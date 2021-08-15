 ماذا يعني ″انتصار″ طالبان لحلفاء أمريكا العرب وللتنظيمات المتطرفة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 16.08.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

ماذا يعني "انتصار" طالبان لحلفاء أمريكا العرب وللتنظيمات المتطرفة؟

تثير سيطرة حركة طالبان على أفغانستان تساؤلات حول تأثير ذلك على سياسات الدول العربية الحليفة للغرب وعلى التنظيمات الإرهابية المتطرفة في العالم بشكل عام والدول العربية بشكل خاص.

مقاتلون من حركة طالبان في كابول

"علينا أن نتوقع أنه ليس فقط داعش، بل القاعدة والجماعات الأصغر أيضاً ستصبح أقوى" بعد ما حدث في أفغانستان

"اللي متغطي بالأمريكان عريان"! عبارة نقلها وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، الذي قال له إن أمريكا حاولت التخلص منه في السابق.

مختارات

أكدت المستشارة أنغيلا ميركل على أنّ حكومتها تعمل على إجلاء عشرة آلاف شخص من أفغانستان. ورغم أنها تحدثت عن "ساعات مريرة" في ضوء التطورات الحالية في أفغانستان إلا انها أبدت تفهما لقرار الرئيس بايدن حول سحب قواته.

فيما وصفت لندن عودة طالبان للحكم في أفغانستان فشلا للمجتمع الدولي، معتبرة الوقت غير مناسب للاعتراف بها، سارعت بيكين وموسكو إلى بعث رسائل ودية لحكام كابول الجدد معربتان عن استعدادهما لإقامة علاقات طبيعية معهم.

أعلنت حركة طالبان انتهاء الحرب في أفغانستان بعد سيطرتها على القصر الرئاسي في كابول مع رحيل القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة ومسارعة الدول الغربية لإجلاء مواطنيها على وجه السرعة.

كثيرون اليوم قد يستذكرون هذه العبارة وهم يرون ما يحصل في أفغانستان التي "انتصرت" فيها حركة طالبان، كما اعترف الرئيس الأفغاني الفار أشرف غني، الذي وصل إلى الحكم بانتخابات رحب بها العالم وقتها. "انتصار" طالبان جاء بعد عشرين سنة من الإطاحة بها على يد تحالف بقيادة الولايات المتحدة. أما القوات الأفغانية التي أنفقت عليها مليارات الدولارات لتدريبها وتسليحها على مدار سنوات، فكأنها اختفت!
تخلي الولايات المتحدة عن أفغانستان، وحالة الفوضى الكاملة التي تسود البلاد، تختصرها مشاهد الفوضى والهلع في مطار كابول، حيث تجمع آلاف الأفغان سعياً للهرب من بلدهم، لكن دون جدوى، ووسط تقارير عن سقوط ضحايا.
التطورات المتسارعة في أفغانستان تثير قلقاً دولياً، خصوصاً من الدول الغربية، التي تهرع لإجلاء رعاياها من البلاد، كما تثير تساؤلات حول تأثير "انتصار" طالبان، التي يخشى الأفغان عودتها لممارساتها الوحشية السابقة، على سياسات الدول العربية "المتغطية بالأمريكان" وعلى التنظيمات الإرهابية المتطرفة التي تنشط في الدول العربية بشكل خاص.

