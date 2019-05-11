 ما الموعد الأفضل لبداية اليوم الدراسي لطلبة المدارس؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 17.04.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

ما الموعد الأفضل لبداية اليوم الدراسي لطلبة المدارس؟

يبدو أن بإجراء بعض التعديلات على الجداول الدراسية يمكن التأثير بالإيجاب على ما يحصل عليه طلبة المدارس يومياً من نوم، وفقاً لنتائج تجربة علمية. فكيف نحقق هذا دون المساس بجودة ما يتلقوه من تعليم وما يمارسوه من نشاط مدرسي؟

USA Coronavirus Schulöffnung

صورة لطلبة فور وصولهم لمدرستهم في الولايات المتحدة

على مدار عامين كاملين، أجرى باحثون تجربة اجتماعية بمشاركة 28 ألف طالب بمقاطعة شيري كريك في ولاية كولورادو الأمريكية للوصول للجدول الدراسي الأمثل.

وتوصل الباحثون إلى أن تأخير موعد بداية اليوم الدراسي يساعد طلبة المدارس على النوم لمدة أطول يومياً، تصل لحوالي 45 دقيقة كل ليلة، وفقاً لدراسة منشورة على موقع دورية صحة النوم (Sleep Health Journal).

وتوضح عالمة نفس الأطفال وصاحبة الدراسة، ليزا ميلتزر، أن السماح لطلبة المرحلة الإبتدائية ببداية اليوم الدراسي في ساعة أبكر الفرصة لحافلات المدارس للمرور لاحقاً على منازل طلبة المراحل الدراسية الأخرى واصطحابهم للمدرسة.

وأخرت مدارس المرحلة الإعدادية موعد بدء يوم الدراسة لفترة من 40 إلى 60 دقيقة، بينما تأجل بدء اليوم الدراسي للمرحلة الثانوية 70 دقيقة.

وبسبب ذلك التباين في مواعيد انطلاق اليوم الدراسي خلال اليوم، زاد متوسط ما يحصل عليه طلبة المرحلة الإعداية من النوم يومياً بنحو 29 دقيقة، أما طلبة المرحلة الثانوية فزاد متوسط نومهم بنحو 46 دقيقة يومياً.

مشاهدة الفيديو 03:36

تعلم النوم بشكل جيد

وترى ميلتزر أن تأخير مواعيد المرحلة الإعدادية والثانوية يمثل ”سياسة صحية ضرورية يمكنها بشكل سريع وفعال تقليل الحرمان من النوم لدى المراهقين بأقل تآثير ممكن على الطلبة الأصغر سناً"، وفقا لموقع "سي إن إن" الإخباري.

ويمكن لعدم حصول المراهقين على العدد الكافي من ساعات النوم، والذي يصل لتسع ساعات في الليلة الواحدة، أن يؤثر بالسلب على ذاكرتهم وقدراتهم على التعلم وصحتهم النفسية والجسدية.وقدراتهم على التعلم وصحتهم النفسية والجسدية.

ولأن الدراسة ركزت بالآساس على آثار تأخير اليوم الدراسي على طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية، تأمل ميلتزر لاحقاً في تحديد الموعد الأمثل بالنسبة لطلبة المرحلة الابتدائية.

د.ب/ ي.أ

  • Schule und Bildung

    في صور: نصائح لزيادة التركيز

    اختيار مكان مناسب للدراسة

    يتطلب توفير المكان المناسب للدراسة اختيار مكان هادىء بعيد عن الضجيج. كما يتعين إبعاد الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة عن المكان، لأنها تصرف الانتباه. ومن الضروري أن يتمتع المكان بالترتيب وجودة التهوية.

  • Obst und Gemuesekorb

    في صور: نصائح لزيادة التركيز

    التغذية الصحية

    ينصح بالإكثار من تناول الأغذية الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن كالفواكه و الخضراوات، والتقليل ما أمكن من تناول مشتقات الطحين الأبيض والسكريات ، إذ أن الأخيرة تساهم في ارتفاع سريع لمستوى السكر في الدم يعقبه انخفاض سريع مما يقلل القدرة على التركيز.

