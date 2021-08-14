++ طالبان تدخل كابول.. تغطية مباشرة للتطورات في أفغانستان ++

طالبان تؤكد دخولها عدة أحياء في كابول لـ "ضمان الأمن"

أعلنت حركة طالبان أنها دخلت أحياء عدة في كابول في حين أشارت مصادر إلى أنها سيطرت على القصر الرئاسي بعد ساعات على مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد، وهو ما أشرنا له في هذه التغطية (انظر أدناه). وكتب الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة أن وحدات عسكرية مما وصفها بـ "إمارة أفغانستان الإسلامية" دخلت مدينة كابول لضمان الأمن" مضيفا "تقدمها يتواصل بشكل طبيعي".

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تعليق الطيران المدني في مطار كابول

أعلن موقع "أحداث أمريكية" أنه تم تعليق الطيران المدني في مطار كابل حيث يرفض المطار استقبال اي طائرة مدنية. وتتواصل عملية اخلاء المئات من أفغانستان بطائرات ومروحيات عسكرية قبل وصول حركة طالبان للمطار، حسب الموقع. وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ قد أعلن أن الحلف يساهم في تأمين مطار كابول للسماح بإجلاء مواطنين غربيين في موازاة تقدم طالبان.

جونسون يدعو لعدم الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دول العالم بعدم الاعتراف المتبادل بحكومة في أفغانستان من صنع طالبان، مضيفا أن من الواضح أنه ستكون هناك إدارة جديدة في البلاد قريبا جدا. وقال في مقابلة "لا نريد أن يعترف أي أحد على الصعيد الثنائي بطالبان"، مطالبا بـ "موقف موحدا بين الجميع بقدر المستطاع".

الناتو يساهم في تأمين مطار كابول لتسهيل عمليات الإجلاء

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن الحلف يساهم في تأمين مطار كابول للسماح بإجلاء مواطنين غربيين في موازاة تقدم طالبان. وكتب ستولتنبرغ في تغريدة "تحدثت الى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزراء خارجية حلفائنا الكنديين والدنماركيين والهولنديين عن الوضع في أفغانستان. الحلف يساعد في إبقاء مطار كابول مفتوحا لتسهيل وتنسيق عمليات الاجلاء".

إيران تقيم مناطق عازلة تحسبا لموجة لاجئين من أفغانستان

أقامت إيران مناطق عازلة على حدودها مع أفغانستان لتوفير الحماية لهم، تحسبا لتدفق موجة من اللاجئين في أعقاب تقدم طالبان في البلاد. وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية الايرانية: "لقد توقعنا بالفعل موجة جديدة من اللاجئين من أفغانستان منذ شهرين، ومن ثم بدأنا في إقامة مناطق عازلة مؤقتة عند المعابر الحدودية الثلاثة". وتهدف المناطق العازلة الثلاث المؤقتة، في شمال البلد وجنوب شرقه، إلى توفير الحماية والأمن للاجئين.

حرس الحدود الإيراني عند نقطة التفتيش الحدودية الإيرانية الأفغانية في إقليم سيستان بلوشستان.

ألبانيا وكوسوفو مستعدتان لاستقبال لاجئين تستهدفهم طالبان

أبدت ألبانيا وكوسوفو استعدادهما لاستقبال مئات اللاجئين الأفغان بينهم نساء يتولين مسؤوليات وموظفون حكوميون وموظفون آخرون مهددون من حركة طالبان، بحسب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما. وأكد راما أن "واشنطن سبق أن طلبت من ألبانيا النظر في إمكان أن تكون دولة عبور لعدد محدد من المهاجرين السياسيين الأفغان الذين ستكون وجهتهم الأخيرة الولايات المتحدة".

كما وافقت كوسوفو جارة ألبانيا "بدون تردد" على طلب الولايات المتحدة استقبال لاجئين أفغان "في شكل موقت"، وفق ما أعلنت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني.