مقاتلو طالبان في مطار كابول الدولي

حركة طالبان أعلنت سيطرتها على العاصمة كابول


تأثير على الدول العربية
يرى المفكر الإسلامي صلاح الدين الجورشي أن التطورات الأخيرة في أفغانستان "ستنعكس آلياً على المنطقة العربية"، ويضيف في حديث لـ DW عربية: "ما حصل في أفغانستان سيعيد الثقة إلى التنظيمات الإرهابية والأصولية العنيفة مثل تنظيم القاعدة وفروعها وتنظيم داعش، وسيؤكد لها أن ما يسمونه بالجهاد قد يكون وسيلة لإثبات الذات وتحقيق الأهداف السياسية، وهذا -بطبيعة الحال- سيؤثر على الوضع الأمني في المنطقة العربية".
ويوافقه في الرأي الخبير في قضايا الإرهاب غيدو شتاينبيرغ بأنه "من الواضح تماماً أن الجهاديين والسلفيين والإسلاميين في جميع أنحاء العالم يراقبون الأحداث (في أفغانستان) ويرون انتصار طالبان على أنه تشجيع (لهم)". ويحذر شتاينبيرغ، الباحث في معهد الدراسات الأمنية والسياسية في برلين، في حديث لـDW: "علينا أن نتوقع أنه ليس فقط داعش، بل القاعدة والجماعات الأصغر أيضاً ستصبح أقوى".
ويتفق في ذلك أيضاً، الباحث في قضايا الأمن الدولي والإرهاب، جاسم محمد، الذي يحذر أنه ومع صعود طالبان في أفغانستان، "سيزداد نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط، خصوصاً في سوريا والعراق، وشمال أفريقيا"، ويوضح في حوار لـDW: "رغم وجود بعض الخلافات بين طالبان وداعش في بعض المناطق، أعتقد أنه ستكون هناك تفاهمات بين الطرفين لتنفيذ عمليات إرهابية خارج أفغانستان، وليس داخلها".
وعمل تنظيم "داعش" على توسيع نطاق وجوده في أفغانستان بعد انكساره في سوريا والعراق، ونفذ عمليات ضد الحكومة الأفغانية، منها هجوم صاروخي قبل شهر، قرب القصر الرئاسي في كابول.


مراجعات في السياسة الخارجية
وفيما يتعلق بسياسات دول عربية حليفة للغرب بعد ما حصل في أفغانستان، يعتقد الجورشي أن بعض هذه الدول ومنها السعودية "ستبدأ بمراجعات مهمة في سياساتها الخارجية وأولوياتها"، ويتابع: "قد تفكر السعودية وبشكل سريع بمحاولة احتواء حركة طالبان من خلال دعوة قادتها لزيارة المملكة في سعي لفتح صفحة جديدة"، ويضيف: "السياسة السعودية ستكون براغماتية، وليس مستبعداً أن تبدأ السعودية في البحث عن صيغة لتسوية سياسية طويلة أو متوسطة الأمد مع الحوثيين بعد توتر علاقاتها مع أمريكا في هذا الملف".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أنه "سيضع حداً" لمبيعات الأسلحة الأمريكية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، داعياً السعودية لـ"إنهاء الحرب"، في خطوة فسرها بعض المحللين، بأنها "تنازل أمريكي عن اليمن لإيران"، وهو ما يعتقد الجورشي أنه حصل في العراق، في إشارة إلى "التلكؤ" الأمريكي في تسليح الجيش العراقي عند صعود تنظيم "داعش"، فضلاً عن إصرار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما على سحب القوات الأمريكية في العراق في 2011، ما اعتبره خصومه "خطأ استراتيجياً كبيراً" مهد لصعود "داعش".
ما بين العراق وأفغانستان
ويعتقد الجورشي أن هناك اختلافاً بين "الساحة الأفغانية والساحات العربية"، وهو ما دفع أمريكا، كما يقول، للمضي قدماً في الانسحاب من أفغانستان، في حين أبقت بعض جنودها في العراق، ولو كمستشارين عسكريين. ويوضح: "أخطاء أمريكا في العراق واستغلالها من قبل إيران جعلت الأمر يبدو في النهاية وكأن واشنطن تنازلت عن العراق لإيران، وبدعوة ملحة من السعودية والخليج أصبح الأمريكان يعون أنهم إذا انسحبوا من العراق تماماً، فإن ذلك ربما سيكون مدخلاً لتغييرات جيوسياسية خطيرة في المنطقة".


