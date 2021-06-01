مجلس الأمن يوافق على تمديد ولاية غوتيريش على رأس الأمم المتحدة

في خطوة كانت متوقعة، وافق مجلس الأمن الدولي الثلاثاء (الثامن من يونيو/ حزيران 2021) على أن يتولى أنطونيو غوتيريش (72 عاما) الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية بين العامين 2022 و2026.

ويتولى رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق الأمانة العامة للمنظمة الدولية منذ كانون الثاني/يناير 2017 ولم ينافسه مرشح آخر على الولاية الثانية.

وفي جلسة مغلقة، أوصى مجلس الأمن بإجماع أعضاء الأمانة العامة للأمم المتحدة بتمديد ولاية غوتيريش، وفق ما أعلن السفير الاستوني سفين يورغنسون الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس.

وخلف غوتيريش بان كي مون على رأس الأمم المتحدة، وسبق له أن شغل منصب رئيس وزراء البرتغال في الفترة من 1995 حتى 2002 ومنصب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من 2005 حتى 2015.

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