السفارة الأمريكية: الوضع الأمني في كابول يتغير بسرعة

قالت السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول في تحذير أمني إن الوضع الأمني في كابول يتغير بسرعة بما في ذلك عند المطار الذي ترد منه تقارير عن دوي أعيرة نارية في وقت تقوم فيه القوات الأمريكية بإجلاء الأمريكيين من هناك. وأضافت السفارة "هناك تقارير تفيد بأن المطار يتعرض لإطلاق نارولذلك نحن نأمر المواطنين الأمريكيين بالاختباء في أماكنهم".

طالبان تعلن السيطرة على قصر الرئاسة الأفغاني

قال اثنان من كبار قيادات حركة طالبان في كابول لرويترز اليوم الأحد، في أعقاب مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد، إن الحركة سيطرت على قصر الرئاسة الأفغاني. ولم يصدر تأكيد من الحكومة الأفغانية بخصوص ادعاء طالبان. كما لم يتسن الاتصال بمسؤولين في الحكومة على وجه السرعة.

ميركل تُطلع قادة الكتل البرلمانية على الوضع في أفغانستان

تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اطلاع زعماء كتل الأحزاب في البرلمان على الوضع في أفغانستان في وقت لاحق من مساء اليوم الأحد (15 أغسطس/ آب 2021). جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر في الكتل البرلمانية، وذكرت هذه المصادر أن الاجتماع سيتطرق أيضا إلى قيام الجيش الألماني بإجلاء موظفي السفارة الألمانية ومواطنين ألمان آخرين بالإضافة إلى موظفين محليين.

بلينكن: إخلاء السفارة الأمريكية هو "المهمة الأولى"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن إجلاء العاملين بالسفارة الأمريكية في كابول هو "المهمة الأولى". ولم يعلق على حالة الإجلاء، على الرغم من تشديده على أن الوضع ليس مثل "سايغون". وكان يقصد الانسحاب الأمريكي من فيتنام في عام 1975، عندما شاهد العالم صورا لإنقاذ العاملين بالسفارة في عملية عمتها الفوضى.

وقال بلينكن إن بلاده نجحت في تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسها عندما دخلت أفغانستان قبل 20 عاما، وبالتحديد القضاء على تهديد أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة. بيد أنه اعترف بأن الولايات المتحدة تفاجأت من تطورات الأحداث في أفغانستان.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

بريطانيا تدعو طالبان إلى التخلي عن العنف واحترام حقوق الإنسان

دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب حركة طالبان إلى التخلي عن العنف واحترام حقوق الإنسان في أفغانستان. وكتب راب على تويتر:" أخطرت وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بقلقي الشديد حيال مستقبل أفغانستان". وشدد السياسي المحافظ على أهمية أن يتوحد المجتمع الدولي في دعواه لحركة طالبان بالتخلي عن العنف وحماية حقوق الإنسان.

طالبان تعلن دخول كابول

أكد متحدث باسم حركة طالبان أن مقاتلي الحركة دخلوا كابول، وذلك بعد أن قالت الحركة في وقت سابق أنها أمرت قواتها بعدم غزو العاصمة الأفغانية. وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن المقاتلين يدخلون المدينة لمنع النهب بعد إخلاء مراكز الشرطة، لكنه أكد عدم تعرض السكان للأذى.

إزالة صور النساء من شوارع كابول

ذكرت صحيفة الوطن السعودية أنه شوهد عامل وهو يمسح صورة عارضة أزياء نسائية بالصبغ الأبيض في محل تجميل في كابول، وسط مخاوف مما سيقدم عليه مقاتلو طالبان "المعادية للمرأة حقوق المرأة". وفيما تجمع المعلومات أن حركة طالبان باتت على أبواب العاصمة، هناك مصادر تقول إن مقاتليها دخلوا كابول فعلا.

أردوغان يعلن التنسيق مع باكستان حول أفغانستان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستعمل مع باكستان لإرساء الاستقرار في أفغانستان بهدف منع تدفّق اللاجئين. وقال أردوغان "تركيا تواجه موجة هجرة متزايدة من الأفغان الذين يعبرون إيران. سنواصل بذل الجهود للسماح بعودة الاستقرار إلى المنطقة، بدءاً من أفغانستان". وأضاف "لذلك، علينا مواصلة وتعزيز تعاوننا مع باكستان" الدولة المجاورة لأفغانستان والجهة الفاعلة الرئيسية في هذا البلد.