أما في أفغانستان، يرى الجورشي أن "أخطاء أمريكا جعلت طالبان تكتسب صبغة وكأنها حركة تحرر وطنية وتمثل جزءاً من الشعب الأفغاني"، ويضيف: "وهذا فرض على الأمريكان والدول الغربية أن يتعاملوا معها ويأخذوها بعين الاعتبار كقوة لها قواعد شعبية".
ويشير جاسم محمد إلى الاختلاف بين طالبان والتنظيمات الإسلامية المتطرفة الأخرى، ويوضح: "كل هؤلاء تجمعهم مظلة التطرف. ورغم أنني أعتبر أن طالبان هي المظلة الأكبر لتنظيمي القاعدة وداعش، إلا أنها تختلف عنهما في أن عناصرها من أهالي البلد وأنها تتبدل، إذ يقدم أعضاؤها أنفسهم الآن كسياسيين، فطالبان 2001 ليست كطالبان 2021".
مكافحة الإرهاب كورقة سياسية!
ويعتقد محمد أن أكثر بلدين سيتأثران بصعود طالبان في أفغانستان هما سوريا وليبيا. ويضيف: "سوريا فيها فرع لتنظيم القاعدة (حالياً جبهة تحرير الشام التي تسيطر على إدلب) أما ليبيا فالفوضى فيها وتضاريسها الصعبة تتيح لشبكات الإرهاب العالمية دعم بعضها البعض فضلاً عن وجود أطراف إقليمية ودولية متورطة في الصراع تستخدم الشبكات الإرهابية لصالحها".
وفي سوريا، يرى شتاينبيرغ أن الجهاديين "سيستمدون على الأقل بعض الإلهام من الأحداث (في أفغانستان)"، ويضيف: "سيوضحون لأنصارهم أنهم إذا صمدوا لفترة كافية، ستكون لديهم فرصة للانتصار على الأمريكيين والأوروبيين".
ويعتقد الجورشي أن صعود طالبان في أفغانستان "قد يستخدم كورقة من قبل بعض الدول العربية، مثل مصر، للتأكيد بأن هناك مخاطر حقيقية داخلية وإقليمية، وبالتالي قد يعزز النهج الأمني لدى العديد من الدول في المنطقة".
ويرى الجورشي أن مستقبل أفغانستان يبقى مرتبطاً بنوعية السياسات التي ستعتمدها حركة طالبان في الأشهر المقبلة، ويضيف: "بعد دخول كابول، أرادت طالبان إيصال رسالة واضحة بأنها تحترم القواعد، وكأنها بدأت بإجراء عملية لتغيير وجهها في الخارج"! ويبقى التساؤل فيما إذا كان المجتمع الدولي سيكمل وضع المكياج على الوجه الجديد أم سيتركه "قبيحاً" كما يراه كثير من ضحاياه الأفغان.
محيي الدين حسين/ وجينيفر هولايس

