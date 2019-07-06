مالطا تمنع "آلان كوردي" من دخول مياهها الإقليمية

منعت السلطات المالطية الأحد (السابع من يوليو/ تموز 2019) سفينة "آلان كردي" التابعة لمنظمة إنسانية ألمانية من دخول مياهها الإقليمية، بعدما رفضت السلطات الإيطالية في وقت سابق رسو السفينة التي تقل 65 مهاجراً في أراضيها. وحذر متحدث باسم الجيش المالطي السفينة الأحد من دخول مياه مالطا الإقليمية.

وقال متحدث باسم الجيش المالطي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ليس لديهم تصريح لدخول المياه الإقليمية المالطية".

وتحمل السفينة التابعة لمنظمة الإغاثة الألمانية "Sea-Eye" (سي آي) مهاجرين غرق قاربهم وتم إنقاذهم قبالة ليبيا يوم الجمعة. وحاولت السفينة "آلان كوردي"، التي تحمل اسم طفل لاجئ سوري (3 أعوام) غرق قبالة ساحل تركيا في أيلول/ سبتمبر 2015، الرسو على ساحل جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، لكن تم منعها من ذلك من جانب وزير الداخلية الإيطالي المتشدد ماتيو سالفيني.

من جهتها كتبت منظمة "سي آي" على تويتر "لا يمكننا أن ننتظر إلى حين أن نصبح بحال طوارئ. علينا أن نعلم من الآن ما إذا كانت الحكومات الأوروبية تدعم موقف إيطاليا. حياة الناس ليست سلعة".

وبعد ظهر الأحد ذكرت "سي آي" على تويتر أن ثلاثة أشخاص على متن "آلان كوردي" يخضعون للرعاية الطبية الفائقة بسبب انهيارهم بدنيا بفعل الحرارة، وأضافت أن هناك حاجة ماسة لمساعدة طبية وميناء آمن لجميع الأشخاص الذين تم انقاذهم.

وفي الوقت نفسه، أعلنت القوات المسلحة المالطية إنقاذ 50 مهاجراً كانوا على متن قارب مطاطي على وشك الغرق في منطقة الإنقاذ الرسمية في البحر. ونقل المهاجرون إلى قارب عسكري ومن المتوقع أن يصلوا إلى مالطا مساء الأحد.

وكانت إيطاليا قد سمحت لـ41 مهاجرا كانوا على متن السفينة "اليكس" التي تمكنت من الرسو بقوة في مرفأ لامبيدوزا الإيطالي، بالنزول فجر الأحد، بينما توجهت سفينة "آلان كردي" إلى مالطا.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)