حلف الأطلسي سيُبقي على وجوده الدبلوماسي في كابول

قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي إن الحلف سيُبقي على وجوده الدبلوماسي في كابول وسيساعد في استمرار تشغيل مطار المدينة، مع دخول مقاتلي طالبان العاصمة الأفغانية. وأضاف المسؤول "حلف شمال الأطلسي يُقيّم باستمرار التطورات في أفغانستان". وتابع قائلا "أمن أفرادنا أمر بالغ الأهمية، ونحن نواصل التكيف حسب الضرورة. ندعم الجهود الأفغانية لإيجاد حل سياسي للصراع، وهو أمر بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى". ولم يرد المسؤول على أسئلة عما إذا كان الحلف يعتزم عقد اجتماع أزمة لمناقشة الوضع في أفغانستان.

وكالة: روسيا لم تعترف بعد بالسلطات القانونية لطالبان في أفغانستان

ذكرت مصادر إعلامية، نقلا عن وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لم تعترف بعد بمسلحي طالبان كسلطة قانونية جديدة بأفغانستان. وأوضحت الوزارة أيضا أنه من المستبعد أن يتوجه الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى روسيا بعد مغادرة بلاده. وكانت وكالة تاس للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن السفارة الروسية في كابول لا ترى تهديدا من التطورات التي تشهدها المدينة ولا ترى حاجة لإخلائها في الوقت الحالي.

متحدث: طالبان تدخل كابول لمنع عمليات النهب

قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان إن الحركة أمرت مقاتليها بدخول العاصمة الأفغانية كابول لمنع عمليات النهب بعد أن غادرت الشرطة المحلية مواقعها. جاء بيان المتحدث بعد وقت قصير من إعلان مسؤول أفغاني بارز أن الرئيس أشرف غني غادر البلاد.

عبدالله عبدالله: الرئيس غني غادر أفغانستان

غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني أفغانستان حيث حركة طالبان على وشك الإستيلاء على السلطة، على ما أعلن نائب الرئيس السابق عبدالله عبدالله. وقال عبد الله الذي يرأس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في مقطع مصور نشره عبر فيسبوك "الرئيس الأفغاني السابق غادر البلاد".



وكان مسؤول كبير بوزارة الداخلية الأفغانية قد أعلن في وقت سابق أن غني غادر العاصمة كابول إلى طاجيكستان. وطلبت رويترز من مكتب الرئيس التعليق، فقال "لا يمكننا الإفصاح عن أي شيء بخصوص تحركات غني لأسباب أمنية". في غضون ذلك، قال ممثل لطالبان، التي دخلت العاصمة في وقت سابق اليوم، إن الحركة تتحقق من مكان وجود غني. وانتشر فيديو على تويتر حول مغادرة غني، لكن لم يتم التأكد من صحته.





ألمانيا تغلق سفارتها في أفغانستان

أغلقت ألمانيا سفارتها في كابول مع اقتراب متمردي طالبان العاصمة الأفغانية. وقالت وزارة الخارجية في برلين على موقعها الإلكتروني "الوضع الأمني تدهور بشدة. السفارة الألمانية في كابول مغلقة اعتبارا من 15 أغسطس". وناشدت الوزارة المواطنين الألمان مجددا مغادرة أفغانستان.

مبنى السفارة الألمانية في كابول

هايكو ماس يأمر بنقل طاقم السفارة إلى مطار كابول

وقال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس في تغريدة على تويتر: لقد اتخذت القرار هذا الصباح بنقل طاقم السفارة إلى الجزء العسكري من المطار. ولقد وصل الموظفون الآن إلى هناك..." وتابع ماس في تغريدة تالية: "بعد ظهر هذا اليوم، دعوت فريق الأزمات التابع للحكومة الاتحادية مرة أخرى إلى الاجتماع لاتخاذ تدابير فورية لتأمين وسفر الموظفين الألمان وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر من أفغانستان".

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز)