريش لتستمر حتى عام 2026. ويوجد غوتيريش في هذا المنصب منذ بداية 2017.

أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

في خطوة كانت متوقعة، وافق مجلس الأمن الدولي الثلاثاء (الثامن من يونيو/ حزيران 2021) على أن يتولى أنطونيو غوتيريش (72 عاما) الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية بين العامين 2022 و2026.

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الأمين العام للأمم المتحدة يحثّ على بذل مزيد من الجهود لـ "إتاحة الوصول للمساعدات الإنسانية" في سوريا، مطالباً مجلس الأمن بـ"تحقيق توافق في الآراء بشأن هذه المسألة الحاسمة"، وقال إن الوضع هناك لايزال "كابوسا حيا".

حذر الأمين العام للأمم المتحدة من خطر حدوث مجاعة في اليمن الذي يعاني من ويلات الحرب. كما شدد غوتيريش على ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب قد تزيد الوضع تأزماً.

ويتولى رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق الأمانة العامة للمنظمة الدولية منذ كانون الثاني/يناير 2017 ولم ينافسه مرشح آخر على الولاية الثانية.

وفي جلسة مغلقة، أوصى مجلس الأمن بإجماع أعضاء الأمانة العامة للأمم المتحدة بتمديد ولاية غوتيريش، وفق ما أعلن السفير الاستوني سفين يورغنسون الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس.

وخلف غوتيريش بان كي مون على رأس الأمم المتحدة،  وسبق له أن شغل منصب رئيس وزراء البرتغال في الفترة من 1995 حتى 2002 ومنصب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من 2005 حتى 2015.

إ.ع/ع.ش (أ ف ب)

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