  • Symbolbild Schlafende Frau

    في صور: نصائح لزيادة التركيز

    الحصول على قدر كاف من النوم

    تختلف حاجة الشخص للنوم بناء على فئته العمرية، فمن المعروف أن حاجة الأطفال والمراهقين للنوم أكثر منها لدى البالغين. و قد أكدت العديد من الدراسات أن عدم الحصول على نوم جيد يقلل القدرة على التركيز والاستيعاب.

  • Volleyball Strand Gegenlicht

    في صور: نصائح لزيادة التركيز

    ممارسة الرياضة بصورة منتظمة

    ينصح الخبراء بتخصيص وقت كافٍ كل أسبوع لممارسة نشاط رياضي أو أكثر، إذ أن الرياضة تساعد في تخفيف التوتر وزيادة الإحساس بالراحة مما يساعد في رفع القدرة على التركيز.

  • Zeitplan Arabisch

    في صور: نصائح لزيادة التركيز

    تنظيم جدول دراسي

    ينصح الخبراء بتنظيم جدول أسبوعي يجمع بين الدراسة والأنشطة الترفيهية، بحيث يشعر المرء بالارتياح عند النظر إليه وتطبيقه. وهو الأمر الذي يشكل حافزا لدى الطالب على التركيز من أجل الدراسة وممارسة الأنشطة الممتعة.

  • Symbolbild Yoga Entspannung Meditation

    في صور: نصائح لزيادة التركيز

    ممارسة الهوايات

    يمكن للمرء كذلك زيادة القدرة على التركيز من خلال ممارسة بعض التمارين والهوايات في أوقات الفراغ كالرسم وممارسة اليوغا.

  • Wasser Umwelt Trinkwasser junge Frau trinkt Mineralwasser

    في صور: نصائح لزيادة التركيز

    شرب قدر كاف من الماء

    أكدت العديد من الدراسات ضرورة شرب قدر كافٍ من الماء، إذ أن قلته تؤدي إلى ضعف في التركيز. لذلك ينصح الخبراء بشرب لتر ونصف من الماء يوميا.

  • Junge liest Comics

    في صور: نصائح لزيادة التركيز

    أخذ قسط من الراحة

    من المعروف أن القدرة على التركيز تقل بعد الجلوس لفترات متواصلة أمام الكمبيوتر أو للمذاكرة، لذلك ينصح بأخذ قسط من الراحة أثناء الدراسة أو القيام ببعض التمارين الرياضية البسيطة لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق.

  • Symbolbild - Kind vor einem Fernseher

    في صور: نصائح لزيادة التركيز

    مكافأة النفس

    وأخيرا ينصح بممارسة نشاط محبب للشخص بعد الانتهاء من إنجاز عمل أو وظيفة ما، كمشاهدة برنامج مفضل على التلفاز أو الخروج مع الأصدقاء أو الذهاب للتنزه.

    الكاتب: لبنى علي


مواضيع ذات صلة

Filmstill Tote Mädchen lügen nicht

مسلسل تلفزيوني يتسبب في زيادة معدل الانتحار بين المراهقين؟ 11.05.2019

مسلسل تلفزيوني وصل تأثيره إلى درجة التسبب في ارتفاع معدل الانتحار بين المراهقين وتلاميذ المدارس. فما هو هذا المسلسل. وكيف تم التوصل إلى هذه النتيجة؟

Symbolbild - Handys an Schulen

دراسة: وسائل التواصل الاجتماعي تعرض الأطفال والمراهقين للتنمر 17.08.2019

الحديث عن الأثار السلبية للاستخدام المتواصل والمطول لوسائل التواصل الاجتماعي ليس جديدا، ولكن ما يمكن أن تسببه من تنمر لدى الأطفال والمراهقين حسب دراسة بريطانية حديثة، قد يكون جديدا وجرس إنذار للآباء والمربين.

Aschenbecher mit qualmender Zigarette

أمريكا..رفع سن شراء التبغ من 18 إلى 21 سنة 20.12.2019

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حظر بيع التبغ للمراهقين الذي يقل عمرهم عن 21 عاما. ولن يقتصر الحظر على السجائر العادية فقط بل يشمل التدخين الإلكتروني أيضا.