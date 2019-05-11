ما الموعد الأفضل لبداية اليوم الدراسي لطلبة المدارس؟

على مدار عامين كاملين، أجرى باحثون تجربة اجتماعية بمشاركة 28 ألف طالب بمقاطعة شيري كريك في ولاية كولورادو الأمريكية للوصول للجدول الدراسي الأمثل.
وتوصل الباحثون إلى أن تأخير موعد بداية اليوم الدراسي يساعد طلبة المدارس على النوم لمدة أطول يومياً، تصل لحوالي 45 دقيقة كل ليلة، وفقاً لدراسة منشورة على موقع دورية صحة النوم (Sleep Health Journal).
وتوضح عالمة نفس الأطفال وصاحبة الدراسة، ليزا ميلتزر، أن السماح لطلبة المرحلة الإبتدائية ببداية اليوم الدراسي في ساعة أبكر الفرصة لحافلات المدارس للمرور لاحقاً على منازل طلبة المراحل الدراسية الأخرى واصطحابهم للمدرسة.
وأخرت مدارس المرحلة الإعدادية موعد بدء يوم الدراسة لفترة من 40 إلى 60 دقيقة، بينما تأجل بدء اليوم الدراسي للمرحلة الثانوية 70 دقيقة.
وبسبب ذلك التباين في مواعيد انطلاق اليوم الدراسي خلال اليوم، زاد متوسط ما يحصل عليه طلبة المرحلة الإعداية من النوم يومياً بنحو 29 دقيقة، أما طلبة المرحلة الثانوية فزاد متوسط نومهم بنحو 46 دقيقة يومياً.
وترى ميلتزر أن تأخير مواعيد المرحلة الإعدادية والثانوية يمثل ”سياسة صحية ضرورية يمكنها بشكل سريع وفعال تقليل الحرمان من النوم لدى المراهقين بأقل تآثير ممكن على الطلبة الأصغر سناً"، وفقا لموقع "سي إن إن" الإخباري.
ويمكن لعدم حصول المراهقين على العدد الكافي من ساعات النوم، والذي يصل لتسع ساعات في الليلة الواحدة، أن يؤثر بالسلب على ذاكرتهم وقدراتهم على التعلم وصحتهم النفسية والجسدية.وقدراتهم على التعلم وصحتهم النفسية والجسدية.
ولأن الدراسة ركزت بالآساس على آثار تأخير اليوم الدراسي على طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية، تأمل ميلتزر لاحقاً في تحديد الموعد الأمثل بالنسبة لطلبة المرحلة الابتدائية.
د.ب/ ي.أ
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في صور: نصائح لزيادة التركيز
اختيار مكان مناسب للدراسة
يتطلب توفير المكان المناسب للدراسة اختيار مكان هادىء بعيد عن الضجيج. كما يتعين إبعاد الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة عن المكان، لأنها تصرف الانتباه. ومن الضروري أن يتمتع المكان بالترتيب وجودة التهوية.
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في صور: نصائح لزيادة التركيز
التغذية الصحية
ينصح بالإكثار من تناول الأغذية الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن كالفواكه و الخضراوات، والتقليل ما أمكن من تناول مشتقات الطحين الأبيض والسكريات ، إذ أن الأخيرة تساهم في ارتفاع سريع لمستوى السكر في الدم يعقبه انخفاض سريع مما يقلل القدرة على التركيز.
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في صور: نصائح لزيادة التركيز
الحصول على قدر كاف من النوم
تختلف حاجة الشخص للنوم بناء على فئته العمرية، فمن المعروف أن حاجة الأطفال والمراهقين للنوم أكثر منها لدى البالغين. و قد أكدت العديد من الدراسات أن عدم الحصول على نوم جيد يقلل القدرة على التركيز والاستيعاب.
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في صور: نصائح لزيادة التركيز
ممارسة الرياضة بصورة منتظمة
ينصح الخبراء بتخصيص وقت كافٍ كل أسبوع لممارسة نشاط رياضي أو أكثر، إذ أن الرياضة تساعد في تخفيف التوتر وزيادة الإحساس بالراحة مما يساعد في رفع القدرة على التركيز.
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في صور: نصائح لزيادة التركيز
تنظيم جدول دراسي
ينصح الخبراء بتنظيم جدول أسبوعي يجمع بين الدراسة والأنشطة الترفيهية، بحيث يشعر المرء بالارتياح عند النظر إليه وتطبيقه. وهو الأمر الذي يشكل حافزا لدى الطالب على التركيز من أجل الدراسة وممارسة الأنشطة الممتعة.
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في صور: نصائح لزيادة التركيز
ممارسة الهوايات
يمكن للمرء كذلك زيادة القدرة على التركيز من خلال ممارسة بعض التمارين والهوايات في أوقات الفراغ كالرسم وممارسة اليوغا.
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في صور: نصائح لزيادة التركيز
شرب قدر كاف من الماء
أكدت العديد من الدراسات ضرورة شرب قدر كافٍ من الماء، إذ أن قلته تؤدي إلى ضعف في التركيز. لذلك ينصح الخبراء بشرب لتر ونصف من الماء يوميا.
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في صور: نصائح لزيادة التركيز
أخذ قسط من الراحة
من المعروف أن القدرة على التركيز تقل بعد الجلوس لفترات متواصلة أمام الكمبيوتر أو للمذاكرة، لذلك ينصح بأخذ قسط من الراحة أثناء الدراسة أو القيام ببعض التمارين الرياضية البسيطة لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق.
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في صور: نصائح لزيادة التركيز
مكافأة النفس
وأخيرا ينصح بممارسة نشاط محبب للشخص بعد الانتهاء من إنجاز عمل أو وظيفة ما، كمشاهدة برنامج مفضل على التلفاز أو الخروج مع الأصدقاء أو الذهاب للتنزه.
الكاتب: لبنى علي