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في الصورة طالبتان في كلية الطب بجامعة كابول مع مدرستهما وهي تتحدث معهما عن قالب جبس لعضو بشري. الصورة تعود إلى عام 1962 حيث كانت المرأة الأفغانية تشارك في الحياة العامة ويسمح لها بمتابعة تحصيلها العملي الجامعي.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    إمرأتان بثياب غربية حديثة وهما تخرجان من استوديو راديو كابول في اكتوبر/ تشرين الأول 1962. لكن بعد استيلاء حركة طالبان الإسلامية المتطرفة في تسعينيات القرن الماضي على السلطة لم يعد يسمح للمرأة بالخروج بدون ارتداء البرقع.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في أواسط سبعينيات القرن الماضي كان أمرا طبيعيا وعاديا مشاهدة النساء في الشارع وجامعة كابول. لكن وبعد عشرين عاما حرمت المرأة من التعليم ودخول الجامعة، واستمر الأمر هكذا حتى سقوط حركة طالبان عام 2001 وكتابة دستور جديد لأفغانستان عام 2003 ينص على حق المرأة في التأهيل والتعليم.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    مُدرسة روسية تعلم الطلاب والطالبات في المعهد التقني في كابول تقنية المعلومات والكمبيوتر. خلال سنوات الحرب الأهلية والتدخل السوفييتي كان هناك الكثير من المدرسين السوفييت في المعاهد والجامعات الأفغانية.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الطلاب والطالبات مع بعضهم بكل حرية في الجامعة عام 1981 أي بعد عامين من التدخل السوفييتي في أفغانستان، والذي أدى إلى اندلاع حرب أهلية دامت عشر سنوات انتهت باستيلاء حركة طالبان على السلطة.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الصورة لفتيات مدرسة مهنية في العاصمة كابول إبان التدخل السوفييتي. لكن بعد استيلاء طالبان عام 1996 على السلطة حرمت المرأة من التعليم ولم يعد يسمح لها بالعمل وممارسة اي مهنة خارج البيت.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    امرأة مع طفليها في الشارع بدون برقع أو حجاب. حتى اليوم وبعد 15 عاما من إسقاط حكم طالبان لا يمكن مشاهدة هذه الصورة في شوارع كابول، ولا تزال المرأة الأفغانية تكافح من أجل انتزاع حقوقها والمساواة مع الرجل في مجتمع ذكوري.

    الكاتب: إستر فيلدن/ ع.ج


مواضيع ذات صلة

People walk near a mural of President Ashraf Ghani at Hamid Karzai International Airport, in Kabul, Afghanistan, Saturday, Aug. 14, 2021. As a Taliban offensive encircles the Afghan capital, there's increasingly only one way out for those fleeing the war, and only one way in for U.S. troops sent to protect American diplomats still on the ground: the airport. (AP Photo/Rahmat Gul)

أشرف غني يفرّ وطالبان في القصر الرئاسي.. ماذا ينتظر أفغانستان؟ 15.08.2021

بعد عقدين من الإطاحة بها في غزو قادته أمريكا، تقترب حركة طالبان من السيطرة على أفغانستان من جديد بعد دخولها كابول، بينما فرّ الرئيس أشرف غني من البلاد. وتسارع الدول الغربية بإجلاء رعاياها بينما يخشى السكان من المجهول.

15.08.2021, Afghanistan, Kabul: Taliban-Kämpfer stehen in der Nähe des Präsidentenpalastes. Nur wenige Stunden nach der Flucht des afghanischen Präsidenten Ghani haben Kämpfer der militant-islamistischen Taliban den Präsidentenpalast in der Hauptstadt Kabul eingenommen. Foto: Zabi Karimi/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

++ طالبان تدخل كابول.. تغطية مباشرة للتطورات في أفغانستان ++ 15.08.2021

تتسارع التطورات في أفغانستان بشكل غير مسبوق، إذأعلنت حركة طالبان أن مقاتليها دخلوا عدة أحياء في كابول لمنع النهب. كما سيطرت الحركة على القصر الرئاسي بعد الخروج المفاجئ للرئيس أشرف غني. DW في تغطية مباشرة للحدث الأفغاني.

FILE PHOTO: Former Mujahideen hold weapons to support Afghan forces in their fight against Taliban, on the outskirts of Herat province, Afghanistan July 10, 2021. REUTERS/Jalil Ahmad/File Photo

أفغانستان- 15 ولاية بقبضة طالبان ومجلس الأمن يناقش بيان تنديد 13.08.2021

15 عاصمة ولاية أفغانية باتت تخضع لسيطرة مقاتلي طالبان، فبعد قندوز جاء الدور على قندهار ثاني أكبر مدن البلاد. ومجلس الأمن يناقش بيان "يندد بقوة" بهجمات الحركة ويهدد بعقوبات وبعدم الاعتراف بـ"إمارة أفغانستان الإسلامية".